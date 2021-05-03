Уведомления в приложениях появляются после обновления до iOS 14.5.

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После обновления iOS до новой версии приложения Facebook и Instagram уведомляют пользователей, что сбор персональных данных помогает сохранить приложения бесплатными, пишет The Verge. На сообщения обратил внимание исследователь Ашкан Солтани.

В iOS 14.5, которая стала доступна в конце апреля, заработала функция App Tracking Transparency. После установки обновления ОС все приложения должны получать согласие на отслеживание действий пользователя в интернете.

В апреле Facebook заявила, что изменит рекламные инструменты из-за новых правил Apple об отслеживании данных пользователей. Компания ограничит способы выбора целевой аудитории рекламной кампании и методы измерения её результатов.

Компании спорили вокруг рекламных изменений с декабря 2020 года. Тогда Apple заявила, что обяжет разработчиков сообщать о собираемых данных и запрашивать согласие на использование IDFA. Это идентификатор, который позволяет компании отслеживать поведение пользователей без их согласия.