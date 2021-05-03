Facebook и Instagram попросили пользователей iOS разрешить сбор данных, чтобы приложения «оставались бесплатными» Статьи редакции
Уведомления в приложениях появляются после обновления до iOS 14.5.
После обновления iOS до новой версии приложения Facebook и Instagram уведомляют пользователей, что сбор персональных данных помогает сохранить приложения бесплатными, пишет The Verge. На сообщения обратил внимание исследователь Ашкан Солтани.
В iOS 14.5, которая стала доступна в конце апреля, заработала функция App Tracking Transparency. После установки обновления ОС все приложения должны получать согласие на отслеживание действий пользователя в интернете.
В апреле Facebook заявила, что изменит рекламные инструменты из-за новых правил Apple об отслеживании данных пользователей. Компания ограничит способы выбора целевой аудитории рекламной кампании и методы измерения её результатов.
Компании спорили вокруг рекламных изменений с декабря 2020 года. Тогда Apple заявила, что обяжет разработчиков сообщать о собираемых данных и запрашивать согласие на использование IDFA. Это идентификатор, который позволяет компании отслеживать поведение пользователей без их согласия.
Из-за изменений Facebook в августе 2020 года предупредила своих партнёров о возможном снижении эффективности рекламы. В ответ Apple обвинила соцсеть в желании собрать как можно больше данных о пользователях.
То есть тонна рекламы в инстаграме через каждый пост/историю не позволяет сохранить его бесплатным
Наверное это все из-за тех, кто сидит через мобильные браузеры без отслеживания и с блокировщиками рекламы.
А мшто, штом бдять, мир, мир он жесток, надо выживать копеечку беречь, ну слили данные и слили, поймите простите, хотим кушатц
Facebook и Instagram попросили пользователей дать информацию о своей кредитке чтобы приложения «оставались бесплатными»
Иркутский кран
Ну в инсте у меня персональных данных кот наплакал, более чем безликий аккаунт, поэтому всё как-то руки не доходили до окончательного удаления. С фейсбуком распрощался вроде даже ещё до поглощения инсты.
Пока не ставил iOS 14.5, но по скринам вижу, что кнопки "Отказаться" нет.
Эппол, аллё!
Я думаю, на скрине кнопка «понял вашу просьбу» а дальше будет «отказаться».
Но там не «отказаться» на деле, а «попросить не отслеживать», уже пару приложений попросил, надеюсь услышали меня)
Ага, кекнул, милостливо попросить не отслеживать и откланяться. А они мало того, что продолжат тебя отслеживать, так и на галочку возьмут.
Я так все время про удаленные сообщения ВКонтакте думаю.
Если полезет майор в личку, то первым делом подборку удаленных пролистает)
Охуели в край, конечно. На рекламе поднимают бюджет какого-нибудь Бурунди каждый день
Глобальный диод
Пусть Бурунди сделает своё инстаграм
Глобальный диод
Бурундиграм
Почему-то когда подобные моменты проскакивают у иностранных соцсетей, то российский оппозиционный бомонд молчит в тряпочку. Зато, когда российские площадки как-то, например, цензурируют контент, то у либерастов подгорает очень сильно.
Потому что вред от того что Фейсбук или Инстаграм сольет кому-то твои данные куда меньше, чем вред от ВКонтакте который по первому щелчку пальцев предоставит всю информацию на тебя силовикам.