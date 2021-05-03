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Facebook и Instagram попросили пользователей iOS разрешить сбор данных, чтобы приложения «оставались бесплатными» Статьи редакции

Уведомления в приложениях появляются после обновления до iOS 14.5.

31 31 комментарий
2120 просмотров
@ashk4n

После обновления iOS до новой версии приложения Facebook и Instagram уведомляют пользователей, что сбор персональных данных помогает сохранить приложения бесплатными, пишет The Verge. На сообщения обратил внимание исследователь Ашкан Солтани.

В iOS 14.5, которая стала доступна в конце апреля, заработала функция App Tracking Transparency. После установки обновления ОС все приложения должны получать согласие на отслеживание действий пользователя в интернете.

В апреле Facebook заявила, что изменит рекламные инструменты из-за новых правил Apple об отслеживании данных пользователей. Компания ограничит способы выбора целевой аудитории рекламной кампании и методы измерения её результатов.

Компании спорили вокруг рекламных изменений с декабря 2020 года. Тогда Apple заявила, что обяжет разработчиков сообщать о собираемых данных и запрашивать согласие на использование IDFA. Это идентификатор, который позволяет компании отслеживать поведение пользователей без их согласия.

Из-за изменений Facebook в августе 2020 года предупредила своих партнёров о возможном снижении эффективности рекламы. В ответ Apple обвинила соцсеть в желании собрать как можно больше данных о пользователях.

#новости #facebook #apple #instagram #приватность

31 31 комментарий
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Bich

36

То есть тонна рекламы в инстаграме через каждый пост/историю не позволяет сохранить его бесплатным

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Eugen T

Bich
2

Не позволяет Цукербергу богатеть с такими же темпами как и раньше.

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Arsenty Khanov

Bich
1

Наверное это все из-за тех, кто сидит через мобильные браузеры без отслеживания и с блокировщиками рекламы.

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Глупый глобус

23

Надо просто как Сбербанк — без выдачи разрешения отказывать запускаться

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Таможенный нос

11
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Fuскiпg Ростиslave

Таможенный
1

А мшто, штом бдять, мир, мир он жесток, надо выживать копеечку беречь, ну слили данные и слили, поймите простите, хотим кушатц

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Nick Rosenberg

7

Facebook и Instagram попросили пользователей дать информацию о своей кредитке чтобы приложения «оставались бесплатными»

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Иркутский кран

4

Наконец-то повод вслед за Фейсбуком снести и Инстаграм.

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inanition

Иркутский
2

А до этого ты не выкупал, что это одно и то же?

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Иркутский кран

inanition
0

Ну в инсте у меня персональных данных кот наплакал, более чем безликий аккаунт, поэтому всё как-то руки не доходили до окончательного удаления. С фейсбуком распрощался вроде даже ещё до поглощения инсты.

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Dmitry R.

Иркутский
1

так то инста похлеще фейсбука данными пользователей торгует.

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Vasiliy Kulev

0
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Александр Борродач

1

Пока не ставил iOS 14.5, но по скринам вижу, что кнопки "Отказаться" нет.
Эппол, аллё!

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Евгений Миронов

Александр
0

Я думаю, на скрине кнопка «понял вашу просьбу» а дальше будет «отказаться».
Но там не «отказаться» на деле, а «попросить не отслеживать», уже пару приложений попросил, надеюсь услышали меня)

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Arsenty Khanov

Евгений
1

Ага, кекнул, милостливо попросить не отслеживать и откланяться. А они мало того, что продолжат тебя отслеживать, так и на галочку возьмут.

Ответить

Евгений Миронов

Arsenty
0

Я так все время про удаленные сообщения ВКонтакте думаю.
Если полезет майор в личку, то первым делом подборку удаленных пролистает)

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Roman Sapon

1

В ответ ЕС что-то там разрабатывает, так защита будет только в ЕС

Ответить

Израильский Паша

1

как прекрасны альтерантивы без рекламы

Ответить

Адекватный жар

1

Лично мне пофигу, потому как ни там ни там аккаунта нет.

Ответить

Very Big Suka

1

Ну отдай данные, тебе жалко что ли

Ответить

С H А P Р i Е

0

Охуели в край, конечно. На рекламе поднимают бюджет какого-нибудь Бурунди каждый день

Ответить

Глобальный диод

С
1

Пусть Бурунди сделает своё инстаграм

Ответить

Глобальный диод

Глобальный
1

Бурундиграм

Ответить

Глобальный диод

Глобаль…
1

Бурундибук

Ответить

С H А P Р i Е

Глобаль…
1

Бурундук

Ответить

Я Вернулся

–11

Почему-то когда подобные моменты проскакивают у иностранных соцсетей, то российский оппозиционный бомонд молчит в тряпочку. Зато, когда российские площадки как-то, например, цензурируют контент, то у либерастов подгорает очень сильно.

Ответить

Алексей Иванов

Я
1

а вот и перекрытие

Ответить

С H А P Р i Е

Я
1

Вам зачислено 15 рублей

Ответить

Alex Blake

Я
0

Потому что вред от того что Фейсбук или Инстаграм сольет кому-то твои данные куда меньше, чем вред от ВКонтакте который по первому щелчку пальцев предоставит всю информацию на тебя силовикам. 

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andorus

0

Они же понимают, что конкуренты и молодые студии только повода ждут? 

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Damonl

0

Лол я ими не пользуюсь

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