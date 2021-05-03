Препараты российского производства не входят в список одобренных.

Въезд предлагается разрешить иностранным гражданам, которые завершили вакцинацию от Covid-19 как минимум за две недели до поездки, говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Прививку следует подтвердить с помощью сертификата, выдаваемого или признаваемого в странах-членах ЕС. Детям, которым пока нельзя вакцинироваться, разрешат въехать вместе с привитыми родителями — при наличии отрицательного теста на вирус не ранее чем за 72 часа до прибытия.

Еврокомиссия также предлагает распространить разрешение на вакцины, внесённые в список ВОЗ.

Теперь предложение Еврокомиссии должны утвердить все страны сообщества в Совете ЕС. Первое обсуждение состоится 5 мая.

Сейчас в Евросоюзе зарегистрированы вакцины от компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Российский препарат «Спутник V» с марта проходит экспертизу европейского регулятора.