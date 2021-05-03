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Саша Кириллова

Еврокомиссия предложила открыть границы для иностранцев, привившихся одобренными в ЕС вакцинами Статьи редакции

Препараты российского производства не входят в список одобренных.

Въезд предлагается разрешить иностранным гражданам, которые завершили вакцинацию от Covid-19 как минимум за две недели до поездки, говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Прививку следует подтвердить с помощью сертификата, выдаваемого или признаваемого в странах-членах ЕС. Детям, которым пока нельзя вакцинироваться, разрешат въехать вместе с привитыми родителями — при наличии отрицательного теста на вирус не ранее чем за 72 часа до прибытия.

Еврокомиссия также предлагает распространить разрешение на вакцины, внесённые в список ВОЗ.

Теперь предложение Еврокомиссии должны утвердить все страны сообщества в Совете ЕС. Первое обсуждение состоится 5 мая.

Сейчас в Евросоюзе зарегистрированы вакцины от компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Российский препарат «Спутник V» с марта проходит экспертизу европейского регулятора.

#новости #covid19 #вакцина

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С H А P Р i Е

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признаваемого в страна-членах ЕС.

Страна-член, кошка-жена. Сертификат прививаться миска рис получать

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Мразь

0

Так прививаться Спутником или нет?

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Мразь

Мразь
8

Хотя какая разница. Я слишком нищий для поездок

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Dmitry Teplyakov

Мразь
1

Если умереть, можно покататься по миру в урне

Ответить

Мразь

Dmitry
1

А кто меня возить то будет?

Ответить

Dmitry Teplyakov

Мразь
2

Почтовая служба

Ответить

Мразь

Dmitry
0

Бесплатно же они этого делать не будут. А ты видел сейчас цены на международку?

Ответить

Dmitry Teplyakov

Мразь
3

Начинай копить!

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Дима Орлов

Dmitry
0

Это нормальная альтернатива пенсии в РФ

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Paavo Ulmanis

Мразь
2

Да, если вам больше 50 лет. В этом возрасте риск тромбоза намного меньше риска осложнений КоВиДа. Но если вы принимаете какие-то препараты, влияющие на свёртываемость, нужно быть вдвойне внимательным/ой.

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С H А P Р i Е

Paavo
3

ой.

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Мразь

Paavo
2

Мне 78, так что норм

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Лишний блик

Мразь
0

@Кто это 

Ответить

Кто это

Лишний
0

«Мразь» еще известен как: «Mraz»

***
Ну и зачем тебе это знать?

Ответить

Лишний блик

Paavo
1

Я бы не стал так серьёзно отвечать человеку с ником Мразь.

Ответить

Сергей Новиков

Мразь
0

Чьим?

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Ху Эмай

1

Жизнь налаживается!

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Виталий Ситников

Ху
0

Не для граждан РФ🤣

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Ху Эмай

Виталий
0

везде есть нюансы)

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Виталий Ситников

1

Дарагие рассеяне со спутником вышли из чата…
Крым, абхазия и похорошевшие курорты краснодарского края ждут вас

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Должен магнит

Виталий
0

Ну, в России довольно много мест для путешествий: Крым, Байкал, Камчатка, Кавказ, Кольский полуостров, Дальний Восток - везде красиво. Другое дело, что этот отдых стоит конь и там нет комфортных условий, дикий туризм, в каком-то смысле.

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Виталий Ситников

Должен
0

Учитывая богатеющих с каждым годом расеян, то цена это как бэ основополагающий критерий
Я лучше этот год пережду и деньги отложу, чем охреневшим хапугам из рф платить

И до ковида проще и дешевле было в исландию слетать, чем на камчатку. Камчатка так и останется внутренним курортом для избранных мажорчиков и всяких важных невыездных товарищей

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Виталий Ситников

0

На самом деле карантинная Европа прекрасна
В прошлом году умудрился таки попасть в Черногорию, Котор
Никаких шеренг китайцев, русского мата и вездесущих немецких пенсов
Всегда свободные места в ресторанах, фоткайся на фоне достопримечательностей как душе угодно хоть круглые сутки
Вода в бухне чистейшая, так как не было круизных лайнеров

Жаль, что сейчас это удовольствие только для граждан развитых стран

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Алексей Медведев

Виталий
0

Фоткается на фоне достопримечательностей только плебс. Кто тебя пустил в Европу? Как достали эти фоткаюшиеся

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Виталий Ситников

Алексей
0

Ну, ок
Просто сфоткать достопримечательность с нужного ракурса)

А на фоне чего же тогда фоткаться в отпуске?
Если тот же турист приедет в Москву, то наврядли кому-то будут интересны его фотки на улице шарикоподшипниковская
В кадр должны попасть некие явные отличительные особенности локации, а не безымянная улица или макдак
Хотя бы для себя на память

Лучше уж так, чем самострелы у стойки ресепшиона

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Комментарии

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