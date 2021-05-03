Еврокомиссия предложила открыть границы для иностранцев, привившихся одобренными в ЕС вакцинами Статьи редакции
Препараты российского производства не входят в список одобренных.
Въезд предлагается разрешить иностранным гражданам, которые завершили вакцинацию от Covid-19 как минимум за две недели до поездки, говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.
Прививку следует подтвердить с помощью сертификата, выдаваемого или признаваемого в странах-членах ЕС. Детям, которым пока нельзя вакцинироваться, разрешат въехать вместе с привитыми родителями — при наличии отрицательного теста на вирус не ранее чем за 72 часа до прибытия.
Еврокомиссия также предлагает распространить разрешение на вакцины, внесённые в список ВОЗ.
Теперь предложение Еврокомиссии должны утвердить все страны сообщества в Совете ЕС. Первое обсуждение состоится 5 мая.
Сейчас в Евросоюзе зарегистрированы вакцины от компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Российский препарат «Спутник V» с марта проходит экспертизу европейского регулятора.
признаваемого в страна-членах ЕС.
Страна-член, кошка-жена. Сертификат прививаться миска рис получать
Так прививаться Спутником или нет?
Если умереть, можно покататься по миру в урне
Почтовая служба
Да, если вам больше 50 лет. В этом возрасте риск тромбоза намного меньше риска осложнений КоВиДа. Но если вы принимаете какие-то препараты, влияющие на свёртываемость, нужно быть вдвойне внимательным/ой.
Жизнь налаживается!
Дарагие рассеяне со спутником вышли из чата…
Крым, абхазия и похорошевшие курорты краснодарского края ждут вас
Должен магнит
Ну, в России довольно много мест для путешествий: Крым, Байкал, Камчатка, Кавказ, Кольский полуостров, Дальний Восток - везде красиво. Другое дело, что этот отдых стоит конь и там нет комфортных условий, дикий туризм, в каком-то смысле.
Учитывая богатеющих с каждым годом расеян, то цена это как бэ основополагающий критерий
Я лучше этот год пережду и деньги отложу, чем охреневшим хапугам из рф платить
И до ковида проще и дешевле было в исландию слетать, чем на камчатку. Камчатка так и останется внутренним курортом для избранных мажорчиков и всяких важных невыездных товарищей
На самом деле карантинная Европа прекрасна
В прошлом году умудрился таки попасть в Черногорию, Котор
Никаких шеренг китайцев, русского мата и вездесущих немецких пенсов
Всегда свободные места в ресторанах, фоткайся на фоне достопримечательностей как душе угодно хоть круглые сутки
Вода в бухне чистейшая, так как не было круизных лайнеров
Жаль, что сейчас это удовольствие только для граждан развитых стран
Фоткается на фоне достопримечательностей только плебс. Кто тебя пустил в Европу? Как достали эти фоткаюшиеся
Ну, ок
Просто сфоткать достопримечательность с нужного ракурса)
А на фоне чего же тогда фоткаться в отпуске?
Если тот же турист приедет в Москву, то наврядли кому-то будут интересны его фотки на улице шарикоподшипниковская
В кадр должны попасть некие явные отличительные особенности локации, а не безымянная улица или макдак
Хотя бы для себя на память
Лучше уж так, чем самострелы у стойки ресепшиона