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Саша Кириллова

В Ижевске на астролога завели дело из-за организации праздника в честь бога Шивы Статьи редакции

Женщине грозит штраф до 50 тысяч рублей.

74 74 комментария
6039 просмотров
Фото группы «Великая Ночь Шивы»

На астролога Екатерину Калинкину составили административный протокол по статье о незаконной миссионерской деятельности (ч. 4 ст. 5.26 КоАП). Копию постановления прокурора женщина опубликовала на странице мероприятия во «ВКонтакте».

В документе говорится, что Калинкина выложила на страницах в соцсети посты о «религиозной деятельности, связанной с религиозным праздником индуистского божества „Шивы“ и его супруги богини „Дурги“ с указанием места и времени проведения мероприятия».

Прокурор отметил, что в Удмуртии не зарегистрировано объединений последователей Шивы, а Екатерина Калинкина не возглавляет одно из них и «не является религиозным деятелем». Из этого следует, что деятельность женщины незаконна, считает прокурор.

Материалы дела направили в мировой суд. По этой статье Калинкиной может грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Обновлено в 20:00. Екатерина Калинкина рассказала «Медиазоне», что занимается астрологией, а не йогой. Заголовок и текст новости откорректированы.

#новости #религия

74 74 комментария
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Юный звук

104

Организовал сладкий стол с чаепитием, в Удмуртии не зарегистрирован торт Наполеон а так же чай гречишный, в свою очередь организатор не является представителем или деятелем общины пекарей, а так же последователем культа Липтон.
Обвинение – срок 15 лет строгача. Нехуй собираться. У нас либо бога люби, либо Путена – что одно и тоже, в принципе.

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Fuскiпg Ростиslave

Юный
25

Все потому что Путин-Удмурт был не доволен, говорю инфа сотка+1

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Alexey Kochetkov

Fuскiпg
9

Это понять можно. Наполеона мы давно победили, можем повторить, но этот торт — антироссийская пропаганда

Ответить

Иван Прохоров

Fuскiпg
4

Это мог быть и Банкетный

Ответить

Fuскiпg

Иван
1

в любом случае, каждый его визит - повсюду объявления, что попробуете выйти на балкон во время движения кортежа - пуля в лоб и без обид

Ответить

Воздушный химик

Юный
8

Самое смешное, что про это религиозное поклонение новому злобному божеству уже почти десять лет назад вышла идеальная статья. И если тогда она кому-то могла показаться утрированием, то сейчас это весьма сдержанный и практически документальный очерк.

KermlinRussia: Pussy Riot заслужили свое…
В то, что действия Pussy Riot на самом деле разжигают религиозную ненависть, похоже, не верит…
www.forbes.ru
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Gidevan

Воздушный
0

🔥

Ответить

Евгений Кочин

Юный
2

У Шивы ещё и брак с Дургой официально в ЗАГС не зарегистрирован. Совсем охуели в общем.

Ответить

AZP

Евгений
0

А дети у них есть?

Ответить

Gidevan

23

Статья 28

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

Но разве сегодня это кого-то ебет?

Ответить

Dmitry Teplyakov

Gidevan
22

Упоминание отдельных статей конституции => экстремизм

Ответить

Gidevan

Dmitry
1

Не удивлюсь, но меня это не ебет. Я уже 2 года как свалил. 

Ответить

ouxen

Gidevan
1

Можешь рассказать подробнее

Ответить

Торговый чайник

ouxen
2

Бля я с телефона подумал сначала это витальваныч

Ответить

ouxen

Торговый
3

это Ибрагим Моисеевич

Ответить

Торговый чайник

ouxen
3

Тогда не пропадёт 

Ответить

ouxen

Торговый
1

Хорошо для его бизнеса

Ответить

Кхалиси Бот

Gidevan
0

Стятья 28

Кяздаму гяйянтийюится свободя сёвести, свабода вейоиспёведяния, включая пьяво еспёведавять индивидюяйно еи сёвместно с дьюгими любюю леегию ии не испёведовять никякой, свободно вибийять, иметь и ляспьостьянять леигиозные и иные убездения и действовять в соответствии с ними.

Нё лязьве сегёдня это кого-то ебет?

Ответить

Павел Маташнёв

Gidevan
–1

@Кхалиси Бот

Ответить

Fuскiпg Ростиslave

18

Моя деревня в телевизоре, ура!

Ответить

Торговый чайник

Fuскiпg
5

Еее и повод хороший!!

Ответить

Fuскiпg Ростиslave

Торговый
10

Гордость-то какая за наш город берет, ух бля

Ответить

Убедительная

Fuскiпg
1

Перестать орать-2: Лудорвай наносит ответный удар

Ответить

Fuскiпg

Убедите…
1

Бляяяяяя)))

Ответить

Fuскiпg Ростиslave

Торговый
4

Я не помню, мы там были или нет)
благовония память повредили

Ответить

Торговый чайник

Fuскiпg
4

Это они раза три в год шествия по улицам устраивают и поют хали кришна?))

Ответить

Развитый Женя

Торговый
5

Это кришнаиты, тоже норм ребята. 

Ответить

Fuскiпg

Торговый
2

видимо около того, я пару раз натыкался на них, хотел за компанию походить

Ответить

С H А P Р i Е

Fuскiпg
4

Как перестать орать

Ответить

Fuскiпg

С
4

зочме переставать

Ответить

What The Fuck

Fuскiпg
0

Белый мужик кстати там живой ещё?

Ответить

Fuскiпg Ростиslave

What
0

Да вроде да)
Вайтмену целая группа посвящена, недавно проверял, вполне живая

Ответить

What The Fuck

Fuскiпg
1

Ох блин, точно!
https://m.vk.com/wall-36468368_4669

Ответить

Руслан Шекуров

20

Ждём, когда начнут прессовать встречи по Гарри Поттеру

Ответить

Roma Dmitriev

Руслан
0

это на западе уже делают успешно

Ответить

Руслан Шекуров

Roma
0

В Беларуси?

Ответить

Roma Dmitriev

Руслан
0

https://esquire.ru/articles/259823-knizhnyy-festival-v-novoy-zelandii-otmenil-viktorinu-po-garri-potteru-vse-iz-za-reputacii-dzhoan-rouling/

Книжный фестиваль в Новой Зеландии отменил…
В этом году фестиваль проводит дискуссию, посвященную «культуре отмены».
esquire.ru
Ответить

Майка Ника

Roma
0

Но новая Зеландия же вовсе не запад ;)

Ответить

ouxen

14

Все что не разрешено запрещено?

Ответить

Alexey Kochetkov

ouxen
8

все запрещено

Ответить

ouxen

Alexey
2

Это неправда у нас демократия

Ответить

Alexey Kochetkov

ouxen
4

пасхально-ветеранская ментократия

Ответить

Alexey Kochetkov

Alexey
2

министерство освящения и науки не задавать вопросы

Ответить

YoungDirtyMart

ouxen
0

Можно @Кхалиси Бот 

Ответить

Вася Пражкин

ouxen
1

В России все, что разрешено - можно подвести под одну из статей УК или КоАП. Даже если человек просто идет по улице и улыбается майскому солнышку, его остановит первый же наряд ппс.

Ответить

Sergey Michko

14

Если нет религиозного объединения, нет и миссионерской деятельности. 

Ответить

Fuскiпg Ростиslave

Sergey
7

неопределенное религиозное обединение неопределенной группы граждан

Ответить

Cерьёзный Валера

8

Вот тебе и намастэ, неверная.

Ответить

С H А P Р i Е

6

супруги богини „Дурки“ 

Ответить

Печатный Мурод

4

Может она за Навального топила? Не могут же в России на невинного человека дело завести

Ответить

Paavo Ulmanis

Печатный
4

Попов раздражала распутница.

Ответить

Рассылка на почту

Печатный
0

Вот этого за дело.
5 лет хотят дать за выходы на митинги и призывы.

В Екатеринбурге задержали 18-летнего активиста…
В Екатеринбурге задержали 18-летнего координатора челябинского отделения правозащитного центра…
itsmycity.ru
Ответить

Рассылка на почту

Рассылка
0

А тут все по закону

В Екатеринбурге бюджетников заставляют…
В Екатеринбурге учителей одной из школ заставляют участвовать в предварительном голосовании партии…
itsmycity.ru
Ответить

Andrey Andreev

5

Мне вот начинает уже не только казаться, что все эти нездоровые реакции на около магические и религиозные дела граждан спровоцированы тем, что они боятся что народ найдет кощееву иглу. Например, будут найдены кристражи В.В. и ли окажется, что Ленин не просто так лежит в зиккурате 😃
Anyway в средневековой крепости, которая стоит на кладбище может происходить еще м не такое 🤷‍♂️

Ответить

Правый Шлеппа

4
Ответить

Paavo Ulmanis

Правый
2

Неверная визуализация! По легенде вы занимаете ⅐ часть сферы, вероятно её вершину, изнутри.

Ответить

Правый Шлеппа

Paavo
2

бля поясни)

Ответить

Paavo Ulmanis

Правый
3

Теперь понятно, почему так мало тех, кто замечает "прогрессирующую стабильность".

Ответить

ouxen

Paavo
0

Очень верно подмечено

Ответить

Вася Пражкин

Правый
2

Пока гайки только закручивают, а могли бы и забивать молотком.

Ответить

ouxen

Вася
1

шурупы

Ответить

Крошечный единорожек88

1

Свобода совести? А это чо за хрень?!

Ответить

С H А P Р i Е

Крошечный
9

Карта рассрочки такая

Ответить

Andrew Muralov

2

25 октября - Всемирный день пасты Праздник пасты. Носителям друшлаков приготовиться. 

Ответить

Paavo Ulmanis

Andrew
2

Входной билет – до 50 тыр.

Ответить

Tata Kindred

2

Самая прелесть, что при желании под незаконную деятельность можно подогнать что угодно. Даже встречу тжэшникоа.

Ответить

AZP

Tata
1

Закон так специально написан.

Ответить

Κύριλλος

1

а во что завернута бомбилья, которая в левом колабасе?

Ответить

Имя Фамилия

1

Ждём когда в России начнут сжигать учёных мужей

Ответить

Bkmz Иванов

0
Ответить

Джордж Харви

0

И говинда ваша ничего, жутковата, но ничего

Ответить

Ivan Lindman

0

Такую исполнительность чиновников да в полезное русло... 

Ответить

Структура Хаоса

0

Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О свободе совести и о религиозных объединениях"
""Статья 3. Право на свободу совести и свободу вероисповедания

""1. В Российской Федерации гарантируются свобода совести и свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, осуществлять обучение религии и религиозное воспитание, свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними, в том числе создавая религиозные объединения.
(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 261-ФЗ)

Ответить

Flow Glow

0

Это они чо, оскорбили чуйства верующих типа. Охренели там, в Шиву что ли верить нельзя, а в их рпцэшных божков можно?! 
Я бы на месте этой тети встречный иск подала, сразу в Гаагу, чтобы весь мир видел, что в РФ за мракобесие творится в 21 веке.

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