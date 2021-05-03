В Ижевске на астролога завели дело из-за организации праздника в честь бога Шивы Статьи редакции
Женщине грозит штраф до 50 тысяч рублей.
На астролога Екатерину Калинкину составили административный протокол по статье о незаконной миссионерской деятельности (ч. 4 ст. 5.26 КоАП). Копию постановления прокурора женщина опубликовала на странице мероприятия во «ВКонтакте».
В документе говорится, что Калинкина выложила на страницах в соцсети посты о «религиозной деятельности, связанной с религиозным праздником индуистского божества „Шивы“ и его супруги богини „Дурги“ с указанием места и времени проведения мероприятия».
Прокурор отметил, что в Удмуртии не зарегистрировано объединений последователей Шивы, а Екатерина Калинкина не возглавляет одно из них и «не является религиозным деятелем». Из этого следует, что деятельность женщины незаконна, считает прокурор.
Материалы дела направили в мировой суд. По этой статье Калинкиной может грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей.
Обновлено в 20:00. Екатерина Калинкина рассказала «Медиазоне», что занимается астрологией, а не йогой. Заголовок и текст новости откорректированы.
Организовал сладкий стол с чаепитием, в Удмуртии не зарегистрирован торт Наполеон а так же чай гречишный, в свою очередь организатор не является представителем или деятелем общины пекарей, а так же последователем культа Липтон.
Обвинение – срок 15 лет строгача. Нехуй собираться. У нас либо бога люби, либо Путена – что одно и тоже, в принципе.
Все потому что Путин-Удмурт был не доволен, говорю инфа сотка+1
Это понять можно. Наполеона мы давно победили, можем повторить, но этот торт — антироссийская пропаганда
Это мог быть и Банкетный
Воздушный химик
Самое смешное, что про это религиозное поклонение новому злобному божеству уже почти десять лет назад вышла идеальная статья. И если тогда она кому-то могла показаться утрированием, то сейчас это весьма сдержанный и практически документальный очерк.
У Шивы ещё и брак с Дургой официально в ЗАГС не зарегистрирован. Совсем охуели в общем.
Статья 28
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
Но разве сегодня это кого-то ебет?
Упоминание отдельных статей конституции => экстремизм
Стятья 28
Кяздаму гяйянтийюится свободя сёвести, свабода вейоиспёведяния, включая пьяво еспёведавять индивидюяйно еи сёвместно с дьюгими любюю леегию ии не испёведовять никякой, свободно вибийять, иметь и ляспьостьянять леигиозные и иные убездения и действовять в соответствии с ними.
Нё лязьве сегёдня это кого-то ебет?
Моя деревня в телевизоре, ура!
Еее и повод хороший!!
Гордость-то какая за наш город берет, ух бля
Перестать орать-2: Лудорвай наносит ответный удар
Я не помню, мы там были или нет)
благовония память повредили
Это они раза три в год шествия по улицам устраивают и поют хали кришна?))
Как перестать орать
Белый мужик кстати там живой ещё?
Да вроде да)
Вайтмену целая группа посвящена, недавно проверял, вполне живая
Ждём, когда начнут прессовать встречи по Гарри Поттеру
это на западе уже делают успешно
В Беларуси?
https://esquire.ru/articles/259823-knizhnyy-festival-v-novoy-zelandii-otmenil-viktorinu-po-garri-potteru-vse-iz-za-reputacii-dzhoan-rouling/
Все что не разрешено запрещено?
все запрещено
пасхально-ветеранская ментократия
В России все, что разрешено - можно подвести под одну из статей УК или КоАП. Даже если человек просто идет по улице и улыбается майскому солнышку, его остановит первый же наряд ппс.
Если нет религиозного объединения, нет и миссионерской деятельности.
неопределенное религиозное обединение неопределенной группы граждан
Вот этого за дело.
5 лет хотят дать за выходы на митинги и призывы.
Мне вот начинает уже не только казаться, что все эти нездоровые реакции на около магические и религиозные дела граждан спровоцированы тем, что они боятся что народ найдет кощееву иглу. Например, будут найдены кристражи В.В. и ли окажется, что Ленин не просто так лежит в зиккурате 😃
Anyway в средневековой крепости, которая стоит на кладбище может происходить еще м не такое 🤷♂️
Неверная визуализация! По легенде вы занимаете ⅐ часть сферы, вероятно её вершину, изнутри.
бля поясни)
Теперь понятно, почему так мало тех, кто замечает "прогрессирующую стабильность".
Пока гайки только закручивают, а могли бы и забивать молотком.
25 октября - Всемирный день пасты Праздник пасты. Носителям друшлаков приготовиться.
Самая прелесть, что при желании под незаконную деятельность можно подогнать что угодно. Даже встречу тжэшникоа.
Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О свободе совести и о религиозных объединениях"
""Статья 3. Право на свободу совести и свободу вероисповедания
""1. В Российской Федерации гарантируются свобода совести и свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, осуществлять обучение религии и религиозное воспитание, свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними, в том числе создавая религиозные объединения.
(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 261-ФЗ)
Это они чо, оскорбили чуйства верующих типа. Охренели там, в Шиву что ли верить нельзя, а в их рпцэшных божков можно?!
Я бы на месте этой тети встречный иск подала, сразу в Гаагу, чтобы весь мир видел, что в РФ за мракобесие творится в 21 веке.