Женщине грозит штраф до 50 тысяч рублей.

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Фото группы «Великая Ночь Шивы»

На астролога Екатерину Калинкину составили административный протокол по статье о незаконной миссионерской деятельности (ч. 4 ст. 5.26 КоАП). Копию постановления прокурора женщина опубликовала на странице мероприятия во «ВКонтакте».

В документе говорится, что Калинкина выложила на страницах в соцсети посты о «религиозной деятельности, связанной с религиозным праздником индуистского божества „Шивы“ и его супруги богини „Дурги“ с указанием места и времени проведения мероприятия».

Прокурор отметил, что в Удмуртии не зарегистрировано объединений последователей Шивы, а Екатерина Калинкина не возглавляет одно из них и «не является религиозным деятелем». Из этого следует, что деятельность женщины незаконна, считает прокурор.

Материалы дела направили в мировой суд. По этой статье Калинкиной может грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей.