В Ижевске на инструктора по йоге завели дело из-за организации праздника в честь бога Шивы Статьи редакции
Преподавателю грозит штраф до 50 тысяч рублей.
На инструктора Екатерину Калинкину составили административный протокол по статье о незаконной миссионерской деятельности (ч. 4 ст. 5.26 КоАП). Копию постановления прокурора женщина опубликовала на странице мероприятия во «ВКонтакте».
В документе говорится, что Калинкина выложила на страницах в соцсети посты о «религиозной деятельности, связанной с религиозным праздником индуистского божества „Шивы“ и его супруги богини „Дурги“ с указанием места и времени проведения мероприятия».
Прокурор отметил, что в Удмуртии не зарегистрировано объединений последователей Шивы, а Екатерина Калинкина не возглавляет одно из них и «не является религиозным деятелем». Из этого следует, что деятельность женщины незаконна, считает прокурор.
Материалы дела направили в мировой суд. По этой статье Калинкиной может грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей.
Организовал сладкий стол с чаепитием, в Удмуртии не зарегистрирован торт Наполеон а так же чай гречишный, в свою очередь организатор не является представителем или деятелем общины пекарей, а так же последователем культа Липтон.
Обвинение – срок 15 лет строгача. Нехуй собираться. У нас либо бога люби, либо Путена – что одно и тоже, в принципе.
Все потому что Путин-Удмурт был не доволен, говорю инфа сотка+1
Это понять можно. Наполеона мы давно победили, можем повторить, но этот торт — антироссийская пропаганда
Воздушный химик
Самое смешное, что про это религиозное поклонение новому злобному божеству уже почти десять лет назад вышла идеальная статья. И если тогда она кому-то могла показаться утрированием, то сейчас это весьма сдержанный и практически документальный очерк.
Моя деревня в телевизоре, ура!
Еее и повод хороший!!
Я не помню, мы там были или нет)
благовония память повредили
Это они раза три в год шествия по улицам устраивают и поют хали кришна?))
Как перестать орать
Все что не разрешено запрещено?
все запрещено
пасхально-ветеранская ментократия
Если нет религиозного объединения, нет и миссионерской деятельности.
неопределенное религиозное обединение неопределенной группы граждан
Статья 28
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
Но разве сегодня это кого-то ебет?
Упоминание отдельных статей конституции => экстремизм
Неверная визуализация! По легенде вы занимаете ⅐ часть сферы, вероятно её вершину, изнутри.
бля поясни)
Теперь понятно, почему так мало тех, кто замечает "прогрессирующую стабильность".
Самая прелесть, что при желании под незаконную деятельность можно подогнать что угодно. Даже встречу тжэшникоа.
25 октября - Всемирный день пасты Праздник пасты. Носителям друшлаков приготовиться.