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Саша Кириллова

В Ижевске на инструктора по йоге завели дело из-за организации праздника в честь бога Шивы Статьи редакции

Преподавателю грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Фото группы «Великая Ночь Шивы»

На инструктора Екатерину Калинкину составили административный протокол по статье о незаконной миссионерской деятельности (ч. 4 ст. 5.26 КоАП). Копию постановления прокурора женщина опубликовала на странице мероприятия во «ВКонтакте».

В документе говорится, что Калинкина выложила на страницах в соцсети посты о «религиозной деятельности, связанной с религиозным праздником индуистского божества „Шивы“ и его супруги богини „Дурги“ с указанием места и времени проведения мероприятия».

Прокурор отметил, что в Удмуртии не зарегистрировано объединений последователей Шивы, а Екатерина Калинкина не возглавляет одно из них и «не является религиозным деятелем». Из этого следует, что деятельность женщины незаконна, считает прокурор.

Материалы дела направили в мировой суд. По этой статье Калинкиной может грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей.

#новости #религия

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46 комментариев
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Юный звук

33

Организовал сладкий стол с чаепитием, в Удмуртии не зарегистрирован торт Наполеон а так же чай гречишный, в свою очередь организатор не является представителем или деятелем общины пекарей, а так же последователем культа Липтон.
Обвинение – срок 15 лет строгача. Нехуй собираться. У нас либо бога люби, либо Путена – что одно и тоже, в принципе.

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Fuскiпg Ростиslave

Юный
9

Все потому что Путин-Удмурт был не доволен, говорю инфа сотка+1

Ответить

Alexey Kochetkov

Fuскiпg
4

Это понять можно. Наполеона мы давно победили, можем повторить, но этот торт — антироссийская пропаганда

Ответить

Воздушный химик

Юный
1

Самое смешное, что про это религиозное поклонение новому злобному божеству уже почти десять лет назад вышла идеальная статья. И если тогда она кому-то могла показаться утрированием, то сейчас это весьма сдержанный и практически документальный очерк.

KermlinRussia: Pussy Riot заслужили свое…
В то, что действия Pussy Riot на самом деле разжигают религиозную ненависть, похоже, не верит…
www.forbes.ru
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Fuскiпg Ростиslave

15

Моя деревня в телевизоре, ура!

Ответить

Торговый чайник

Fuскiпg
5

Еее и повод хороший!!

Ответить

Fuскiпg Ростиslave

Торговый
4

Я не помню, мы там были или нет)
благовония память повредили

Ответить

Торговый чайник

Fuскiпg
4

Это они раза три в год шествия по улицам устраивают и поют хали кришна?))

Ответить

Развитый Женя

Торговый
5

Это кришнаиты, тоже норм ребята. 

Ответить

Fuскiпg

Торговый
2

видимо около того, я пару раз натыкался на них, хотел за компанию походить

Ответить

С H А P Р i Е

Fuскiпg
3

Как перестать орать

Ответить

Fuскiпg

С
3

зочме переставать

Ответить

Fuскiпg Ростиslave

Торговый
5

Гордость-то какая за наш город берет, ух бля

Ответить

ouxen

9

Все что не разрешено запрещено?

Ответить

Alexey Kochetkov

ouxen
4

все запрещено

Ответить

ouxen

Alexey
1

Это неправда у нас демократия

Ответить

Alexey Kochetkov

ouxen
2

пасхально-ветеранская ментократия

Ответить

Alexey Kochetkov

Alexey
2

министерство освящения и науки не задавать вопросы

Ответить

Sergey Michko

8

Если нет религиозного объединения, нет и миссионерской деятельности. 

Ответить

Fuскiпg Ростиslave

Sergey
4

неопределенное религиозное обединение неопределенной группы граждан

Ответить

Cерьёзный Валера

7

Вот тебе и намастэ, неверная.

Ответить

С H А P Р i Е

5

супруги богини „Дурки“ 

Ответить

Руслан Шекуров

5

Ждём, когда начнут прессовать встречи по Гарри Поттеру

Ответить

Gidevan

2

Статья 28

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

Но разве сегодня это кого-то ебет?

Ответить

Dmitry Teplyakov

Gidevan
4

Упоминание отдельных статей конституции => экстремизм

Ответить

Gidevan

Dmitry
0

Не удивлюсь, но меня это не ебет. Я уже 2 года как свалил. 

Ответить

ouxen

Gidevan
1

Можешь рассказать подробнее

Ответить

Торговый чайник

ouxen
1

Бля я с телефона подумал сначала это витальваныч

Ответить

ouxen

Торговый
1

это Ибрагим Моисеевич

Ответить

Торговый чайник

ouxen
1

Тогда не пропадёт 

Ответить

ouxen

Торговый
1

Хорошо для его бизнеса

Ответить

Крошечный единорожек88

0

Свобода совести? А это чо за хрень?!

Ответить

С H А P Р i Е

Крошечный
6

Карта рассрочки такая

Ответить

Печатный Мурод

2

Может она за Навального топила? Не могут же в России на невинного человека дело завести

Ответить

Paavo Ulmanis

Печатный
2

Попов раздражала распутница.

Ответить

Правый Шлеппа

2
Ответить

Paavo Ulmanis

Правый
1

Неверная визуализация! По легенде вы занимаете ⅐ часть сферы, вероятно её вершину, изнутри.

Ответить

Правый Шлеппа

Paavo
1

бля поясни)

Ответить

Paavo Ulmanis

Правый
1

Теперь понятно, почему так мало тех, кто замечает "прогрессирующую стабильность".

Ответить

ouxen

Paavo
0

Очень верно подмечено

Ответить

Tata Kindred

2

Самая прелесть, что при желании под незаконную деятельность можно подогнать что угодно. Даже встречу тжэшникоа.

Ответить

AZP

Tata
0

Закон так специально написан.

Ответить

Andrew Muralov

1

25 октября - Всемирный день пасты Праздник пасты. Носителям друшлаков приготовиться. 

Ответить

Paavo Ulmanis

Andrew
1

Входной билет – до 50 тыр.

Ответить

Κύριλλος

1

а во что завернута бомбилья, которая в левом колабасе?

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Bkmz Иванов

0
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