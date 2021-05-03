Особенно во время пандемии.

Учёные попросили респондентов со всего мира описать свои покупки книг в 2020 году, передаёт Gizmodo со ссылкой на исследование Statista’s Advertising & Media Outlook.

По данным учёных, в США, где электронные книги очень популярны, только 23% населения купили их в прошлом году. Ещё 45% предпочло бумажные книги. Самый высокий разрыв в Германии: там бумажные книги приобрели 58%, а электронные — только 10,4%.

В Китае разрыв между купленными бумажными и электронными книгами минимален. Первый вариант в 2020 году предпочли 32% жителей, второй — 24%.

Синим цветом обозначен процент людей, купивших электронные книги, белым — бумажные Иллюстрация Statista