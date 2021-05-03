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Саша Кириллова

Исследование: Электронные книги продаются хуже, чем бумажные Статьи редакции

Особенно во время пандемии.

Учёные попросили респондентов со всего мира описать свои покупки книг в 2020 году, передаёт Gizmodo со ссылкой на исследование Statista’s Advertising & Media Outlook.

По данным учёных, в США, где электронные книги очень популярны, только 23% населения купили их в прошлом году. Ещё 45% предпочло бумажные книги. Самый высокий разрыв в Германии: там бумажные книги приобрели 58%, а электронные — только 10,4%.

В Китае разрыв между купленными бумажными и электронными книгами минимален. Первый вариант в 2020 году предпочли 32% жителей, второй — 24%.

Синим цветом обозначен процент людей, купивших электронные книги, белым — бумажные Иллюстрация Statista

#новости #литература #исследование

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Дальнейший рак

11

Потому что бумажную тяжелее спиратить

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С H А P Р i Е

4

Люблю еинк

Ответить

&#013; &#013;

3

При этом электронные книги с флибусты скачиваются лучше, чем покупаются бумажные.

Ответить

Торговый чайник

&#013;
2

Я обычно скачиваю там и если прям заходит книга, то хочу что бы была в бумажном варианте дома и покупаю 

Ответить

С H А P Р i Е

&#013;
1
Ответить

Крохотный Слава

2

Люблю бумажные книги

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Fuскiпg Ростиslave

Крохотный
3

и стеклянные бутылки с с2н5он содержимым

Ответить

Крохотный Слава

Fuскiпg
3

Не без греха

Ответить

Fuскiпg

Крохотн…
3

никто не без

Ответить

Таможенный нос

2

хотя не люблю накапливать вещи, всё равно предпочитаю бумажные книги электронным

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Саша Кириллова

Таможенный
3

я покупаю и те, и те, но бумажные книги всё равно больше. приятно, когда их много дома. вчера я под такое дело купила очередной шкаф.... 

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Bkmz Иванов

Саша
0

@красивые глазки 

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Минимальный калькулятор

Таможенный
0

Хоть и люблю накапливать вещи, предпочитаю электронные книги бумажным

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Нервный Денис

1

Почему тогда винил не популярнее Спотифая?

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Адекватный жар

1

В Германии какой-то жёсткий фап на бумажные книги. Им до сих пор стыдно, что у них книги в 30-х сжигали.

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Минимальный калькулятор

1

Пирачу книги как мразь. А все почему? Потому что платформы удобной нет. Литрес (учитывая их прошлое) — точно нет, гуглокниги — ненативно и нет возможности юзать свою читалку (вроде), яббл никак не заведет свой магаз в РФ (возможно, это и не случится никогда). А флибуста — хуяк, хуяк, и уже преисполняешься бесконечно-вечным.

Софт исключительно покупаю, кино/сериалы смотрю на кинопабе (удобнее в одном месте), но есть несколько активных подписок на лиц. сервисы, а с книгами вот так. Бумагу не воспринимаю и не читаю с момента появления у меня первого КПК в 2002-м году.

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Глобальный диод

0

Чтение бумажной книги мне более приятно, даж информацию усваиваю проще, нет периодических перечитований какого-нибудь абзаца
Электронные, как с читалки, планшета, монитора - не зашло

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Анастасия Лукьянова

0

Потому что есть культ-привычка покупать для коллекции или же для привычки бумажную книгу, плюс если есть электронная книга, то ее по-прежнему, в отличие от стриминга, слямзить проще, чем купить на Литресе. Не благодарите.

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Любовный нос

0

Было бы интересно посмотреть на средний возраст этих покупающих. 

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Алексей Кириленко

0

Бумажные покупаю если книга качественная, например книги «Намедни» Парфенова исключительно в печати надо брать, хорошая полиграфия и т.д

Если книга состоит почти из одного текста, возьму электронку

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