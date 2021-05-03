Исследование: Электронные книги продаются хуже, чем бумажные Статьи редакции
Особенно во время пандемии.
Учёные попросили респондентов со всего мира описать свои покупки книг в 2020 году, передаёт Gizmodo со ссылкой на исследование Statista’s Advertising & Media Outlook.
По данным учёных, в США, где электронные книги очень популярны, только 23% населения купили их в прошлом году. Ещё 45% предпочло бумажные книги. Самый высокий разрыв в Германии: там бумажные книги приобрели 58%, а электронные — только 10,4%.
В Китае разрыв между купленными бумажными и электронными книгами минимален. Первый вариант в 2020 году предпочли 32% жителей, второй — 24%.
При этом электронные книги с флибусты скачиваются лучше, чем покупаются бумажные.
Торговый чайник
Я обычно скачиваю там и если прям заходит книга, то хочу что бы была в бумажном варианте дома и покупаю
и стеклянные бутылки с с2н5он содержимым
Минимальный калькулятор
Хоть и люблю накапливать вещи, предпочитаю электронные книги бумажным
Пирачу книги как мразь. А все почему? Потому что платформы удобной нет. Литрес (учитывая их прошлое) — точно нет, гуглокниги — ненативно и нет возможности юзать свою читалку (вроде), яббл никак не заведет свой магаз в РФ (возможно, это и не случится никогда). А флибуста — хуяк, хуяк, и уже преисполняешься бесконечно-вечным.
Софт исключительно покупаю, кино/сериалы смотрю на кинопабе (удобнее в одном месте), но есть несколько активных подписок на лиц. сервисы, а с книгами вот так. Бумагу не воспринимаю и не читаю с момента появления у меня первого КПК в 2002-м году.
Потому что есть культ-привычка покупать для коллекции или же для привычки бумажную книгу, плюс если есть электронная книга, то ее по-прежнему, в отличие от стриминга, слямзить проще, чем купить на Литресе. Не благодарите.
Бумажные покупаю если книга качественная, например книги «Намедни» Парфенова исключительно в печати надо брать, хорошая полиграфия и т.д
Если книга состоит почти из одного текста, возьму электронку