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Ivan Pivsaev

Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе после 27 лет брака Статьи редакции

Супруги приняли решение «после долгих размышлений и большой работы над отношениями».

Фото Justin Sullivan / GettyImages

Миллиардер Билл Гейтс и его жена Мелинда решили развестись. Совместное заявление основатель Microsoft опубликовал в твиттере.

Bill Gates @BillGates
https://t.co/padmHSgWGc

Пара приняла решение «после долгих размышлений и большой работы над отношениями», сказано в заявлении.

За 27 лет мы вырастили трёх удивительных детей и создали фонд, который работает во всем мире над тем, чтобы помогать людям вести здоровую и продуктивную жизнь.

Билл и Мелинда Гейтс

Билл и Мелинда Гейтс познакомились в 1987 году и поженились в 1994-м. В 2000 году они основали Фонд Билла и Мелинды Гейтс, который считается крупнейшим в США. За год организация раздает грантов примерно на пять миллиардов долларов. Она поддерживает социальные, медицинские, образовательные проекты и инициативы в сфере гендерного равенства.

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28 комментариев
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Торговый чайник

11

Приехал как то Билл Гейтс с командировки, а жена дома за макбуком сидит

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Marhal_New _Arleana

Торговый
1

Приехал как то Билл Гейтс с командировки, а Михалков чипировался.

Ответить

Таможенный нос

Торговый
0
Ответить

Ледяной глобус

4

Решил жениться на жене Безоса и опять стать самым богатым

Ответить

Лига порвах

1

Что дальше? Развод Дыни и Багажника?

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

Лига
6

этого никто не переживет

Ответить

Marhal_New _Arleana

Даша,
0

Никто из нас никогда и не жил.

Ответить

Marhal_New

Marhal_…
0

Запертые в чертовом лимбе, без перспектив и ясного будущего,проклятые переживать один и тот же день, одинокие, с мешками под глазами, и лобковыми волосами в трусах.

Ответить

Stan Majors

2

Теперь есть еще в мире два человека с деньгами, с кем есть шанс замутить и уехать!

Ответить

Возможный кубок

1

Шутка про чипирование

Ответить

Возможный кубок

Возможный
2

я еще не придумал, принимаю предложения в лс

Ответить

Образовательный утюг

Возможный
0

Письмо Галины Путиной jpg

Ответить

Stan Majors

1

Я только посмотрел фильм про него - внутри мозга билла гейтса…
Хороший. И тут бац и такая новость.

Ответить

Stan Majors

1

У меня больше нет сохраненных мэмов про Билли…

Ответить

Глупый глобус

0

американский грязный лицемерный институт семьи во всем своем великолепии 

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

0

Куда резюме кидать?

Ответить

Marhal_New _Arleana

Даша,
1

В очередь. Не ты одна хочешь богатого папика.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Marhal_New
0

С утра я об этом пожалею.

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

Marhal_New
0

@all есть тут богатые папики? 

Ответить

Marhal_New

Даша,
0

Есть Лысый

Ответить

Даша, кажется

Marhal_…
0

Нет мне нужен только один(((

Ответить

Marhal_New

Даша,
0

I don't get it

Ответить

Редкий нос

0

Девушки, вперёд

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Marhal_New _Arleana

0

Отлично, Гейтс теперь свободен.

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Нервный Денис

0

Не выдержали совместной самоизоляции?

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#realfiddy

0

Создали фонд, который помогает людям во всем мире вести здоровую и продуктивную жизнь.

Сильное заявление, учитывая что я как бы тоже на Земле живу. 

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Stan Majors

0

Сперва Безос решил померить пилотки на пенсии, теперь кто из них?

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Stan Majors

0

Когда-то Билл Гейтс сказал, что без собеседования возьмет на работу того, кто прочитал кнута все тома про алгоритмы. Меня это очень вдохновило!
Как вы могли догадаться, я не в Майкрософт…

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Комментарии

Stan Majors

Билл и Мелинда Гейтс объявили о…

Ilya.A—Petya.A's bro

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Депрессия

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Marhal_New _Arleana

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Stan Majors

Билл и Мелинда Гейтс объявили о…

Даша, кажется мы…

Билл и Мелинда Гейтс объявили о…

Marhal_New _Arleana

Билл и Мелинда Гейтс объявили о…

syrslava

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Даша, кажется мы…

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Bkmz Иванов

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Marhal_New _Arleana

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