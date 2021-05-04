Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе после 27 лет брака Статьи редакции
Супруги приняли решение «после долгих размышлений и большой работы над отношениями».
Миллиардер Билл Гейтс и его жена Мелинда решили развестись. Совместное заявление основатель Microsoft опубликовал в твиттере.
Пара приняла решение «после долгих размышлений и большой работы над отношениями», сказано в заявлении.
Билл и Мелинда Гейтс познакомились в 1987 году и поженились в 1994-м. В 2000 году они основали Фонд Билла и Мелинды Гейтс, который считается крупнейшим в США. За год организация раздает грантов примерно на пять миллиардов долларов. Она поддерживает социальные, медицинские, образовательные проекты и инициативы в сфере гендерного равенства.
Приехал как то Билл Гейтс с командировки, а Михалков чипировался.
Что дальше? Развод Дыни и Багажника?
этого никто не переживет
Никто из нас никогда и не жил.
Запертые в чертовом лимбе, без перспектив и ясного будущего,проклятые переживать один и тот же день, одинокие, с мешками под глазами, и лобковыми волосами в трусах.
Теперь есть еще в мире два человека с деньгами, с кем есть шанс замутить и уехать!
Я только посмотрел фильм про него - внутри мозга билла гейтса…
Хороший. И тут бац и такая новость.
Куда резюме кидать?
В очередь. Не ты одна хочешь богатого папика.
@all есть тут богатые папики?
Есть Лысый
Нет мне нужен только один(((
Создали фонд, который помогает людям во всем мире вести здоровую и продуктивную жизнь.
Сильное заявление, учитывая что я как бы тоже на Земле живу.
Когда-то Билл Гейтс сказал, что без собеседования возьмет на работу того, кто прочитал кнута все тома про алгоритмы. Меня это очень вдохновило!
Как вы могли догадаться, я не в Майкрософт…