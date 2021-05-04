За 27 лет мы вырастили трёх удивительных детей и создали фонд, который работает во всем мире над тем, чтобы помогать людям вести здоровую и продуктивную жизнь.

Билл и Мелинда Гейтс познакомились в 1987 году и поженились в 1994-м. В 2000 году они основали Фонд Билла и Мелинды Гейтс, который считается крупнейшим в США. За год организация раздает грантов примерно на пять миллиардов долларов. Она поддерживает социальные, медицинские, образовательные проекты и инициативы в сфере гендерного равенства.