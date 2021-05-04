Власти Германии закрыли один из крупнейших в мире сайтов с детской порнографией в даркнете, задержав подозреваемых Статьи редакции
Платформой пользовались более 400 тысяч человек по всему миру.
Германия заблокировала сайт Boystown, созданный для обмена изображениями и видео с сексуальным насилием над детьми, в основном мальчиками. По данным Центрального управления страны по борьбе с интернет-преступностью (ZIT), платформа существовала по крайней мере с июня 2019 года. Помимо форумов, на сайте также были чаты, где пользователи общались на разных языках.
В заявлении ZIT сообщается, что Boystown — это «один из крупнейших сайтов детской порнографии, работающих в даркнете». В расследовании приняли участие правоохранительные органы Германии, Нидерландов, Швеции, Австралии, США и Канады.
В Германии задержаны двое подозреваемых в возрасте 40 и 49 лет. Они обвиняются в технической реализации веб-страницы на даркнете и инструктаже пользователей, как снизить риск обнаружения правоохранительными органами. Третий 58-летний обвиняемый задержан в Парагвае и ждёт экстрадиции.
Четвёртый подозреваемый, которому 64 года, арестован в Гамбурге. Его обвиняют в принадлежности к сайту и загрузке более 3500 фото и видео с сексуальным насилием над детьми. Все задержанные — граждане Германии.
В марте парламент Германии принял закон, ужесточающий наказания за сексуальные преступления над несовершеннолетними и распространение детской порнографии. Новый максимальный срок за распространение материалов с жестоким обращением с детьми составил 10 лет, что вдвое больше предыдущего срока.
@alexferman шухер
Власти Германии закрыли один из крупнейших в мире сайтов с детской порнографией
И открыли два поменьше.
Ебать педофилов, ебать
Абстрактный огонь
Педофилофил?
в Германии вообще многовато историй насчет педофилии, не так давно вспоминали дискуссии о легализации в околонаучных кругах и эксперименты, когда детей отдавали в семьи (в 70-е). Интересно, почему именно в Германии было такое лайтовое законодательство, с чем связано? Из-за чувства наследника Римской Империи?
Футбольный магнит
в Германии вообще многовато историй насчет педофилии
Ты думаешь у нас их мало? Просто в Германии полиция занимается этой проблемой, а у нас политикой. Это так же как со статистикой различных болезней, если не делать тесты, то вроде и болеет мало людей
Политика - это всякие истории про разные партии, выборы, предвыборные кампании, убеждение избирателя, ништяки избирателю и платформу обещаний. Зачистка поляны возможных конкурентов напалмом - не политика.
Я немного не о том, я о подходе государства и отношения общества. У нас где-то были дискуссии о легализации? То, что у нас много, а раскрывается мизер - сомнений нет. У нас и геев во власти дохрена, но это не влияет на законодательство
Молочный дебаркадер
Сексуальной революцией и попыткой педофильского лобби воспользоваться ситуацией, что бы на волне либерализации получить широкие полномочия.
Есть ещё подозрения, что Западной Германии эти товарищи попали в свое время на ключевые посты.
"Интересно, почему именно в Германии было такое лайтовое законодательство, с чем связано? Из-за чувства наследника Римской Империи?"
Бери ближе.
Вот так работают в Германии — закрывают сайты с детской порнонрафией, а у нас астролога за шиваизм закрывают😆
Ну бля начался денëк
Хорошая же новость, не?
Не
Интересно, а 400 000 человек, которые всё это смотрели, тоже найдут и проверят? Ведь это реально больные люди (а возможно и маньяки какие-то), которые являются реальной угрозой для общества!
В Германии педофилам надо каждый день отмечаться на специальном сайте, вести там онлайн дневник.
Это у кого склонность обнаружил психолог. Они отмечались на сайте, который закрыли.