Платформой пользовались более 400 тысяч человек по всему миру.

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Германия заблокировала сайт Boystown, созданный для обмена изображениями и видео с сексуальным насилием над детьми, в основном мальчиками. По данным Центрального управления страны по борьбе с интернет-преступностью (ZIT), платформа существовала по крайней мере с июня 2019 года. Помимо форумов, на сайте также были чаты, где пользователи общались на разных языках.

В заявлении ZIT сообщается, что Boystown — это «один из крупнейших сайтов детской порнографии, работающих в даркнете». В расследовании приняли участие правоохранительные органы Германии, Нидерландов, Швеции, Австралии, США и Канады.

Успех этого расследования доказывает следующее: те, кто охотятся на самых слабых, нигде не находятся в безопасности. Мы найдём виновных и сделаем всё, чтобы защитить детей от таких отвратительных преступлений. Хорст Зеехофер министр внутренних дел Германии

В Германии задержаны двое подозреваемых в возрасте 40 и 49 лет. Они обвиняются в технической реализации веб-страницы на даркнете и инструктаже пользователей, как снизить риск обнаружения правоохранительными органами. Третий 58-летний обвиняемый задержан в Парагвае и ждёт экстрадиции.

Четвёртый подозреваемый, которому 64 года, арестован в Гамбурге. Его обвиняют в принадлежности к сайту и загрузке более 3500 фото и видео с сексуальным насилием над детьми. Все задержанные — граждане Германии.