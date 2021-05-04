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Sasha Shambilova

Власти Германии закрыли один из крупнейших в мире сайтов с детской порнографией в даркнете, задержав подозреваемых Статьи редакции

Платформой пользовались более 400 тысяч человек по всему миру.

39 39 комментариев
2946 просмотров

Германия заблокировала сайт Boystown, созданный для обмена изображениями и видео с сексуальным насилием над детьми, в основном мальчиками. По данным Центрального управления страны по борьбе с интернет-преступностью (ZIT), платформа существовала по крайней мере с июня 2019 года. Помимо форумов, на сайте также были чаты, где пользователи общались на разных языках.

В заявлении ZIT сообщается, что Boystown — это «один из крупнейших сайтов детской порнографии, работающих в даркнете». В расследовании приняли участие правоохранительные органы Германии, Нидерландов, Швеции, Австралии, США и Канады.

Успех этого расследования доказывает следующее: те, кто охотятся на самых слабых, нигде не находятся в безопасности. Мы найдём виновных и сделаем всё, чтобы защитить детей от таких отвратительных преступлений.

Хорст Зеехофер
министр внутренних дел Германии

В Германии задержаны двое подозреваемых в возрасте 40 и 49 лет. Они обвиняются в технической реализации веб-страницы на даркнете и инструктаже пользователей, как снизить риск обнаружения правоохранительными органами. Третий 58-летний обвиняемый задержан в Парагвае и ждёт экстрадиции.

Четвёртый подозреваемый, которому 64 года, арестован в Гамбурге. Его обвиняют в принадлежности к сайту и загрузке более 3500 фото и видео с сексуальным насилием над детьми. Все задержанные — граждане Германии.

В марте парламент Германии принял закон, ужесточающий наказания за сексуальные преступления над несовершеннолетними и распространение детской порнографии. Новый максимальный срок за распространение материалов с жестоким обращением с детьми составил 10 лет, что вдвое больше предыдущего срока.

#новости #даркнет

39 39 комментариев
20
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39 комментариев
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Высокий чувак

13

@alexferman шухер

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С H А P Р i Е

Высокий
10

Он приспустил трусы в честь траура

Ответить

AZP

11

Власти Германии закрыли один из крупнейших в мире сайтов с детской порнографией

 И открыли два поменьше.

Ответить

Соколов Андрей

3

Ебать педофилов, ебать

Ответить

Абстрактный огонь

Соколов
20

Педофилофил?

Ответить

Многий корабль

Абстрактный
2

Педолюболюб

Ответить

Κύριλλος

1

в Германии вообще многовато историй насчет педофилии, не так давно вспоминали дискуссии о легализации в околонаучных кругах и эксперименты, когда детей отдавали в семьи (в 70-е). Интересно, почему именно в Германии было такое лайтовое законодательство, с чем связано? Из-за чувства наследника Римской Империи? 

Ответить

Футбольный магнит

Κύριλλος
19

в Германии вообще многовато историй насчет педофилии

Ты думаешь у нас их мало? Просто в Германии полиция занимается этой проблемой, а у нас политикой. Это так же как со статистикой различных болезней, если не делать тесты, то вроде и болеет мало людей

Ответить

иванфедорович крузенштерн

Футбольный
3

Политика - это всякие истории про разные партии, выборы, предвыборные кампании, убеждение избирателя, ништяки избирателю и платформу обещаний. Зачистка поляны возможных конкурентов напалмом - не политика.

Ответить

Κύριλλος

Футбольный
0

Я немного не о том, я о подходе государства и отношения общества. У нас где-то были дискуссии о легализации? То, что у нас много, а раскрывается мизер - сомнений нет. У нас и геев во власти дохрена, но это не влияет на законодательство

Ответить

Молочный дебаркадер

Κύριλλος
4

Сексуальной революцией и попыткой педофильского лобби воспользоваться ситуацией, что бы на волне либерализации получить широкие полномочия.
Есть ещё подозрения, что Западной Германии эти товарищи попали в свое время на ключевые посты.

Ответить

Андрей Иванов

Κύριλλος
0

"Интересно, почему именно в Германии было такое лайтовое законодательство, с чем связано? Из-за чувства наследника Римской Империи?"

Бери ближе.

Ответить

Κύριλλος

Андрей
0

Так в 40е вроде не особо поощрялось

Ответить

Κύριλλος

6

хмм...

Ответить

Мразь

4

@alexferman КОД КРАСНЫЙ! ПОВТОРЯЮ!КОД КРАСНЫЙ!

Ответить

Morpheus

4

Вот так работают в Германии — закрывают сайты с детской порнонрафией, а у нас астролога за шиваизм закрывают😆 

Ответить

Убедительная Геосфера

2

Ну бля начался денëк

Ответить

Рыжий

Убедительная
5

Хорошая же новость, не?

Ответить

Убедительная Геосфера

Рыжий
1

Не

Ответить

Рыжий

Убедите…
1

Почему?

Ответить

Убедительная

Рыжий
2

Некогда объяснять, начинай скорбеть

Ответить

цорiк

Рыжий
0

Ну там вроде теория, что так они просто дрочили на детей, а теперь пойдут их ебать, раз не на что дрочить

Ответить

Рыжий

цорiк
0

Пусть дрочат на лоликон, хуле

Ответить

С H А P Р i Е

Убедительная
3

Гутен морген нах

Ответить

С H А P Р i Е

2

Бойстаун бойстаун юбер аллес

Ответить

Игорь Герцев

1

Интересно, а 400 000 человек, которые всё это смотрели, тоже найдут и проверят? Ведь это реально больные люди (а возможно и маньяки какие-то), которые являются реальной угрозой для общества!

Ответить

Beerman

Игорь
3

Теоретически можно, только выследить кого-то в даркнете очень сложно, поэтому ловят только распространителей, иначе всех торчков бы пересажали.

Ответить

Andrew Muralov

Beerman
1

А торчков-то за что? 

Ответить

Beerman

Andrew
1

Ибо нефиг

Ответить

Рыжий

Игорь
3

Проверять на предмет чего? Больным быть не запрещено по закону. Во всяком случае в России, ты можешь быть педофилом, но чистым перед законом. В Германии наверняка так же примерно

Ответить

Andrew Muralov

Рыжий
0

В Германии педофилам надо каждый день отмечаться на специальном сайте, вести там онлайн дневник. 

Ответить

цорiк

Andrew
3

Госуслуги?

Ответить

Andrew Muralov

цорiк
1

Нет, дети-ждут.рф

Ответить

Рыжий

Andrew
0

Это тем, которые совершили преступление или даже если преступления не было?

Ответить

Andrew Muralov

Рыжий
0

Это у кого склонность обнаружил психолог. Они отмечались на сайте, который закрыли. 

Ответить

Andrew Muralov

Игорь
0

Может большинство из них "только посмотреть" 

Ответить

AZP

0

Светов сейчас тоже в Германии объявится, уже в браслетах.

Ответить

Рыжий

AZP
0

Ты можешь лучше шутить, я же знаю...
Если бы Светов жил с 13летней - тогда шутка была бы ок

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Κύριλλος

Рыжий
1

Песков сейчас тоже в Германии объявится, уже в браслетах.

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