ИИ также планируют внедрить для регуляции подачи тепла в дома.

Искусственный интеллект планируют применять для анализа изношенности системы коммуникаций в домах и рекомендации ремонта, если он необходим, сообщил «Российской газете» замглавы Министерства строительства и ЖКХ Максим Егоров.

Мы сейчас обсуждаем возможность использования технологий искусственного интеллекта при планировании ремонтных работ. Он будет анализировать данные и сообщать об изношенности коммуникаций, рекомендовать уменьшить давление в той или иной трубе. Максим Егоров замглавы Минстроя

Также Минстрой запланировал внедрить новые инженерные коммуникации для отопления по проекту «Умный город». Тепло намерены подавать в зависимости от уличной температуры, что поможет избежать перегрева. Егоров считает, что это улучшит экологию.

Проект «Умный город» подразумевает внедрение технологий в России. Сейчас в нём участвуют более 200 городов. Согласно исследованию Минстроя, в рейтинге «IQ городов» среди крупнейших лидируют Москва, Екатеринбург и Казань, среди городов с менее чем 100 тысяч жителей — Дубна, Ивантеевка и Горно-Алтайск.