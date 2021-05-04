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Sasha Shambilova

Минстрой заявил о планах применять ИИ для анализа зданий и сообщений о необходимости ремонта Статьи редакции

ИИ также планируют внедрить для регуляции подачи тепла в дома.

Искусственный интеллект планируют применять для анализа изношенности системы коммуникаций в домах и рекомендации ремонта, если он необходим, сообщил «Российской газете» замглавы Министерства строительства и ЖКХ Максим Егоров.

Мы сейчас обсуждаем возможность использования технологий искусственного интеллекта при планировании ремонтных работ. Он будет анализировать данные и сообщать об изношенности коммуникаций, рекомендовать уменьшить давление в той или иной трубе.

Максим Егоров
замглавы Минстроя

Также Минстрой запланировал внедрить новые инженерные коммуникации для отопления по проекту «Умный город». Тепло намерены подавать в зависимости от уличной температуры, что поможет избежать перегрева. Егоров считает, что это улучшит экологию.

Проект «Умный город» подразумевает внедрение технологий в России. Сейчас в нём участвуют более 200 городов. Согласно исследованию Минстроя, в рейтинге «IQ городов» среди крупнейших лидируют Москва, Екатеринбург и Казань, среди городов с менее чем 100 тысяч жителей — Дубна, Ивантеевка и Горно-Алтайск.

#новости #ии

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8 8 комментариев
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С H А P Р i Е

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ИИ, скажи и всю правду доложи:
Не снести ли нам бараки
Али пускай стоят сто лет?

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Автомобильный инструмент

3
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groostlan

2

будут потом на него все косяки скидывать

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Marhal_New _Arleana

1

Как бы вы назвали этот ИИ?

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С H А P Р i Е

Marhal_New
1

Jamshoot

Ответить

Безумный Данила

Marhal_New
0

Штирлиц

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Роман Григорьев

0

Ну как бы bim в топ-5 городов страны уже есть. А там и до ИИ недалеко.

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гачик

0

Искусственный Иван

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