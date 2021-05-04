Минстрой заявил о планах применять ИИ для анализа зданий и сообщений о необходимости ремонта Статьи редакции
ИИ также планируют внедрить для регуляции подачи тепла в дома.
Искусственный интеллект планируют применять для анализа изношенности системы коммуникаций в домах и рекомендации ремонта, если он необходим, сообщил «Российской газете» замглавы Министерства строительства и ЖКХ Максим Егоров.
Также Минстрой запланировал внедрить новые инженерные коммуникации для отопления по проекту «Умный город». Тепло намерены подавать в зависимости от уличной температуры, что поможет избежать перегрева. Егоров считает, что это улучшит экологию.
Проект «Умный город» подразумевает внедрение технологий в России. Сейчас в нём участвуют более 200 городов. Согласно исследованию Минстроя, в рейтинге «IQ городов» среди крупнейших лидируют Москва, Екатеринбург и Казань, среди городов с менее чем 100 тысяч жителей — Дубна, Ивантеевка и Горно-Алтайск.
ИИ, скажи и всю правду доложи:
Не снести ли нам бараки
Али пускай стоят сто лет?
Как бы вы назвали этот ИИ?