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Twitter открыл голосовые чаты Spaces для пользователей с 600 и более подписчиков Статьи редакции

Функция доступна в приложениях на iOS и Android.

  • Spaces появится в верхней части ленты в виде «фиолетовых кругов», которые показывают беседы в реальном времени, сообщили в официальном аккаунте Twitter Spaces.
  • Внутри «комнат» можно будет отправлять сообщения конкретным пользователям или всему собранию, попросить возможности выступить. Создатели аудиопространств смогут модерировать разговор, приглашать гостей, выбирать выступающих и исключать тех, кто нарушает правила.
  • Пользователи смогут ставить таймер на создание «комнат», тогда перед началом придет уведомление.
  • Twitter продолжает работать над функцией Ticketed Spaces: создание комнат, в которые можно попасть только по платному билету. Соцсеть будет получать комиссию от продажи билетов.
  • Twitter начал тестировать голосовые чаты в декабре 2020 года. В марте Discord запустил комнаты для голосовых сообщений. Над подобной функцией работают Slack, Spotify и Facebook.

#twitter #новости #clubhouse

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Ждем голосовой чат на тж

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Лесной нос

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Спасибо мертвым стартапам за новые идеи для корпораций

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Торговый дым

0

Как там клабхаус подживает?

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Закомплексованная Душа

Торговый
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Говорят выпустил приложение для андройд, зачем - не понятно

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Евстафий Селюк

0

spaces блядь, а хуле не TEGOS? 

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