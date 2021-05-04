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Сергей Звезда

В Мексике обрушился метромост, пока по нему шёл поезд. Погибли не менее 20 человек Статьи редакции

Некоторые пострадали, выпрыгнув из транспорта, ехавшего по мосту.

43 43 комментария
2517 просмотров
Uno TV

На юго-востоке Мехико, столице Мексики, рухнула эстакада в тот момент, когда по ней проходил поезд с вагонами, сообщили El Universal и El Pais. Это произошло вечером 3 мая (6:30 4 мая по московскому времени) после столкновения автомобиля с опорой метромоста возле станции Olivos.

Под эстакадой после обрушения оказались несколько машин, которые проезжали по дороге под линией метро в этот момент. Изначально власти сообщали о шести погибших, но вскоре число жертв увеличилось до 20. Среди них есть несовершеннолетние. Травмы получили ещё около 70 человек, госпитализация потребовалась 49 из них. Некоторые сами выпрыгивали из поезда на мосту.

В опорах эстакады появились трещины ещё после землетрясения 2017 года. Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум заверила, что конструкции прошли проверку в 2020 году.

Milenio @Milenio
#Fotogalería | Cae estructura de la Línea 12 del Metro en #CdMx en estación Los Olivos

https://mile.io/2SeiO3h

(📸: MILENIO Especial) https://t.co/QrJTUpt1cZ
Uno TV @UnoNoticias
#AlMomento #Urgente

Así el vio el momento exacto donde se desploma la estructura elevada del @MetroCDMX entre las estaciones #Olivos y #Tezonco https://t.co/VSjNCHdM3Y
Момент столкновения на камерах наблюдения

#новости #происшествия #мексика

43 43 комментария
21
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Демократический фонарь

19

В опорах эстакады появились трещины ещё после землетрясения 2017 года. Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум заверила, что конструкции прошли проверку в 2020 году.

Распиздяйство и коррупция, она и в Африке такая же

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hyposlasher

Демократический
13

Мексика в Америке

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Демократический фонарь

hyposlasher
0

И? Я имею ввиду, что не в России только такое распиздяйство, и в Европе есть, и в Азии, и в Америке

Ответить

hyposlasher

Демокра…
25

И в Африке

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new_comment

Демократический
1

В Мексике жарко. Вот вечная мерзлота и растаяла.

Ответить

Ivan Boldyrev

new_comment
0

Проклятое глобальное потепление! 

Ответить

Мразь

3

Здесь должна быть шутка про мексиканцев, но ситуация не хорошая, поэтому ее не будет

Ответить

kotova lidiya

Мразь
6

Когда вроде пытаешься стать лучше, но окружающие мерзоты демонстрируют, как комфортна и уютна привычная мерзотность.

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aliftin

Мразь
0

Смело шути, всем плевать на мексиканцев. 

Ответить

Мразь

aliftin
10

Ну что-то вроде этого и должно было быть. Ещё есть идея, что машинистом был Трамп

Ответить

aliftin

Мразь
9

Ну так себе шутка, если честно. 

Ответить

Мразь

aliftin
2

Согласен, поэтому и не хотел озвучивать

Ответить

Мразь

Мразь
5

Теперь мне стыдно за плохую шутку

Ответить

aliftin

Мразь
10

На это тоже забей, это шутка в треде про Мексику, такие вообще никто не читает. 

Ответить

Мразь

aliftin
1

Кроме копов

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Алиса

Мразь
3

уже выехали

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AZP

Алиса
1

На поезде?

Ответить

Алиса

AZP
0

на стене

Ответить

Ivan

AZP
0

На метро. 

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ad unguem

Мразь
2

Он сидит ест мексиканскую еду в это время

Ответить

ad unguem

ad
2

Точнее даже вот так

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Молочный

ad
4

Если он ест мексиканскую еду, то кто сейчас гадит в наших подъездах?

Ответить

ad unguem

Молочный
2

Как кто? Джо

Ответить

Мразь

Молочный
1

В немецких? Меркель

Ответить

Молочный

Мразь
1

В немецких подъездах не гадят, в Германии любят на парковках между автомобилями

Ответить

Мразь

ad
1

Фарш из погибших?

Ответить

Eugene Smith

Мразь
0

Мне понравилась

Ответить

AZP

aliftin
0

Мексиканки новых нарожают

Ответить

Безумный Данила

Мразь
1

А что за шутка? 

Ответить

Мразь

Безумный
1

Расистская

Ответить

Безумный Данила

Мразь
1

То есть? 

Ответить

Мразь

Безумный
10

То нет

Ответить

Fuck Privacy

Мразь
2

Игорь?

Ответить

Мразь

Fuck
2

Оксана

Ответить

С H А P Р i Е

1

ИИ из предыдущего поста бы помог

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Argumenta Ambigua

С
3

Я занят

Ответить

С H А P Р i Е

Argumenta
1

Какаешь?

Ответить

Argumenta

С
3

Осматриваю Нефтеюганск

Ответить

С H А P Р i Е

Argumen…
1

Тоже хорошее дело

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С H А P Р i Е

С
2

Ток юкос уже отжали, хули там осматривать

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Земной историк

1

Какая полезная камера наблюдения

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AZP

0
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Илья Глушков

0

Кто такой Джон Голт

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Комментарии

Степан Раскольный

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Eugene Smith

В Мексике обрушился метромост…

AUBE

Щенок президента Ирландии…

Fuскiпg Ростиslave

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Максоний

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