На юго-востоке Мехико, столице Мексики, рухнула эстакада в тот момент, когда по ней проходил поезд с вагонами, сообщили El Universal и El Pais . Это произошло вечером 3 мая (6:30 4 мая по московскому времени) после столкновения автомобиля с опорой метромоста возле станции Olivos.

Под эстакадой после обрушения оказались несколько машин, которые проезжали по дороге под линией метро в этот момент. Изначально власти сообщали о шести погибших, но вскоре число жертв увеличилось до 20. Среди них есть несовершеннолетние. Травмы получили ещё около 70 человек, госпитализация потребовалась 49 из них. Некоторые сами выпрыгивали из поезда на мосту.