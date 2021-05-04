В Мексике обрушился метромост, пока по нему шёл поезд. Погибли не менее 20 человек Статьи редакции
Некоторые пострадали, выпрыгнув из транспорта, ехавшего по мосту.
На юго-востоке Мехико, столице Мексики, рухнула эстакада в тот момент, когда по ней проходил поезд с вагонами, сообщили El Universal и El Pais. Это произошло вечером 3 мая (6:30 4 мая по московскому времени) после столкновения автомобиля с опорой метромоста возле станции Olivos.
Под эстакадой после обрушения оказались несколько машин, которые проезжали по дороге под линией метро в этот момент. Изначально власти сообщали о шести погибших, но вскоре число жертв увеличилось до 20. Среди них есть несовершеннолетние. Травмы получили ещё около 70 человек, госпитализация потребовалась 49 из них. Некоторые сами выпрыгивали из поезда на мосту.
В опорах эстакады появились трещины ещё после землетрясения 2017 года. Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум заверила, что конструкции прошли проверку в 2020 году.
Мексика в Америке
Демократический фонарь
И? Я имею ввиду, что не в России только такое распиздяйство, и в Европе есть, и в Азии, и в Америке
В Мексике жарко. Вот вечная мерзлота и растаяла.
Здесь должна быть шутка про мексиканцев, но ситуация не хорошая, поэтому ее не будет
Когда вроде пытаешься стать лучше, но окружающие мерзоты демонстрируют, как комфортна и уютна привычная мерзотность.
ИИ из предыдущего поста бы помог
Я занят
Какаешь?
Тоже хорошее дело