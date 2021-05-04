Тайваньские власти, вероятно, не заметили судно на радарах из-за его маленького размера.

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Учения НОАК в Тайваньском проливе Фото Shraibikus.com

Вечером 30 апреля полицейские тайваньского порта Тайчжун задержали мужчину, сбежавшего из Китая на резиновой моторной лодке длиной всего 2,6 метра, пишет The Guardian. По словам китайца, он за 10 часов проплыл 180 километров из провинции Фуцзянь в Тайчжун. Его задержали у дамбы, когда местные жители сообщили о подозрительном мужчине на лодке.

По словам сбежавшего 33-летнего китайца, он отправился в Тайвань, так как там «больше свободы и равенства». Мужчина добавил, что не совершал на родине никаких преступлений, а в жизнь в Китае «плоха во всех отношениях».

Путь перебежчика проходил по одному из самых контролируемых в мире проливу — Тайваньскому. Хотя его охраняют китайские и тайваньские военные, за 10 часов никто не остановил лодку. Дело может быть в том, что на радарах такое маленькое судно просто не было видно. «Радары морского патрульного агентства могли бы заметить [лодку], но морские береговые радары — [нет]», — отметил вице-адмирал Тайваня Чан Чэн-куо.

Начальник одного из патрулей береговой охраны Тайваня Хун Ишунь предположил, что лодку не заметили, так как она «спряталась» за крупными судами. Тайваньский депутат Цай Шиин сообщил, что суда длиной до трёх метров в проливе обычно «отфильтровываются как общий шум». Министр обороны региона Чиу Го-чэн добавил, что «недостатки» в безопасности можно «исправить».

Тайваньские власти усомнились в истории китайца, так как лодка, возможно, не смогла бы проделать такой путь из-за недостатка топлива. По данным Би-би-си, в путешествие мужчина взял 90 литров бензина.

После задержания китаец просидел две недели в карантине, а теперь его могут осудить и депортировать на родину за нелегальную миграцию и нарушение национальной безопасности.

На побег в Тайвань китайцы решаются редко, отметило The Guardian. В 2020 году из Гонконга на остров пытались бежать 12 активистов гонконгских протестов, но 10 из них задержали и осудили за незаконное пересечение границы.

В Тайване нет стабильно и прозрачно работающей процедуры для выдачи политического убежища, так что те, кто решится на побег из материкового Китая или Гонконга, не могут быть уверены в своей безопасности. Обычно вопрос убежища с каждым решают индивидуально, отмечает The Guardian.