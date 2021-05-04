Новости
Sasha Shambilova

ФАС одобрила соглашение операторов связи по построению сетей 5G Статьи редакции

Антимонопольное ведомство настаивает на равном доступе для всех участников рынка.

Ходатайство на заключение соглашения подали «Ростелеком», «Башинформсвязь», «Вымпелком» и «Мегафон». Об этом сообщается в пресс-службе ФАС.

Операторы связи, участвующие в сделке, должны предоставить ведомству условия совместного использования радиочастот и их предоставления всем участникам рынка радиотелефонной связи.

Сети будут строить в диапазоне от 4,8 до 4,99 ГГц, когда в других странах, где они уже развёрнуты, используются частоты 3,4–3,8 ГГц. В России эти частоты заняты Минобороны, ФСО и «Роскосмосом». По мнению Совета безопасности, отдавать их для сетей 5G не соответствует интересам нацбезопасности. Такое решение совещательного органа поддержал Владимир Путин.

#новости #5g #операторы

961 просмотров
7 7 комментариев
3
{ "author_name": "Sasha Shambilova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","5g"], "comments": 7, "likes": 3, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 377127, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 04 May 2021 12:07:18 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Suq Madiq

4
Ответить

С H А P Р i Е

0

эти частоты заняты Минобороной

Ахахах
Для порвах: правильно минобороны. Русская языка такой сложная

Ответить

С H А P Р i Е

С
8

Моя миноборона

Ответить

Alex Macher

С
2

И чего смешного? Обычное дело, у 4г вообще больше 40 вариантов частот и в разных странах разные наборы прижились.

Ответить

Лига порвах

Alex
0

Жаль

Ответить

Robo Krabe

0

Боня не справилась(

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Robo
0

так он купила последнюю версию айфона с 5G, она сдалась как и Михалков

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Исследование: Электронные книги продаются хуже, чем бумажные
Особенно во время пандемии.
189
Новости
МВД до конца года запустит мобильный сервис, который будет предупреждать о звонках мошенников
Его создание обойдётся почти в 45 миллионов рублей.
137
Новости
Привитых россиян тоже обязали сдавать ПЦР-тест по возвращении — пока нет информации, что они «ни для кого не опасны»
Требование действует с 1 мая.
111
Популярное за три дня
Новости
В США пожилая пара сбежала из дома престарелых, используя знания азбуки Морзе
Американец с деменцией взломал электронный замок.
104
Животные
1
Интернет
Евгений Понасенков снялся в «Вечернем Урганте»
Маэстро показал Урганту и Хрусталёву, как нужно гулять по парку.
74
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Николай

Китаец доплыл на резиновой…

Sergey Pal

Запись в подсайте Telegram

Дмитрий Кораблёв

ФАС одобрила соглашение…

Алиса Барышман

Запись в подсайте Telegram

kotova lidiya

Щенок президента Ирландии…
null