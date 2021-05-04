ФАС одобрила соглашение операторов связи по построению сетей 5G Статьи редакции
Антимонопольное ведомство настаивает на равном доступе для всех участников рынка.
Ходатайство на заключение соглашения подали «Ростелеком», «Башинформсвязь», «Вымпелком» и «Мегафон». Об этом сообщается в пресс-службе ФАС.
Операторы связи, участвующие в сделке, должны предоставить ведомству условия совместного использования радиочастот и их предоставления всем участникам рынка радиотелефонной связи.
Сети будут строить в диапазоне от 4,8 до 4,99 ГГц, когда в других странах, где они уже развёрнуты, используются частоты 3,4–3,8 ГГц. В России эти частоты заняты Минобороны, ФСО и «Роскосмосом». По мнению Совета безопасности, отдавать их для сетей 5G не соответствует интересам нацбезопасности. Такое решение совещательного органа поддержал Владимир Путин.
эти частоты заняты Минобороной
Ахахах
Для порвах: правильно минобороны. Русская языка такой сложная
И чего смешного? Обычное дело, у 4г вообще больше 40 вариантов частот и в разных странах разные наборы прижились.
Боня не справилась(
так он купила последнюю версию айфона с 5G, она сдалась как и Михалков