Сети будут строить в диапазоне от 4,8 до 4,99 ГГц, когда в других странах, где они уже развёрнуты, используются частоты 3,4–3,8 ГГц. В России эти частоты заняты Минобороны, ФСО и «Роскосмосом». По мнению Совета безопасности, отдавать их для сетей 5G не соответствует интересам нацбезопасности. Такое решение совещательного органа поддержал Владимир Путин.