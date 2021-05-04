Его состояние выросло почти в 25 раз с начала 2020 года.

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Фото BLOOMBERG FINANCE LP

В Forbes подсчитали, что в криптовалютном кошельке 27-летнего Бутерина содержится 333 520 токенов стоимостью более 1,09 миллиарда долларов.

В понедельник, 3 мая, цена эфира превысила отметку в три тысячи долларов. Капитализацию Ethereum оценивают в 389 миллиардов, что уступает только биткоину с капитализацией в 1,05 триллиона.

Криптовалюта дорожает на фоне популярности DeFi — приложений децентрализованных финансов, которые могут заменить традиционные финансовые институты: банки и страховые компании. Многие из протоколов DeFi построены на основе блокчейна Ethereum.