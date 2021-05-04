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Sasha Shambilova

Основатель Ethereum Виталик Бутерин стал самым молодым криптомиллиардером в мире Статьи редакции

Его состояние выросло почти в 25 раз с начала 2020 года.

85 85 комментариев
6496 просмотров
Фото BLOOMBERG FINANCE LP

В Forbes подсчитали, что в криптовалютном кошельке 27-летнего Бутерина содержится 333 520 токенов стоимостью более 1,09 миллиарда долларов.

В понедельник, 3 мая, цена эфира превысила отметку в три тысячи долларов. Капитализацию Ethereum оценивают в 389 миллиардов, что уступает только биткоину с капитализацией в 1,05 триллиона.

Криптовалюта дорожает на фоне популярности DeFi — приложений децентрализованных финансов, которые могут заменить традиционные финансовые институты: банки и страховые компании. Многие из протоколов DeFi построены на основе блокчейна Ethereum.

Виталий Бутерин родился в Коломне в 1994 году. В возрасте 6 лет он вместе с родителями переехал в канадский город Торонто. Собственную блокчейн-платформу Ethereum он запустил в 2015 году после того, как получил премию World Technology Awards.

Профиль: Виталик Бутерин — Новости на TJ
Создатель блокчейн-платформы Ethereum и второй по популярности криптовалюты, сотрудничающий с…
tjournal.ru

#новости #ethereum #криптовалюты

85 85 комментариев
28
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85 комментариев
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Даша, кажется мы потеряли след

34

Да заебали(

Ответить

Лесной нос

Даша,
28

Продавай трусы тжшникам и станешь богатой

Ответить

Банан баклажанович

Лесной
8

Или тело

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

Лесной
3

За скока купишь?

Ответить

Лесной нос

Даша,
4

Покупаю сразу партию, с поставками каждую неделю. Чистые будем продавать по 50$, грязные по 100$, грязные с автографом - 150$. Твоя прибыль - 30%, остальное уйдет на рекламу и интеграцию с тж, все остальное мне, как предпринимателю.

Ответить

Даша, кажется

Лесной
1

Отлично когда начинаем

Ответить

Лесной нос

Даша,
1

С сегодняшнего дня. Теперь ты перестаешь мыться и меняешь трусы раз в 3 часа.

Ответить

Даша, кажется

Лесной
5

Класс

Ответить

Молочный дебаркадер

Лесной
3

Женские трусы ТЖшникам?

Ответить

Федя Прозоров

Лесной
–3

Бля, заебали объективировать девушек и их гардероб 

Ответить

Lyakusha

Федя
1

Это была ирония.

Ответить

Федя Прозоров

Lyakusha
0

А точка в конце предложения - агрессия

Ответить

Lyakusha

Федя
0

А солнце — это ебаный фонарь. Имею ввиду, что это не имеет отношения к тому, что выше. 

Ответить

Федя Прозоров

Lyakusha
0

Я сегодня девушка в этом треде и мне неприятны такие шутейки

Ответить

Lyakusha

Федя
0

Я тебе ещё раз повторю свой коммент: это была ирония, а не шутка. Я могу объяснить в чём она заключается, если нужно.

Ответить

Федя

Lyakusha
1

Ой, всё. 

Ответить

Федя

Федя
2

Ладно, ирония так ирония

Ответить

Bad

Федя
0

сдался, дешёвка

Ответить

Федя

Bad
1

Сложно жить в России и быть не дешёвкой 

Ответить

Артём Даугель-Дауге

17

Столица Канады — Оттава.

Торонто это столица провинции Онтарио.

Ответить

Максим Манчестер

Артём
0

вы эрудит, скорее всего виталик тоже этого не знает, потому что учился как зарабатывать деньги

Ответить

dead

Артём
0

@Сергей Звезда понабрали в редакторы в улицы

Ответить

Резкий чувак

14

У тж большое пополнение в редакции??
По-моему новостей помимо политики стало больше, да и вообще вроде больше новостей стало 
Мне нравится 

Ответить

Безопасный Кирилл

Резкий
0

да уже видимо самим надоело, альты неплохо конечно стреляют в этом году

Ответить

С H А P Р i Е

10

Прям Виталик?

Ответить

Cерьёзный Валера

7

Щенок блдь!

Ответить

Ваша Закладко

Cерьёзный
5

виталик

Ответить

Студенческий теркин30см

7

надо бы тоже вложиться в говно

Ответить

Нейромедиатор

Студенческий
0

Покупай cumrocket

Ответить

Андрей Охапкин

5

да уже поздно покупать эфир
да уже поздно покупать эфир
да уже поздно покупать эфир
да уже поздно покупать эфир
да уже поздно покупать эфир
да уже поздно покупать эфир
--Вы находитесь здесь--
да уже поздно покупать эфир
да уже поздно покупать эфир

Ответить

Здешний Гоша

4

поднялся на цп

Ответить

Genesi5 ­

Здешний
1

На ГПУ тогда уж

Ответить

Сергей Сергеич

3

В возрасте 6 лет он вместе с родителями переехал в столицу Канады Торонто.

А ну тогда понятно всё.

Ответить

Маринеску

Сергей
1

Что?

Ответить

Сергей Сергеич

Маринеску
6

Минутка оппозиционерства что. Остался бы в рашке, хер бы достиг такого.

Ответить

Маринеску

Сергей
5

Тж не был бы тж, если бы не приплетали к каждой новости.

Ответить

Smaug The

Маринес…
7

Если не будем приплетать мы, то это сделают солдаты НАТО

Ответить

Сергей Сергеич

Маринес…
1

Ненуправдаже

Ответить

Грэм Грэмский

Сергей
0

Сидел бы на тж, хер бы достиг такого

Ответить

Андрей Охапкин

Сергей
0

Почему?

Ответить

karsil

Сергей
0

криворукие фсбшники себе бы забрали перспективный проект сразу после его создания и всё бы обосрали ) не было бы эфира

Ответить

Ваша Закладко

Сергей
2

бежал от конца лихих 90х же

Ответить

Илья Гераськин

0

Самым молодым на данный момент же? Цукер был моложе когда стал миллиардером

Ответить

Сергей Звезда

Илья
8

КРИПТОмиллиардером

Ответить

Илья Гераськин

Сергей
1

Тю, так это другое

Ответить

Сергей Звезда

Илья
6

Еще скажи, что теперь эта новость не вгоняет тебя в депрессию

Ответить

Слава Инженеров

Сергей
15

КРИПТОдепрессию

Ответить

Безумный Данила

Сергей
1

главное не унывать 

Ответить

Федя Прозоров

Сергей
1

Главное, ребята, с криптой не стареть

Ответить

Илья Гераськин

Сергей
0

Я всё ещё в крипте сижу!

Ответить

Сергей Звезда

Илья
1

А надо бы в NFT

Ответить

Илья Гераськин

Сергей
4

Кому надо, пусть тот и сидит

Ответить

Сергей

Илья
1

(с) Навальный

Ответить

Илья

Сергей
0

И в чём он не прав?

Ответить

Маринеску

Илья
0

Что ты там делаешь? Ты че ебанутый?

Ответить

Сергей Сергеич

Сергей
0

Эта - нет. А вот осознание, что не закупился криптой несколько лет назад - да.

Ответить

Kir Kirsky

Сергей
0

Меня вгоняют в депрессию цены на видеокарты.

Ответить

Федя Прозоров

Сергей
1

Хорошо. Я первый ДУХОВНЫЙ миллиардер

Ответить

Сергей Звезда

Федя
0

может быть, душный?

Ответить

Федя Прозоров

Сергей
0

Одно другому не мешает. Я со всеми готов делиться и духовностью, и душностью

Ответить

Михаил Никитин

3

Тот, кто не пропускал рекламу в ВК "Хочешь стать миллиардером?". А вы и дальше проходите мимо.

Ответить

Счастливый чайник

2

Какой нахуй Виталик, с такими суммами это уже Виталий Дмитриевич

Ответить

Романелло Кивогенс

2

Танос: Я щёлкну пальцами в перчатке бесконечности, и половина людей сотрётся с лица земли. 

Виталик: Подумаешь... Я щёлкну пальцами, и из продажи во всём мире исчезнут видеокарты. 

Танос: Ха-ха, у тебя не ничего не выйдет, ведь перчатка такой силы есть только у меня!

Виталик: Да она мне и не нужна.

Ответить

Вячеслав Андреев

0

Он по паспорту Виталик?

Ответить

Абстрактный огонь

Вячеслав
3

По паспорту Витос

Ответить

Ваша Закладко

1

alwayshasbeen лол

Ответить

Банан баклажанович

0

Там говорят нвидия новые карты выпустит к лету. Интересно, сколько отсыпят геймерам

Ответить

Ваша Закладко

Банан
2

майнера теперь премиум аудитория для нвдии. всё им и цены вверх. оба рады

Ответить

Верующий щит

Банан
0

Да как вы достали со своими видеокартами. Кто в здравом уме майнит на видеокартах сейчас?

Ответить

Smaug The Terrible

Верующий
0

А на чем майнят?

Ответить

Банан баклажанович

Верующий
0

Все. Эфир 3к. Доходность бешеная. У меня на 5м кругу окупаемости.

Ответить

groostlan

0

виталик и виталий- разные имена?

Ответить

Alex Macher

groostlan
1

да, по паспорту канадскому Виталик он, проще для англоязычных

Ответить

groostlan

Alex
0
Ответить

Андрей Рядькин

0

Анонимных та поди дохуя с такой ценой битка

Ответить

Украденная жизнь

0

И это он еще премайн не трогал.

Ответить

Bad Mother Fucker

0

какой-то задрот

Ответить

конгруэ́нтный

0

круто 
киньте чуть-чуть денег на еду 

Ответить

Genesi5 ­

0

Гори в аду, мразь

Ответить

theLastLetters

0

Интересная прическа. Как у Микки Мауса.

Ответить

Подземный парфюмер

0

Мало кто знает но Виталик это я

Ответить

Максим Манчестер

0

интересно есть копро-миллиардеры?

Ответить

цорiк

0

Пидорас, из-за которого не купить видеокарту⬆️⬆️⬆️

Ответить

Николай Астахаев

0

Виталик Бутерин, Володя Тейтельбойм, Савик Шустер

Ответить

Франсуа Наоборот

0

С таким ебалом, наконец все супердорогие эскортницы его. Господь исполняет желания , все-таки.

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