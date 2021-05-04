Основатель Ethereum Виталик Бутерин стал самым молодым криптомиллиардером в мире Статьи редакции
Его состояние выросло почти в 25 раз с начала 2020 года.
В Forbes подсчитали, что в криптовалютном кошельке 27-летнего Бутерина содержится 333 520 токенов стоимостью более 1,09 миллиарда долларов.
В понедельник, 3 мая, цена эфира превысила отметку в три тысячи долларов. Капитализацию Ethereum оценивают в 389 миллиардов, что уступает только биткоину с капитализацией в 1,05 триллиона.
Криптовалюта дорожает на фоне популярности DeFi — приложений децентрализованных финансов, которые могут заменить традиционные финансовые институты: банки и страховые компании. Многие из протоколов DeFi построены на основе блокчейна Ethereum.
Виталий Бутерин родился в Коломне в 1994 году. В возрасте 6 лет он вместе с родителями переехал в канадский город Торонто. Собственную блокчейн-платформу Ethereum он запустил в 2015 году после того, как получил премию World Technology Awards.
Да заебали(
Продавай трусы тжшникам и станешь богатой
За скока купишь?
Покупаю сразу партию, с поставками каждую неделю. Чистые будем продавать по 50$, грязные по 100$, грязные с автографом - 150$. Твоя прибыль - 30%, остальное уйдет на рекламу и интеграцию с тж, все остальное мне, как предпринимателю.
Отлично когда начинаем
С сегодняшнего дня. Теперь ты перестаешь мыться и меняешь трусы раз в 3 часа.
Бля, заебали объективировать девушек и их гардероб
А точка в конце предложения - агрессия
Я сегодня девушка в этом треде и мне неприятны такие шутейки
Столица Канады — Оттава.
Торонто это столица провинции Онтарио.
вы эрудит, скорее всего виталик тоже этого не знает, потому что учился как зарабатывать деньги
Безопасный Кирилл
да уже видимо самим надоело, альты неплохо конечно стреляют в этом году
Щенок блдь!
да уже поздно покупать эфир
да уже поздно покупать эфир
да уже поздно покупать эфир
да уже поздно покупать эфир
да уже поздно покупать эфир
да уже поздно покупать эфир
--Вы находитесь здесь--
да уже поздно покупать эфир
да уже поздно покупать эфир
В возрасте 6 лет он вместе с родителями переехал в столицу Канады Торонто.
А ну тогда понятно всё.
Минутка оппозиционерства что. Остался бы в рашке, хер бы достиг такого.
Самым молодым на данный момент же? Цукер был моложе когда стал миллиардером
КРИПТОмиллиардером
Тю, так это другое
Еще скажи, что теперь эта новость не вгоняет тебя в депрессию
Я всё ещё в крипте сижу!
А надо бы в NFT
Эта - нет. А вот осознание, что не закупился криптой несколько лет назад - да.
Хорошо. Я первый ДУХОВНЫЙ миллиардер
может быть, душный?
Одно другому не мешает. Я со всеми готов делиться и духовностью, и душностью
Тот, кто не пропускал рекламу в ВК "Хочешь стать миллиардером?". А вы и дальше проходите мимо.
Танос: Я щёлкну пальцами в перчатке бесконечности, и половина людей сотрётся с лица земли.
Виталик: Подумаешь... Я щёлкну пальцами, и из продажи во всём мире исчезнут видеокарты.
Танос: Ха-ха, у тебя не ничего не выйдет, ведь перчатка такой силы есть только у меня!
Виталик: Да она мне и не нужна.
Он по паспорту Виталик?
Там говорят нвидия новые карты выпустит к лету. Интересно, сколько отсыпят геймерам
майнера теперь премиум аудитория для нвдии. всё им и цены вверх. оба рады
Верующий щит
Да как вы достали со своими видеокартами. Кто в здравом уме майнит на видеокартах сейчас?
Все. Эфир 3к. Доходность бешеная. У меня на 5м кругу окупаемости.
виталик и виталий- разные имена?
да, по паспорту канадскому Виталик он, проще для англоязычных
С таким ебалом, наконец все супердорогие эскортницы его. Господь исполняет желания , все-таки.