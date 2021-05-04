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Sasha Shambilova

В Японии построили гигантскую статую кальмара. На деньги для чрезвычайной помощи в связи с Covid-19 Статьи редакции

Местные жители раскритиковали власть за такое вложение средств.

42 42 комментария
2096 просмотров
Скриншот из видео TheTonarinopoti

Статую высотой 13 метров построили в порту рыбацкого города Ното в центральной части острова Хонсю. Летучие кальмары считаются там деликатесами.

По данным Yahoo! News Japan, город получил 800 миллионы иен (7,3 миллиона долларов) на восстановление сельской местности после пандемии. Местные органы власти могли сами решить, на что потратить деньги. И потому выделили около 25 миллионов иен (около 228 тысяч долларов) на гигантскую статую кальмара. FNN же сообщает, что общая стоимость проекта составила 27 миллионов иен.

Местные жители раскритиковали администрацию за вложение средств в статую кальмара, когда пандемия ещё не закончилась. Один из них рассказал Chunichi News, что деньги могли быть использованы для «срочной поддержки», например, для медицинского персонала и учреждений долгосрочного ухода, и засомневался в необходимости статуи кальмара.

Представитель города отметил же, что статуя станет достопримечательностью города и поможет восстановить туристическую отрасль после пандемии.

25 апреля в Токио, Осака, Киото и Хиого в третий раз ввели чрезвычайное положение из-за новой вспышки заболеваний Covid-19. В Ното случаев заражения немного, но на город сильно повлияло сокращение числа туристов.

#новости #япония #covid19

42 42 комментария
14
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Бледный Илья

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Ну кальмар классный конешно

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Zero-one-one

Бледный
4

Любишь тентакли? 

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Бледный Илья

Zero-one-one
3

Только от 13 метров

Ответить

Лесной нос

Бледный
2

*********ка

Ответить

Бледный Илья

Лесной
4

Ты тоже милаха <3

Ответить

Лесной нос

Бледный
3

Я знаю, спасибо

Ответить

Fuскiпg

Бледный
2

@AttentiveMilk конвертируй длинный пальцы в тентакли

Ответить

Лесной нос

Fuскiпg
2

Лучше пусть конвертирует длинные пальцы в массажёр простаты

Ответить

Fuскiпg

Лесной
1

ее лучше не тревожить по напрасну

Ответить

Лесной нос

Fuскiпg
2

Верно, она сама потревожит когда нужно будет

Ответить

AttentiveMilk

Лесной
1

Использую дрель.

Ответить

Лесной нос

Бледный
2

****а

Ответить

AttentiveMilk

Бледный
1

Придётся использовать какие-нибудь приспособления 🙄

Ответить

Бледный Илья

Attenti…
1

Твои 8.5 см всё равно самые лучшие <3

Ответить

AttentiveMilk

Бледный
3

ЭТО НЕ ТО, О ЧЁМ ВЫ ВСЕ ПОДУМАЛИ

Ответить

Лесной нос

Attenti…
1

Не расстраивайся, главное уметь пользоваться

Ответить

Лесной нос

Лесной
1

В крайнем случае всегда можно найти партнера для любимой на специальных сайтах

Ответить

AttentiveM

Лесной
2

Только ты меня понимаешь...

Ответить

Студенческий теркин30см

5

раз уж такая пьянка посоветуйте хентай

Ответить

Мразь

Студенческий
13

Советую хентай

Ответить

Студенческий теркин30см

Мразь
8

спасибо

Ответить

Мразь

Студенч…
3

Обращайся

Ответить

AttentiveMilk

Студенческий
1

Не советую

Ответить

Atikin Vodes

Студенческий
0

Боку но пико

Ответить

Anton Gostev

5

засомневался в необходимости статуи кальмара

Представил себе людей, на серьёзных щщах обсуждающих вопрос необходимости статуи кальмара.

Ответить

Bad Mother Fucker

Anton
8

действительно, чо там обуждать

очевидно же, что статуя НЕОБХОДИМА

Ответить

Dmitry Teplyakov

Anton
1

Особенно спор по его позе, расположению, и зачем это нужно

Ответить

Kir Kirsky

Dmitry
1

Затем что есть много деревень в которые не поедут туристы, а поедут в эту, ведь там есть статуя с кальмаром у которого можно ебашить селфи.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Kir
0

которого можно ебашить

 This

Ответить

Многий корабль

3

Тегните лося

Ответить

Dmitry Teplyakov

Многий
4

@🐙 

Ответить

Автомобильный инструмент

4
Ответить

Студенческий теркин30см

2

похотливая власть

Ответить

Андрей Рядькин

1

Кальмар круто

Ответить

С H А P Р i Е

Андрей
2

Бля, к пивку колец что ли взять

Ответить

С H А P Р i Е

1

А он чернилами стреляет?

Ответить

Alex Fielding

0

Реальная тема

Ответить

KSA

0

 Представитель города отметил же, что статуя станет достопримечательностью города и поможет восстановить туристическую отрасль после пандемии.

Но ведь она никогда не кончится. Пандемия без конца выгодна Тайному Правительству.

Ответить

Bich

KSA
0

Закончится, уже стадия внедрения чипов давно началась, дальше остается запустить 5G сети и можно заканчивать пандемию

Ответить

Украденная жизнь

0

А чего раскритиковали? Не тунца же слепили.

Ответить

Kir Kirsky

0

Если основная сфера для для деревни - туризм, то весьма утилитарная трата средств.

Ответить

Mr Hidden

0

Блин редакторы ну что же вы так.

Надо было в статье не делать упоминание Японии. Просто написать, что на статую кальмара было потрачено 228 тысяч долларов из фонда по востановлению экономики после covid. 
Послушали бы ор, что в рашке власти совсем дураки, посмотрели бы расчёты о том сколько бабла осело в карманах чинушей. 
Потом бы уточнили что в Японии и стандартный мем "Это другое". 

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