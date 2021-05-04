Местные жители раскритиковали власть за такое вложение средств.

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Скриншот из видео TheTonarinopoti

Статую высотой 13 метров построили в порту рыбацкого города Ното в центральной части острова Хонсю. Летучие кальмары считаются там деликатесами.

По данным Yahoo! News Japan, город получил 800 миллионы иен (7,3 миллиона долларов) на восстановление сельской местности после пандемии. Местные органы власти могли сами решить, на что потратить деньги. И потому выделили около 25 миллионов иен (около 228 тысяч долларов) на гигантскую статую кальмара. FNN же сообщает, что общая стоимость проекта составила 27 миллионов иен.

Местные жители раскритиковали администрацию за вложение средств в статую кальмара, когда пандемия ещё не закончилась. Один из них рассказал Chunichi News, что деньги могли быть использованы для «срочной поддержки», например, для медицинского персонала и учреждений долгосрочного ухода, и засомневался в необходимости статуи кальмара.

Представитель города отметил же, что статуя станет достопримечательностью города и поможет восстановить туристическую отрасль после пандемии.