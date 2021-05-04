В Японии построили гигантскую статую кальмара. На деньги для чрезвычайной помощи в связи с Covid-19 Статьи редакции
Местные жители раскритиковали власть за такое вложение средств.
Статую высотой 13 метров построили в порту рыбацкого города Ното в центральной части острова Хонсю. Летучие кальмары считаются там деликатесами.
По данным Yahoo! News Japan, город получил 800 миллионы иен (7,3 миллиона долларов) на восстановление сельской местности после пандемии. Местные органы власти могли сами решить, на что потратить деньги. И потому выделили около 25 миллионов иен (около 228 тысяч долларов) на гигантскую статую кальмара. FNN же сообщает, что общая стоимость проекта составила 27 миллионов иен.
Местные жители раскритиковали администрацию за вложение средств в статую кальмара, когда пандемия ещё не закончилась. Один из них рассказал Chunichi News, что деньги могли быть использованы для «срочной поддержки», например, для медицинского персонала и учреждений долгосрочного ухода, и засомневался в необходимости статуи кальмара.
Представитель города отметил же, что статуя станет достопримечательностью города и поможет восстановить туристическую отрасль после пандемии.
25 апреля в Токио, Осака, Киото и Хиого в третий раз ввели чрезвычайное положение из-за новой вспышки заболеваний Covid-19. В Ното случаев заражения немного, но на город сильно повлияло сокращение числа туристов.
Любишь тентакли?
Бледный Илья
Только от 13 метров
*********ка
@AttentiveMilk конвертируй длинный пальцы в тентакли
Придётся использовать какие-нибудь приспособления 🙄
Бледный Илья
Твои 8.5 см всё равно самые лучшие <3
ЭТО НЕ ТО, О ЧЁМ ВЫ ВСЕ ПОДУМАЛИ
Лесной нос
Не расстраивайся, главное уметь пользоваться
Лесной нос
В крайнем случае всегда можно найти партнера для любимой на специальных сайтах
Советую хентай
засомневался в необходимости статуи кальмара
Представил себе людей, на серьёзных щщах обсуждающих вопрос необходимости статуи кальмара.
действительно, чо там обуждать
очевидно же, что статуя НЕОБХОДИМА
Особенно спор по его позе, расположению, и зачем это нужно
Затем что есть много деревень в которые не поедут туристы, а поедут в эту, ведь там есть статуя с кальмаром у которого можно ебашить селфи.
Кальмар круто
Представитель города отметил же, что статуя станет достопримечательностью города и поможет восстановить туристическую отрасль после пандемии.
Но ведь она никогда не кончится. Пандемия без конца выгодна Тайному Правительству.
Если основная сфера для для деревни - туризм, то весьма утилитарная трата средств.
Блин редакторы ну что же вы так.
Надо было в статье не делать упоминание Японии. Просто написать, что на статую кальмара было потрачено 228 тысяч долларов из фонда по востановлению экономики после covid.
Послушали бы ор, что в рашке власти совсем дураки, посмотрели бы расчёты о том сколько бабла осело в карманах чинушей.
Потом бы уточнили что в Японии и стандартный мем "Это другое".