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Артём Мазанов

ВГТРК показала чеха, критикующего Чехию в конфликте с Россией. Им оказался экс-журналист госагентства «Россия сегодня» Статьи редакции

Главный редактор «России 24» заявил, что никакой подмены понятий не было: «чех остаётся чехом, что бы он ни выражал».

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Кадр из сюжета 

1 мая телеканал «Россия 24» выпустил репортаж «Чешский как иностранный» об обострении отношений между Россией и Чехией. Одним из его героев стал чех Милош Флайшганс, который раскритиковал позицию Праги.

«За шесть лет в России он успел жениться на россиянке и выучить великий могучий. Его решение уехать из Праги в Москву до сих пор не понимают друзья и родственники», — так Флайшганса представил автор сюжета Вадим Муравьёв.

Флайшганс раскритиковал позицию Чехии в конфликте с Россией и обвинил чешские СМИ в «истерике».

Идёт одна сплошная истерика: русские идут, всё плохо, нам кирдык. Мы сейчас России докажем что? Что у нас мозгов никаких в голове нет? И как потом дружбу выстраивать?

Милош Флайшганс
герой сюжета «России 24»

В сюжете сказано, что Флайшганс работает в чешской компании, у которой есть своё представительство в России. Корреспондент «Чешского радио» в Москве Ивана Миленковичова обнаружила, что раньше Флайшганс работал корреспондентом МИА «Россия сегодня».

В качестве пражского обозревателя «Россия сегодня» Флайшганс участвовал в форуме «Ливадия — 2019», который проходил в Петербурге. «Радио Свобода» также выяснила, что словацкий сайт ExtraPlus в марте 2021 года назвал его корреспондентом «России сегодня».

Главный редактор «России 24» Евгений Бекасов заявил изданию «Подъём», что место работы героя сюжета не повлияло на «надёжность источника».

А что чех, работающий в России, престаёт быть чехом? Не понимаю, в чём подмена понятий, если мы делаем репортаж про чехов, а он чех? Он не имеет право быть чехом? Он должен отказаться от чешского паспорта? От того, что он работает на «Спутнике» он не становится не чехом. И у него есть право на своё высказывание.

Евгений Бекасов
главный редактор «России 24»

Конфликт между Россией и Чехией начался после того, как 17 апреля Прага обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Вребетице. Чехия объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГРУ «Александра Петрова» и «Руслана Боширова» и выслала 18 дипломатов.

18 апреля Россия назвала обвинения «абсурдными» и объявила о высылке 20 чешских дипломатов.

Больше 40 человек: страны Запада массово…
От скандалов в Болгарии и Италии до конфликта с Чехией.
tjournal.ru

#новости #медиа

13 13 комментариев
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13 комментариев
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Срочный единорожек88

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во всей истории с нынешним режимом меня больше всего бомбит от этой риторики обиженной россии, которую обижают то чехи, то поляки, то американцы. бомбит от такой тупейшей открытой пропаганды, когда нас учат, кого нам надо ненавидеть как врагов. это пиздец, я надеюсь за это понесут ответственность все причастные

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Автомобильный инструмент

6
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Безумный Данила

Автомобильный
0

Пизда ща такие шутки, а я ору

Ответить

Мразь

5

Никогда такого небыло и вот опять

Ответить

Savelii Blokhin

3

А главред остаётся говноедом, как бы ни называлась его должность, никакой подмены понятий

Ответить

Вася Пражкин

2

 От того, что он работает на «Спутнике» он не становится не чехом.

Когда дяденька-пропагандист заврался настолько, что потерял берега.

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Azat Khalilov

1

И так у них везде

Ответить

Sergey Michko

1

чех критикует Чехию охуеть новости
#деградируемвместестеликом

Ответить

ouxen

1
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С H А P Р i Е

1

Блять, есть вообще вещи, в которых эти долбоёбы не обсираются, а?

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ouxen

С
0

пахую ваще, лавешка льется рекой и заебок

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С H А P Р i Е

0

Вчера Чехия, Россия сегодня

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С H А P Р i Е

С
0

А завтра рай

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