ВГТРК показала чеха, критикующего Чехию в конфликте с Россией. Им оказался экс-журналист госагентства «Россия сегодня» Статьи редакции
Главный редактор «России 24» заявил, что никакой подмены понятий не было: «чех остаётся чехом, что бы он ни выражал».
1 мая телеканал «Россия 24» выпустил репортаж «Чешский как иностранный» об обострении отношений между Россией и Чехией. Одним из его героев стал чех Милош Флайшганс, который раскритиковал позицию Праги.
«За шесть лет в России он успел жениться на россиянке и выучить великий могучий. Его решение уехать из Праги в Москву до сих пор не понимают друзья и родственники», — так Флайшганса представил автор сюжета Вадим Муравьёв.
Флайшганс раскритиковал позицию Чехии в конфликте с Россией и обвинил чешские СМИ в «истерике».
В сюжете сказано, что Флайшганс работает в чешской компании, у которой есть своё представительство в России. Корреспондент «Чешского радио» в Москве Ивана Миленковичова обнаружила, что раньше Флайшганс работал корреспондентом МИА «Россия сегодня».
В качестве пражского обозревателя «Россия сегодня» Флайшганс участвовал в форуме «Ливадия — 2019», который проходил в Петербурге. «Радио Свобода» также выяснила, что словацкий сайт ExtraPlus в марте 2021 года назвал его корреспондентом «России сегодня».
Главный редактор «России 24» Евгений Бекасов заявил изданию «Подъём», что место работы героя сюжета не повлияло на «надёжность источника».
Конфликт между Россией и Чехией начался после того, как 17 апреля Прага обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Вребетице. Чехия объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГРУ «Александра Петрова» и «Руслана Боширова» и выслала 18 дипломатов.
18 апреля Россия назвала обвинения «абсурдными» и объявила о высылке 20 чешских дипломатов.
во всей истории с нынешним режимом меня больше всего бомбит от этой риторики обиженной россии, которую обижают то чехи, то поляки, то американцы. бомбит от такой тупейшей открытой пропаганды, когда нас учат, кого нам надо ненавидеть как врагов. это пиздец, я надеюсь за это понесут ответственность все причастные
А главред остаётся говноедом, как бы ни называлась его должность, никакой подмены понятий
От того, что он работает на «Спутнике» он не становится не чехом.
Когда дяденька-пропагандист заврался настолько, что потерял берега.
Блять, есть вообще вещи, в которых эти долбоёбы не обсираются, а?
Вчера Чехия, Россия сегодня