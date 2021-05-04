Главный редактор «России 24» заявил, что никакой подмены понятий не было: «чех остаётся чехом, что бы он ни выражал».

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Кадр из сюжета

1 мая телеканал «Россия 24» выпустил репортаж «Чешский как иностранный» об обострении отношений между Россией и Чехией. Одним из его героев стал чех Милош Флайшганс, который раскритиковал позицию Праги.

«За шесть лет в России он успел жениться на россиянке и выучить великий могучий. Его решение уехать из Праги в Москву до сих пор не понимают друзья и родственники», — так Флайшганса представил автор сюжета Вадим Муравьёв.

Флайшганс раскритиковал позицию Чехии в конфликте с Россией и обвинил чешские СМИ в «истерике».

Идёт одна сплошная истерика: русские идут, всё плохо, нам кирдык. Мы сейчас России докажем что? Что у нас мозгов никаких в голове нет? И как потом дружбу выстраивать? Милош Флайшганс герой сюжета «России 24»

В сюжете сказано, что Флайшганс работает в чешской компании, у которой есть своё представительство в России. Корреспондент «Чешского радио» в Москве Ивана Миленковичова обнаружила, что раньше Флайшганс работал корреспондентом МИА «Россия сегодня».

В качестве пражского обозревателя «Россия сегодня» Флайшганс участвовал в форуме «Ливадия — 2019», который проходил в Петербурге. «Радио Свобода» также выяснила, что словацкий сайт ExtraPlus в марте 2021 года назвал его корреспондентом «России сегодня».

Главный редактор «России 24» Евгений Бекасов заявил изданию «Подъём», что место работы героя сюжета не повлияло на «надёжность источника».

А что чех, работающий в России, престаёт быть чехом? Не понимаю, в чём подмена понятий, если мы делаем репортаж про чехов, а он чех? Он не имеет право быть чехом? Он должен отказаться от чешского паспорта? От того, что он работает на «Спутнике» он не становится не чехом. И у него есть право на своё высказывание. Евгений Бекасов главный редактор «России 24»

Конфликт между Россией и Чехией начался после того, как 17 апреля Прага обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Вребетице. Чехия объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГРУ «Александра Петрова» и «Руслана Боширова» и выслала 18 дипломатов.