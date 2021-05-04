Бельгийский фермер случайно передвинул границу с Францией. Пограничный камень мешал проезду его трактора Статьи редакции
Бельгийские местные власти пообещали урегулировать «этот вопрос» мирным путём, если фермер вернёт камень на место.
Изменение границы заметил местный историк, который прогуливался по лесу. Он увидел, что камень переместился на 2,29 метра на французскую территорию. Об этом сообщили местные СМИ. Как выяснилось, границу случайно сдвинул фермер из бельгийской деревни.
Мэр бельгийской деревни Эркелиннес Давид Лаво заявил, что фермер «сделал Бельгию больше, а Францию меньше, и это не очень хорошая идея». «Я был счастлив, моя деревня стала больше, но мэр Бузиньи-Сюр-Роко [французской коммуны] не согласился», — добавил он. Мэр соседней французской деревни Орели Велонек призвал «найти способ, чтобы избежать новой пограничной войны».
Бельгийские власти попросили мужчину вернуть камень на прежнее место. По данным СМИ, если фермер этого не сделает, дело может оказаться в Министерстве иностранных дел Бельгии, которое будет вынуждено созвать франко-бельгийскую пограничную комиссию, последний раз это делали в 1930 году. Лаво также отметил, что фермеру могут предъявить уголовные обвинения.
Протяжённость сухопутной границы Бельгии с Францией составляет 620 километров, это закреплено в Кортрейкском договоре, подписанном в 1820 году. Границу тогда обозначили камнями, которые всё ещё остаются на местах.
Путину пограничный камень в Крыму мешал, ну че вы
Еврейский вентилятор
люблю покататься по Крыму на БТР , придумали еще какая то Украина
забавная история про жизнь в Европе
А ВОТ ПУТИН В РОССИИ КАМЕНЬ БЫ СНАЧАЛА СПИЗДИЛ А ПОТОМ ПРОДАЛ НА ЗАПАД
это всё неслучайно!
— а небо, папа, бельгийское или французское?
— небо бельгийское. всё, что над бельгией, принадлежит бельгии. потому что границы идут до самого верха
— и звёзды тоже бельгийские?
— ну конечно бельгийские!
— но, папа, земля же крутится!
— и что?
— значит, звёзды идут во францию и становятся французскими
— нет… нет! видишь ли, звёзды бывают за границей, но им там не нравится… поэтому они оборачиваются вокруг земли и возвращаются в бельгию поспать
Как фильм называется?
Сельский паук например
какие КПП в шенгенской зоне, алё
Однажды французы целую линию построили из бетонных укрытий, пулеметных точек и системы крепостей, только бы не пускать немцев.
Еврейский вентилятор
тогда зачем границы
Запасной коктейль
Сегодня ты познакомился с тем, как устроены границы нормальных стран с нормальными соседями.
Еврейский вентилятор
не очень грамотно я делаю вывод
Всё должно быть по закону. И по соглашениям, неважно, сколько им лет. Договорились - значит, будет так.
Вот здесь пример, как Бельгия с Нидерландами долго сралась и в итоге это вылилось в такие забавные границы.
А как он его умудрился сдвинуть, этот камень сверху что ли просто лежал? Не был утоблен в землю как или как-нибудь закреплен основательно?
Бля, все не по регламентам.
Камни еще надо перекладывать раз в год, чтобы стабильно было.
Есть комментарии экспертов, как это отразится на цене биткоина?
Еврейский вентилятор
на цене бельгийского шоколада
вас, политэкспертов, пальцем ковырни – вскроется шоколатье
Вот дикие люди, даже границ нормальных не имеют, где кпп, автоматчики и это все, мнда, потерянные люди.
Формальные поводы для глобальных конфликтов:
Первая Мировая война – убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево;
Вторая Мировая война – провокация на границе и введение войск Германией в Польшу;
Третья Мировая – сдвинули камень.
1) за 200 лет никто не двигал камни даже по приколу?
2) раз фермер смог его сдвинуть, почему никто не приедет и не поставит на место (камень), а докопались до мужика?
В XIX веке камни ставили такие, чтобы их лошадями нельзя было выдернуть, никто ж не знал, что появятся мощные трактора
Напомнило вот этот случай.
Тут, надеюсь, до такого не дойдёт.
хахх, вот это рофлан, не могли что-ли сваи какие-нибудь вбить?
Представляю как фермер ох*ел, что ему за подвижку камня тюрма светит)))