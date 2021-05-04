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Артём Мазанов

Бельгийский фермер случайно передвинул границу с Францией. Пограничный камень мешал проезду его трактора Статьи редакции

Бельгийские местные власти пообещали урегулировать «этот вопрос» мирным путём, если фермер вернёт камень на место.

Кадр из сюжета французского телеканала TF1

Изменение границы заметил местный историк, который прогуливался по лесу. Он увидел, что камень переместился на 2,29 метра на французскую территорию. Об этом сообщили местные СМИ. Как выяснилось, границу случайно сдвинул фермер из бельгийской деревни.

Мэр бельгийской деревни Эркелиннес Давид Лаво заявил, что фермер «сделал Бельгию больше, а Францию меньше, и это не очень хорошая идея». «Я был счастлив, моя деревня стала больше, но мэр Бузиньи-Сюр-Роко [французской коммуны] не согласился», — добавил он. Мэр соседней французской деревни Орели Велонек призвал «найти способ, чтобы избежать новой пограничной войны».

Бельгийские власти попросили мужчину вернуть камень на прежнее место. По данным СМИ, если фермер этого не сделает, дело может оказаться в Министерстве иностранных дел Бельгии, которое будет вынуждено созвать франко-бельгийскую пограничную комиссию, последний раз это делали в 1930 году. Лаво также отметил, что фермеру могут предъявить уголовные обвинения.

Протяжённость сухопутной границы Бельгии с Францией составляет 620 километров, это закреплено в Кортрейкском договоре, подписанном в 1820 году. Границу тогда обозначили камнями, которые всё ещё остаются на местах.

#новости #франция #бельгия

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I S

20

Путину пограничный камень в Крыму мешал, ну че вы

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Еврейский вентилятор

I
7

люблю покататься по Крыму на БТР , придумали еще какая то Украина

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Еврейский
9

Теперь хоть камни с неба

Ответить

Doktor Streyndzhlav

I
6

забавная история про жизнь в Европе

А ВОТ ПУТИН В РОССИИ КАМЕНЬ БЫ СНАЧАЛА СПИЗДИЛ А ПОТОМ ПРОДАЛ НА ЗАПАД

Ответить

Пыльный химик

Doktor
0

Словно не так :D

Ответить

Автомобильный инструмент

16

это всё неслучайно!

— а небо, папа, бельгийское или французское?
— небо бельгийское. всё, что над бельгией, принадлежит бельгии. потому что границы идут до самого верха
— и звёзды тоже бельгийские?
— ну конечно бельгийские!
— но, папа, земля же крутится!
— и что?
— значит, звёзды идут во францию и становятся французскими
— нет… нет! видишь ли, звёзды бывают за границей, но им там не нравится… поэтому они оборачиваются вокруг земли и возвращаются в бельгию поспать

Ответить

None Sense

Автомобильный
2

Как фильм называется?

Ответить

Fuck Privacy

None
1

«Таможня даёт добро»

Ответить

Alexey Novikov

Автомобильный
1

Крутой фильм)

Ответить

Еврейский вентилятор

–1

а разве границы пересекают не на КПП ? кого хуя он вообще поперся через границу на тракторе в чистом поле через камни ?

Ответить

Сельский паук например

Еврейский
20

какие КПП в шенгенской зоне, алё

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Сельский
4

Однажды французы целую линию построили из бетонных укрытий, пулеметных точек и системы крепостей, только бы не пускать немцев.

Ответить

Еврейский

Doktor
7

а немцы пришли к ним через Бельгию и укрытия оказались зря

Ответить

Doktor

Еврейск…
4

Што ты им сделаеш они в другмой стране

Ответить

Еврейский вентилятор

Сельский
0

тогда зачем границы

Ответить

Fuскiпg

Еврейск…
9

Долой космополитизм, шо за вопросы

Ответить

AZP

Еврейск…
1

Чтобы местные жители использовали их в своих интересах.
В соседней стране бензин дешевле - будем ездить туда.
А у нас супермаркеты до 22, а не до 20 работают - значит, соседи по вечерам ездят к нам.

Ответить

Еврейский

AZP
0

а если соседи и бензин и супермаркеты сделают ?

Ответить

AZP

Еврейск…
0

Всё равно, +- разные законы, налоговая политика и всё такое.

Ответить

Запасной коктейль

Еврейский
12

Сегодня ты познакомился с тем, как устроены границы нормальных стран с нормальными соседями.

Ответить

Еврейский вентилятор

Запасной
–2

не очень грамотно я делаю вывод

Ответить

AZP

Еврейск…
0

Всё должно быть по закону. И по соглашениям, неважно, сколько им лет. Договорились - значит, будет так.
Вот здесь пример, как Бельгия с Нидерландами долго сралась и в итоге это вылилось в такие забавные границы.

Барле
Барле (нидерл. Baarle) — посёлок, разделённый между Бельгией (коммуна Барле-Хертог…
ru.m.wikipedia.org
Ответить

Robo Krabe

Еврейский
1

КПП...
Ахаха... 

Ответить

Подземный парфюмер

4

Никто не думал что третья мировая война начнется вот так...

Ответить

Fuскiпg Ростиslave

2

А как он его умудрился сдвинуть, этот камень сверху что ли просто лежал? Не был утоблен в землю как или как-нибудь закреплен основательно?

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Fuскiпg
4

Бля, все не по регламентам.
Камни еще надо перекладывать раз в год, чтобы стабильно было.

Ответить

Еврейский вентилятор

Fuскiпg
1

он же историк и на тракторе

Ответить

Еврейский вентилятор

Еврейский
1

знает как и чем ковырнуть куда не просят

Ответить

Слава Инженеров

2

Есть комментарии экспертов, как это отразится на цене биткоина?

Ответить

Еврейский вентилятор

Слава
3

на цене бельгийского шоколада

Ответить

Artyom Ramazani-Zubov

Еврейский
2

вас, политэкспертов, пальцем ковырни – вскроется шоколатье

Ответить

Isa

2

Вот дикие люди, даже границ нормальных не имеют, где кпп, автоматчики и это все, мнда, потерянные люди.

Ответить

С H А P Р i Е

1

он как Клутин - не знает границ

Ответить

Artyom Ramazani-Zubov

1

Формальные поводы для глобальных конфликтов:

Первая Мировая война – убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево;
Вторая Мировая война – провокация на границе и введение войск Германией в Польшу;
Третья Мировая – сдвинули камень.

Ответить

Андрей Николаев

1

1) за 200 лет никто не двигал камни даже по приколу?
2) раз фермер смог его сдвинуть, почему никто не приедет и не поставит на место (камень), а докопались до мужика? 

Ответить

AZP

Андрей
0

докопались до мужика

Чтоб раз сам насрал, пускай сам за собой и убирает.

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Андрей
0

В XIX веке камни ставили такие, чтобы их лошадями нельзя было выдернуть, никто ж не знал, что появятся мощные трактора

Ответить

Государственный химик

1

Границы камень передвинут тракторОм...

Ответить

Robo Krabe

0

Напомнило вот этот случай.
Тут, надеюсь, до такого не дойдёт. 

Инцидент 18 августа 1976 года
Инцидент 18 августа 1976 года (англ. Axe murder incident, кор. 판문점 도끼살인사건) — инцидент…
ru.m.wikipedia.org
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Витя Малеев

0

Нужно проверить твиттер камня в лесу

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Кирилл Суд

0

хахх, вот это рофлан, не могли что-ли сваи какие-нибудь вбить?
Представляю как фермер ох*ел, что ему за подвижку камня тюрма светит)))

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