Изменение границы заметил местный историк, который прогуливался по лесу. Он увидел, что камень переместился на 2,29 метра на французскую территорию. Об этом сообщили местные СМИ . Как выяснилось, границу случайно сдвинул фермер из бельгийской деревни.

Мэр бельгийской деревни Эркелиннес Давид Лаво заявил, что фермер «сделал Бельгию больше, а Францию меньше, и это не очень хорошая идея». «Я был счастлив, моя деревня стала больше, но мэр Бузиньи-Сюр-Роко [французской коммуны] не согласился», — добавил он. Мэр соседней французской деревни Орели Велонек призвал «найти способ, чтобы избежать новой пограничной войны».

Бельгийские власти попросили мужчину вернуть камень на прежнее место. По данным СМИ, если фермер этого не сделает, дело может оказаться в Министерстве иностранных дел Бельгии, которое будет вынуждено созвать франко-бельгийскую пограничную комиссию, последний раз это делали в 1930 году. Лаво также отметил, что фермеру могут предъявить уголовные обвинения.