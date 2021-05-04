Гречиху сочли жизненно важным для внутреннего рынка продуктом.

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Правительство России ввело временный запрет на вывоз гречихи из страны в период с 5 июня по 31 августа включительно. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В приложении к постановлению указывается, что из России нельзя будет вывозить гречиху, крупу грубого помола из гречихи и гречневое зерно. Такое решение приняли «в целях обеспечения продовольственной безопасности». Постановлением также предписано внести гречиху, крупу грубого помола из гречихи и обрушенное гречневое зерно в перечень товаров, являющихся «жизненно важными для внутреннего рынка Российской Федерации».

Похожий запрет уже вводили в 2020 году: Россельхознадзор с 20 марта на десять дней ввёл временный запрет на экспорт из РФ всех видов крупяных изделий.

27 апреля «Ведомости» рассказали, что поставщики начали сообщать торговым сетям о возможном повышении стоимости разных круп, в том числе гречки. Исполнительный директор Руспродсоюза (входят крупные производители крупы) Дмитрий Востриков подтвердил рост цены на гречку на 10%. По его словам, участники рынка пока не знают, действительно ли гречки мало на рынке или аграрии просто не продают её переработчикам.

29 апреля вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил министерствам подготовить и представить предложения по сокращению экспорта гречихи. По данным Минсельхоза, средняя цена на гречиху с 1 января по 30 марта выросла на 39% по сравнению с первым кварталом 2020 года.