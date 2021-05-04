Правительство РФ временно запретило вывоз гречки на фоне подорожания крупы Статьи редакции
Гречиху сочли жизненно важным для внутреннего рынка продуктом.
Правительство России ввело временный запрет на вывоз гречихи из страны в период с 5 июня по 31 августа включительно. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
В приложении к постановлению указывается, что из России нельзя будет вывозить гречиху, крупу грубого помола из гречихи и гречневое зерно. Такое решение приняли «в целях обеспечения продовольственной безопасности». Постановлением также предписано внести гречиху, крупу грубого помола из гречихи и обрушенное гречневое зерно в перечень товаров, являющихся «жизненно важными для внутреннего рынка Российской Федерации».
Похожий запрет уже вводили в 2020 году: Россельхознадзор с 20 марта на десять дней ввёл временный запрет на экспорт из РФ всех видов крупяных изделий.
27 апреля «Ведомости» рассказали, что поставщики начали сообщать торговым сетям о возможном повышении стоимости разных круп, в том числе гречки. Исполнительный директор Руспродсоюза (входят крупные производители крупы) Дмитрий Востриков подтвердил рост цены на гречку на 10%. По его словам, участники рынка пока не знают, действительно ли гречки мало на рынке или аграрии просто не продают её переработчикам.
29 апреля вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил министерствам подготовить и представить предложения по сокращению экспорта гречихи. По данным Минсельхоза, средняя цена на гречиху с 1 января по 30 марта выросла на 39% по сравнению с первым кварталом 2020 года.
По данным Росстата, с 1 по 26 апреля цены на гречку в России выросли на 2,2%, а с начала года — на 4,4%. Служба назвала её лидером по росту цен среди наиболее популярных круп в РФ.
Где-то кроме бывшего СНГ едят гречку?
Мне кажется африканцы охуели бы.
Отчим из Сербии был в шоке — блин, вы это едите? Мы этим свиней кормим!
Так-то я против гречки ничего не имею
гречка - топ, особенно с полевой кухни
Мле, полевая кухня...
Да, она шикарна!
Упоминание полевой кухни чуть ниже напомнило следующий исторический анекдот.
В 1890-е гг. Франция и Россия заключали военный союз. В ходе сопутствующего этому обмена делегациями русские генералы решили блеснуть перед французскими, как хорошо кормят наших солдат на учениях, и показали заморским гостям, как войска за обе щеки уплетают гречневую кашу. Французы отреагировали ровно как ваш отчим
Внешний микроскоп
греча топ если готовить уметь
Кроме самой крупы, используют муку из нее. Например, японская лапша соба.
Крым не правильным цветом закрашен
неправильно показано, сколько в Крыму едят гречки?
Интересно можно ли из гречки бухло сделать?
Внешний микроскоп
https://google.gik-team.com/?q=%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
Богатый завод
Бухло можно сделать из всего что содержит углерод с добавлением воды
Почему "рыночные" в скобках? Это ведь не директивная установка цен, а регулирование спроса и предложения. А цену ставит сам рынок.
Ну вот, а вы все ноете что один негатив кругом и хороших новостей нет
Да, охуеть, теперь и гречку в заложники взяли
Зато недружественные страны больше не смогут есть нашу гречу, пусть обзавидуются в своих европах теперь! 💪
Хотите как в 90?
А монеточку можно?
На одном стуле закупочные цены грабительские, на другом экспортировать нельзя. Но зато без продразвёрстки.