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Артём Мазанов

Правительство РФ временно запретило вывоз гречки на фоне подорожания крупы Статьи редакции

Гречиху сочли жизненно важным для внутреннего рынка продуктом.

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Правительство России ввело временный запрет на вывоз гречихи из страны в период с 5 июня по 31 августа включительно. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В приложении к постановлению указывается, что из России нельзя будет вывозить гречиху, крупу грубого помола из гречихи и гречневое зерно. Такое решение приняли «в целях обеспечения продовольственной безопасности». Постановлением также предписано внести гречиху, крупу грубого помола из гречихи и обрушенное гречневое зерно в перечень товаров, являющихся «жизненно важными для внутреннего рынка Российской Федерации».

Похожий запрет уже вводили в 2020 году: Россельхознадзор с 20 марта на десять дней ввёл временный запрет на экспорт из РФ всех видов крупяных изделий.

27 апреля «Ведомости» рассказали, что поставщики начали сообщать торговым сетям о возможном повышении стоимости разных круп, в том числе гречки. Исполнительный директор Руспродсоюза (входят крупные производители крупы) Дмитрий Востриков подтвердил рост цены на гречку на 10%. По его словам, участники рынка пока не знают, действительно ли гречки мало на рынке или аграрии просто не продают её переработчикам.

29 апреля вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил министерствам подготовить и представить предложения по сокращению экспорта гречихи. По данным Минсельхоза, средняя цена на гречиху с 1 января по 30 марта выросла на 39% по сравнению с первым кварталом 2020 года.

По данным Росстата, с 1 по 26 апреля цены на гречку в России выросли на 2,2%, а с начала года — на 4,4%. Служба назвала её лидером по росту цен среди наиболее популярных круп в РФ.

#новости

45 45 комментариев
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norm

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Где-то кроме бывшего СНГ едят гречку?
Мне кажется африканцы охуели бы.

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Dmitry Teplyakov

norm
10

Отчим из Сербии был в шоке — блин, вы это едите? Мы этим свиней кормим!
Так-то я против гречки ничего не имею

Ответить

Слава Инженеров

Dmitry
5

гречка - топ, особенно с полевой кухни

Ответить

Fuскiпg

Слава
4

с с говяжьей тушеночкой

Ответить

Dmitry Teplyakov

Слава
2

Мле, полевая кухня...
Да, она шикарна!

Ответить

Слава Инженеров

Dmitry
6
Ответить

Сергей Ахрем

Слава
0

только с ней

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Dmitry
1

Упоминание полевой кухни чуть ниже напомнило следующий исторический анекдот.
В 1890-е гг. Франция и Россия заключали военный союз. В ходе сопутствующего этому обмена делегациями русские генералы решили блеснуть перед французскими, как хорошо кормят наших солдат на учениях, и показали заморским гостям, как войска за обе щеки уплетают гречневую кашу. Французы отреагировали ровно как ваш отчим

Ответить

Внешний микроскоп

norm
4

греча топ если готовить уметь

Ответить

norm

Внешний
1

Уметь - это как? Добавить мяса, которое не каждый пенсионер может позволить?

Ответить

Fuскiпg

norm
4

как минимум не варить только в подсоленной воде

Ответить

Внешний

Fuскiпg
1

я прокаливаю зерна на сковороде если не лень, плюс сливочное масло незадолго до конца готовки

Ответить

Внешний

Внешний
2

еще если пармезана насыпать сверху с черным перцем то вообще топчик

Ответить

Запасной

Fuскiпg
1

А мне так норм

Ответить

Cultural Exchange

norm
2

Кроме самой крупы, используют муку из нее. Например, японская лапша соба.

Ответить

Слава Инженеров

Cultural
1

доколе мы будем сидеть на гречневой игле?

Ответить

Denys Shevchuk

Cultural
0

Крым не правильным цветом закрашен

Ответить

Cultural

Denys
1

Все претензии отправляй на ресурс со статистикой и в спортлото

Ответить

Bad Mother

Denys
0

неправильно показано, сколько в Крыму едят гречки?

Ответить

Denys Shevchuk

Bad
0

Неправильно цвет подобран

Ответить

Сергей Ахрем

Denys
0

во-первых слитно
во-вторых правильным

Ответить

Коровка говорит мууу

norm
0

Интересно можно ли из гречки бухло сделать?

Ответить

Внешний микроскоп

Коровка
0

https://google.gik-team.com/?q=%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0

гречишная водка | Давай я поищу в Google вместо…
Давай я поищу в Google вместо тебя. Этот сайт создан для людей, которые считают, что лучше…
google.gik-team.com
Ответить

Богатый завод

Коровка
0

Бухло можно сделать из всего что содержит углерод с добавлением воды

Ответить

Внешний микроскоп

13

а вот и «рыночные» методы сдерживания цен подвезли

Ответить

Михаил Зеленин

Внешний
1

Почему "рыночные" в скобках?  Это ведь не директивная установка цен, а регулирование спроса и предложения. А цену ставит сам рынок. 

Ответить

Внешний микроскоп

Михаил
1

а я не силен в экономике, решил просто лайков хапануть немного

Ответить

Нижний интернет

2

Ну вот, а вы все ноете что один негатив кругом и хороших новостей нет

Ответить

Безумный Данила

Нижний
6

Да, охуеть, теперь и гречку в заложники взяли

Ответить

Нижний интернет

Безумный
5

Зато недружественные страны больше не смогут есть нашу гречу, пусть обзавидуются в своих европах теперь! 💪

Ответить

Безумный Данила

Нижний
5

Гречку, в основном, свои за границей и едят, кек

Ответить

Запасной

Безумный
4

Нечего было уезжать. Так и вернут потеряшек

Ответить

Безумный Данила

Запасной
1

Если русские уже готовы променять свободу и на гречку, то я совсем охуею, потолок дома упадёт на дно.

Ответить

Запасной коктейль

4

Вот они ответные санкции!

Ответить

Leonid Celevra

2

Хотите как в 90?

Ответить

Богатый завод

Leonid
1
Ответить

Leonid Celevra

Богатый
1

ХОЧУ КАК В 90е!

Ответить

С H А P Р i Е

2

А монеточку можно?

Ответить

Богатый завод

С
1

Ну если она согласна только
https://www.youtube.com/watch?v=qrwfBxlGwSM

Ответить

AZP

С
1

Минеточку

Ответить

Bad Mother Fucker

С
0

нет, денег не дадут

Ответить

Dmitry Teplyakov

2
Ответить

Украденная жизнь

1

На одном стуле закупочные цены грабительские, на другом экспортировать нельзя. Но зато без продразвёрстки.

Ответить

Robo Krabe

1

Пусть боню вывезут 

Ответить

Взаимный американец

–1

Требуется поправки в конституцию
Защитим гречневую крупу, наше народное достояние!

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