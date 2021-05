Световой меч — главное оружие джедаев и ситхов в «Звёздных войнах». 4 мая отмечается неофициальный «День „Звездных войн“» — английское произношение даты созвучно с фразой из киносаги «Да пребудет с вами Сила» («May the fourth» — «May the Force be with you»).