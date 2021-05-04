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Ivan Pivsaev

Disney показала «настоящий» световой меч из «Звёздных войн» в честь неофициального праздника Статьи редакции

Действительно как настоящий.

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Disney впервые продемонстрировала свой «настоящий» световой меч. На опубликованном на YouTube видео показано, как лезвие появляется из эфеса.

Как работает игрушечный меч, компания не уточняет. Судя по патентным заявкам Disney, пишет The Verge, лезвие может представлять собой что-то вроде модифицированной рулетки: пластиковый элемент со светодиодной подсветкой выезжает и втягивается обратно.

В компании рассказали, что меч всё ещё разрабатывается. Как ожидается, он появится в продаже, когда в 2022 году во Флориде откроется тематический отель Galactic Starcruiser. Цена пока неизвестна.

Световой меч — главное оружие джедаев и ситхов в «Звёздных войнах». 4 мая отмечается неофициальный «День „Звездных войн“» — английское произношение даты созвучно с фразой из киносаги «Да пребудет с вами Сила» («May the fourth» — «May the Force be with you»).

В 2015 году американский инженер создал световой меч с лезвием в виде струи горящего топлива.

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tjournal.ru
8 8 комментариев
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