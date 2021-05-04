В соцсетях уже окрестили это мерой против «Фонда борьбы с коррупцией».

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Группа депутатов «Единой России» внесла законопроект о запрете избираться в Госдуму тем, кто причастен к деятельности организаций, признанных в стране экстремистскими или террористическими. Документ доступен в открытой базе.

Авторами законопроекта стали депутаты Василий Пискарёв, Андрей Альшевских, Николай Рыжак, Андрей Исаев, Ризван Курбанов, Дмитрий Савельев, Александр Чепа и Адальби Шхагошев.

Если законопроект примут, то запрет распространится на:

тех, кто работал руководителем организации или структурного подразделения не менее чем за три года до того, как в России её признали экстремистской. Они не смогут избираться в Госдуму пять лет с момента получения организацией такого статуса;

тех, кто работал в организации не менее чем за год до того, как в России её признали экстремистской. Они не смогут избираться в Госдуму три года с момента получения организацией такого статуса;

те «иные лица», которые «причастны» к организации, например, жертвовал деньги или предоставляли «имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь» за год до запрета. Они не смогут избираться в Госдуму три года.

«Фонд борьбы с коррупцией» пока не признан экстремистской организацией, но в апреле прокуратура потребовала признать ФБК и региональные штабы Алексея Навального таковыми. Материалы дела засекречены, что аргументировано наличием гостайны в них. Росфинмониторинг включил сеть штабов в список экстремистов ещё до решения суда, а соратник политика Леонид Волков объявил об её закрытии.