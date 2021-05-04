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Сергей Звезда

Депутаты предложили запретить избираться в Госдуму тем, кто работал в «экстремистских» организациях или жертвовал деньги Статьи редакции

В соцсетях уже окрестили это мерой против «Фонда борьбы с коррупцией».

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Группа депутатов «Единой России» внесла законопроект о запрете избираться в Госдуму тем, кто причастен к деятельности организаций, признанных в стране экстремистскими или террористическими. Документ доступен в открытой базе.

Авторами законопроекта стали депутаты Василий Пискарёв, Андрей Альшевских, Николай Рыжак, Андрей Исаев, Ризван Курбанов, Дмитрий Савельев, Александр Чепа и Адальби Шхагошев.

Если законопроект примут, то запрет распространится на:

  • тех, кто работал руководителем организации или структурного подразделения не менее чем за три года до того, как в России её признали экстремистской. Они не смогут избираться в Госдуму пять лет с момента получения организацией такого статуса;
  • тех, кто работал в организации не менее чем за год до того, как в России её признали экстремистской. Они не смогут избираться в Госдуму три года с момента получения организацией такого статуса;
  • те «иные лица», которые «причастны» к организации, например, жертвовал деньги или предоставляли «имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь» за год до запрета. Они не смогут избираться в Госдуму три года.

«Фонд борьбы с коррупцией» пока не признан экстремистской организацией, но в апреле прокуратура потребовала признать ФБК и региональные штабы Алексея Навального таковыми. Материалы дела засекречены, что аргументировано наличием гостайны в них. Росфинмониторинг включил сеть штабов в список экстремистов ещё до решения суда, а соратник политика Леонид Волков объявил об её закрытии.

Ближайшие выборы в Госдуму намечены на сентябрь 2021 года. Сейчас большинство в ней занимает «Единая Россия». Чтобы законопроект вступил в силу, он должен пройти три чтения, получить одобрение Совета Федерации и подпись президента.

#новости #госдума #законы #фбк #навальный

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Leonid Celevra

68

Жду запрещения избираться кандидатам, чьи фамилии начинаются на «Н»

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Ronaldo Souza

Leonid
15

Удивительно, что не ввели очевидно полезные и прогрессивные меры, что кандидат в президенты должен зваться Владимиром и желательно чтоб в фамилии пять букв было, а если еще на "П" начинается, то автоматом пять процентов бюллетеней в его пользу считать

Ответить

groostlan

Ronaldo
7

Понасенков

Ответить

Leonid Celevra

groostl…
11

Кандидат от богемы

Ответить

Дмитрий

Leonid
1

С Чехией щас плохи дела

Ответить

Федя Прозоров

Ronaldo
0

Владимир Плов

Ответить

Sanek Igoshev

Leonid
2

Партии в своём названии должны иметь «Россия», чтобы сразу было понятно о какой стране они думают и «единая», потому что все кто против единой России, тот гнусный террорист и пора бы его во Владимир отправить

Ответить

groostlan

Leonid
1

Немцов бы одобрил данный коммент

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

groostlan
0

И Набиуллина

Ответить

groostlan

ＫＩＢØＵＮＥ
0

Нур- Султан

Ответить

Sasha Dulkin

31

В этом безумии есть система... Следующий шаг: запретить избираться всем, кто не из Государственной Думы

Ответить

Darth Felus

Sasha
8

Всем кто не дворянского рода, записаного в новые перечни боярских родов

Ответить

Иван Эртель

Sasha
0

Кресло передавать по наследству.

Ответить

Fuскiпg Ростиslave

31

Ебать они преисполнились
Выборы таки решают да?

Ответить

Говорил

Fuскiпg
3

если не решают, то зачем вот это всё?

Ответить

Fuскiпg Ростиslave

Говорил
2

вот именно, решают, и чем больше людей это осознают, тем будет лучше

Ответить

Говорил

Fuскiпg
3

Норм их Лёха на рекламную кампанию развёл.

Ответить

#realfiddy

25

За такую хуйню в любой цивилизованной стране уже б парламент весь распустили, а каждый чепух в галстуке просил бы прощения 24/7

Ответить

Благоприятный Слава

#realfiddy
3

Чёт ты переобулся
Два месяца назад похвалил бы этих депутатов

Ответить

#realfiddy

Благоприятный
0

Ты просто не сечешь в метаиронию 

Ответить

Таблетка Галоперидола

#realfiddy
0

Кто ж их распустит

Ответить

Victor Ganin

Таблетка
0

500 тысяч человек в Москве хватило бы для роспуска. Но видимо всех всё устраивает.

Ответить

Таблетка

Victor
0

не хочется высказывать упаднических мыслей, но не уверен что мы всё ещё в той стадии когда просто выход людей на улицы вынудит кого-то распуститься

Ответить

citizen

#realfiddy
0

Ёбаное советская травма у какого-то феерического процента людей - нет частной собственности и личностных прав. Нет внутренних критериев "вот это я", "вот это мой сосед", "вот это моё", "вот это моего соседа". Вот ладно я хуй (ну, я постараюсь исправиться), но ведь есть же человеки с яйцами, успешные предприниматели или успешные исполнители - почему у них язык в жопе...

Налоги у них "платит работодатель". Медицина у них "бесплатная". Явка на парламентские выборы в 16 году была 48%... Тупо были слиты 203 мандата из 450, а теперь кто-то чему-то удивляется.  Больше 20 лет Конституция с бэкдором (можно изменять без референдума) - снова похуй, зато жопа в солярисе... Да наверняка еще дохуя таких спящих дыр.

Нет сейчас у людей с либеральными ценностями представительства в парламенте. А значит любые их потуге и покеке обречены быть маргинальными. Без бумажки человек есть хуй или радикал. А радикалы нахуй никому не нужны. Да пусть даже были бы эти коммуняки, пусть все были бы - только была бы конкуренция и честные выборы... Без политики всем будет пизда, кроме убийц и лжецов.

Ответить

groostlan

17

ой как неожиданно, хорошо что не как в 90х, 37 попижже будет

Ответить

Πетр Κудряшов

groostlan
3

кругом грязные двурушники-троцкисты, зиновьевские и бухаренские свиньи не спят, а рыковские прихвостни разлагают наши белознаменные трудовые коллективы. И это в то время, когда предавшие всё святое империалистические-фашистские собаки внутри страны и на её границах только и ждут что бы мы утратили бдительность, только и хотят что бы атаковать нашего Доблестного Великого Вождя Товарища Ста..тьфу. Вдарим же товарищи утроенными чистками, вдарим же судами-тройками( а лучше двойками!) по врагам нашего светлого отечества, по врагам нашего особого пути, пути строителей Корупционизма! Ура товарищи! Всем по первой категории в этом чате.

Ответить

Подземный парфюмер

Πетр
0

Красиво

Ответить

Андрей Рядькин

9

Депутаты Государственной Думы В.И.Пискарев, А.Г.Альшевских, Н.И.Рыжак, А.К.Исаев, Р.Д.Курбанов, Д.И.Савельев, А.В.Чепа, А.Л.Шхагошев

Ответить

Говорил

Андрей
3

Почему-то всегда имена деятелей не публикуют.

Ответить

AZP

8

Зачем вам избираться, если у вас выборов нет?

Ответить

groostlan

AZP
6

яб тебя каким нить пресс- секретарём назначил

Ответить

Андрей Рядькин

9

але, он даже обратную силу имеет. Это получается если ты шел по умному голосованию - хуй тебе, а не выборы в думу?

Ответить

&#013; &#013;

Андрей
2

Видимо, да. Максимально расчищают политическое поле даже от "системных" оппозиционеров. 

Ответить

groostlan

7

"за год до её запрета" эти уёбки теперь предлагают в будущее заглядывать чтоль? что за дичь

Ответить

groostlan

groostlan
3

смотришь в будущее- а там оруэлл- экстремистская литература, а ты уже в хате сухари сушишь

Ответить

Рыжий

groostlan
1

как методичка для власти может быть экстремисткой литературой

Ответить

groostlan

Рыжий
0

при этой власти- изи

Ответить

groostlan

Рыжий
0

у них за чтение конституции сажать норм, так что не удивлюсь

Ответить

Иван Прохоров

6

@Дмитрий Орлов почему русские это до сих пор терпят?

Ответить

AshleyNightingale

5

Нужно делать лучшее, пока наша страна под оккупацией. 
Даже так Умное Голосование сработает в большинстве своем. Выбьем ЕДРО осенью. Главное сотнями тысяч идти или голосовать/записываться в наблюдатели.

Ответить

Sergiy Sev

AshleyNightinga…
2

За вами выехали

Ответить

AshleyNightingale

Sergiy
1

Метро Давница, жду.

Ответить

Банан баклажанович

AshleyNightinga…
–3

Ой шмишно

Ответить

Молочный дебаркадер

2

О боже мой, можно подумать, что их бы допустили без этого "закона"!

Ответить

common sense

Молочный
4

Так теперь и выдумывать ничего не надо.

«Кому он нужен-то?» (с)

Ответить

Игорь И

2

Отменяя легитимные меры смены , они оставляют шанс только раdиKarlным  

Ответить

Рыжий

Игорь
4

А потом люди будут удивляться, почему вдруг опять революция и война. Как же так вышло. Наверное Навальный виноват

Ответить

common sense

Игорь
0

https://tjournal.ru/analysis/331445

Есть ли у народа право на восстание — Разборы на…
Что говорят по этому поводу философы, юристы и законы разных стран в 5, 50 и 500 словах.
tjournal.ru
Ответить

Alexandr Blokhin

3

1. Берёшь телефон депутата "на позвонить"
2. Переводишь донат в ФБК
3. ...

Ответить

Игорь Туманов

3

Блять, да пусть они просто выборы запретят. К чему эти полумеры?

Ответить

ouxen

Игорь
0

выборы это основа конституционного строя и демократического общества

Ответить

Andrey Utrysko

2

надо запретить избираться тем, у кого нет опыта работы депутатом.

Ответить

Рассылка на почту

Andrey
1

Работодатель: Российская Федерация
Вакансия: Президент Российской Федерации
Требования: опыт работы президентом Российской Федерации не менее 20 лет
Возраст: от 60 лет

Ответить

Земной историк

2

Спасибо, надо будет отписаться от всех террористов и экстремистов, планы у меня наполеоновские 

Ответить

Говорил

2

Не истерика.
Твёрдо и чётко.

Ответить

AnDyLawless

2

Помню, Жириновский говорил, что выборы скоро отменят. Будут только назначения на места от власти. Казалось, чепуху несет в свое время. Сейчас уже так не кажется.
Эти люди у власти - надолго. Никакой сменяемости этой самой власти народом решатся не будет. Не для того они строили данный режим

Ответить

Дмитрий Алексеевич

AnDyLawless
0

Да недолго, лет 20 ещё. Потом помрут

Ответить

AZP

Дмитрий
0

У них дети есть.

Ответить

Это не шутки

2

Люстрации пришли, откуда не ждали

Ответить

ouxen

Это
0

always has been

Ответить

Baileys

0

Т.е. практически ничто не изменится? В смысле раньше таких кандидатов заворачивали по беспределу, а теперь по беспределу, но в виде отдельного закона

Ответить

Рыжий

Baileys
1

Если раньше можно было сказать "по беспределу", то теперь за такие слова уедешь за клевету, т.к все по закону

Ответить

Max Mayers

1

Без палева

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

1

Как-будто такие люди вообще имели шансы туда попасть

Ответить

AZP

ＫＩＢØＵＮＥ
0

Стойте.
Девочку в очках в Москве же выбрали.
Которая с велодорожкками и прочими атрибутами урбанистов.
А, хотя, она не в Госдуму пролезла, а на какой-то местный уровень.

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

1

Мыши ссыкливые

Ответить

Konstantin Wirz

1

Типа раньше туда мог избираться кто угодно :-)

Ответить

Valery Vaflef

1

Лучше бы запретили избираться комментаторам TJ

Ответить

С H А P Р i Е

1

А вы, друзья, как ни садитесь
Все в депутаты не годитесь

Ответить

Широкий кот

1

сколько вообще нпа запилено в следствие или вопреки работе Навального ? есть кто посчитает ?

Ответить

Алексей Иванов

1

Следующий запрет будет примерно такой: запрет избираться в госдуму без пятилетнего опыта\членства в одобренной госсоветом партии\организации нужное подчеркнуть. Скриньте.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

1

Ещё Никита Сергеич Хручёв показал, что закон обратную силу имеет (Дело Рокотова-Файбышенко-Яковлева https://bit.ly/3oNCpC9)

Блять, когда ссылки будут вставляться нормально, что за детский сад?

Дело Рокотова — Файбишенко — Яковлева
Дело Рокотова — Файбишенко — Яковлева — судебный процесс в СССР в 1961 году по обвинению Яна…
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Дело Рокотова — Файбишенко — Яковлева
Дело Рокотова — Файбишенко — Яковлева — судебный процесс в СССР в 1961 году по обвинению Яна…
bit.ly
Ответить

Банан баклажанович

0

пойду поставлю свою фотку с лехой в рамочку

Ответить

AZP

Банан
1

Чёрную?

Ответить

Банан баклажанович

AZP
2

в черной у меня с путиным

Ответить

Рыжий

Банан
0

Торопишь события, он еще тебя переживет

Ответить

Дмитрий Алексеевич

AZP
0

Сотню?

Ответить

AZP

Дмитрий
0

Небесную?

Ответить

Юрий Резников

0

Эм... Я что-то не правильно читаю или в конституции РФ "Статья 54
 
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.
2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон.
"

Ответить

Максим Сидоров

Юрий
1

Да они уже на Конституцию давно забили . Не по ней живем

Ответить

Романелло Кивогенс

0

те «иные лица», которые «причастны» к организации, например, жертвовал деньги или предоставляли «имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь» за год до запрета. Они не смогут избираться в Госдуму три года.

Но это же нонсенс. Человек совершенно легально перевёл средства легальной на тот момент организации. Он абсолютно чист перед законом. Так на основании чего этого человека можно лишить пассивного избирательного права? 

Ответить

Алексей Иванов

Романелло
1

Да похуй им или что ты сделаешь? ЕС выразит озабоченность, но им деньги пыни и ко важнее) У них есть списки всех кто донатил или был лоялен. Очень скоро все это покажется мелочью, для многих

Ответить

Романелло Кивогенс

Алексей
0

Я и сам предрекал закручивание гаек, но не ожидал, что это будет настолько быстро и бесцеремонно. Но да, до ключевых выборов уже недалеко, тут не до деликатности.

Ответить

Алексей Иванов

Романел…
0

Прошли уже времена церемоний. Всех отравят и посадят, если нужно.

Ответить

Соседний космос

0

«Работают» на майских.

Ответить

Безопасный Кирилл

0

креативненько

Ответить

Ренат Хакимов

0

Блин, держал кулачки за Любовь Соболь:(

Ответить

Актерский историк

0

Ссыкливые-то какие...

Ответить

Антон Лисин

0

Запретить всем кто родился не в Москве 

Ответить

Владимир Горячев

0

Хорошо, что Юнеман не вляпался в УГ.

Ответить

Печальный хичхакер

0

Поражение едра с нулевой 

Ответить

Василий Дробовский

0

Всё понятно, теперь распил пойдёт неисповедимыми путями, феерические перестановки персон будут в главных новостях пропагандистов.

Ответить

Легкий бинокль

0

Пора популяризировать Monero.

Ответить

Максим Сидоров

0

Любовь Соболь хотела выдвигаться на выборы в Думу осенью ( сегодня хорошо на Эхе выступала ) , теперь похоже всё ...

Ответить

ouxen

Максим
0

еще не все потеряно!

Ответить

ouxen

0

ебашут направо и налево, боятся умного голосования!

Ответить

Сергей Воробьёв

0

или жертвовал деньги —-- "пол" страны чисто в запрете  

Ответить

Невероятный микроскоп

0

Послушали Соболь, приняли меры

Ответить

Ozabot

0

Да введите уже крепостное право и дворянство. И рекрутство. Пусть хоть Михалков порадуется.

Ответить

Федя Прозоров

–1

Ха. Ха. Хаааааа

Ответить
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