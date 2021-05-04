Депутаты предложили запретить избираться в Госдуму тем, кто работал в «экстремистских» организациях или жертвовал деньги Статьи редакции
В соцсетях уже окрестили это мерой против «Фонда борьбы с коррупцией».
Группа депутатов «Единой России» внесла законопроект о запрете избираться в Госдуму тем, кто причастен к деятельности организаций, признанных в стране экстремистскими или террористическими. Документ доступен в открытой базе.
Авторами законопроекта стали депутаты Василий Пискарёв, Андрей Альшевских, Николай Рыжак, Андрей Исаев, Ризван Курбанов, Дмитрий Савельев, Александр Чепа и Адальби Шхагошев.
Если законопроект примут, то запрет распространится на:
- тех, кто работал руководителем организации или структурного подразделения не менее чем за три года до того, как в России её признали экстремистской. Они не смогут избираться в Госдуму пять лет с момента получения организацией такого статуса;
- тех, кто работал в организации не менее чем за год до того, как в России её признали экстремистской. Они не смогут избираться в Госдуму три года с момента получения организацией такого статуса;
- те «иные лица», которые «причастны» к организации, например, жертвовал деньги или предоставляли «имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь» за год до запрета. Они не смогут избираться в Госдуму три года.
«Фонд борьбы с коррупцией» пока не признан экстремистской организацией, но в апреле прокуратура потребовала признать ФБК и региональные штабы Алексея Навального таковыми. Материалы дела засекречены, что аргументировано наличием гостайны в них. Росфинмониторинг включил сеть штабов в список экстремистов ещё до решения суда, а соратник политика Леонид Волков объявил об её закрытии.
Ближайшие выборы в Госдуму намечены на сентябрь 2021 года. Сейчас большинство в ней занимает «Единая Россия». Чтобы законопроект вступил в силу, он должен пройти три чтения, получить одобрение Совета Федерации и подпись президента.
Жду запрещения избираться кандидатам, чьи фамилии начинаются на «Н»
Удивительно, что не ввели очевидно полезные и прогрессивные меры, что кандидат в президенты должен зваться Владимиром и желательно чтоб в фамилии пять букв было, а если еще на "П" начинается, то автоматом пять процентов бюллетеней в его пользу считать
Кандидат от богемы
Партии в своём названии должны иметь «Россия», чтобы сразу было понятно о какой стране они думают и «единая», потому что все кто против единой России, тот гнусный террорист и пора бы его во Владимир отправить
В этом безумии есть система... Следующий шаг: запретить избираться всем, кто не из Государственной Думы
Всем кто не дворянского рода, записаного в новые перечни боярских родов
Ебать они преисполнились
Выборы таки решают да?
За такую хуйню в любой цивилизованной стране уже б парламент весь распустили, а каждый чепух в галстуке просил бы прощения 24/7
Благоприятный Слава
Чёт ты переобулся
Два месяца назад похвалил бы этих депутатов
Кто ж их распустит
500 тысяч человек в Москве хватило бы для роспуска. Но видимо всех всё устраивает.
Ёбаное советская травма у какого-то феерического процента людей - нет частной собственности и личностных прав. Нет внутренних критериев "вот это я", "вот это мой сосед", "вот это моё", "вот это моего соседа". Вот ладно я хуй (ну, я постараюсь исправиться), но ведь есть же человеки с яйцами, успешные предприниматели или успешные исполнители - почему у них язык в жопе...
Налоги у них "платит работодатель". Медицина у них "бесплатная". Явка на парламентские выборы в 16 году была 48%... Тупо были слиты 203 мандата из 450, а теперь кто-то чему-то удивляется. Больше 20 лет Конституция с бэкдором (можно изменять без референдума) - снова похуй, зато жопа в солярисе... Да наверняка еще дохуя таких спящих дыр.
Нет сейчас у людей с либеральными ценностями представительства в парламенте. А значит любые их потуге и покеке обречены быть маргинальными. Без бумажки человек есть хуй или радикал. А радикалы нахуй никому не нужны. Да пусть даже были бы эти коммуняки, пусть все были бы - только была бы конкуренция и честные выборы... Без политики всем будет пизда, кроме убийц и лжецов.
ой как неожиданно, хорошо что не как в 90х, 37 попижже будет
кругом грязные двурушники-троцкисты, зиновьевские и бухаренские свиньи не спят, а рыковские прихвостни разлагают наши белознаменные трудовые коллективы. И это в то время, когда предавшие всё святое империалистические-фашистские собаки внутри страны и на её границах только и ждут что бы мы утратили бдительность, только и хотят что бы атаковать нашего Доблестного Великого Вождя Товарища Ста..тьфу. Вдарим же товарищи утроенными чистками, вдарим же судами-тройками( а лучше двойками!) по врагам нашего светлого отечества, по врагам нашего особого пути, пути строителей Корупционизма! Ура товарищи! Всем по первой категории в этом чате.
Депутаты Государственной Думы В.И.Пискарев, А.Г.Альшевских, Н.И.Рыжак, А.К.Исаев, Р.Д.Курбанов, Д.И.Савельев, А.В.Чепа, А.Л.Шхагошев
Зачем вам избираться, если у вас выборов нет?
але, он даже обратную силу имеет. Это получается если ты шел по умному голосованию - хуй тебе, а не выборы в думу?
Видимо, да. Максимально расчищают политическое поле даже от "системных" оппозиционеров.
"за год до её запрета" эти уёбки теперь предлагают в будущее заглядывать чтоль? что за дичь
Нужно делать лучшее, пока наша страна под оккупацией.
Даже так Умное Голосование сработает в большинстве своем. Выбьем ЕДРО осенью. Главное сотнями тысяч идти или голосовать/записываться в наблюдатели.
За вами выехали
Отменяя легитимные меры смены , они оставляют шанс только раdиKarlным
1. Берёшь телефон депутата "на позвонить"
2. Переводишь донат в ФБК
3. ...
Блять, да пусть они просто выборы запретят. К чему эти полумеры?
надо запретить избираться тем, у кого нет опыта работы депутатом.
Работодатель: Российская Федерация
Вакансия: Президент Российской Федерации
Требования: опыт работы президентом Российской Федерации не менее 20 лет
Возраст: от 60 лет
Помню, Жириновский говорил, что выборы скоро отменят. Будут только назначения на места от власти. Казалось, чепуху несет в свое время. Сейчас уже так не кажется.
Эти люди у власти - надолго. Никакой сменяемости этой самой власти народом решатся не будет. Не для того они строили данный режим
Да недолго, лет 20 ещё. Потом помрут
Люстрации пришли, откуда не ждали
Т.е. практически ничто не изменится? В смысле раньше таких кандидатов заворачивали по беспределу, а теперь по беспределу, но в виде отдельного закона
Как-будто такие люди вообще имели шансы туда попасть
Следующий запрет будет примерно такой: запрет избираться в госдуму без пятилетнего опыта\членства в одобренной госсоветом партии\организации нужное подчеркнуть. Скриньте.
Ещё Никита Сергеич Хручёв показал, что закон обратную силу имеет (Дело Рокотова-Файбышенко-Яковлева https://bit.ly/3oNCpC9)
Блять, когда ссылки будут вставляться нормально, что за детский сад?
пойду поставлю свою фотку с лехой в рамочку
в черной у меня с путиным
Сотню?
Эм... Я что-то не правильно читаю или в конституции РФ "Статья 54
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.
2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон.
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те «иные лица», которые «причастны» к организации, например, жертвовал деньги или предоставляли «имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь» за год до запрета. Они не смогут избираться в Госдуму три года.
Но это же нонсенс. Человек совершенно легально перевёл средства легальной на тот момент организации. Он абсолютно чист перед законом. Так на основании чего этого человека можно лишить пассивного избирательного права?
Да похуй им или что ты сделаешь? ЕС выразит озабоченность, но им деньги пыни и ко важнее) У них есть списки всех кто донатил или был лоялен. Очень скоро все это покажется мелочью, для многих
Я и сам предрекал закручивание гаек, но не ожидал, что это будет настолько быстро и бесцеремонно. Но да, до ключевых выборов уже недалеко, тут не до деликатности.
Прошли уже времена церемоний. Всех отравят и посадят, если нужно.
Всё понятно, теперь распил пойдёт неисповедимыми путями, феерические перестановки персон будут в главных новостях пропагандистов.
Любовь Соболь хотела выдвигаться на выборы в Думу осенью ( сегодня хорошо на Эхе выступала ) , теперь похоже всё ...
Да введите уже крепостное право и дворянство. И рекрутство. Пусть хоть Михалков порадуется.