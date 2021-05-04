В Госдуму внесли законопроект о запрете участия в «нежелательных» НПО за рубежом. Наказание — до 4 лет тюрьмы Статьи редакции
Сейчас иностранная или международная неправительственная организация (НПО) признаётся «нежелательной» на территории РФ, а не за её пределами.
Изменения вносятся в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Депутаты предложили дополнить его нормой «о запрете на участие российских граждан и юридических лиц в деятельности организации, признанной нежелательной в РФ, за пределами территории РФ».
Также депутаты предложили признавать организацию нежелательной, если она оказывала посреднические услуги при операциях с деньгами и имуществом для «деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства».
В пояснительной указано, что комиссия Госдумы выявила случаи участия россиян в проходящих за рубежом тренингах «по влиянию на избирательные кампании, организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с привлечением несовершеннолетних, осуществлению антироссийских информационных акций и формированию в российском обществе терпимости к употреблению наркотических средств».
Депутаты также внесли законопроект, ужесточающий порядок привлечения к уголовной ответственности членов НПО. Сейчас по этой статье уголовное наказание наступает только после того, как руководитель или участник НПО дважды в течение года привлекались к административной ответственности за аналогичное нарушение. Согласно обновленной статье:
- За руководство НПО после принятия решения о признании её «нежелательной» — лишение свободы на срок от двух до шести лет;
- За участие — наказание от одного года до четырёх лет тюрьмы после одного административного наказания без прямой привязки к срокам.
Чтобы избежать уголовной ответственности, теперь нужно будет не только добровольно отказаться от руководства или участия в деятельности нежелательных в России иностранных НПО, но и «активно способствовать раскрытию и (или) расследованию преступления».
Дак вот же он http://duma.gov.ru/
Предлагаю назвать его так:
Новости из дурки
Многочисленный томагавк_два
Новости из Думки
Как же у них бомбит. Зато местные курочки будут продолжать орать, что митинги не работают. Работают ещё как. Каждым таким законом и идиотией они рождают себе новых врагов. Они заставляют и умоляют, чтобы их убрали уже от туда.
Кто убирать их будет?
Те, кому уже терять будет особо нечего. Когда диалога нет, начинается жопка.
Ну еще по 10к рублей успокоительных выдадут и на выборах поддержку получат.
Не, я же не про обычных работяг. Много людей из среднего класса при такой политике реально могут остаться ни с чем. Хочешь не хочешь, но без диалога происходит радикализация общества.
Вместо диалога дадут еще одну войнушку с соседними странами. Как это всегда и делается.
ты опять говоришь про другую ЦА, которые хоть на улице жить будут, никуда не сдвинуться и будут терпеть.
Подземный
Пока до этих обычных работяг дойдет уже 10 поколений этих самых работяг в гулаге пересидит. На них надежды нет.
Я понимаю, что мы в интернете, но ирл проигрывает не тот, кто первый "забомбил", а тот, кто живёт хуже и не достигает своих целей. Каких целей добились мирные митинги? Путин ушёл? Навальный вышел? У народа начали глаза открываться? Большинство даже не будет знать о подобных законах или одобряет их. Так чего добились митингами?
Китайский магнит
Еще и "прав и свобод" дважды повторили, без канцелярита никуда.
Они сначала про главного человека написали, а потом решили, так уж и быть про граждан дописать
Депутаты Государственной Думы:
В.И.Пискарев,
А.Г.Альшевских,
Н.И.Рыжак,
А.К.Исаев,
Р.Д.Курбанов,
Д.И.Савельев,
А.В.Чепа,
А.Л.Шхагошев
Узнаем же наших героев!
Им уже вручили звание?
цитируя Мазанова:
Пискарев,
Ильшевских,
Дыжак,
Асаев,
Рурбанов,
Ы
что такое чш?
Народ попросил.
Чтобы избежать уголовной ответственности, теперь нужно будет не только добровольно отказаться от руководства или участия в деятельности нежелательных в России иностранных НПО, но и
публично трижды отречься и плюнуть в портрет Навального
Ух как разошлись! Прям работа закипела!
А я вот что-то не пойму. Они прям с майских шашлыков выдают такие делишки или господин президент им не выделил выходных с сохранением заработной платы?
Пояснительную записку писал фантаст.
Пруфов конечно мы вам не дадим. Им даже ведь никакие доказательства не нужны, можно просто что угодно выдумывать
комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела России
Не знал что такое есть. Очень интересно, чем они занимались 5 лет
В госдуму внесли
Когда уже оттуда выносить начнут? вперед ногами желательно
Понятно же, что все это только оттягивание конца.
Не можешь бороться — возглавь.
В отставку госудуру вместе в совфедом.
В отставку путина.
Лучший ход для защиты суверенитета.
Нежелательная организация, контрсанкции — эти понятия показывают, что никаких принципов у власти нет, только реакция, обида и т.п. За такими лидерами никто не последует никуда, кроме на распил казны. Такими темпами, да, будет что-то в стране производиться типа электронного документооборота, продвинутого банкинга, но этого не хватит. А на серьезный конструктив не хватит ни ума, ни таланта, ни прилежания. Так что денежки закончатся, элиты начнут междусобойную грызнь, сменится правительство.
Что бы из росии не строили - всё архипелаг гулаг получается.
ну а в принципе охуенно, предложение законодательно ввести обратную силу для уголовного преследования - это, не побоюсь этого слова, революционная новелла современного российского законотворчества.
Даже при тарище сталине такого не было
Столько репрессивных законов, что я реально уже думаю, что вот так проснусь с утра, а с сегодняшнего дня я уже преступник по какому-нибудь новому, неведомо тупому закону, запрещающему всё и вся.
Всё правильно делают. Глубинный народ и это схавает. Всё ещё впереди. Это лишь побрекушки. Скоро и до СМИ доберутся.
И гражданам великой сверхдержаве пора бы уже выучить слово: "ДИ-КТА-ТУ-РА"
Думаю пора присоедениться к зарубежным НПО как можно большему количеству людей. Кстати чинухи и кремлядь давно уже входят в зарубежные нпо. И работают на зарубежную экономику. Почему ещё не сидят?