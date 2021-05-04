Сейчас иностранная или международная неправительственная организация (НПО) признаётся «нежелательной» на территории РФ, а не за её пределами.

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Изменения вносятся в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Депутаты предложили дополнить его нормой «о запрете на участие российских граждан и юридических лиц в деятельности организации, признанной нежелательной в РФ, за пределами территории РФ».

Также депутаты предложили признавать организацию нежелательной, если она оказывала посреднические услуги при операциях с деньгами и имуществом для «деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства».

В пояснительной указано, что комиссия Госдумы выявила случаи участия россиян в проходящих за рубежом тренингах «по влиянию на избирательные кампании, организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с привлечением несовершеннолетних, осуществлению антироссийских информационных акций и формированию в российском обществе терпимости к употреблению наркотических средств».

Депутаты также внесли законопроект, ужесточающий порядок привлечения к уголовной ответственности членов НПО. Сейчас по этой статье уголовное наказание наступает только после того, как руководитель или участник НПО дважды в течение года привлекались к административной ответственности за аналогичное нарушение. Согласно обновленной статье:

За руководство НПО после принятия решения о признании её «нежелательной» — лишение свободы на срок от двух до шести лет;

За участие — наказание от одного года до четырёх лет тюрьмы после одного административного наказания без прямой привязки к срокам.

Чтобы избежать уголовной ответственности, теперь нужно будет не только добровольно отказаться от руководства или участия в деятельности нежелательных в России иностранных НПО, но и «активно способствовать раскрытию и (или) расследованию преступления».