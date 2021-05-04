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Артём Мазанов

В Госдуму внесли законопроект о запрете участия в «нежелательных» НПО за рубежом. Наказание — до 4 лет тюрьмы Статьи редакции

Сейчас иностранная или международная неправительственная организация (НПО) признаётся «нежелательной» на территории РФ, а не за её пределами.

63 63 комментария
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Изменения вносятся в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Депутаты предложили дополнить его нормой «о запрете на участие российских граждан и юридических лиц в деятельности организации, признанной нежелательной в РФ, за пределами территории РФ».

Также депутаты предложили признавать организацию нежелательной, если она оказывала посреднические услуги при операциях с деньгами и имуществом для «деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства».

В пояснительной указано, что комиссия Госдумы выявила случаи участия россиян в проходящих за рубежом тренингах «по влиянию на избирательные кампании, организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с привлечением несовершеннолетних, осуществлению антироссийских информационных акций и формированию в российском обществе терпимости к употреблению наркотических средств».

Депутаты также внесли законопроект, ужесточающий порядок привлечения к уголовной ответственности членов НПО. Сейчас по этой статье уголовное наказание наступает только после того, как руководитель или участник НПО дважды в течение года привлекались к административной ответственности за аналогичное нарушение. Согласно обновленной статье:

  • За руководство НПО после принятия решения о признании её «нежелательной» — лишение свободы на срок от двух до шести лет;
  • За участие — наказание от одного года до четырёх лет тюрьмы после одного административного наказания без прямой привязки к срокам.

Чтобы избежать уголовной ответственности, теперь нужно будет не только добровольно отказаться от руководства или участия в деятельности нежелательных в России иностранных НПО, но и «активно способствовать раскрытию и (или) расследованию преступления».

Авторы законопроектов — группа депутатов во главе с руководителем комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела России Василием Пискарёвым. Ранее она же внесла законопроект о запрете избираться в Госдуму тем, кто работал в «экстремистских» организациях или жертвовал деньги.

#новости #право

63 63 комментария
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63 комментария
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Соседний космос

51

Нужен отдельный подсайт для репрессивных законов/инициатив.

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Сергей Сергеич

Соседний
16

Дак вот же он http://duma.gov.ru/

Государственная Дума
Федеральное Собрание Российской Федерации
duma.gov.ru
Ответить

Вася Пражкин

Соседний
5

Предлагаю назвать его так:
Новости из дурки

Ответить

Многочисленный томагавк_два

Вася
6

Новости из Думки

Ответить

Игорь Рачук

Многочи…
2

Думка в дурке

Ответить

Dizzy Dizz

Соседний
2

Кстати было бы неплохо. Как летопись

Ответить

Дмитрий Кораблёв

24

Как же у них бомбит. Зато местные курочки будут продолжать орать, что митинги не работают. Работают ещё как. Каждым таким законом и идиотией они рождают себе новых врагов. Они заставляют и умоляют, чтобы их убрали уже от туда. 

Ответить

Rodion Kutsaev

Дмитрий
14

Кто убирать их будет?

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Rodion
1

Те, кому уже терять будет особо нечего. Когда диалога нет, начинается жопка. 

Ответить

Rodion Kutsaev

Дмитрий
6

Ну еще по 10к рублей успокоительных выдадут и на выборах поддержку получат.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Rodion
2

Не, я же не про обычных работяг. Много людей из среднего класса при такой политике реально могут остаться ни с чем. Хочешь не хочешь, но без диалога происходит радикализация общества. 

Ответить

Rodion Kutsaev

Дмитрий
3

Вместо диалога дадут еще одну войнушку с соседними странами. Как это всегда и делается.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Rodion
4

ты опять говоришь про другую ЦА, которые хоть на улице жить будут, никуда не сдвинуться и будут терпеть. 

Ответить

Rodion

Дмитрий
1

И та и та ЦА хавают войнушки на ура, добавки просят. Только одни войнушки открыто поддерживают, другие более сдержанно.

Ответить

Подземный

Дмитрий
1

Пока до этих обычных работяг дойдет уже 10 поколений этих самых работяг в гулаге пересидит. На них надежды нет.

Ответить

Madao

Дмитрий
2

Я понимаю, что мы в интернете, но ирл проигрывает не тот, кто первый "забомбил", а тот, кто живёт хуже и не достигает своих целей. Каких целей добились мирные митинги? Путин ушёл? Навальный вышел? У народа начали глаза открываться? Большинство даже не будет знать о подобных законах или одобряет их. Так чего добились митингами? 

Ответить

Китайский магнит

14

закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан»

Они специально репрессивные законы так называют? Как будто делают отсылку на Оруэлла.

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Китайский магнит

Китайский
2

Еще и "прав и свобод" дважды повторили, без канцелярита никуда.

Ответить

Kir Kirsky

Китайский
0

Они сначала про главного человека написали, а потом решили, так уж и быть про граждан дописать

Ответить

Fuскiпg Ростиslave

10

Депутаты Государственной Думы:
В.И.Пискарев,
А.Г.Альшевских,
Н.И.Рыжак,
А.К.Исаев,
Р.Д.Курбанов,
Д.И.Савельев,
А.В.Чепа,
А.Л.Шхагошев

Ответить

Артём Мазанов

Fuскiпg
6

Депутаты Государственной Думы:
В.И.Пискарев,
А.Г.Ильшевских,
Н.И.Дыжак,
А.К.Асаев,
Р.Д.Рурбанов,
Д.И.[]авельев,
А.В.[]епа,
А.Л.Ыхагошев

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Взаимный Мурод

Артём
0

Пуш и в соцсети

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Fuскiпg Ростиslave

Артём
0

ну и как это понимать нормису?

Ответить

Fuскiпg Ростиslave

Артём
0

ясно, не увидел

Ответить

Иван Иванович

Артём
0

Не понял послание. Ванардаа игикдивл?

Ответить

Fuскiпg Ростиslave

Fuскiпg
3

Узнаем же наших героев!

Ответить

Distortion

Fuскiпg
0

Им уже вручили звание?

Ответить

Fuскiпg

Distort…
1

за глаза уже все депутаты звания носят, народные звания 

Ответить

Говорил

Fuскiпg
1

П
А
Р
И
К

С

Ч
Ш

Ответить

Fuскiпg Ростиslave

Говорил
2

цитируя Мазанова:
Пискарев,
Ильшевских,
Дыжак,
Асаев,
Рурбанов,
Ы

Ответить

Ваша Закладко

Говорил
0

что такое чш?

Ответить

Говорил

Ваша
0

Ч - депутат Чепа

Чепа занимался мрачным криминалом
из самого культурного крышевал обналы
позже фээсбятина с обнала его согнала
и остались Чепе лишь донные дела

Ответить

Rodion Kutsaev

4

Народ попросил.

Ответить

Федя Прозоров

Rodion
0

А судьи кто…

Ответить

Bad Mother Fucker

4

Чтобы избежать уголовной ответственности, теперь нужно будет не только добровольно отказаться от руководства или участия в деятельности нежелательных в России иностранных НПО, но и

публично трижды отречься и плюнуть в портрет Навального

Ответить

Игорь Рачук

3

Ух как разошлись! Прям работа закипела! 

Ответить

Подземный парфюмер

Игорь
0

Пока "население" тратит подаренные 5 тыщ на пивасик и шашлычки, слуги народа в поте лица генерируют новые законы которые приведут страну к процветанию!

Ответить

Говорил

Подземный
0

для 5 тыщ даже ни одного чтения ещё не было...

Ответить

Морс Вишневый

3

А я вот что-то не пойму. Они прям с майских шашлыков выдают такие делишки или господин президент им не выделил выходных с сохранением заработной платы?

Ответить

Говорил

2

Пояснительную записку писал фантаст.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Говорил
2

Пруфов конечно мы вам не дадим. Им даже ведь никакие доказательства не нужны, можно просто что угодно выдумывать

Ответить

Говорил

Дмитрий
0

согласен, какая-то отборная чушь полная паранойи

Ответить

Это не шутки

2

комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела России

Не знал что такое есть. Очень интересно, чем они занимались 5 лет

Ответить

Bad Mother Fucker

Это
0

очень хорошо и с удовольствием жили

Ответить

С H А P Р i Е

2

В госдуму внесли

Когда уже оттуда выносить начнут?  вперед ногами желательно

Ответить

Евгений Долгий

1

Понятно же, что все это только оттягивание конца.
Не можешь бороться — возглавь.
В отставку госудуру вместе в совфедом.
В отставку путина.
Лучший ход для защиты суверенитета.

Ответить

Sergey Michko

1

Нежелательная организация, контрсанкции — эти понятия показывают, что никаких принципов у власти нет, только реакция, обида и т.п. За такими лидерами никто не последует никуда, кроме на распил казны. Такими темпами, да, будет что-то в стране производиться типа электронного документооборота, продвинутого банкинга, но этого не хватит. А на серьезный конструктив не хватит ни ума, ни таланта, ни прилежания. Так что денежки закончатся, элиты начнут междусобойную грызнь, сменится правительство. 

Ответить

Suq Madiq

1

Что бы из росии не строили - всё архипелаг гулаг получается.

Ответить

Футбольный самолет

Suq
0

соловки

Ответить

Евгений Долгий

0

Кстати, у Волкова счет в Сбере. 

Ответить

Fuck Privacy

0

Эххх, прям не терпится узнать что дальше придумают пидорасы

Ответить

Bich

0

Сообщение удалено

Ответить

Bad Mother Fucker

0

ну а в принципе охуенно, предложение законодательно ввести обратную силу для уголовного преследования - это, не побоюсь этого слова, революционная новелла современного российского законотворчества.

Даже при тарище сталине такого не было

Ответить

groostlan

0

а заневес то уже не железный, он чугунный блять

Ответить

Павел Макров

0

Кто последний в очередь на репрессии?
Я за вами получается 

Ответить

Adir Hartmann

0

За пределами галактики блять

Ответить

JulSt

0

Столько репрессивных законов, что я реально уже думаю, что вот так проснусь с утра, а с сегодняшнего дня я уже преступник по какому-нибудь новому, неведомо тупому закону, запрещающему всё и вся.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

0

Блять, ну и пидарасы конечно

Ответить

Демократический фонарь

0

Финансирование является участием или нет?

Ответить

Ertha

0

Всё правильно делают. Глубинный народ и это схавает. Всё ещё впереди. Это лишь побрекушки. Скоро и до СМИ доберутся.
И гражданам великой сверхдержаве пора бы уже выучить слово: "ДИ-КТА-ТУ-РА"

Ответить

Рассылка на почту

0

Никогда не думал, что скажу такое – Верните мой 2020!

Ответить

Alex Fielding

0

Заебца. РФ = тюрьма

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sceepAR

0

Думаю пора присоедениться к зарубежным НПО как можно большему количеству людей. Кстати чинухи и кремлядь давно уже входят в зарубежные нпо. И работают на зарубежную экономику. Почему ещё не сидят?

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