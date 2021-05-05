«Новая газета»: иностранных наблюдателей за голосованием по поправкам в Конституцию привезли чартерным рейсом Статьи редакции
Наблюдение было «спектаклем, срежиссированным поминутно», выяснило издание.
«Новая газета» опубликовала расследование о представителях «международной общественности», приезжавших в Россию летом 2020 года для наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию. Иностранцев привезла Общественная палата, но там не могли назвать их статус, количество и объяснить, кто финансировал их расходы.
- На запрос «Новой газеты» в ОП отметили, что предложения по участию иностранных гостей «поступали от непосредственно желающих, а также различных общественных объединений и некоммерческих организаций», «возможность посетить России нашли свыше 50» экспертов, а расходов по финансированию «Россия не несла». Конкретных имён, организаций и цифр в палате не назвали.
- Вместе с центром «Досье» издание нашло список международных экспертов. Это удалось сделать с помощью отчёта о поездке, опубликованного одним из наблюдателей — депутатом Европарламента Тьерри Мариани. В нём отмечалось, что одним из рейсов, которыми Мариани добирался из Парижа в Россию, был рейс № U68351 из Москвы в Минск.
- Издание выяснило, что этот номер принадлежал чартерному рейсу аэробуса А321. Центр «Досье» получил полётный список чартера: в него вошло около 70 человек из 29 стран — именно они и были экспертами на голосовании.
- Самая большая делегация — из Франции, 16 человек, все — ультраправые националисты из «Национального объединения» Марин Ле Пен. Они оценивали, как голосование проходило в Крыму. Впечатления у депутатов остались «превосходные».
- Вторая по численности группа — из Сербии. В неё вошли шесть человек, среди которых — Дамьян Йович и Никола Савич. В российской прессе их называют заместителями директора Канцелярии по Косово и Метохии, но на сайте ведомства их имён нет, а в пресс-службе «Новой газете» не смогли объяснить, кто эти люди.
- Пять наблюдателей приехали из Афганистана (они проверяли Москву и Нижний Новгород), ещё три — из ФРГ. Последние — члены «Альтернативы для Германии» и «Прусского общества Берлин–Бранденбург».
- По данным «Новой газеты», в комиссию также вошли эксперты из Италии, Латвии, Австрии, Узбекистана, сотрудники посольств из африканских стран и несколько проживающих в Москве экспатов. Интересно, что Австрию представлял психотерапевт Кристиан Данцмайер.
- План посещения избирательных комиссий экспертами составлялся ещё до их приезда, рассылался вместе с приглашениями и включал в себя точное время и адреса посещения. Издание не обнаружило в расписании наблюдателей временных участков «на пеньках».
- Из приглашения на имя евродепутата Тьерри Мариани «Новая газета» узнала, что расходы пребывания иностранцев в России оплачивала Общественная палата. В авиакомпаниях «Уральские авиалинии» и «Северсталь» отказались назвать заказчиков чартерных рейсов, в МИДе и в Госдуме изданию на вопросы об оплате не ответили.
- «Новая газета» отправила около пятидесяти запросов экспертам, чтобы узнать, кто их приглашал и оплачивал поездку, но не получила ни одного ответа. Издание считает, что большинство из них вновь прилетят в Россию на выборы в Госдуму.
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13 комментариев
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3
Неожиданно, да...
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Пожарный Влад
1
доказательство чего?
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Любовный Женя
1
ссылочка на рт скоро будет
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