«Новая газета» опубликовала расследование о представителях «международной общественности», приезжавших в Россию летом 2020 года для наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию. Иностранцев привезла Общественная палата, но там не могли назвать их статус, количество и объяснить, кто финансировал их расходы.