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Артём Мазанов

В Турции задержали украинок за обнажённую фотосессию на яхте Статьи редакции

Девушек во время съёмки сфотографировали с другой яхты.

64 64 комментария
5523 просмотров

Снимки девушек попали в интернет и местные СМИ, после этого их задержала полиция и после допроса отпустила. Об этом пишет Pavlovsky.News со ссылкой на видео задержанной девушки.

Девушка заявила, что «в мусульманских странах лучше не делать голые фото, мы уже поняли после этого балкона». «Я не понимаю, почему это происходит в XXI столетии», — добавила она.

Если вы хотите сделать обнаженные фото в Турции или других мусульманских странах, то лучше этого не делать. Или делать максимально скрытно, не отмечайте локацию.

задержанная в Турции девушка

Life опубликовал снятое с другой яхты видео, на которое попала фотосессия девушек. «На допросе показали паспорта, стало известно, что они украинки, обидеть никого не хотели и даже отплыли подальше — с лишних глаз долой», — рассказал телеграм-канал детали задержания девушек.

5 апреля стало известно, что в Дубае за обнаженную фотосессию задержали — 12 девушек с Украины и россиянина Алексея Концова, которого также подозревают в распространении порнографии в социальных сетях. После этого их депортировали.

#новости #турция

64 64 комментария
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Горячий инструмент

37

Лучше бы в Польшу на клубнику поехали

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Ваша Закладко

Горячий
8

нуу такоэ

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Tauraloke Esteru

Ваша
21

Это работа для ведьмака.

Ответить

Eugene Tackleberry

Ваша
8
Ответить

Горячий инструмент

Ваша
–3

Типичная украинка

Ответить

Marhal_New

Горячий
2

Похожа на дочь Путина

Ответить

Павел Маташнёв

Горячий
4

В Чехию на клубничку

Ответить

Arthur Sergeev

Горячий
2

Зря он указал национальность. Сейчас у кого то полыхнет.

Ответить

zheka100pudov

Горячий
1

Понимаю что поляков не любят но зачем им желать паразитов на клубнику?

Ответить

С H А P Р i Е

Горячий
0

к Детковскому

Ответить

Руслан Астратов

34

"Женщина лежит в постели с любовником. Вдруг раздается звонок в дверь, она понимает, что пришел муж и в порыве отчаяния восклицает:
- Господи, сделай так, чтобы он ничего не заметил!
Разверзаются небеса и господь говорит:
- Хорошо, я так сделаю, но ты умрешь от воды.
Она говорит:
- Хорошо.
Проходит год, два года. Женщина не купается, моется только под душем, старается по возможности любыми путями избегать воды. Проходит 3 года, она неожиданно выигрывает путевку в морской круиз. Посомневалась-посомневалась, и решила поехать. Плывет она на шикарном лайнере, вдруг ночью начинается шторм, все в панике корабль тонет. Она опять в порыве отчаяния восклицает:
- Господи, ну ты же не можешь из-за меня одной потопить весь корабль!
Разверзаются небеса и господь говорит:
- Да я вас, б..ядей, на этот корабль три года собирал!"

Ответить

Марк Лобачёв

Руслан
3

Иду по улице и ору)

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hyposlasher

Руслан
1

АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА

Ответить

Пространственный спрей

Руслан
1
Ответить

Eugene Smith

24

А в лучшем качестве есть? Я хочу осмотреть детали преступления

Ответить

С H А P Р i Е

Eugene
18
Ответить

1

Eugene
16

Докладываю, тарщ майор:

Ответить

Иван Эртель

1
0

Доложи более развернуто :).

Ответить

1

Иван
2

Я тут на полставки работаю.

Ответить

Иван Эртель

Eugene
4

Нет, это японцы снимали. )

Ответить

Very Big Suka

14

Аахахах ищи себя в прошмандовках Стамбула

Ответить

AZP

9

Идеи Ататюрка нахер идут, я смотрю.
Тот хотел европеизировать Турцию, а нынешний султан женщин обратно в простыни закатывает, и пускай дома детей нянчат и борщи варят.

Ответить

Darth Felus

AZP
8

Так это же и не секрет, что там сейчас за неоОсманизм топят.

Ответить

С H А P Р i Е

Darth
2

султан-многоходовочник

Ответить

Арбитражный украинец

9

срочно требую закрыть границы с Украиной и выслать всех её дипломатов на Родину.

Ответить

Coronadoden

Арбитражный
2

* срачно

Ответить

Marhal_New _Arleana

Арбитражный
0

И возвращать турецкие беспилотники

Ответить

Arthur Sergeev

Marhal_New
1

В Украине всегда одна повестка: либо война, либо секс.

Ответить

Dmitry R.

5
Ответить

badResistor

Dmitry
0

ну так вынь и положь 

Ответить

Провинциальный Кирилл

3

Что по этому поводу думают нацики-правосеки?

Ответить

Arthur Sergeev

Провинциальный
4

В Украине каждый занят своим делом. Кто кидает зигу, кто обличает Россию по тв, кто по ягоды уехал в Польшу.

Ответить

Ваша Закладко

3

тут четыре украинки
деньги ягоды малинки 
(с) морген

Ответить

Arthur Sergeev

Ваша
2

Пока Украина боролась с Россией, арабы, беспардонно, зашли в тыл к украинцам. Смотреть без регистрации и смс.

Ответить

Банан баклажанович

3

Запарили. Шо за дискриминация голых девонек!?

Ответить

Банан баклажанович

Банан
1

посмотрел видео с одной из них. передумал.

Ответить

badResistor

Банан
0

Голые девоньки- это нормально, а голые обезьянки - ну так себе?

Ответить

Банан

badResi…
0

на голых обезьянок никак не реагирую. ибо мне пох на них

Ответить

Аслан Кубаев

1

Тут дело не в странах, а в людях. Сомневаюсь, что я могу во Франции или США прийти на общественный пляж и ходить голым)

Ответить

Marhal_New _Arleana

Аслан
6

У нас в Одессе, девушки точно могут ходить топлес по пляжам.

Ответить

AZP

Marhal_New
0

Выезжаю.

Ответить

Marhal_New

AZP
1

Желательно еще не возвращаться. Каммон, жить в Запорожье.

Ответить

AZP

Marhal_…
0

Если не считать некоторых ароматов, то нормально.
Но да, трактор заведён.

Ответить

Аслан Кубаев

Marhal_New
0

Это кул

Ответить

Соседний коктейль

Аслан
0

Можешь, для этого даже существуют специальные пляжи. Это только в диких исламских помойках людей преследуют за собственное тело.

Ответить

Аслан Кубаев

Соседний
0

Да, для нудистов, но это общественный пляж и его прибрежная территория, по всей видимости

Ответить

Соседний

Аслан
3

На допросе показали паспорта, стало известно, что они украинки, обидеть никого не хотели и даже отплыли подальше

Они не на общественном пляже это делали, а на арендованной яхте, вдали от пляжей. Претензии к ним поступили после публикации фотографий в инстаграме.

Ответить

Аслан Кубаев

Соседний
0

Видимо, маразм крепчает…

Ответить

Marhal_New _Arleana

Аслан
1

Но это частная яхта. И в цивилизованных странах есть пляжи для нудистов.

Ответить

Аслан Кубаев

Marhal_New
3

Все верно, есть нудистские пляж и их акватории для этого, также в Турции дофига рейв(или около того тусовок, пространств), с этим там проблем нет. Но дело в том, что эта территория к ним не относится. Если ты на общественном пляже США/Франции будешь нарушать правопорядок тебя просто заберёт полиция и повесят чего нибудь, без всяких там. А так я не считаю всякие ню фотосессии, чем то плохим

Ответить

Европейский чувак

Аслан
0

Во Франции точно можешь

Ответить

Дмитрий Орлов

2

Украинки не теряют хватки.

Ответить

Дмитрий Орлов

Дмитрий
1

Как всегда кремлевская пропаганда

Ответить

Eugard

1

Что у нее с лицом.

Ответить

Дмитрий Дубовик

Eugard
4

Пчёлы

Ответить

С H А P Р i Е

2

Алексей Концов не сыщешь

Ответить

Marhal_New _Arleana

2

Это удар в спину

Ответить

Андрей Иванов

2

3 человеческих ресурса, которые никогда не кончатся в СНГ: ворьё-жульё, дураки и бляди.

Ответить

Прогрессивный химик

1

Типичные ***о***

Ответить

Прогрессивный химик

Прогрессивный
0

@Вахтёр

Ответить

Иван Иванович

–1

Опять кремлёвскую повестку отрабатываете?

Ответить

Fuскiпg Ростиslave

0

Страна исламская, а государство светское
задержали за светский закон, но какой например? 
Если вы хотите сделать обнаженные фото в Турции или других мусульманских странах

Ответить

Руслан Астратов

0

"Если вы хотите сделать обнаженные фото в Турции или других мусульманских странах, то лучше этого не делать. Или делать максимально скрытно, не отмечайте локацию.
задержанная в Турции девушка"

Голосом Николая Дроздова:

- Прямо сейчас на ваших глазах происходит эволюция тп-шек

Ответить

Константин Курасов

–1

Слава украини, девкам слава!

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