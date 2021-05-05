Девушек во время съёмки сфотографировали с другой яхты.

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Снимки девушек попали в интернет и местные СМИ, после этого их задержала полиция и после допроса отпустила. Об этом пишет Pavlovsky.News со ссылкой на видео задержанной девушки.

Девушка заявила, что «в мусульманских странах лучше не делать голые фото, мы уже поняли после этого балкона». «Я не понимаю, почему это происходит в XXI столетии», — добавила она.

Если вы хотите сделать обнаженные фото в Турции или других мусульманских странах, то лучше этого не делать. Или делать максимально скрытно, не отмечайте локацию. задержанная в Турции девушка

Life опубликовал снятое с другой яхты видео, на которое попала фотосессия девушек. «На допросе показали паспорта, стало известно, что они украинки, обидеть никого не хотели и даже отплыли подальше — с лишних глаз долой», — рассказал телеграм-канал детали задержания девушек.