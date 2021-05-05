В Турции задержали украинок за обнажённую фотосессию на яхте Статьи редакции
Девушек во время съёмки сфотографировали с другой яхты.
Снимки девушек попали в интернет и местные СМИ, после этого их задержала полиция и после допроса отпустила. Об этом пишет Pavlovsky.News со ссылкой на видео задержанной девушки.
Девушка заявила, что «в мусульманских странах лучше не делать голые фото, мы уже поняли после этого балкона». «Я не понимаю, почему это происходит в XXI столетии», — добавила она.
Life опубликовал снятое с другой яхты видео, на которое попала фотосессия девушек. «На допросе показали паспорта, стало известно, что они украинки, обидеть никого не хотели и даже отплыли подальше — с лишних глаз долой», — рассказал телеграм-канал детали задержания девушек.
5 апреля стало известно, что в Дубае за обнаженную фотосессию задержали — 12 девушек с Украины и россиянина Алексея Концова, которого также подозревают в распространении порнографии в социальных сетях. После этого их депортировали.
нуу такоэ
Горячий инструмент
Типичная украинка
Понимаю что поляков не любят но зачем им желать паразитов на клубнику?
"Женщина лежит в постели с любовником. Вдруг раздается звонок в дверь, она понимает, что пришел муж и в порыве отчаяния восклицает:
- Господи, сделай так, чтобы он ничего не заметил!
Разверзаются небеса и господь говорит:
- Хорошо, я так сделаю, но ты умрешь от воды.
Она говорит:
- Хорошо.
Проходит год, два года. Женщина не купается, моется только под душем, старается по возможности любыми путями избегать воды. Проходит 3 года, она неожиданно выигрывает путевку в морской круиз. Посомневалась-посомневалась, и решила поехать. Плывет она на шикарном лайнере, вдруг ночью начинается шторм, все в панике корабль тонет. Она опять в порыве отчаяния восклицает:
- Господи, ну ты же не можешь из-за меня одной потопить весь корабль!
Разверзаются небеса и господь говорит:
- Да я вас, б..ядей, на этот корабль три года собирал!"
А в лучшем качестве есть? Я хочу осмотреть детали преступления
Идеи Ататюрка нахер идут, я смотрю.
Тот хотел европеизировать Турцию, а нынешний султан женщин обратно в простыни закатывает, и пускай дома детей нянчат и борщи варят.
Так это же и не секрет, что там сейчас за неоОсманизм топят.
И возвращать турецкие беспилотники
В Украине каждый занят своим делом. Кто кидает зигу, кто обличает Россию по тв, кто по ягоды уехал в Польшу.
тут четыре украинки
деньги ягоды малинки
(с) морген
Пока Украина боролась с Россией, арабы, беспардонно, зашли в тыл к украинцам. Смотреть без регистрации и смс.
Запарили. Шо за дискриминация голых девонек!?
посмотрел видео с одной из них. передумал.
Голые девоньки- это нормально, а голые обезьянки - ну так себе?
Тут дело не в странах, а в людях. Сомневаюсь, что я могу во Франции или США прийти на общественный пляж и ходить голым)
У нас в Одессе, девушки точно могут ходить топлес по пляжам.
Выезжаю.
Желательно еще не возвращаться. Каммон, жить в Запорожье.
Соседний коктейль
Можешь, для этого даже существуют специальные пляжи. Это только в диких исламских помойках людей преследуют за собственное тело.
Да, для нудистов, но это общественный пляж и его прибрежная территория, по всей видимости
Соседний
На допросе показали паспорта, стало известно, что они украинки, обидеть никого не хотели и даже отплыли подальше
Они не на общественном пляже это делали, а на арендованной яхте, вдали от пляжей. Претензии к ним поступили после публикации фотографий в инстаграме.
Но это частная яхта. И в цивилизованных странах есть пляжи для нудистов.
Все верно, есть нудистские пляж и их акватории для этого, также в Турции дофига рейв(или около того тусовок, пространств), с этим там проблем нет. Но дело в том, что эта территория к ним не относится. Если ты на общественном пляже США/Франции будешь нарушать правопорядок тебя просто заберёт полиция и повесят чего нибудь, без всяких там. А так я не считаю всякие ню фотосессии, чем то плохим
Украинки не теряют хватки.
Что у нее с лицом.
3 человеческих ресурса, которые никогда не кончатся в СНГ: ворьё-жульё, дураки и бляди.
Страна исламская, а государство светское
задержали за светский закон, но какой например?
Если вы хотите сделать обнаженные фото в Турции или других мусульманских странах
"Если вы хотите сделать обнаженные фото в Турции или других мусульманских странах, то лучше этого не делать. Или делать максимально скрытно, не отмечайте локацию.
задержанная в Турции девушка"
Голосом Николая Дроздова:
- Прямо сейчас на ваших глазах происходит эволюция тп-шек
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