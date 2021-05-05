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Новости vc.ru

Роскомнадзор попросил суд оштрафовать Twitter на сумму до 24 миллионов рублей, Google и Facebook — до 20 миллионов Статьи редакции

За отказ удалить запрещённую в России информацию по требованию регулятора.

  • Роскомнадзор направил в суд по пять протоколов в отношении Google и Facebook из-за неудаления противоправной информации (ч.2 ст.13.41 КоАП), сообщили ТАСС в суде Москвы. В отношении Twitter — шесть таких же протоколов.
  • По каждому протоколу предусмотрен штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Максимальные штрафы, которые грозят Google и Facebook, составляют 20 миллионов рублей, Twitter — 24 миллиона рублей. Дата рассмотрения дел пока не назначена.
  • В начале апреля суд уже штрафовал Twitter по трём протоколам суммарно на 8,9 миллиона рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях. Соцсеть их обжаловала.

#новости #twitter #facebook #роскомнадзор

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Мразь

С
3

Все мы знаем кто настоящий сисян

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Миржан Досымбаев

С
3

Помню лет 15 назад видео его передачу о том как он похудел и у него все наладилось.
Сейчас видимо пошёл на второй круг.

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Nick Rosenberg

Миржан
0

Глиста ел?

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Мразь

2

Ждём блокировок?

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Арбитражный украинец

–2

Мало.

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Дефицитный Сервелат

0

Для Твиттера это 0.03 % от квартальной выручки.

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FOX

Дефицитный
2

В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

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FOX

0

Какие нарушения, какие ссылки, был ли ответ ( с отказом) от Твиттер, как я понимаю гостайна?

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