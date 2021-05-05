Роскомнадзор попросил суд оштрафовать Twitter на сумму до 24 миллионов рублей, Google и Facebook — до 20 миллионов Статьи редакции
За отказ удалить запрещённую в России информацию по требованию регулятора.
- Роскомнадзор направил в суд по пять протоколов в отношении Google и Facebook из-за неудаления противоправной информации (ч.2 ст.13.41 КоАП), сообщили ТАСС в суде Москвы. В отношении Twitter — шесть таких же протоколов.
- По каждому протоколу предусмотрен штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Максимальные штрафы, которые грозят Google и Facebook, составляют 20 миллионов рублей, Twitter — 24 миллиона рублей. Дата рассмотрения дел пока не назначена.
- В начале апреля суд уже штрафовал Twitter по трём протоколам суммарно на 8,9 миллиона рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях. Соцсеть их обжаловала.
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9 комментариев
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Помню лет 15 назад видео его передачу о том как он похудел и у него все наладилось.
Сейчас видимо пошёл на второй круг.
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Для Твиттера это 0.03 % от квартальной выручки.
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В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
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Какие нарушения, какие ссылки, был ли ответ ( с отказом) от Твиттер, как я понимаю гостайна?
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