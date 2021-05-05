В Госдуму внесли законопроект о запрете приравнивать роли СССР и Германии во Второй мировой войне Статьи редакции
Депутаты также предложили наказывать за отрицание решающей роли СССР в разгроме нацизма и «гуманитарной миссии при освобождении стран Европы».
Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков предложили внести изменения в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (80-ФЗ). Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Новая статья запретит «отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования, военнослужащих нацистской Германии и стран оси». Это затронет выступления, а также публикации в СМИ и интернете.
Законопроект подготовили по поручению Владимира Путина. Санкции за его нарушение пока не указали.
Я где-то читал, что разница между Гитлером и Сталиным большая. Гитлер убивал чужих, а Сталин — своих. Поэтому против Гитлера воевал весь (почти) мир, а Сталина никто не трогал, мол, пусть работает, нам так даже легче будет.
Порядочный Гоша
Против своих Гитлер тоже успел хорошо поработать
Ну Гитлер бил противников нацизма в основном. А вот Сталин часто уничтожал собратьев-коммунистов. Видеть ли, у них был неправильный коммунизм
в основном
Как будто это его как-то оправдывает.
Он, как авторитарный правитель, уничтожал всех кто против его партии. А Сталин уничтожал даже сопартийцев
а как же Программа "Т-4"?
По факту, те кто входили в Т-4, были "неполноценными". То есть попадали под группу "не нацисты". То есть, подлежали уничтожению, как и всякие коммунисты. Тут они себе не противоречат
Делёжки Польши никогда не было.
Зимней Войны никогда не было.
Арбитражный украинец
Привет, какое отношение Зимняя Война имеет к этому закону, либерал
Говорят, что "успехи" Сралина в Финляндии как-то повлияли на разрыв пакта о ненападении между СССР и Рейхом. Но как по мне брешут. (сарказм, если что)
Живу в эпичный стране в эпичное время,
( нет, ссср не нападал на Польшу, вместе с Германией )
Именно, не нападал, напала Германия, а СССР ввел войска через пару недель на остатки Польши для защиты своих границ.
и совместного парада польши и германии не было в чехословакии в 1938? нет у государства друзей, есть политические интересы
Польша хотя бы в открытую говорила, что ебала Чехословакию в рот, и хочешь строить собственную империю. В отличии от СССР, который вел себя как крыса вечно
не перепутай!
их польское строительство империи и наше советское крысятничество
Польша с самого начала заявляла, что она будет строить империю и что она всех ебала в рот одинаково. В это же время, вонючий совок вечно прикрывался какими-то "рабочими", и нападал на тех, кого вчера друзьями называл.
И даже вернул занятые территории после окончания войны (сарказм, если что)
Примут со скоростью света.
Гиперзвука же. 27 махов
Так вроде писали всегда, что победа общая, над нацизмом. Типа союзники там были, вроде как главы государства даже где-то в Иране собиралась, че-то там решали. Британцы где-то там в Египте воевали, Американцы в Италии и в Тихом океане. Поставки ленд-лиза были, но не точно, Катюши на Студебеккерах, опять не точно
Похвалите нас за былые достижения. Кто не похвалил — иностранный агент и/или экстремист.
Не думайте, что они такие тупые. Это они вас считают тупыми настолько, что достаточно подкинуть срач про захоронение Ленина, памятник Дзержинскому, роль СССР или майские праздники и вы забудете про свои политические права, политических заключённых и жертв, 21 год путинизма и 7 лет снижения доходов.
Всё так. Но при этом принять, чтобы чисто порадовать одного деда, поехавшего на войне могут. Да и выдвинуто едром, а не явными клоунами из какого-нибудь ЛДПР.
Сталин отец народов давать еда давать победа
Грузовой торшер
на каждое высказывание ответный закон. Зря что ли столько депутатов кормим?
причем здесь проблемы? советские танки со съемными гусеницами должны были сами домчать до испании, например. ну и соколы сталинские же
Ну вообще хуйня какая-то, роль СССР в ВОВ понятна, но с ВМВ не так однозначна, и что делать с признанием секретного протокола о разделе сфер влияния?
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Конечно же между Гитлером и Сталиным большая разница. У Сталина усы вон насколько длиннее
вообще это показатель полной импотенции нынешнего режима. они все остались там, в брежневском застое и не знают, как сделать иначе. попытка формирования культа войны и нагромождения на этом какой-то национальной идеи НАШЕЙ ПОБЕДЫ. война, которая была сто лет назад, почему-то для нас должна щас стать сакральной объединяющей нацию идеей. кажется ребята в думе забыли, что кроме их поколения выросло уже как минимум 2 и третье на подходе, людей, которые не бьются в ностальгических конвульсиях на звуках Кобзона "со слезами на глазах"
законопроект о запрете приравнивать роли СССР и Германии во Второй мировой войне
Никто не справлялся с приравниванием Советского Союза к Третьему рейху лучше руководства СССР.
Когда кинорежиссёр Ромм сделал в 1965 году документальный фильм «Обыкновенный фашизм», почти полностью состоявший из кадров трофейной (т.е. немецкой) хроники, секретарь ЦК КПСС Суслов спросил его: «Михаил Ильич, за что вы нас так не любите?» Такой вопрос легко мог поставить крест не только на фильме, но и на карьере режиссёра. Несмотря на это, отправить тогда «на полку» антифашистскую картину, сделанную к 20-летию Победы, не посмели, но прокатили её быстро, во второстепенных кинотеатрах, без рекламы и широкого обсуждения: уж слишком сильно нацистская реальность смахивала на большевистскую, но устранить это сходство, увы, было невозможно — общность была не внешняя, а сущностная.
Почему в современной России всё, касающееся связки «Сталин-Гитлер», носит характер запретительной истерии? По той же очевидной и никуда не девшейся причине ¯\_(ツ)_/¯
То есть, "воевали" можно только про кого-то одного говорить, как я понимаю. Тогда высказывание типа "Германия и СССР воевали друг с другом" - явно противоречит этому юридическому нормативу.
ну в плане.. почему такое мракобесие вокруг второй мировой? остальные войны обделены вниманием
все носятся с ветеранами ВОВ, которых почти уже и не существует, а ветераны афгана и чечни? все эти ребята, которые чуть ли не подростками стали калеками (во многом и душевными) на всю оставшуюся жизнь, чё по ним? государство отблагодарило как-нить?
потому что это локальная хуйня, а это международная.... не переживай, в году 32 хуйло и про эти войны закон подпишет
Дневной
закон, запрещающий упоминать чечню в негативном свете в контексте той войны