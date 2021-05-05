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Артём Мазанов

В Госдуму внесли законопроект о запрете приравнивать роли СССР и Германии во Второй мировой войне Статьи редакции

Депутаты также предложили наказывать за отрицание решающей роли СССР в разгроме нацизма и «гуманитарной миссии при освобождении стран Европы».

Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков предложили внести изменения в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (80-ФЗ). Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Новая статья запретит «отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования, военнослужащих нацистской Германии и стран оси». Это затронет выступления, а также публикации в СМИ и интернете.

Законопроект подготовили по поручению Владимира Путина. Санкции за его нарушение пока не указали.

В последнее время в средствах массовой информации, в том числе, к сожалению, российских, регулярно публикуются и передаются в эфир бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания, отождествляющие цели, решения и действия во время Великой Отечественной войны руководства, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии.

пояснительная записка к законопроекту

#новости #право

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82 82 комментария
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Никита Атикин

37

Я где-то читал, что разница между Гитлером и Сталиным большая. Гитлер убивал чужих, а Сталин — своих. Поэтому против Гитлера воевал весь (почти) мир, а Сталина никто не трогал, мол, пусть работает, нам так даже легче будет. 

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Порядочный Гоша

Никита
6

Против своих Гитлер тоже успел хорошо поработать

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Игуш Шариев

Порядочный
0

Ну Гитлер бил противников нацизма в основном. А вот Сталин часто уничтожал собратьев-коммунистов. Видеть ли, у них был неправильный коммунизм   

Ответить

Вася Пражкин

Игуш
0

в основном

Как будто это его как-то оправдывает.

Ответить

Игуш Шариев

Вася
0

Он, как авторитарный правитель, уничтожал всех кто против его партии. А Сталин уничтожал даже сопартийцев 

Ответить

Smaug The

Игуш
0

Сталин был британским агентом, внедренным в партию для дискредитации и противодействия распространению идей революции (сарказм)

Ответить

Сергей Усанов

Игуш
0

а как же Программа "Т-4"?

Ответить

Игуш Шариев

Сергей
0

По факту, те кто входили в Т-4, были "неполноценными". То есть попадали под группу "не нацисты". То есть, подлежали уничтожению, как и всякие коммунисты. Тут они себе не противоречат  

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Максоний

15

Делёжки Польши никогда не было.
Зимней Войны никогда не было.

Ответить

Арбитражный украинец

Максоний
–20

Привет, какое отношение Зимняя Война имеет к этому закону, либерал

Ответить

Максоний

Арбитражный
9

Привет

Ответить

Smaug The Terrible

Арбитражный
1

Говорят, что "успехи" Сралина в Финляндии как-то повлияли на разрыв пакта о ненападении между СССР и Рейхом. Но как по мне брешут. (сарказм, если что)

Ответить

Максоний

Smaug
0

Та цель просто та же была, что у Германии с Данцигом (Гданьском), например

Ответить

Пожарный Влад

Арбитражный
0

Привет, раскрой свой вопрос шире пожалуйста 

Ответить

Евгений Бакатуев

Арбитражный
0

Ну хотя бы денежку Польши не отрицаете, а это уже статья

Ответить

Божественный бокал

13
Ответить

Антон Лисин

Божественный
0

Эпиляция усов 

Ответить

Игорь И

11

Живу в эпичный стране в эпичное время, 
( нет, ссср не нападал на Польшу, вместе с Германией ) 

Ответить

Black Lodge

Игорь
–32

Именно, не нападал, напала Германия, а СССР ввел войска через пару недель на остатки Польши для защиты своих границ.

Ответить

Romario

Black
24

И секретного протокола о разделе Польши Молотов с Риббентропом не подписывали. И совместного парада вермахта  и красной армии в Бресте не было. 

Ответить

Денис Лапин

Romario
0

и совместного парада польши и германии не было в чехословакии в 1938? нет у государства друзей, есть политические интересы

Ответить

Игуш Шариев

Денис
3

Польша хотя бы в открытую говорила, что ебала Чехословакию в рот, и хочешь строить собственную империю. В отличии от СССР, который вел себя как крыса вечно 

Ответить

Денис Лапин

Игуш
0

не перепутай!
их польское строительство империи и наше советское крысятничество

Ответить

Игуш Шариев

Денис
0

Польша с самого начала заявляла, что она будет строить империю и что она всех ебала в рот одинаково. В это же время, вонючий совок вечно прикрывался какими-то "рабочими", и нападал на тех, кого вчера друзьями называл. 

Ответить

Romario

Денис
0

"чо там у поляков?" 

Ответить

Smaug The Terrible

Black
11

И даже вернул занятые территории после окончания войны (сарказм, если что)

Ответить

Ху Эмай

6

Примут со скоростью света.

Ответить

FOX

Ху
11

Подарок ветеранам

Ответить

Ху Эмай

FOX
8

Это слово лучше не употреблять вообще, могут припаять оскорбление.

Ответить

Eugene Tackleberry

Ху
4

Гиперзвука же. 27 махов

Ответить

Eugene Tackleberry

Eugene
0

Ну или сколько в думе этих подмахов

Ответить

Coronadoden

7

Сталин = Гитлер

Ответить

Sergey Michko

7

Тем временем 

ООН заподозрила российских военных…
Российские военные «инструкторы», которые сражаются на стороне правительственной армии…
meduza.io
Ответить

Marhal_New _Arleana

7

Это все социальный эксперимент

Ответить

Дмитрий Шубкин

6

Ебаный цирк.

Ответить

Кирилл Половинкин

6

Так вроде писали всегда, что победа общая, над нацизмом. Типа союзники там были, вроде как главы государства даже где-то в Иране собиралась, че-то там решали. Британцы где-то там в Египте воевали, Американцы в Италии и в Тихом океане. Поставки ленд-лиза были, но не точно, Катюши на Студебеккерах, опять не точно

Ответить

Sergey Michko

Кирилл
0

Похвалите нас за былые достижения. Кто не похвалил — иностранный агент и/или экстремист.

Ответить

Украденная жизнь

5

Не думайте, что они такие тупые. Это они вас считают тупыми настолько, что достаточно подкинуть срач про захоронение Ленина, памятник Дзержинскому, роль СССР или майские праздники и вы забудете про свои политические права, политических заключённых и жертв, 21 год путинизма и 7 лет снижения доходов.

Ответить

nonsense

Украденная
1

Всё так. Но при этом принять, чтобы чисто порадовать одного деда, поехавшего на войне могут. Да и выдвинуто едром, а не явными клоунами из какого-нибудь ЛДПР.

Ответить

Zero-one-one

Украденная
0

Да 

Ответить

Весёлый Никита

4

Сталин отец народов давать еда давать победа

Ответить

Smaug The Terrible

Весёлый
4

Вам разрешено взять две горсти жмыха с колхозного поля

Ответить

Провинциальный Кирилл

3

разве это еще не принимали, когда Дождь какую-то херня про Ленинград спрашивал?

Ответить

Грузовой торшер

Провинциальный
6

на каждое высказывание ответный закон. Зря что ли столько депутатов кормим?

Ответить

Провинциальный Кирилл

Грузовой
2

ищу сбои в матрице 

Ответить

С H А P Р i Е

4

С подачи жалкого царя
Госдура сдуру втихаря
Законы пачкой штамповала

Ответить

Damonl

3

Лол

Ответить

Пушкинский пёс_анон

3

Genossen, das ist nicht wahr!

Ответить

Задний глобус

0

Какой же это тотальный и беспробудный пиздец... Никаких проблем в стране больше не осталось, неее.

Ответить

Ху Эмай

Задний
8

У нас с ними разные проблемы.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Ху
1

сосмыслом

Ответить

Ваша Закладко

Задний
0

причем здесь проблемы? советские танки со съемными гусеницами должны были сами домчать до испании, например. ну и соколы сталинские же

Ответить

Николай Иванов

2

Ну вообще хуйня какая-то, роль СССР в ВОВ понятна, но с ВМВ не так однозначна, и что делать с признанием секретного протокола о разделе сфер влияния?

Ответить

Smaug The Terrible

Николай
1

Отменить

Ответить

Eugene Tackleberry

Smaug
1

Обнулить

Ответить

Smaug The

Eugene
2

Океания никогда не дружила с Ост-Азией. СССР никогда не дружил с Третьим Рейхом.

Ответить

Eugene

Smaug
0

Норма шоколада увеличена

Ответить

Smaug The

Eugene
0

А медведежена?

Ответить

Eugene

Smaug
0

Медведица только для членов партии

Ответить

Мразь

Николай
0

Нет никакого договора

Ответить

pls help

2

Конечно же между Гитлером и Сталиным большая разница. У Сталина усы вон насколько длиннее

Ответить

Правовой вентилятор

2

Я тут недавно в шутку заметил, что всё это из-за того что дачу Путина рассекретили, но с каждым новым законом мне кажется, что в этой шутке есть доля правды.

Ответить

Дневной теркин30см

2

вообще это показатель полной импотенции нынешнего режима. они все остались там, в брежневском застое и не знают, как сделать иначе. попытка формирования культа войны и нагромождения на этом какой-то национальной идеи НАШЕЙ ПОБЕДЫ. война, которая была сто лет назад, почему-то для нас должна щас стать сакральной объединяющей нацию идеей. кажется ребята в думе забыли, что кроме их поколения выросло уже как минимум 2 и третье на подходе, людей, которые не бьются в ностальгических конвульсиях на звуках Кобзона "со слезами на глазах"

Ответить

Ваня Погост

2

 законопроект о запрете приравнивать роли СССР и Германии во Второй мировой войне

Никто не справлялся с приравниванием Советского Союза к Третьему рейху лучше руководства СССР.

Когда кинорежиссёр Ромм сделал в 1965 году документальный фильм «Обыкновенный фашизм», почти полностью состоявший из кадров трофейной (т.е. немецкой) хроники, секретарь ЦК КПСС Суслов спросил его: «Михаил Ильич, за что вы нас так не любите?» Такой вопрос легко мог поставить крест не только на фильме, но и на карьере режиссёра. Несмотря на это, отправить тогда «на полку» антифашистскую картину, сделанную к 20-летию Победы, не посмели, но прокатили её быстро, во второстепенных кинотеатрах, без рекламы и широкого обсуждения: уж слишком сильно нацистская реальность смахивала на большевистскую, но устранить это сходство, увы, было невозможно — общность была не внешняя, а сущностная.

Почему в современной России всё, касающееся связки «Сталин-Гитлер», носит характер запретительной истерии? По той же очевидной и никуда не девшейся причине ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

иванфедорович крузенштерн

1

То есть, "воевали" можно только про кого-то одного говорить, как я понимаю. Тогда высказывание типа "Германия и СССР воевали друг с другом" - явно противоречит этому юридическому нормативу.

Ответить

С H А P Р i Е

1

А дед в курсе, что война закончилась давно, а совок всё?

Ответить

Robo Krabe

1

Усатыедиды

Ответить

Robo Krabe

1

Освобождение не предусматривает оккупацию, если что 

Ответить

Дневной теркин30см

0

всё это хорошо, а что с чеченской войной?

Ответить

Дневной теркин30см

Дневной
1

ну в плане.. почему такое мракобесие вокруг второй мировой? остальные войны обделены вниманием

Ответить

Дневной теркин30см

Дневной
4

все носятся с ветеранами ВОВ, которых почти уже и не существует, а ветераны афгана и чечни? все эти ребята, которые чуть ли не подростками стали калеками (во многом и душевными) на всю оставшуюся жизнь, чё по ним? государство отблагодарило как-нить?

Ответить

Дневной

Дневной
3

чеченскую сторону, как видим - да. 

Ответить

Romario

Дневной
2

нет, не носятся. носятся с пропагандой, с победобесием, с ложью. на реальных ветеранов мафии разумеется насрать. 

Ответить

Orbital_Cat

Дневной
0

потому что это локальная хуйня, а это международная.... не переживай, в году 32 хуйло и про эти войны закон подпишет

Ответить

Дневной

Orbital…
1

закон, запрещающий упоминать чечню в негативном свете в контексте той войны

Ответить

Robo Krabe

Дневной
0

Потому что стыдно за такую войну, вот и пытаются, забыть. 

Ответить

aliftin

0

Теперь за участие в сраче в каком нибудь тупичке гоблин могут закрыть. Заебись. 

Ответить

Smaug The Terrible

0

Законодательно заканселили Анну Колесарову

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Igor Artomonov

0
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Религиозный ключ

0

Сейчас изучающие историю на лентаче порвутся

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Anton Gostev

0

А чё про 39 скажут

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Trash Pinguin

0
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