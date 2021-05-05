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Sasha Shambilova

Признанный иноагентом журналист рассказал о перечислении денег чиновникам и политикам из Пскова Статьи редакции

По закону теперь им придётся указывать связь с иноагентом, если они вновь решат пойти на выборы.

Фото из фейсбука Дениса Камалягина

Журналист Денис Камалягин рассказал «Медузе», что после получения статуса иноагента перевёл деньги губернатору региона Михаилу Ведерникову, мэру Пскова Ивану Цецерскому и депутату Госдумы от региона. Теперь во время выборов они будут обязаны не менее чем на 15% рекламной площади указывать свою связь с иностранным агентом.

Я им отправил средства по номеру телефона, которые были привязаны к мобильному банку, — и в последнем отчёте Минюста отчитался, что они получили финансирование от «иностранного агента». В этот момент Госдума приняла закон об аффилированных с «иностранными агентами» лицах.

Денис Камалягин
главный редактор «Псковской губернии»

По словам Камалягина, после огласки деньги ему вернули, однако это не снимает с чиновников обязательств об указании на связь с иноагентом. «И они страшно возмущались в провластных телеграм-каналах, какая я скотина. Пока для них никаких правовых последствий не наступило, но ещё рано. А мне уже хуже не будет», — дополнил журналист.

Главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина признали иностранным агентом за гонорары от издания «Север.Реалии» — подразделения «Радио Свободы», которое внесли в список СМИ-иноагентов в феврале 2020 года.

#новости #иноагенты #медиа

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Дмитрий Орлов

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Leonid Volkov @leonidvolkov
Отличная идея. https://twitter.com/zforever/status/1389648848231018497 https://t.co/hG59oZDrSn
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Дмитрий Орлов

Дмитрий
10
Mikhail Zelenskiy @Zforever
Интересно, а если кто-то из руководства ФБК сейчас кинет денег на телефон депутату Госдумы. Тот уже не сможет избираться как участник экстремистской деятельности?
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Арбитражный украинец

–7

Есть юристы на сайте? Возможно действия этого бывшего журналиста классифицировать как умышленное преступление? Сколько ему может светить?

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Дмитрий Орлов

Арбитражный
38

15 лет за сбыт героина

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Арбитражный украинец

Дмитрий
8

блин офигенно надо было на юридический поступать

Ответить

Leonid Celevra

Арбитражный
1

Я юрист, нельзя классифицировать

Ответить

Русский микрофон

Leonid
14

Я юморист, в России можно

Ответить

I S

Русский
1

Ваше слово весомее

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Leonid Celevra

Арбитражный
2

Нет юристов, уходи 

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Bad Mother Fucker

Арбитражный
0

светить может сколько угодно, и для этого не надо быть юристом, достаточно новости читать

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Вафля Прокисшая

Арбитражный
0

Ему могут целый день светить в рожу фонарëм, пока он не скажет: "да, я всë подпишу. "

Ответить

С H А P Р i Е

6

Муахахах. Ну и Трололо! Ты иноагент, я иноагент, все мы иноагенты!

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Сергей Сергеич

С
6
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Dmitry R.

С
1
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Nike RossXP

1

ляяя, всей думе накидать по соточке от фбк, пусть ощутят на себе, насколько они же сами убоги в своих высерах

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миша лисицын

0

Великолепная новость

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