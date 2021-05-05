По закону теперь им придётся указывать связь с иноагентом, если они вновь решат пойти на выборы.

Фото из фейсбука Дениса Камалягина

Журналист Денис Камалягин рассказал «Медузе», что после получения статуса иноагента перевёл деньги губернатору региона Михаилу Ведерникову, мэру Пскова Ивану Цецерскому и депутату Госдумы от региона. Теперь во время выборов они будут обязаны не менее чем на 15% рекламной площади указывать свою связь с иностранным агентом.

Я им отправил средства по номеру телефона, которые были привязаны к мобильному банку, — и в последнем отчёте Минюста отчитался, что они получили финансирование от «иностранного агента». В этот момент Госдума приняла закон об аффилированных с «иностранными агентами» лицах. Денис Камалягин главный редактор «Псковской губернии»

По словам Камалягина, после огласки деньги ему вернули, однако это не снимает с чиновников обязательств об указании на связь с иноагентом. «И они страшно возмущались в провластных телеграм-каналах, какая я скотина. Пока для них никаких правовых последствий не наступило, но ещё рано. А мне уже хуже не будет», — дополнил журналист.

Главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина признали иностранным агентом за гонорары от издания «Север.Реалии» — подразделения «Радио Свободы», которое внесли в список СМИ-иноагентов в феврале 2020 года.