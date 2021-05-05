Признанный иноагентом журналист рассказал о перечислении денег чиновникам и политикам из Пскова Статьи редакции
По закону теперь им придётся указывать связь с иноагентом, если они вновь решат пойти на выборы.
Журналист Денис Камалягин рассказал «Медузе», что после получения статуса иноагента перевёл деньги губернатору региона Михаилу Ведерникову, мэру Пскова Ивану Цецерскому и депутату Госдумы от региона. Теперь во время выборов они будут обязаны не менее чем на 15% рекламной площади указывать свою связь с иностранным агентом.
По словам Камалягина, после огласки деньги ему вернули, однако это не снимает с чиновников обязательств об указании на связь с иноагентом. «И они страшно возмущались в провластных телеграм-каналах, какая я скотина. Пока для них никаких правовых последствий не наступило, но ещё рано. А мне уже хуже не будет», — дополнил журналист.
Главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина признали иностранным агентом за гонорары от издания «Север.Реалии» — подразделения «Радио Свободы», которое внесли в список СМИ-иноагентов в феврале 2020 года.
15 лет за сбыт героина
Я юрист, нельзя классифицировать
светить может сколько угодно, и для этого не надо быть юристом, достаточно новости читать
Ему могут целый день светить в рожу фонарëм, пока он не скажет: "да, я всë подпишу. "
Муахахах. Ну и Трололо! Ты иноагент, я иноагент, все мы иноагенты!
ляяя, всей думе накидать по соточке от фбк, пусть ощутят на себе, насколько они же сами убоги в своих высерах