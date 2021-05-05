«Медуза» заявила о попытке дискредитировать их краудфандинговую кампанию Статьи редакции
Неизвестные оформили сотни денежных переводов с краденых карт.
5 мая злоумышленники попытались оформить сотни денежных переводов с краденых кредитных карт, указывая вместо контактной почты случайный набор букв. Большинство таких переводов заблокировала платёжная система Stripe, которая обрабатывает донаты, пишет издание.
Издание возобновило приём средств с банковских карт вскоре после инцидента. Также продолжается сбор донатов через PayPal и в криптовалюте. Отмечается, что данные пользователей, переводивших деньги «Медузе», находятся в безопасности.
23 апреля Минюст внёс «Медузу» в список «иностранных агентов». После этого издание запустило сбор пожертвований из-за потери рекламодателей, отказавшись от офисов и сократив зарплаты сотрудникам.
Отмечается, что данные пользователей, переводивших деньги «Медузе», находятся в безопасности.
Here we go again
Мне переводить безопасно, если чё
Пиши номер и cvv, мы переведем.
Сейчас любой школьник так может сделать, списки краденных карт стоят от 10 центов за карту
в смысле, этому в школе сейчас уже учат?
Уже не учат, а так да в 2011-2014 был бум школьного кардинга.
Покупали краденые карты пендосов, покупали игры в стиме/шмотки внутриигровые и продавали аккаунты китайцам.
Потом объемы стали такими, что ФБР выебало vavle, а правила покупок ужесточились