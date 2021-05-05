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Sasha Shambilova

«Медуза» заявила о попытке дискредитировать их краудфандинговую кампанию Статьи редакции

Неизвестные оформили сотни денежных переводов с краденых карт.

5 мая злоумышленники попытались оформить сотни денежных переводов с краденых кредитных карт, указывая вместо контактной почты случайный набор букв. Большинство таких переводов заблокировала платёжная система Stripe, которая обрабатывает донаты, пишет издание.

Издание возобновило приём средств с банковских карт вскоре после инцидента. Также продолжается сбор донатов через PayPal и в криптовалюте. Отмечается, что данные пользователей, переводивших деньги «Медузе», находятся в безопасности.

23 апреля Минюст внёс «Медузу» в список «иностранных агентов». После этого издание запустило сбор пожертвований из-за потери рекламодателей, отказавшись от офисов и сократив зарплаты сотрудникам.

#новости #медиа #хакеры

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Leonid Celevra

4

 Отмечается, что данные пользователей, переводивших деньги «Медузе», находятся в безопасности.

Here we go again

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С H А P Р i Е

3

Мне переводить безопасно, если чё

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FUNKADELIC

С
1

Пиши номер и cvv, мы переведем.

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С H А P Р i Е

FUNKADELIC
0

знаю я вас, "на джихад" и "спасибо за ночь" в комент напишете

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Bad Mother Fucker

0

очередная спецоперация

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Alex Macher

0

Сейчас любой школьник так может сделать, списки краденных карт стоят от 10 центов за карту

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Dmitry Pasyutin

Alex
0

в смысле, этому в школе сейчас уже учат?

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Bich

Dmitry
0

на форумах свободно продают базы краденных карт, и школьники в том числе юзают эти базы

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Павел Макров

Dmitry
0

Уже не учат, а так да в 2011-2014 был бум школьного кардинга.
Покупали краденые карты пендосов, покупали игры в стиме/шмотки внутриигровые и продавали аккаунты китайцам.

Потом объемы стали такими, что ФБР выебало vavle, а правила покупок ужесточились

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Иван Болдырев

0

А ведь так можно и губернатору Псковской области перевести?

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