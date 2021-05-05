Blue Origin Джеффа Безоса разыграет билет в космос на онлайн-аукционе Статьи редакции
Подать заявку можно уже сейчас.
Первый полёт состоится 20 июля. Стоимость билета формируется на аукционе, который пройдёт в три этапа.
Сначала, с 5 по 19 мая, заявки можно будет оставить на сайте — суммы будут неизвестны. С 19 мая участники смогут посмотреть суммы заявок и должны будут перебивать заявки друг друга, чтобы продолжить участие в торгах. 12 июня торги завершатся онлайн-аукционом.
Победитель аукциона сможет получить одно место на космическом корабле New Shepard. Корабль рассчитан для полёта шести пассажиров на высоте в 100 километров над Землёй в суборбитальном пространстве. Возвращать туристов на Землю будут в капсуле с парашютом.
Деньги победителя передадут фонду Club for the Future — который создан, чтобы вдохновить будущие поколения на карьеру в сферах науки, технологий, инженерии и математики, а также развитие идеи жизни в космосе.
- В начале 2021 года CNBC со ссылкой на источники сообщал, что компания Blue Origin планирует отправить первых туристов в космос в апреле 2021 года.
- В ноябре 2020 года первый экипаж к МКС на ракете Crew Dragon отправила SpaceX. К станции отправились четыре астронавта — трое из NASA и один из японского космического агентства.
Арбитражный украинец
да, две гривни прикрепить не забудь
Школьный рак
травля отстающего государства
Арбитражный
иди работай, так хорошо без тебя на тж было
Искренне прошу прощение за душность, но 100 км. это вроде граница с которой начинается космос. Уже не атмосфера, или чё там, но ещё не совсем космос.
Корректен ли заголовок? Простите ещё раз. Спасибо будьте любезны
Хочу я хочу!
Ни кто ни куда не полетит