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Blue Origin Джеффа Безоса разыграет билет в космос на онлайн-аукционе Статьи редакции

Подать заявку можно уже сейчас.

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Первый полёт состоится 20 июля. Стоимость билета формируется на аукционе, который пройдёт в три этапа.

Сначала, с 5 по 19 мая, заявки можно будет оставить на сайте — суммы будут неизвестны. С 19 мая участники смогут посмотреть суммы заявок и должны будут перебивать заявки друг друга, чтобы продолжить участие в торгах. 12 июня торги завершатся онлайн-аукционом.

Победитель аукциона сможет получить одно место на космическом корабле New Shepard. Корабль рассчитан для полёта шести пассажиров на высоте в 100 километров над Землёй в суборбитальном пространстве. Возвращать туристов на Землю будут в капсуле с парашютом.

Деньги победителя передадут фонду Club for the Future — который создан, чтобы вдохновить будущие поколения на карьеру в сферах науки, технологий, инженерии и математики, а также развитие идеи жизни в космосе.

  • В начале 2021 года CNBC со ссылкой на источники сообщал, что компания Blue Origin планирует отправить первых туристов в космос в апреле 2021 года.
  • В ноябре 2020 года первый экипаж к МКС на ракете Crew Dragon отправила SpaceX. К станции отправились четыре астронавта — трое из NASA и один из японского космического агентства.

#новости #blueorigin

13 13 комментариев
7
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Школьный рак

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Заявку здесь можно подать? 

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Арбитражный украинец

Школьный
8

да, две гривни прикрепить не забудь

Ответить

Школьный рак

Арбитражный
4

травля отстающего государства

Ответить

Арбитражный

Школьный
2

иди работай, так хорошо без тебя на тж было

Ответить

Даша, кажется

Арбитра…
1

Ты че обалдел

Ответить

AZP

Арбитражный
0

Перебиваю.
Три!

Ответить

Bkmz Иванов

2

Искренне прошу прощение за душность, но 100 км. это вроде граница с которой начинается космос. Уже не атмосфера, или чё там, но ещё не совсем космос. 
Корректен ли заголовок? Простите ещё раз. Спасибо будьте любезны

Ответить

Арбитражный украинец

1

Сообщение удалено

Ответить

Nick Rosenberg

1

Надеюсь Безос сам полетит в первых рядах?

Ответить

С H А P Р i Е

0

Хочу я хочу!

Ответить

С H А P Р i Е

С
1

Я больше не могу с кожаными мешками на этой дурной планете

Ответить

Дмитрий Шалатонов

0

Ни кто ни куда не полетит

Ответить

Евгений Кочин

Дмитрий
1

Куда собрались, блядь?!

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