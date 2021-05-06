Новости
Артём Мазанов

Bellingcat: «Петрова» и «Боширова» повысили, теперь они работают на Кремль в регионах Статьи редакции

Больше не шпионы.

53 53 комментария
3327 просмотров
Скриншот из интервью Петрова и Боширова на RT

Предполагаемые сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов (Александр Мишкин и Анатолий Чепига) получили повышение и теперь работают в качестве «представителей Кремля» в российских регионах. Об этом изданию Novinky.cz сообщил журналист-расследователь Христо Грозев из проекта Bellingcat.

Грозев рассказал, что скоро опубликует дополнительную информацию по этому поводу.

Всё, что я могу сказать, это то, что они здоровы и работают на госслужбе. Они получили новую работу, потому что больше не могут работать шпионами. Это важные представители Кремля, так сказать, для разных [российских] регионов.

Христо Грозев
журналист-расследователь

Александр Мишкин и Анатолий Чепига — предполагаемые сотрудники ГРУ России, которые, по версии Великобритании, участвовали в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери в 2018 году.

13 сентября 2018 года они впервые дали интервью, в котором рассказали, что они не агенты спецслужб, а туристы, приехавшие в Солсбери. После этого The Insider и Bellingcat нашли документы «отравителей» с пометкой «Совершенно секретно», связанные с Минобороны России, а также выяснили, что их задерживала полиция Нидерландов.

#новости

53 53 комментария
17
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 53, "likes": 17, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 377987, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 06 May 2021 07:57:05 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
53 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Лысина Арика

21

Фига повышение, сразу из обычных ребят, которые никак не связаны с Путиным, работа представителей Кремля.
А вы говорите в России нет карьерной лестницы/

Ответить

Строительный татарин

Лысина
–20

Давай ты покажешь паспорт перед тем как судить о России и Русских

Ответить

Metalcoreman

Строительный
6

кому показать? юзеру, который даже с ником определиться не может? 

Ответить

Руслан Астратов

Metalco…
2

Ебать типу заняться нечем 

Ответить

Прошедший Никита

Metalco…
1

Как бы тебе сказать, он агент Перпендикулярного ТЖ и только его интересы он готов защищать. Сейчас идёт эксперимент, но я не могу написать о подробностях

Ответить

Metalcoreman

Прошедш…
0

очень сильное название для обычного тролля )

Ответить

Строительный

Metalco…
–4

продолжай пользоваться несертифицированными расширениями и не такую чушь прочитаешь 

Ответить

Прошедший Никита

Строительный
1

Давай ты тоже сначала покажешь паспорт прежде чем защищать Путина и кокококо?

Ответить

Строительный

Прошедш…
–1

гугли, я показывал

Ответить

Прошедший Никита

Строите…
1

Покажи

Ответить

Строительный

Прошедш…
–1

вот как Ширяев поиск починит, так сразу и покажу, жди

Ответить

Ху Эмай

Строите…
1

будем надеяться, что поиск не починят никогда

Ответить

Прошедший Никита

Строите…
1

Понятно, сам-то ты ничего не можешь

Ответить

Лысина Арика

Строительный
0

Да ты же и так видел/

Ответить

Строительный

Лысина
–1

Я тебя точно не крутил на митинге

Ответить

Лысина Арика

Строите…
0

@Кто это

Ответить

Кто это

Лысина
0

«лесточик» еще известен как: «московский школьник», «грязь из-под ногтей», «legodetalka», «Жёлтый Березовый Лист», «Блин, так не смешно же», «хороший человек», «Степан Андрiйович Бандера», «NATO Liberator Soldier», «бревно без задач», «Саша», «листочек», «Столярный верстачок BOSCH»

***
Я совершенно точно уверен, что под этим именем скрывается старый добрый надежный дедовским метод, нужно просто...

Ответить

Лысина Арика

Кто
0

Говорю же видел/

Ответить

Icipher

Лысина
1

А вы говорите в России нет карьерной лестницы

Карьерная стремянка скорее. Ну, самая говёная из Мурлена, с шатающейся во все стороны конструкцией и не выдерживающая заявленного веса.

Ответить

красивые глазки

Лысина
0

это же со слов журналиста
мало ли что он напишет
пруфов же нет

Ответить

Ху Эмай

10

А они все еще геи или нет?

Ответить

Общий торшер

Ху
4

Теперь они геи в регионах

Ответить

Tata Kindred

4

Хмм. Их задачей было убить перебезчика незаметно и не привлекая внимания. Вместо этого они убили британскую мать-одиночку, отравили пол-города, попали на все камеры. При этом Скрипаль выжил.
И получили повышение за это. Охренеть там профи работают.

Ответить

Раненый хичхакер

2

бля а как же бизнес по спортивному питанию ?

Ответить

Строительный татарин

Раненый
–1

думай головой — был ковид — залы закрыли — спортивное питание не нужно — они прошли курсы управления — нашли хорошую работу

Ответить

Раненый хичхакер

Строительный
1

курсы управления шпилями

Ответить

Строительный

Раненый
0

я не лезу в чужие жизни мне своей хватит

Ответить

Раненый хичхакер

Строите…
0

если ты не лезешь в чужие жизни значит чужие залезут в твою

Ответить

Строительный

Раненый
–2

пока никто не лезет

Ответить

Ответственный танк88

Строительный
0

курсы управления регионом))

Ответить

Раненый хичхакер

Раненый
0

NL не зашел да

Ответить

Строительный татарин

–20

Красавчики. Работайте, братья.

Ответить

Ху Эмай

Строительный
4

Вот ты мазохист то)

Ответить

Раненый хичхакер

Строительный
2

а то уволят

Ответить

Прошедший Никита

Строительный
0

Ты можешь нормально написать?

Ответить

Строительный татарин

Прошедший
0

Как нормально, подробнее и глубже распиши, пожалуйтса

Ответить

Прошедший Никита

Строите…
0

То есть?

Ответить

Строительный

Прошедш…
–2

У тебя виза есть для написания комментариев в Русских подсайтах? Нелегалище.

Ответить

Прошедший Никита

Строите…
2

Я сейчас ссать хочу, а портрета паутина под рукой нет

Ответить

Ху Эмай

Прошедш…
3

Ссы по памяти

Ответить

Прошедший

Ху
1

Если представить, то член встаёт. А со стояком невозможно пописать

Ответить

andorus

Строительный
0

@Вахтёр поджигание жоп

Ответить

Строительный татарин

andorus
0

Учи, законы, либерал https://tjournal.ru/about/rules 

Ответить

Руслан Астратов

1

Петров и Боширов после получения наград. Фото в цвете:

Ответить

#realfiddy

0

АаааАааАа
ПохуиИ

Ответить

Криминальный Даниль

0

чепига? чавэлла!

Ответить

Прошедший Никита

0

Я бы хотел посмотреть на список всех их работ

Ответить

Михаил Зеленин

Прошедший
0

283.1

Ответить

Прошедший Никита

Михаил
0

Что это?

Ответить

Михаил Зеленин

Прошедш…
0

Получение сведений, составляющих государственную тайну, путем похищения, обмана, шантажа, принуждения, угрозы применения насилия либо иным незаконным способом (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 настоящего Кодекса) -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до четырех лет.

Ответить

Арнольд Вязов

0

Везде вместе.

Ответить

Yaroslaff Chekunov

0

Апостолы 

Ответить

красивые глазки

0

.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Депутаты предложили запретить избираться в Госдуму тем, кто работал в «экстремистских» организациях или жертвовал деньги
В соцсетях уже окрестили это мерой против «Фонда борьбы с коррупцией».
196
Интернет
Signal разместил в инстаграме рекламу с данными, которые собирает соцсеть о каждом пользователе, — и получил бан
В объявлениях перечислялось, чем увлекается человек, где находится и другое — на основе его данных из соцсети.
134
Интернет
Ивангай против Дудя: блогер обвинил журналиста в цензуре интервью, тот ответил отрывком без монтажа
Спустя полтора месяца блогер заявил, что из видео вырезали его высказывания об отношениях Украины с Россией.
310
Популярное за три дня
Интернет
Норвежский художник рисует в Paint «быстрые скетчи» — получаются детальные пейзажи в духе Боба Росса
На каждую работу у концепт-артиста уходит до трёх часов.
65
Интернет
Ивангай против Дудя: блогер обвинил журналиста в цензуре интервью, тот ответил отрывком без монтажа
Спустя полтора месяца блогер заявил, что из видео вырезали его высказывания об отношениях Украины с Россией.
310
Интернет
Signal разместил в инстаграме рекламу с данными, которые собирает соцсеть о каждом пользователе, — и получил бан
В объявлениях перечислялось, чем увлекается человек, где находится и другое — на основе его данных из соцсети.
134
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

onemanshow

Bellingcat: «Петрова» и…

красивые глазки

Bellingcat: «Петрова» и…

красивые глазки

Bellingcat: «Петрова» и…

Eugard

В Госдуму внесли законопроект о…

Very Big Suka

Запись в подсайте Twitter

Руслан Астратов

Bellingcat: «Петрова» и…

Жы Dogolonoga

Во Франции выпустили мотожилет…

Tata Kindred

Bellingcat: «Петрова» и…

Sapar Nurkamal

Прототип космического корабля…
null