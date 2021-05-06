Bellingcat: «Петрова» и «Боширова» повысили, теперь они работают на Кремль в регионах Статьи редакции
Больше не шпионы.
Предполагаемые сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов (Александр Мишкин и Анатолий Чепига) получили повышение и теперь работают в качестве «представителей Кремля» в российских регионах. Об этом изданию Novinky.cz сообщил журналист-расследователь Христо Грозев из проекта Bellingcat.
Грозев рассказал, что скоро опубликует дополнительную информацию по этому поводу.
Александр Мишкин и Анатолий Чепига — предполагаемые сотрудники ГРУ России, которые, по версии Великобритании, участвовали в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери в 2018 году.
13 сентября 2018 года они впервые дали интервью, в котором рассказали, что они не агенты спецслужб, а туристы, приехавшие в Солсбери. После этого The Insider и Bellingcat нашли документы «отравителей» с пометкой «Совершенно секретно», связанные с Минобороны России, а также выяснили, что их задерживала полиция Нидерландов.
Фига повышение, сразу из обычных ребят, которые никак не связаны с Путиным, работа представителей Кремля.
А вы говорите в России нет карьерной лестницы/
Строительный татарин
Давай ты покажешь паспорт перед тем как судить о России и Русских
кому показать? юзеру, который даже с ником определиться не может?
Прошедший Никита
Как бы тебе сказать, он агент Перпендикулярного ТЖ и только его интересы он готов защищать. Сейчас идёт эксперимент, но я не могу написать о подробностях
Строительный
продолжай пользоваться несертифицированными расширениями и не такую чушь прочитаешь
Давай ты тоже сначала покажешь паспорт прежде чем защищать Путина и кокококо?
гугли, я показывал
Да ты же и так видел/
Строительный
Я тебя точно не крутил на митинге
«лесточик» еще известен как: «московский школьник», «грязь из-под ногтей», «legodetalka», «Жёлтый Березовый Лист», «Блин, так не смешно же», «хороший человек», «Степан Андрiйович Бандера», «NATO Liberator Soldier», «бревно без задач», «Саша», «листочек», «Столярный верстачок BOSCH»
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Я совершенно точно уверен, что под этим именем скрывается старый добрый надежный дедовским метод, нужно просто...
Хмм. Их задачей было убить перебезчика незаметно и не привлекая внимания. Вместо этого они убили британскую мать-одиночку, отравили пол-города, попали на все камеры. При этом Скрипаль выжил.
И получили повышение за это. Охренеть там профи работают.
Строительный татарин
думай головой — был ковид — залы закрыли — спортивное питание не нужно — они прошли курсы управления — нашли хорошую работу
курсы управления шпилями
Ты можешь нормально написать?
Строительный татарин
Как нормально, подробнее и глубже распиши, пожалуйтса
То есть?
У тебя виза есть для написания комментариев в Русских подсайтах? Нелегалище.
@Вахтёр поджигание жоп
283.1
Прошедший Никита
Что это?
Получение сведений, составляющих государственную тайну, путем похищения, обмана, шантажа, принуждения, угрозы применения насилия либо иным незаконным способом (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 настоящего Кодекса) -
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