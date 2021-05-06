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Артём Мазанов

Всемирный конгресс вакцин признал Moderna лучшей вакциной от коронавируса Статьи редакции

«Спутник V» попал в шорт-лист.

Вакцина, разработанная американской компанией Pfizer совместно с германским партнёром BioNTech, «получила весьма высокую оценку». Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса вакцин (World Vaccine Congress Washington).

В шорт-лист также попали: российский «Спутник V», AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech и вакцина для животных Zoetis. По какому принципу происходил отбор, не уточняется.

Moderna стала победителем и в номинации «Лучшая новая технология/платформа для вакцины».

Всемирный конгресс вакцин — проходящая более 20 лет серия конференций с участием международных экспертов и учёных, занимающихся проблемами разработки и распространения этих медицинских препаратов.

#новости #вакцинаотcovid19

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69 комментариев
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Κύριλλος

36

Это как оскар, только для вакцин? Где была трансляция награждения? 

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Андрей Иванов

Κύριλλος
13

Учитывали также сколько негров и трансгендеров участвовало в создании.

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Заметный Филипп

Андрей
1

Где геи?

Ответить

С H А P Р i Е

Заметный
12

на ТЖ, где ж ещё-то

Ответить

Андрей Иванов

Заметный
1

Они в экспертном  жюри оценки выставляли!

Ответить

Plan 🇧&🇨

Заметный
0

Где геи?

обернись

Ответить

Московский паук

Plan
0

Стоя спиной к зеркалу

Ответить

Майский жук

Заметный
0

в зеркале же

Ответить

Тепловой Слава

Андрей
1

 *в тестировании

Ответить

Артур Габитов

Андрей
–1

Кстати да, думаю это был главный критерий

Ответить

Федя Прозоров

Κύριλλος
0

Почему не победили черные? Непорядок!

Ответить

Мистер Блондин

23

Сами себе вручим премию на евразийском конкурсе вакцин

Ответить

Строительный татарин

Мистер
4

тебе визу не дадим

Ответить

Мистер Блондин

Строительный
4

визу в казахстан?

Ответить

Строительный

Мистер
2

в Ичкерию

Ответить

Лев Глебович

Мистер
1

Лол, в рашке как то по другому все работает?) 

Ответить

Ренат Хакимов

16

А если бы у нас на этом конкурсе выступили Little Big, то победа была бы наша

Ответить

Ху Эмай

9

Меня интересует только возможность путешествовать. Если Спутник признают в Европе и включат в список, то вакцинируюсь сразу же. Ну или если в России будет доступ к любой одобренной для путешествий вакцине, то вакцинируюсь ей.

Ответить

Королевский историк

Ху
6

Лови богача

Ответить

Ху Эмай

Королевский
0

Я не богач, мне по работе надо. 

Ответить

Королевский

Ху
2

Тогда пиши - ездить в командировки.

Ответить

Ху Эмай

Королев…
2

Это и есть путешествия. Ну и в отпуск семью тоже надо возить пару раз в год

Ответить

Королевский

Ху
0

Кем ты работаешь

Ответить

🐙

Королев…
6

Кто ты по жизни? С какого ты района?

Ответить

Королевски

🐙
3

Норм такой флэшбэк из 2001

Ответить

Da Luxe

Ху
0

Лови богача

Ответить

Андрей Рядькин

Ху
1

Я жду тоже лета, когда европейцы сделают отчёт по спутнику

Ответить

Законодательный Никита

Ху
0

Что мешает сразу Спутником уколоться? Рано или поздно его одобрят, но 100% он будет первый в РФ одобренный, а буржуйские вакцины нам пока не видать еще год-два...

Ответить

Ху Эмай

Законодательный
0

Ничего не мешает. Просто нет необходимости. У меня естественные антитела еще есть.

Ответить

Арбитражный браслет

Ху
0

любой одобренной для путешествий вакцине

Кем одобренной ? И для каких путешествий ?

Ответить

Ху Эмай

Арбитражный
–1

В Европе, вроде как, собираются вводить паспорта вакцинирования. Въезд будет только по ним. Есть вероятность, что другие страны тоже будут копировать эту практику. 
Вообще у меня такой паспорт есть уже много лет. Но вакцины от ковида там пока нет.

Ответить

Арбитражный

Ху
0

Так его можно будет получить сдав отрицательный тест.

Ответить

Ху Эмай

Арбитра…
–1
Евросоюз хочет открыть границы для третьих…
Еврокомиссия предложила ослабить ограничения для въезда в ЕС. Какими будут условия пересечения…
www.dw.com
Ответить

Арбитражный

Ху
0

https://www.dw.com/ru/kak-budut-rabotat-cifrovye-covid-sertifikaty-es/a-56907849

Как будут работать цифровые COVID-сертификаты ЕС…
Еврокомиссия предложила "цифровые зеленые сертификаты" вакцинации и иммунитета от коронавируса. DW…
www.dw.com
Ответить

Андрей Иванов

7

Вакцина для животных Zoetis будет поставляться ООН в бедные страны не способные разработать и купить вакцины.Благотворительность!!!!

Ответить

Κύριλλος

Андрей
5
Ответить

Прошедший Никита

Андрей
2

бгг

Ответить

Κύριλλος

Андрей
0

мы тоже в Индию отправили не столько Спутник, сколько те, которые еще экспериментальные. 

Ответить

Андрей Иванов

Κύριλλος
0

Не одно поколение выросло на индийских сериалах!А на udemy сколько роликов индусов!А Гоа наш!!!Надо помогать ..

Ответить

Arthur Sergeev

1

Ну еще бы. На Западе сами создают и сами себя награждают. 

Ответить

Печатный корабль

Arthur
12

Ты не справедлив, туда твой поцреотичный спутник тоже взяли.

Ответить

Arthur Sergeev

Печатный
–12

Почему он мой? Его создали российские ученые, одними из первых, не смотря на то, что вы везде пишите, что образование скатилось. На Западе вообще любят себе вручать. Взять бы всякие рейтинги вызов. Хотя многие, кто учился за границей говорят, что там вообще не объясняют, просто читают материал, а потом сам разбирайся.    

Ответить

Печатный корабль

Arthur
11

Ты сам-то в университете учился?

Ответить

Arthur Sergeev

Печатный
–7

Ну да. Понятное дело, что не в Американском. Но я много смотрел видосов. Это такое себе, но все же. Люди говорят, что там подход другой совершенно. Препод прочитал, а ты пошел всё книгу учить.  Это мне напоминает ЕГЭ. Пробежались по примерам и пошел 100 заданий просто заучивать. 

Ответить

Печатный корабль

Arthur
11

Ну у нас так же было. И знаешь, что нам говорили преподы? "Вы - студенты, а не школьники, а это подразумевает самообучение. Так что ноги в руки топайте в библиотеку. Вот список литературы." Забавно, что учебники на тот момент, это 90-е - 00-е, были в основном ещё советские, а современных выпущено было мало. Так что по окончанию моей шараги я с удивлением обнаружил неактуальность знаний, полученных в университете. И мне пришлось первые годы работать за низкую зарплату, что бы набить опыт.
Так что твои утверждения по образованию не очень соответствуют действительности.

Ответить

Arthur Sergeev

Печатный
–6

Ты ведь с Украины? Почему ты говоришь у нас? 

Ответить

Печатный

Arthur
9

Какая ещё Украина? Я в Москве жил

Ответить

Arthur

Печатный
–7

Ну и что ты тогда защищаешь иностранное образование, если не учился там?

Ответить

Печатный

Arthur
8

При чём тут иностранное образование? Я тебе про российское говорю. Про то что на самом деле преподы не хотят развиваться, внедрять что-то новое. Потому что за такие гроши никакого финансирования для стимулирования конкуренции и эффективности не будет. И да оно действительно скатились, впрочем по рассказам старших коллег, оно и в советское время было таким же. Они тоже выходили с дипломом и удивлялись, что многому не научили.

Ответить

🐙

Печатный
5

Зачем ты с ним споришь?)

Ответить

Arthur

Печатный
0

Многие преподы, которые меня учили, работали, в то время, в области, которые они преподают(Совмещали). Опыт у них был.  Что у тебя было, я не знаю.  

Ответить

Печатный

Arthur
2

Их было не так много, потому как это не так легко совмещать и университетскую работу и обычную.

Ответить

alexferman

Печатный
2

С тех пор мало что изменилось

Ответить

Cерьёзный Валера

Arthur
1

У нас не так?) Только поэтому и бросил универ.

Ответить

Arthur Sergeev

Cерьёзн…
0

Я виноват, что ты бросил универ? 

Ответить

Cерьёзный

Arthur
5

Я тебя виню?

Ответить

Arthur

Cерьёзн…
0

Нет.

Ответить

Cерьёзный

Arthur
3

Славно.

Ответить

Arthur

Cерьёзн…
0

В общем, у нас не так.

Ответить

Роберт Депримов

Arthur
1

Так утёсе такой же подход.
Мало кто из преподов обьясняет и рассказывает.Ты должен придти уже готовым,чтобы объяснять преподу.
А учебники у нас говно,говорю за медицину.
Открывал американские учебники на русском.Ситаетсч легко и понятно,есть иллюстрации(поправка,много иллюстраций) для лучшего понимания темы.
Откроешь наш учебник по патану-глаза болят.Как будто экономили страницы и пытались упихнуть максимум нечитабельного текста в одну страницу и картинок(именно фото) кот наплакал.Схем 1-2 на весь учебник.

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Andre Macareno

Arthur
2

Кто вы-то? К кому ты обращаешься-то? Я один здесь нахуй!

Ответить

Plan 🇧&🇨

Arthur
1

Его создали российские ученые, одними из первых, не смотря на то, что вы везде пишите, что образование скатилось.

что там с испытаниями? 

Ответить

Arthur Sergeev

Plan
0

Я что биолог? Откуда я знаю?  

Ответить

Владимир

Arthur
0

Там Навальный до последнего топил за то что спутник не очень, а теперь его родственники почему-то вакцинировались именно им. Это должно сказать всем сектантам, что он просто «баба яга против», но на то они и сектанты, чтобы не верить фактам.

Ответить

С H А P Р i Е

3

Всемирный еврейский конгресс ?

Ответить

Bad Mother Fucker

С
3

ZOG

Ответить

Украденная жизнь

0

Может, на всемирной олимпиаде вакцин будет другой победитель.

Ответить

German Times

Украденная
4

На "Русском медвежонке" будет другой победитель.

Ответить

Поразительный Абдужаббор

1

А другие номинации были?

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