Всемирный конгресс вакцин признал Moderna лучшей вакциной от коронавируса Статьи редакции
«Спутник V» попал в шорт-лист.
Вакцина, разработанная американской компанией Pfizer совместно с германским партнёром BioNTech, «получила весьма высокую оценку». Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса вакцин (World Vaccine Congress Washington).
В шорт-лист также попали: российский «Спутник V», AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech и вакцина для животных Zoetis. По какому принципу происходил отбор, не уточняется.
Moderna стала победителем и в номинации «Лучшая новая технология/платформа для вакцины».
Всемирный конгресс вакцин — проходящая более 20 лет серия конференций с участием международных экспертов и учёных, занимающихся проблемами разработки и распространения этих медицинских препаратов.
Это как оскар, только для вакцин? Где была трансляция награждения?
Учитывали также сколько негров и трансгендеров участвовало в создании.
Заметный Филипп
Где геи?
Сами себе вручим премию на евразийском конкурсе вакцин
Строительный татарин
тебе визу не дадим
А если бы у нас на этом конкурсе выступили Little Big, то победа была бы наша
Меня интересует только возможность путешествовать. Если Спутник признают в Европе и включат в список, то вакцинируюсь сразу же. Ну или если в России будет доступ к любой одобренной для путешествий вакцине, то вакцинируюсь ей.
Королевский историк
Лови богача
Я не богач, мне по работе надо.
Тогда пиши - ездить в командировки.
Законодательный Никита
Что мешает сразу Спутником уколоться? Рано или поздно его одобрят, но 100% он будет первый в РФ одобренный, а буржуйские вакцины нам пока не видать еще год-два...
Ничего не мешает. Просто нет необходимости. У меня естественные антитела еще есть.
Арбитражный браслет
любой одобренной для путешествий вакцине
Кем одобренной ? И для каких путешествий ?
В Европе, вроде как, собираются вводить паспорта вакцинирования. Въезд будет только по ним. Есть вероятность, что другие страны тоже будут копировать эту практику.
Вообще у меня такой паспорт есть уже много лет. Но вакцины от ковида там пока нет.
Так его можно будет получить сдав отрицательный тест.
Вакцина для животных Zoetis будет поставляться ООН в бедные страны не способные разработать и купить вакцины.Благотворительность!!!!
Не одно поколение выросло на индийских сериалах!А на udemy сколько роликов индусов!А Гоа наш!!!Надо помогать ..
Ну еще бы. На Западе сами создают и сами себя награждают.
Ты не справедлив, туда твой поцреотичный спутник тоже взяли.
Почему он мой? Его создали российские ученые, одними из первых, не смотря на то, что вы везде пишите, что образование скатилось. На Западе вообще любят себе вручать. Взять бы всякие рейтинги вызов. Хотя многие, кто учился за границей говорят, что там вообще не объясняют, просто читают материал, а потом сам разбирайся.
Ты сам-то в университете учился?
Ну да. Понятное дело, что не в Американском. Но я много смотрел видосов. Это такое себе, но все же. Люди говорят, что там подход другой совершенно. Препод прочитал, а ты пошел всё книгу учить. Это мне напоминает ЕГЭ. Пробежались по примерам и пошел 100 заданий просто заучивать.
Ну у нас так же было. И знаешь, что нам говорили преподы? "Вы - студенты, а не школьники, а это подразумевает самообучение. Так что ноги в руки топайте в библиотеку. Вот список литературы." Забавно, что учебники на тот момент, это 90-е - 00-е, были в основном ещё советские, а современных выпущено было мало. Так что по окончанию моей шараги я с удивлением обнаружил неактуальность знаний, полученных в университете. И мне пришлось первые годы работать за низкую зарплату, что бы набить опыт.
Так что твои утверждения по образованию не очень соответствуют действительности.
Ты ведь с Украины? Почему ты говоришь у нас?
Какая ещё Украина? Я в Москве жил
При чём тут иностранное образование? Я тебе про российское говорю. Про то что на самом деле преподы не хотят развиваться, внедрять что-то новое. Потому что за такие гроши никакого финансирования для стимулирования конкуренции и эффективности не будет. И да оно действительно скатились, впрочем по рассказам старших коллег, оно и в советское время было таким же. Они тоже выходили с дипломом и удивлялись, что многому не научили.
У нас не так?) Только поэтому и бросил универ.
Так утёсе такой же подход.
Мало кто из преподов обьясняет и рассказывает.Ты должен придти уже готовым,чтобы объяснять преподу.
А учебники у нас говно,говорю за медицину.
Открывал американские учебники на русском.Ситаетсч легко и понятно,есть иллюстрации(поправка,много иллюстраций) для лучшего понимания темы.
Откроешь наш учебник по патану-глаза болят.Как будто экономили страницы и пытались упихнуть максимум нечитабельного текста в одну страницу и картинок(именно фото) кот наплакал.Схем 1-2 на весь учебник.
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Всемирный еврейский конгресс ?
Может, на всемирной олимпиаде вакцин будет другой победитель.