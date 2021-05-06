Автор законопроекта о запрете сравнивать Германию и СССР назвала «последней каплей» книгу «Тонкое искусство пофигизма» Статьи редакции
Она процитировала выдержку: «На долю поляков выпало немало бедствий: изнасилования и убийства, сначала нацистами, затем советскими солдатами».
Книга «Тонкое искусство пофигизма» специалиста по саморазвитию Марка Мэнсона подтолкнула депутатов Госдумы разработать законопроект о запрете публично отождествлять роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом сообщила соавтор законопроекта, депутат Госдумы Елена Ямпольская.
Ямпольская уточнила, что для неё «последней каплей» оказались «две книги популярного американского блогера». Его фамилию она не назвала, но «Коммерсант» обратил внимание, что приведённая депутатом цитата содержится в книге Мэнсона.
Цитата полностью:
Ямпольская также упрекнула редактора, выпустившего эту книгу. «Я попыталась поставить себя на место редактора, выпускавшего эти книги в России. […] И с изумлением поняла, что тот моральный барьер, который не позволил бы мне выпустить в свет подобные пассажи, в данном случае отсутствует. Что ж, тогда следует обозначить рамки законодательно», — добавила она.
В ответ главный редактор российского издательства «Альпина Паблишер» Сергей Турко объяснил, что ему тоже было неприятно видеть в книге эти цитаты, но цензура в стране запрещена.
5 мая в Госдуму внесли законопроект о запрете приравнивать роли СССР и Германии во Второй мировой войне. Депутаты также предложили наказывать за отрицание решающей роли СССР в разгроме нацизма и «гуманитарной миссии при освобождении стран Европы».
Говорят если запрещать книги то жить станет лучше. А еще можно сжигать.
Раненый хичхакер
что то такое у Брэдбери читал . Правда это вроде как фантастика
а чего там с электронными делали?
не изобретали
Кого?
Любопытный алмаз
книги
Г
Железный спрей
О
ГосДума РФ 11 лет назад
тогда Путин с Туском даже на колени перед мемориалом вставал .
Какая же блять у них короткая память
У людей с Альцгеймером хорошая память на события давно минувших дней и плохая на то, что было 5 минут назад
Потому что 50 лет назад они выглядели иначе или вообще не было
Россия мне кажется, единственная страна воюющая с прошлым.
Памятники СССР в Украине и конфедератам в США - ну да, пошел я нахер.
Это борьба за будущие.
это другое @ понимать надо
В России всем плевать а Вторую мировую. В США всем не плевать на гражданскую войну и это является важной частью сегодняшней политики.
Железный спрей
Да всем в США плевать уже. Единственные разногласия у них во владении оружием и сексуальных отношений с сёстрами и дочерьми.
Ну как бы да, это разное признавать историю - признавать в истории черные страницы, и отрицать историю, наказывать тех, кто не хочет молчать
И переписывают историю только у нас, да?
Это борьба с инакомыслием.
@Ɣкраїна 🇺🇦 у вас там нет борьбы с инакомыслием?)
У нас борьба с сепаратизмом
Ета другое🥰
Расскажи это ОПЗЖ которое заняли третье место в парламентских выборах и второе место на местных выборах.
Почти. Коллаборационисты.
Выходит хуево воюете
Они находятся в жёстких правовых рамках. Шаг влево, шаг в право, расстрел.
Можно было устроить майдан, можно было оккупировать крым и донбасс, но вкусы людей по факту не поменялись, всё так же восток за таких вот персонажей, скорее всего даже сейчас они проголосовали бы за яныка
Сейчас мы вас декоммунизируем по-быстрому за такие выступления.
Это правда. Недавно в Сызрани даже памятник Колумбу снесли.
Не. Россия воюет только с прошлым. Там это борьба за будущие, а в России не борются за будущие. Это противоречит концепции стабильности.
Чем в сущности отличается борьба с прошлым от борьбы за будущее?
Борьба с прошлым не сулит ничего в настоящем/будущем.
Ну а что сулит борьба за будущее?
Борьбу с прошлым еще можно понять, создать нужный империи сентимент в обществе за счёт мёртвых людей, которым в общем-то всё равно. Но сидеть и распоряжаться судьбами ещё не родившихся людей, которые тебя об этом не просили, потому что так будет лучше и никак иначе — ну добро пожаловать в дурку.
Ну а что сулит борьба за будущее?
Не повторения ошибок прошлого.
Уничтожая свидетельства ошибок?
их то никто не уничтожает
Ты говоришь, что отменять историческую личность за его убеждения (например, тот же снос памятников) — это ок.
Это не отмена исторической личности. Никто их из учебников не удаляет.
Но тогда логично памятники оставлять, как напоминание об ошибках?
Памятники трагедиям никто не сносит.
А Ленина то чего стремаетесь
Мы не считаем нужным нахождение памятников оккупантам на наших площадях
Это немного глупый подход, потому что из песни слов не выкинешь. В той же Германии до сих пор куча советских памятников советским же солдатам и матросам, никто их почему-то не сносит и не планирует, ибо это напоминание о пройденном этапе. В вашем случае и случае прибалтов это больше выглядит как обида или какой-то комплекс, что вы хотите скорее забыть прошлое, нежели чем перешагнуть через него
Это не забыть прошлое. Преступления советского режима никто забывать не собирается.
Наоборот. Мы рассекречиваем документы КГБ и придаем их огласке.
Это называется насильственная оккупация. При любой оккупации есть коллаборационисты.
Какой нахрен комплекс? Ладно было бы с десяток памятников на страну в местах, которые реально связаны с деятельностью конкретной личности. Но когда вся страна утыкана тысячами топонимов в честь людей, которые про этот город и не знали, и никогда там не бывали, то это крыша может поехать жить в 2021 году полностью в окружении коммунистических персоналий, которые по факту зачастую недостойны упоминания даже в своем родном городе
Ничем. Все равно придется возвращатья во времени, убивать гитлера, потом роды у мамки путина принимать, чтобы спаситель родился, потом заключать контракт с богами хаоса чтобы императором стал блаблабла
Железный спрей
А в Кирове поставили памятники семье Николая II и Феликсу Эдмундовичу
В США и Британии падающие памятник такие, "а чо всмысли?"
Все намного проще, "страна" особо не воюет, это обычный речекряк, имитация деятельности, создание образа полезности и занятости примерно 450 человеков в нижней палате парламента РФ. Например, эта тетя прошла в 2016 по партийным спискам. Она испытывает ощущение ожогов от прочтения буковок, понимаете?
Не сходили на выборы, не отдали голос за иную партию - вот, пожалуйста, на процент едра едро и получило 140 мест.
Реальная проблема в том, что подобная деятельность губительна для развития страны. Проблема даже не в том, что она получает зарплату (зарплата бы платилась иному депутату, да и небольшие это деньги в масштабах ответственности), проблема в том, что она занимает место, на котором иной избранный гражданин мог бы продвигать, поддерживать или оспаривать, законопроекты, которые бы приводили к росту экономики, доходов, продолжительности жизни, ввп (да, показатель спесфиский, но вы меня понели) и тэ дэ, и тэ пэ.
Мы видим костры из книг,
мы слышим овчарок лай
и если один крикнет СССР,
миллионы ответят это другое
блин каждый раз забываю, что советские солдаты были святыми людьми, которые не были подвергнуты хоть каким-либо порокам человечества, но благодаря депутатам вспоминаю! точно ведь, они никого никогда не насиловали, не убивали, не было вообще у них преступлений, они вот взяли, войну выиграли и спокойненько разошлись по домам!
(жирнющий сарказм алерт, если кто вдруг не понел)
Вот так простой американский блогер принимает законы в РФ. А иностранный агент все равно ты.
Елена Ямпольская
депутат Госдумы
Меня бесят ее розовая кофточка и ее сиськи
А джинсы со стразиками?
Раненый хичхакер
розовая кофточка
не ну тут надо Киркорова звать
За "Жизнь и судьбу" Гроссмана уже теперь наверное можно срок схлопотать. Да, отрывки из этой книги я впервые услышал по "Голосу Америки". Круг замкнулся.
Авторов таких саботирующих историю законопроектов нужно знать в лицо. Вот, пожалуйста. 49 лет тётке. Откуда ей там знать все хитросплетения второй мировой войны. Она выдаёт своё гипер патриотическое чувство за исторический факт.
из польши подарят издание о борьбе армии крайовой и ей сочувствующих против всех
Порвалась, не жаль
Принимают очередной закон о Великой Войне, жаль
Как в российской школе проходят вторую мировую???
Хвалят Ивана Грозного??? Хвалят Сталина??
а битву под Прохоровкой проходят?
Книги красиво горят
на них тушёнку можно разогреть в походе за ру мир
И как бы запрещать и жечь книги из-за одной цитаты плохо, но камон, книга "Тонкое искусство пофигизма" — кусок говна
Ладно, я тоже кусок говна. Смойте меня
Переставь части предложения местами: «Книга “Тонкое искусство пофигизма”, возможно, и говно, но запрещать и жечь книги из-за одной цитаты плохо».
Железный спрей
Ну если хочется запретить одну единственную книгу, то расплывчатых законов в России вполне достаточно, чтобы запретить хоть Алису в Зазеркалье. Так что тут что-то другое хотят подмять под запрет.
Ямпольская зря оскорбляется, там же речь о советских солдатах, не росийских. Ссср-а давно нет.
Не пойму, почему ее так оскорбила фантастика. Ведь каждому понятно, что в СССР секса не было, стало быть, солдаты не могли никого насиловать, аппарат Политбюро просто не давал им такую конструктивную особенность.