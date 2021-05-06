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Артём Мазанов

Автор законопроекта о запрете сравнивать Германию и СССР назвала «последней каплей» книгу «Тонкое искусство пофигизма» Статьи редакции

Она процитировала выдержку: «На долю поляков выпало немало бедствий: изнасилования и убийства, сначала нацистами, затем советскими солдатами».

181 181 комментарий
6502 просмотров

Книга «Тонкое искусство пофигизма» специалиста по саморазвитию Марка Мэнсона подтолкнула депутатов Госдумы разработать законопроект о запрете публично отождествлять роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом сообщила соавтор законопроекта, депутат Госдумы Елена Ямпольская.

Ямпольская уточнила, что для неё «последней каплей» оказались «две книги популярного американского блогера». Его фамилию она не назвала, но «Коммерсант» обратил внимание, что приведённая депутатом цитата содержится в книге Мэнсона.

Что послужило лично для меня последней каплей? Две книги популярного американского блогера, переведённые и выпущенные существенным тиражом у нас, в России. С заявлениями типа: «На долю поляков выпало немало бедствий: изнасилования и убийства, сначала нацистами, затем советскими солдатами». Я испытала чувство оскорбления, острое, как ожог.

Елена Ямпольская
депутат Госдумы

Цитата полностью:

«В 1950-е годы польский психолог Казимир Дабровский изучал людей, переживших Вторую мировую войну: как они справились со своей травмой. На долю поляков выпало немало бедствий: люди пережили или видели массовый голод, сильные бомбежки, холокост, пытки военнопленных, изнасилования и/или убийства близких (сначала нацистами, затем через несколько лет советскими солдатами)»

Ямпольская также упрекнула редактора, выпустившего эту книгу. «Я попыталась поставить себя на место редактора, выпускавшего эти книги в России. […] И с изумлением поняла, что тот моральный барьер, который не позволил бы мне выпустить в свет подобные пассажи, в данном случае отсутствует. Что ж, тогда следует обозначить рамки законодательно», — добавила она.

В ответ главный редактор российского издательства «Альпина Паблишер» Сергей Турко объяснил, что ему тоже было неприятно видеть в книге эти цитаты, но цензура в стране запрещена.

5 мая в Госдуму внесли законопроект о запрете приравнивать роли СССР и Германии во Второй мировой войне. Депутаты также предложили наказывать за отрицание решающей роли СССР в разгроме нацизма и «гуманитарной миссии при освобождении стран Европы».

#новости

181 181 комментарий
1
47
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181 комментарий
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IO

90

Говорят если запрещать книги то жить станет лучше. А еще можно сжигать.

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Раненый хичхакер

IO
12

что то такое у Брэдбери читал . Правда это вроде как фантастика

Ответить

Тепловой Слава

Раненый
3

а чего там с электронными делали?

Ответить

Раненый хичхакер

Тепловой
29

не изобретали

Ответить

Тепловой Слава

Раненый
2

жаль

Ответить

Раненый хичхакер

Тепловой
4

не порвались же

Ответить

Тепловой Слава

Раненый
1

порвался, от маккартизма

Ответить

Раненый

Тепловой
0

а, бывает. сожалею

Ответить

Тепловой

Раненый
0

да Брэдбери уже умер

Ответить

Eugard

Тепловой
0

Тракторами давили.

Ответить

Железный спрей

Раненый
3
Ответить

Ольга Шестова

Раненый
1

Книги сжигали в нацистской Германии

Ответить

Михаил Желтухин

IO
0

Кого?

Ответить

Любопытный алмаз

Михаил
1

книги 

Ответить

Suq Madiq

Любопыт…
2

на первом этапе

Ответить

Ваша Закладко

Suq
0

ачивка за 100 кг

Ответить

teinaaVa

IO
0

А знаете кто еще сжигал книги ?)))

Ответить

IO

teinaaVa
0

Г

Ответить

teinaaVa

IO
0

И

Ответить

michel garcon

teinaaVa
0

Г

Ответить

Железный спрей

michel
0

О

Ответить

Егор Сорокин

Железный
0

С

Ответить

Павел Мамонов

michel
0

А

Ответить

Раненый хичхакер

57

ГосДума РФ 11 лет назад
тогда Путин с Туском даже на колени перед мемориалом вставал .
Какая же блять у них короткая память

Госдума признала вину СССР и И.Сталина в…
Госдума РФ приняла за основу заявление "О катынской трагедии и ее жертвах", признав вину СССР в…
www.rbc.ru
Ответить

Федя Прозоров

Раненый
15

У людей с Альцгеймером хорошая память на события давно минувших дней и плохая на то, что было 5 минут назад

Ответить

Максоний

Федя
1

Чож тогда они своих родственников забывают?)

Ответить

Федя Прозоров

Максоний
2

Потому что 50 лет назад они выглядели иначе или вообще не было

Ответить

Максоний

Федя
3

Быстро ты с 5 минут на 50 лет соскочил

Ответить

Федя Прозоров

Максоний
2

На ракете я на марс

Ответить

Suq Madiq

Федя
0

Пан Илон?

Ответить

Marhal_New _Arleana

41

Россия мне кажется, единственная страна воюющая с прошлым.

Ответить

IO

Marhal_New
13

Памятники СССР в Украине и конфедератам в США - ну да, пошел я нахер.

Ответить

Marhal_New _Arleana

IO
2

Это борьба за будущие.

Ответить

Mikhail Kamnev

Marhal_…
17

это другое @ понимать надо

Ответить

Marhal_New

Mikhail
0

В России всем плевать а Вторую мировую. В США всем не плевать на гражданскую войну и это является важной частью сегодняшней политики.

Ответить

Железный спрей

Marhal_…
3

Да всем в США плевать уже. Единственные разногласия у них во владении оружием и сексуальных отношений с сёстрами и дочерьми.

Ответить

Marhal_New

Железный
0

))))))

Ответить

Дмитрий Щёлоков

IO
0

Ну как бы да, это разное признавать историю - признавать в истории черные страницы, и отрицать историю, наказывать тех, кто не хочет молчать

Ответить

Soviet Pooh

Marhal_New
6
Ответить

Leonid Celevra

Marhal_New
3

И переписывают историю только у нас, да? 

Ответить

Marhal_New _Arleana

Leonid
1

Это борьба с инакомыслием.

Ответить

Leonid Celevra

Marhal_…
0

@Ɣкраїна 🇺🇦 у вас там нет борьбы с инакомыслием?)

Ответить

Marhal_New

Leonid
3

У нас борьба с сепаратизмом 

Ответить

Leonid Celevra

Marhal_…
6

Ета другое🥰

Ответить

Marhal_New

Leonid
1

Расскажи это ОПЗЖ которое заняли третье место в парламентских выборах и второе место на местных выборах.

Ответить

Leonid

Marhal_…
1

Я хз кто это, националисты?

Ответить

Marhal_New

Leonid
2

Почти. Коллаборационисты. 

Ответить

Семен

Marhal_…
0

Это Стеренко? Или шо?

Ответить

Частный

Marhal_…
0

Выходит хуево воюете

Ответить

Marhal_New

Частный
0

Они находятся в жёстких правовых рамках. Шаг влево, шаг в право, расстрел.

Ответить

Частный

Marhal_…
0

Можно было устроить майдан, можно было оккупировать крым и донбасс, но вкусы людей по факту не поменялись, всё так же восток за таких вот персонажей, скорее всего даже сейчас они проголосовали бы за яныка

Ответить

Marhal_New

Частный
0

Нет, конечно же нет. За Януковича вышли только на Донбассе.

Ответить

Rodion

Частный
0

Поменялись. Пророссийские партии занимают около 20%. Раньше была борьба 50/50.

Ответить

Частный

Rodion
0

Потому шо элехтарат отжал путин, правда вместе с землёй

Ответить

Rodion

Частный
0

Даже после 2014 если посмотреть, то их поддержка падает постоянно, что они даже сами и признают.

Ответить

Частный

Rodion
0

Хорошо если так

Ответить

Valeriy Avdeyev

Marhal_New
2

Сейчас мы вас декоммунизируем по-быстрому за такие выступления. 

Ответить

Солдатский хичхакер

Valeriy
0

Как там крестикгейт продвигается?)))

Ответить

Астралопетух

Marhal_New
1

Это правда. Недавно в Сызрани даже памятник Колумбу снесли.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Астралопетух
1

Не. Россия воюет только с прошлым. Там это борьба за будущие, а в России не борются за будущие. Это противоречит концепции стабильности.

Ответить

Декоративный

Marhal_…
0

Чем в сущности отличается борьба с прошлым от борьбы за будущее?

Ответить

Раненый хичхакер

Декорат…
5
Ответить

Marhal_New

Декорат…
0

Борьба с прошлым не сулит ничего в настоящем/будущем. 

Ответить

Декоративный

Marhal_…
–1

Ну а что сулит борьба за будущее?
Борьбу с прошлым еще можно понять, создать нужный империи сентимент в обществе за счёт мёртвых людей, которым в общем-то всё равно. Но сидеть и распоряжаться судьбами ещё не родившихся людей, которые тебя об этом не просили, потому что так будет лучше и никак иначе — ну добро пожаловать в дурку.

Ответить

Marhal_New

Декорат…
0

Ну а что сулит борьба за будущее?

Не повторения ошибок прошлого.

Ответить

Декоративн

Marhal_…
2

Уничтожая свидетельства ошибок?

Ответить

Marhal_New

Декорат…
0

их то никто не уничтожает

Ответить

Декоративн

Marhal_…
0

Ты говоришь, что отменять историческую личность за его убеждения (например, тот же снос памятников) — это ок.

Ответить

Marhal_New

Декорат…
0

Это не отмена исторической личности. Никто их из учебников не удаляет.

Ответить

Декоративн

Marhal_…
4

Пока не доставляют неудобства.

Ответить

Тепловой

Marhal_…
0

Но тогда логично памятники оставлять, как напоминание об ошибках?

Ответить

Marhal_New

Тепловой
0

Памятники трагедиям никто не сносит.

Ответить

Тепловой

Marhal_…
1

А Ленина то чего стремаетесь

Ответить

Marhal_New

Тепловой
1

Мы не считаем нужным нахождение памятников оккупантам на наших площадях

Ответить

NiemandDa

Marhal_…
1

Это немного глупый подход, потому что из песни слов не выкинешь. В той же Германии до сих пор куча советских памятников советским же солдатам и матросам, никто их почему-то не сносит и не планирует, ибо это напоминание о пройденном этапе. В вашем случае и случае прибалтов это больше выглядит как обида или какой-то комплекс, что вы хотите скорее забыть прошлое, нежели чем перешагнуть через него

Ответить

Marhal_New

Niemand…
0

Это не забыть прошлое. Преступления советского режима никто забывать не собирается. 

Ответить

NiemandDa

Marhal_…
0

Но ведь немало украинцев было частью советского режима, не так ли? 

Ответить

Marhal_New

Niemand…
0

Наоборот. Мы рассекречиваем документы КГБ и придаем их огласке.

Ответить

NiemandDa

Marhal_…
0

Это правильный шаг. Более того, я за декоммунизацию и сносы лениных на каждой площади. Но полная абстракция и непризнание себя частью чего-то злого и ужасного - это больше шиза

Ответить

Marhal_New

Niemand…
0

Это называется насильственная оккупация. При любой оккупации есть коллаборационисты. 

Ответить

Павел

Niemand…
0

Какой нахрен комплекс? Ладно было бы с десяток памятников на страну в местах, которые реально связаны с деятельностью конкретной личности. Но когда вся страна утыкана тысячами топонимов в честь людей, которые про этот город и не знали, и никогда там не бывали, то это крыша может поехать жить в 2021 году полностью в окружении коммунистических персоналий, которые по факту зачастую недостойны упоминания даже в своем родном городе

Ответить

Мир.Труд.М

Marhal_…
0

Оккупанты это кто?

Ответить

Частный микрофон

Marhal_…
0

Бля шо за софистика

Ответить

Алиса Барышман

Декорат…
–1

Ничем.  Все равно придется возвращатья во времени, убивать гитлера, потом роды у мамки путина принимать, чтобы спаситель родился, потом заключать контракт с богами хаоса чтобы императором стал блаблабла

Ответить

Говорил

Marhal_…
1

Никто с прошлым не воюет. Дед живёт прошлым, не думая о будущем. Вот и всё.
Это буквально "РАНЬШЕ БЫЛО ЛУЧШЕ" на законодательном уровне.

Ответить

Железный спрей

Астралопетух
1

А в Кирове поставили памятники семье Николая II и Феликсу Эдмундовичу

Ответить

NiemandDa

Железный
0

И я не понимаю, как двк эти личности вообще сочетаются

Ответить

Виталий Куликов

Marhal_New
1

В США и Британии падающие памятник такие, "а чо всмысли?"

Ответить

Marhal_New _Arleana

Виталий
0

смотри выше.

Ответить

Marhal_New

Marhal_…
0

Ну окей, ниже

Ответить

citizen

Marhal_New
1

Все намного проще, "страна" особо не воюет, это обычный речекряк, имитация деятельности, создание образа полезности и занятости примерно 450 человеков в нижней палате парламента РФ. Например, эта тетя прошла в 2016 по партийным спискам. Она испытывает ощущение ожогов от прочтения буковок, понимаете?
Не сходили на выборы, не отдали голос за иную партию - вот, пожалуйста, на процент едра едро и получило 140 мест.
Реальная проблема в том, что подобная деятельность губительна для развития страны. Проблема даже не в том, что она получает зарплату (зарплата бы платилась иному депутату, да и небольшие это деньги в масштабах ответственности), проблема в том, что она занимает место, на котором иной избранный гражданин мог бы продвигать, поддерживать или оспаривать, законопроекты, которые бы приводили к росту экономики, доходов, продолжительности жизни, ввп (да, показатель спесфиский, но вы меня понели) и тэ дэ, и тэ пэ.

Ответить

Nick Rosenberg

Marhal_New
0

Не то что воюет, а живет им.

Ответить

Солдатский хичхакер

Marhal_New
0

Китай тоже так делает

Ответить

Максим Андреев

19

Думаю, автору "Тонкого искусства пофигизма" глубоко пофиг. 

Ответить

Виталий Куликов

13

Мы видим костры из книг,
мы слышим овчарок лай
и если один крикнет СССР,
миллионы ответят это другое

Ответить

С H А P Р i Е

Виталий
12

Ответят: "мы в рай!"

Ответить

Eugene Smith

С
1

"Мы в гулаг"

Ответить

dvrkwl

16

блин каждый раз забываю, что советские солдаты были святыми людьми, которые не были подвергнуты хоть каким-либо порокам человечества, но благодаря депутатам вспоминаю! точно ведь, они никого никогда не насиловали, не убивали, не было вообще у них преступлений, они вот взяли, войну выиграли и спокойненько разошлись по домам! 

(жирнющий сарказм алерт, если кто вдруг не понел)

Ответить

Bad Mother Fucker

dvrkwl
1

сарказмируешь на советских солдат?

Ответить

Nick Rosenberg

14

Вот так простой американский блогер принимает законы в РФ. А иностранный агент все равно ты.

Ответить

Kir Kirsky

5

Елена Ямпольская
депутат Госдумы

Ответить

С H А P Р i Е

Kir
25

Меня бесят ее розовая кофточка и ее сиськи

Ответить

Федя Прозоров

С
6

А джинсы со стразиками?

Ответить

С H А P Р i Е

Федя
4

Киркоров про джинсы ничего не говорил

Ответить

С H А P Р i Е

С
2

И микрофон

Ответить

Рыжий

Kir
12
Ответить

Ипполит Воробьянинов

Рыжий
3

Категория grandma. Ex-milfa.

Ответить

Eugene Smith

Рыжий
1

мерзкая бабка

Ответить

Savelii Blokhin

Kir
3

Амбридж на минималках

Ответить

Раненый хичхакер

Kir
2

розовая кофточка
не ну тут надо Киркорова звать

Ответить

Рыжий

Раненый
1

Олды тут

Ответить

Nick Rosenberg

Kir
1

Я оскорбился!

Ответить

Соколов Андрей

Kir
1

свитер из jcpenney

Ответить

Печатный корабль

9

А что делать с произведениями писателей-фронтовиков Льва Королева или Леонида Рабичева? Они вот описывали то, что видели своими глазами, и это не очень понравится нынешнем депутатам.

Ответить

Fuскiпg Ростиslave

Печатный
10

Будут выписаны из советских солдат

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Печатный
6

За "Жизнь и судьбу" Гроссмана уже теперь наверное можно срок схлопотать. Да, отрывки из этой книги я впервые услышал по "Голосу Америки". Круг замкнулся.

Ответить

Печатный корабль

Ипполит
0

А тогда можно было?

Ответить

Совершенный коктейль

9

Когда депутат янпольская открыла рот чтобы оправдать свой сраный закон о цензуре "я испытал чувство оскорбления, острое, как ожог"

Ответить

Лев Глебович

7

Авторов таких саботирующих историю законопроектов нужно знать в лицо. Вот, пожалуйста. 49 лет тётке. Откуда ей там знать все хитросплетения второй мировой войны. Она выдаёт своё гипер патриотическое чувство за исторический факт. 

Ответить

Железный спрей

Лев
0

Подарите ей пудру для лица хотя бы

Ответить

Рыночный чувак

5

Сергей Турко объяснил, что ему тоже было неприятно видеть в книге эти цитаты, но цензура в стране запрещена.

Вот же глупенький.

Ответить

Ваша Закладко

Рыночный
1

из польши подарят издание о борьбе армии крайовой и ей сочувствующих против всех

Ответить

Максоний

4

Порвалась, не жаль
Принимают очередной закон о Великой Войне, жаль

Ответить

Дмитрий Орлов

Максоний
0

Как в российской школе проходят вторую мировую???

Ответить

Максоний

Дмитрий
0

Что конкретно тебя интересует?

Ответить

Дмитрий Орлов

Максоний
0

Хвалят Ивана Грозного??? Хвалят Сталина?? 

Ответить

Максоний

Дмитрий
1

Иван Грозный скорее в негативе, время сталина 50/50. То, что он мудак в плане репрессий и начала войны, не отрицается и рассказывается

Ответить

Bad Mother

Максоний
0

а битву под Прохоровкой проходят?

Ответить

Максоний

Bad
1

Вскользь, часов не хватает на подробное изучение
В целом у Курской Дуги окраска как у «полного перехода инициативы в руки СССР»

Ответить

Максим

Максоний
0

А цифры дают ? Что у нас подбили 400 танков из 650 а у немцев потери 50 танков из 250 ?

Ответить

Максоний

Максим
0

Нет🌚

Ответить

Marhal_New _Arleana

4

Книги красиво горят

Ответить

Ваша Закладко

Marhal_New
0

на них тушёнку можно разогреть в походе за ру мир

Ответить

Marhal_New _Arleana

Ваша
0

Тушенка со вкусом путинской конституции.

Ответить

Федя Прозоров

2

И как бы запрещать и жечь книги из-за одной цитаты плохо, но камон, книга "Тонкое искусство пофигизма" — кусок говна

Ответить

Федя Прозоров

Федя
4

Ладно, я тоже кусок говна. Смойте меня

Ответить

Fuскiпg Ростиslave

Федя
0

Нет, ты антропоморфный робот-спасатель

Ответить

Meg Walker

Федя
2

Переставь части предложения местами: «Книга “Тонкое искусство пофигизма”, возможно, и говно, но запрещать и жечь книги из-за одной цитаты плохо». 

Ответить

Железный спрей

Федя
0

Ну если хочется запретить одну единственную книгу, то расплывчатых законов в России вполне достаточно, чтобы запретить хоть Алису в Зазеркалье. Так что тут что-то другое хотят подмять под запрет.

Ответить

Строгий парфюмер

3

Последний кирпичик в построении величия России теперь уложен 

Ответить

Suq Madiq

3

Ямпольская зря оскорбляется, там же речь о советских солдатах, не росийских. Ссср-а  давно нет.

Ответить

Элементарный американец

3

Не понимаю, как она, имея куриный мозг, могла поставить себя на место редактора хоть какой-то книги

Ответить

totals

3

как надоели эти старые жабы сидящие на подсосе у деда

Ответить

Дмитрий Орлов

2

Две книги никому ненужного гражданина США

Ответить

Иван Маслов

2

Срочно читать 😂

Ответить

Егор Ниглов

2

Не пойму, почему ее так оскорбила фантастика. Ведь каждому понятно, что в СССР секса не было, стало быть, солдаты не могли никого насиловать, аппарат Политбюро просто не давал им такую конструктивную особенность.

Ответить

Железный спрей

Егор
0

Так Польша же не СССР - там секс был.

Ответить

Твоего деда дед