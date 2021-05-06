Она процитировала выдержку: «На долю поляков выпало немало бедствий: изнасилования и убийства, сначала нацистами, затем советскими солдатами».

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Книга «Тонкое искусство пофигизма» специалиста по саморазвитию Марка Мэнсона подтолкнула депутатов Госдумы разработать законопроект о запрете публично отождествлять роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом сообщила соавтор законопроекта, депутат Госдумы Елена Ямпольская.

Ямпольская уточнила, что для неё «последней каплей» оказались «две книги популярного американского блогера». Его фамилию она не назвала, но «Коммерсант» обратил внимание, что приведённая депутатом цитата содержится в книге Мэнсона.

Что послужило лично для меня последней каплей? Две книги популярного американского блогера, переведённые и выпущенные существенным тиражом у нас, в России. С заявлениями типа: «На долю поляков выпало немало бедствий: изнасилования и убийства, сначала нацистами, затем советскими солдатами». Я испытала чувство оскорбления, острое, как ожог. Елена Ямпольская депутат Госдумы

Цитата полностью:

«В 1950-е годы польский психолог Казимир Дабровский изучал людей, переживших Вторую мировую войну: как они справились со своей травмой. На долю поляков выпало немало бедствий: люди пережили или видели массовый голод, сильные бомбежки, холокост, пытки военнопленных, изнасилования и/или убийства близких (сначала нацистами, затем через несколько лет советскими солдатами)»

Ямпольская также упрекнула редактора, выпустившего эту книгу. «Я попыталась поставить себя на место редактора, выпускавшего эти книги в России. […] И с изумлением поняла, что тот моральный барьер, который не позволил бы мне выпустить в свет подобные пассажи, в данном случае отсутствует. Что ж, тогда следует обозначить рамки законодательно», — добавила она.

В ответ главный редактор российского издательства «Альпина Паблишер» Сергей Турко объяснил, что ему тоже было неприятно видеть в книге эти цитаты, но цензура в стране запрещена.