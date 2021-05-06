Правительство РФ предложило изменить упаковки сигарет: сделать их обезличенными, 75% пачки — рисунки о вреде курения Статьи редакции
Власти также «проработают вопрос о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет».
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план по реализации антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года. Об этом сообщается на сайте правительства.
В плане предусмотрено более 20 мероприятий. Правительство в том числе проработает вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения. Среди других планов — информирование граждан о вреде никотина и внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья граждан.
В 2019 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил антитабачную концепцию, цель которой — к 2035 году сократить число курильщиков с 29% до 21%.
я просто буду растягивать пачку на неделю
Купи pod и заливай жидкость.
Бутылочки за 200 руб - хватает на 10 дней.
Самая простая замена, если не получается бросить.
Атомный велосипед
Все же есть категория людей, которым бросать уже поздно. А так, способ действенный
Эта категория людей - мертвецы?
Атомный
Нее. Есть знакомый дед, который курит всю свою жизнь. Бросить курить для него, самая настоящая пытка
Хотите зарабатывать на вреде здоровью, делайте водку, вот это богоугодная х.ня
Ты не слышал как от обертки пачек сигарет снижается никотиновая зависимость что ле????!!!!
Да нифига он не закрытый. Специально наблюдал. Почти везде он открыт постоянно. Потому что продавцы задалбываются открывать/закрывать.
Железный спрей
Ну я в магазинах возле дома в километре как минимум не видал открытой демонстрации сигарет (может Киров какой-то не такой)
Лишь цена может изменить отношение курильщика к сигаретам, где-то от 250-350₽ минималку, но и качество бы поднять(мечты)
но и качество бы поднять
После того как перестали указывать крепость и ценники почти раза в 2 задрали, 90% сигарет в какие-то опилки превратились, а ты о качестве.
к 2035 году сократить число курильщиков с 29% до 21%.
Может, депутастов или домики для уточек сократить? Не?
Какого хера я, человек некурящий, должен смотреть на весь этот пиздец на пачках? Эти гнилые зубы, разлагающиеся легкие и прочую гадость, которая не имеет ко мне никакого отношения?
По сравнению с той же Германией в РФ очень прогрессивное антитабачное законодательство и это хорошо, это я как курящий говорю.
Разговор на кассе: дайте мне пожалуйста ту пачку, с раком легких.
Арбитражный браслет
В Великобритании так уже лет 10 если не больше, собственно всё что наши тут "придумывают" это их опыт с поправкой на время. (а они вроде как с Австралии берут)
Убрать с прилавков это 2011год, одинаковые пачки это 2016г.
Да ясное дело. Креатив сегодня - краснокнижное животное.
Я вот что не пойму . Почему на пачке максимальная розничная цена? И типа минимальная не должна быть ниже 75% от максимальной. Где логика? По сути на пачке должна быть минимальная цена, а магазины пущай накручивают
-Пачку Парламента Аква. Ой а можно без "импотенции"? Да, "мертворожденные" подойдет)))
Власти также «проработают вопрос о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет».
Помимо этого, будет проработан вопрос о введении запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях. В том числе это коснётся жидкостей для электронных сигарет.
@Артём Мазанов читай глазами, пожалуйста.
Все хорошо. Но мне интересно, как в условиях этих ограничений выводить на рынок новые торговые марки. Получается, все эти запреты идут в плюс нынешним монополистам.