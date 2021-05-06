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Артём Мазанов

Правительство РФ предложило изменить упаковки сигарет: сделать их обезличенными, 75% пачки — рисунки о вреде курения Статьи редакции

Власти также «проработают вопрос о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план по реализации антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года. Об этом сообщается на сайте правительства.

В плане предусмотрено более 20 мероприятий. Правительство в том числе проработает вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения. Среди других планов — информирование граждан о вреде никотина и внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья граждан.

В 2019 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил антитабачную концепцию, цель которой — к 2035 году сократить число курильщиков с 29% до 21%.

#новости #сигареты

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38 38 комментариев
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38 комментариев
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Бесплатный татарин

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Единственный способ – сделать цену пачки 800 рублей и штраф за продажу без лицензии в несколько миллионов. У нас страна терпил, потому придётся бросить

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Идеологический якорь

Бесплатный
5

800 рублей

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С H А P Р i Е

Бесплатный
1

я просто буду растягивать пачку на неделю

Ответить

Железный спрей

С
4

Да самосад тогда пойдёт (на алкоголе проходили)

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Рассылка на почту

С
0

Купи pod и заливай жидкость.
Бутылочки за 200 руб - хватает на 10 дней.

Самая простая замена, если не получается бросить.

Ответить

Атомный велосипед

Бесплатный
0

Все же есть категория людей, которым бросать уже поздно. А так, способ действенный

Ответить

Щячло Попячтса

Атомный
0

Эта категория людей - мертвецы?

Ответить

Атомный

Щячло
0

Нее. Есть знакомый дед, который курит всю свою жизнь. Бросить курить для него, самая настоящая пытка

Ответить

Leonid Celevra

Бесплатный
0

И будут у тебя самокрутки в стране 

Ответить

AZP

Бесплатный
0

Контрабас поедет к вам вагонами 

Ответить

Бесплатный татарин

5

Какая разница, как выглядят сиги, если они лежат за стенкой. Ток кассирше нужно знать, как их искать, с остальными делишься названием 

Ответить

Украинский лолипоп

3

И повысить акциз

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alexferman

3

И надпись "Давай, кури, пидор!"

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Способ Удержания Бобра

2

Хотите зарабатывать на вреде здоровью, делайте водку, вот это богоугодная х.ня

Ответить

Заработный Абдужаббор

1

подделывать будет ещё проще, курить меньше не станут, цена должна быть дорогой но доступной все же многим 

Ответить

Андрей Тойх

Заработный
1

Ты не слышал как от обертки пачек сигарет снижается никотиновая зависимость что ле????!!!!

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Заработный Абдужаббор

Андрей
0

при этом курилки в аэропорты все же вернули

Ответить

Железный спрей

1

Ну и нахуя? в магазинах всё равно не выставляют пачки сигарет, а держат в специальном закрытом... шкафчике, что ли.

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Максим Андреев

Железный
1

Да нифига он не закрытый. Специально наблюдал. Почти везде он открыт постоянно. Потому что продавцы задалбываются открывать/закрывать.

Ответить

Железный спрей

Максим
0

Ну я в магазинах возле дома в километре как минимум не видал открытой демонстрации сигарет (может Киров какой-то не такой)

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Кристиан Бедгер

0

Лишь цена может изменить отношение курильщика к сигаретам, где-то от 250-350₽ минималку, но и качество бы поднять(мечты)

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Денис Лисовски

Кристиан
3

 но и качество бы поднять

После того как перестали указывать крепость и ценники почти раза в 2 задрали, 90% сигарет в какие-то опилки превратились, а ты о качестве.

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Dmitry R.

Денис
0

винстон легкие уж точно.

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Мародёр Шилдз

Dmitry
1

Так они опилками были и 8 лет назад

Ответить

С H А P Р i Е

1

к 2035 году сократить число курильщиков с 29% до 21%.

Может, депутастов или домики для уточек сократить? Не?

Ответить

Пётр Орлов

0

Какого хера я, человек некурящий, должен смотреть на весь этот пиздец на пачках? Эти гнилые зубы, разлагающиеся легкие и прочую гадость, которая не имеет ко мне никакого отношения?

Ответить

Илья

Пётр
2

Где ты, некурящий, смотришь на эти пачки? Я их вижу только когда кто-то передо мной покупает их.

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anvarich

0

По сравнению с той же Германией в РФ очень прогрессивное антитабачное законодательство и это хорошо, это я как курящий говорю.

Ответить

Максим Андреев

anvarich
1

И в чем же прогрессивность?

Ответить

Заработный Абдужаббор

anvarich
0

прогрессивно-либеральное скорее

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Максим Андреев

0

Разговор на кассе: дайте мне пожалуйста ту пачку, с раком легких.

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Арбитражный браслет

Максим
0

В Великобритании так уже лет 10 если не больше, собственно всё что наши тут "придумывают" это их опыт с поправкой на время. (а они вроде как с Австралии берут)
Убрать с прилавков это 2011год, одинаковые пачки это 2016г.

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Максим Андреев

Арбитражный
0

Да ясное дело. Креатив сегодня - краснокнижное животное.

Ответить

alexferman

Максим
0

Краснокнижное животное это Курасов

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Ivan

0

Я вот что не пойму . Почему на пачке максимальная розничная цена? И типа минимальная не должна быть ниже 75% от максимальной. Где логика? По сути на пачке должна быть минимальная цена, а магазины пущай накручивают

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Aleks Miller (20+)

0

-Пачку Парламента Аква. Ой а можно без "импотенции"? Да, "мертворожденные" подойдет)))

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Ol Ma

0

Власти также «проработают вопрос о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет».

Помимо этого, будет проработан вопрос о введении запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях. В том числе это коснётся жидкостей для электронных сигарет.

@Артём Мазанов читай глазами, пожалуйста.

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Илья

0

Все хорошо. Но мне интересно, как в условиях этих ограничений выводить на рынок новые торговые марки. Получается, все эти запреты идут в плюс нынешним монополистам.

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