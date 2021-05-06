В Тверской области на 9 мая хотели провести «малышковый парад» детсадовцев. После публикаций СМИ его отменили Статьи редакции
«Маленькие патриоты», как их называют в анонсе, представят разные роды войск, а родители подготовят «боевую технику».
Об участии в параде более ста воспитанников детских садов сообщается на сайте администрации Лихославльского района Тверской области. «Команды маленьких патриотов» будут представлять танкистов, моряков, пограничников, пехотинцев, десантников и другие войска Вооружённых сил РФ. Боевую технику для парада подготовят родители и сотрудники детсадов.
На сайте администрации отмечается, что «это будет грандиозное и незабываемое зрелище, которое ещё больше поднимет градус всеобщего патриотизма, который и так в этот день находится на самой высокой отметке».
Заведующая отделом образования администрации Лихославльского района Татьяна Сысоева сообщила «Ъ», что такой парад планировали провести в 75-й годовщине Победы, но его пришлось перенести из-за пандемии. Она также отметила, что в мероприятии примут участие дети от 5 до 7 лет.
Обновлено в 16:12: после публикаций СМИ администрация Лихославльского района Тверской области отменила «малышковый парад» 9 мая.
В 2017 году парад из детсадовцев провели в Пятигорске. В нём приняли участие более 500 детей. Они прошли по площади у Вечного огня в форме пехотинцев, танкистов, летчиков, моряков, артиллеристов и медсестёр. Тогда директор Института возрастной физиологии РАО Марьяна Безруких заявила, что подобная акция никак не связана с исторической памятью. Она назвала это мероприятие «дикостью»: «Ребёнок должен что-то знать, но это дошкольники. И военная форма на дошкольнике — я даже не знаю, как это оценивать».
когда я стану президентом, любое упоминание "боевой техники" будет сопровождаться демонстрацией фоток и видео того, к чему эта боевая техника приводит. со всякими кишками на гусеницах и оторванными руками ногами и выбитыми глазами от осколков. ебаная милитаризация и романтизация "боевой техники" это ебаный рак
Болезненный томагавк_два
меня на всю жизнь задело видео времен второй чеченской, когда 18-летний парень остался без рук и слепым. и его с ложки кормит гречкой однорукий его сослуживец. ничто другое с военной техникой у меня не ассоциируется, а эти уебаны втягивают в это детей
А проникся ужасами войны во время чтения На западном фронте без перемен.
Тепловой Слава
ты чего в войнушку в детстве не играл? и кал оф дьюти не уважаешь?
Ой бля, напугал, зумерок
В каждом боевике этого полно
Болезненный томагавк_два
кто смотрит твои боевики, бумерок
Раненый хичхакер
он про боевики с Домогаровым
Домогаевым
Раненый хичхакер
из таких на ум приходит "груз 200"
Почему? Техника это прикольно, чисто с эстетической точки зрения
Эх, вместо того, чтобы учить тому что война это зло и является самой крайней мерой, тут получаем как-то странно, не нравится мне привлечение детей к такому. Война это страшнейшее зло, а они не военнослужащие и даже не зрелые личности. (Комментарий отредактирован, а то ещё привлекут)
Тем кто в бункере сидит война не так страшна.
Они посмотрят с вышки,
Они составят план
И люди словно фишки
Уйдут в густой туман
Они в слепом азарте
Нажмут на пуск ракет
И вычертят на карте
Значки своих побед
Когда бушует пламя,
Сжигая хлеб и кров,
Они следят за нами
Из крепких бункеров
надеюсь родители обеспечат детям целостную картину о войне и покажут кадры с концлагерями, разрывами снарядов , солдатами в плену , открытыми ранениями на поле боя , дезинтерии , дефицита продовольствия , контузиями, рассуждениями солдат о беспощадности войны к любой стороне , ну и вообще донесут мысль что война это пиздец и ужас , который лучше бы не переживать
а то на этих парадах такое ощущение что война это такая лайтовая безобидная катка в шахматы с щелбанами
Раненый хичхакер
ну у них всегда будет возможность почитать и посмотреть про другие бравые достижения нашей армии, например в Чечне или Афганистане , хотя боюсь и про это скоро запретят разглагольстовать
Если спросить любого ватника, он ответит, что Россия вообще никогда нигде не проигрывала, а еще всегда вела только оборонительные войны, а ее все обижали. А на вопрос, откуда тогда взялась одна из крупнейших империй в истории, отвечают, что все добровольно с нами быть хотели. А возможность почитать вроде у них не отбирали.
Королевский
ДА КАК ВЫ СМЕЕТЕ
Королевский историк
А младшенького сожрать с голодухи
Но только после кота.
а нквдята будут?
А, шо? ШАШЛЫКОВЫЙ ПАРАД?
Криминальный Даниль
чет представились заебаные граждане этой страны, марширующие с шампурами как с ружьями наперевес, в арьергарде их жены и дети с одноразовыми мангалами и пакетами с углём из магнита, шагают такие тип через лес по тропинке под марши из bluetooth колонок
Все что ты просил на одном фото
Парад Зачатия
Чудесный Влад
Эх, с этой фоткой бы пройтись, посреди всего этого праздника
Ура война, это так круто и здорово, что молодых граждан с детства приучают к патриотизму и милитаризму!
Очень надеюсь, что отдельным номером малышня будет таскать ящики с двухсотыми, чтобы полностью пропитаться духом патриотизма!
Урааа война детьми!
Всё правильно. Монстрацию запретить из-за ковида, а детки пусть маршем пройдутся
Мне тут недавно сказали что дети не болеют ковидом, их даже не прививают. Вот я ахуел, несправедливо пзц
А чему вы удивляетесь. Россия постоянно в войнах участвовала. Держать такую территорию, всегда будут те кто захотят отхапать себе
Раненый хичхакер
Ермак объясняет коренным народам Сибири преимущества добровольного присоединения к Российской Империи при помощи мушкетов
Тогда ещё она не была империей
Раненый хичхакер
а, Русское Царство было еще. извиняюсь за неточность. Но суть не в этом
Вообще-то русские цари называли себя императорами в дипломатических документах на иностранных языках начиная чуть ли не с Ивана III)
Ну так Империи всё равно ещё не было
С точки зрения Ивана Грозного и его современников царство и было империей (самого слова "империя" в русском ещё не было)
Да всем поебать.
У нас 21 век. Никому нахуй эти обездоленные земли не нужны. Кто будет облагораживать поселки и проч.? Никто содержать дарагих рассиян не будет.
В 21 веке земли должны контролировать анклав и кланы из чинуш которые выводят на запад или восток все самое ценное.
Хотя танки и солдаты НАТО бы в Россиюшке не помешали бы. Хоть газ бы провели кому и может быть даже дороги.
Глаголишь устами первого канала. Большая часть территории самим россиянам не нужна, не то что кому-то извне
Не говоря уже о том, что территория в современном мире не имеет особой ценности и какая-нибудь Италия, например, имеет ВВП больше, чем у РФ. При этом, там и населения в два раза меньше
Нефть сибирская всем нужна и уголь. Вот за них и воюет
И когда в последний раз кто-то пытался отвоевать эти всем нужные нефть и уголь?
Кооператив озеро против россиян?
А вот и боевая техника подоспела
Ладно карьеристка, но ведь родители-дебилы и рады
Этот народ массово поехал убивать людей на донбасс, откуда у него адекватное отношение к войне. И детей своих будут учить, что убивать ради русского мира это хорошо
Королевский историк
Напомнить, как в чечню массово ездили представители Украины воевать на стороне чеченцев?
Никогда такого не было
Конечно не было. Потому что как и в случае с доеьасом это отдельные отбитые, не ВЕСЬ НАРОД.
Захват крыма поддерживает 90% россиян
Раненый хичхакер
легко утверждать когда никогда по настоящему не спрашивали
Данные левада центра. Думаю в 2014 году кроме Навального и либерах никто аннексии крыма не возражал.
левада центр опрашивает пару тысяч рандомов по телефону и учитывает ответы тех кто не послал их нахуй в первые 10 секунд . объективная социология хуле
лукашенко победил с 80 % результатом
Подскажи пожалуйста, если человек открывает на оккупированой территории штаб, значит ли это что он поддерживает оккупацию?
Прошедший Никита
ой да ладно
А у Навального миллионы сторонников по всей стране
у нас тут чемпионат по передергиванию и доведению до абсурда ?) мое убеждение в том что никто не поддерживал, всем было похуй, никто и не понимал тогда чем это обернется
А захват западного Казахстана?
Тоже 90%. Почему ни один адекватный британец не будет поддерживать захват Ирландии??? А русскому народу лишь бы войну начать и территории украсть.
Почему ни один адекватный британец не будет поддерживать захват Ирландии??
Охуенный прием. Сразу выделить тех кто поддержит в касту неадекватных чье мнение можно не учитывать.
В чем твоя проблема. Ты отрицаешь, что 90% россиян поддержали вооруженный захват территории чужого государства??? Или ты отрицаешь, что россияне начали массово уезжать воевать на донбасс??? Или ты отрицаешь, что русское общество настолько деградировало за эти годы, что любой украинец (например беженец Донбасса) воспринимается русскими как враждебная тварь???
все так Дима
я тебе честно скажу, Олег за время твоего отсутсвия тут знатно подохуел.
Каждое твое утверждение это натягивание совы на глобус.
Юный утюг
Когда набросы в ленте будут уже??
По открытым статистическм данным и за пуутина 76%