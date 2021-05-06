Новости
Sasha Shambilova

В Тверской области на 9 мая хотели провести «малышковый парад» детсадовцев. После публикаций СМИ его отменили Статьи редакции

«Маленькие патриоты», как их называют в анонсе, представят разные роды войск, а родители подготовят «боевую технику».

194 194 комментария
7040 просмотров
Обновлено: власти отказались от проведения парада 9 мая с участием детсадовцев, это объяснили рекомендациями Роспотребнадзора по коронавирусу.

Об участии в параде более ста воспитанников детских садов сообщается на сайте администрации Лихославльского района Тверской области. «Команды маленьких патриотов» будут представлять танкистов, моряков, пограничников, пехотинцев, десантников и другие войска Вооружённых сил РФ. Боевую технику для парада подготовят родители и сотрудники детсадов.

На параде можно будет увидеть даже флотских поваров и их кухню, военных врачей, сформируют ребята и свой мини-Бессмертный полк. И речь идёт, конечно, не только о костюмах и реквизите, к изготовлению которых каждая команда подошла серьёзно и творчески. Малышковые войска продемонстрируют строевую подготовку, исполнят тематические танцы с элементами театрализации.

администрация Лихославльского района

На сайте администрации отмечается, что «это будет грандиозное и незабываемое зрелище, которое ещё больше поднимет градус всеобщего патриотизма, который и так в этот день находится на самой высокой отметке».

Заведующая отделом образования администрации Лихославльского района Татьяна Сысоева сообщила «Ъ», что такой парад планировали провести в 75-й годовщине Победы, но его пришлось перенести из-за пандемии. Она также отметила, что в мероприятии примут участие дети от 5 до 7 лет.

Обновлено в 16:12: после публикаций СМИ администрация Лихославльского района Тверской области отменила «малышковый парад» 9 мая.

Малышковый парад 9 мая мы проводить не будем, всё. Поступили рекомендации Роспотребнадзора – сказали дождаться улучшения эпидемиологической ситуации. Поэтому посмотрим, может это в день района в июне где-то сделаем. То есть 9 мая его не будет.

администрация Лихославльского района Тверской области

В 2017 году парад из детсадовцев провели в Пятигорске. В нём приняли участие более 500 детей. Они прошли по площади у Вечного огня в форме пехотинцев, танкистов, летчиков, моряков, артиллеристов и медсестёр. Тогда директор Института возрастной физиологии РАО Марьяна Безруких заявила, что подобная акция никак не связана с исторической памятью. Она назвала это мероприятие «дикостью»: «Ребёнок должен что-то знать, но это дошкольники. И военная форма на дошкольнике — я даже не знаю, как это оценивать».

#новости #9мая

194 194 комментария
75
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Sasha Shambilova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","9\u043c\u0430\u044f"], "comments": 194, "likes": 75, "favorites": 16, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 378101, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 06 May 2021 14:12:49 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
194 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Болезненный томагавк_два

150

когда я стану президентом, любое упоминание "боевой техники" будет сопровождаться демонстрацией фоток и видео того, к чему эта боевая техника приводит. со всякими кишками на гусеницах и оторванными руками ногами и выбитыми глазами от осколков. ебаная милитаризация и романтизация "боевой техники" это ебаный рак

Ответить

Болезненный томагавк_два

Болезненный
107

меня на всю жизнь задело видео времен второй чеченской, когда 18-летний парень остался без рук и слепым. и его с ложки кормит гречкой однорукий его сослуживец. ничто другое с военной техникой у меня не ассоциируется, а эти уебаны втягивают в это детей

Ответить

Шило

Болезненный
5

А проникся ужасами войны во время чтения На западном фронте без перемен.

Ответить

Озабоченный

Шило
0

В украине издантся много книг о текущей войне

Ответить

Солдатский хичхакер

Болезненный
3

https://youtu.be/7EcN4hK7-TE?t=23

Ответить

Тепловой Слава

Болезненный
–16

ты чего в войнушку в детстве не играл? и кал оф дьюти не уважаешь?

Ответить

KSA

Болезненный
–34

Ой бля, напугал, зумерок
В каждом боевике этого полно

Ответить

Болезненный томагавк_два

KSA
28

кто смотрит твои боевики, бумерок

Ответить

Раненый хичхакер

Болезне…
9

он про боевики  с Домогаровым

Ответить

С H А P Р i Е

Раненый
3

Домогаевым

Ответить

KSA

С
1

Дома геи

Ответить

Украинский

Раненый
1

Признаны оружием массового поражения конвенцией кинематографистов

Ответить

KSA

Раненый
0

Боевики с домогательствами

Ответить

Раненый хичхакер

KSA
1

из таких на ум приходит "груз 200"

Ответить

Николай Иванов

Раненый
0

Он не боевик ж

Ответить

некипишуй

Болезненный
1

А так норм?

Ответить

Андрей Охапкин

Болезненный
1

Почему? Техника это прикольно, чисто с эстетической точки зрения

Ответить

Виталий Ситников

Андрей
0

ну, съезди в парк "поцреот", подрочи

Ответить

Производственный волк

Болезненный
0

Игры, игры ещё запрети, президент мамкин

Ответить

Александр Мирошников

74

Эх, вместо того, чтобы учить тому что война это зло и является самой крайней мерой, тут получаем как-то странно, не нравится мне привлечение детей к такому. Война это страшнейшее зло, а они не военнослужащие и даже не зрелые личности. (Комментарий отредактирован, а то ещё привлекут)

Ответить

Sergey Michko

Александр
27

Тем кто в бункере сидит война не так страшна.

Ответить

Твоего деда дед

Sergey
4

Они посмотрят с вышки,
Они составят план
И люди словно фишки
Уйдут в густой туман

Они в слепом азарте
Нажмут на пуск ракет
И вычертят на карте
Значки своих побед

Когда бушует пламя,
Сжигая хлеб и кров,
Они следят за нами
Из крепких бункеров

Ответить

Антон Лисин

Sergey
1

Штаны свежие, сухие просто не подвезли ещё.  Вот и сидит 

Ответить

Саша Рауш

Sergey
1

Вспоминаю рассказы прабушки, как они прятали котенка, чтобы его не съели и как слизывали с пола рассыпанную муку и что-то даже бункер привлекательно не звучит, конечно. 
Не КАЖДЫЙ бункер, скажем так.  

Ответить

Dmitry Teplyakov

Александр
5

они не военнослужащие

Это пока)

Ответить

Раненый хичхакер

58

надеюсь родители обеспечат детям целостную картину о войне и покажут кадры с концлагерями, разрывами снарядов , солдатами в плену , открытыми ранениями на поле боя , дезинтерии , дефицита продовольствия , контузиями, рассуждениями солдат о беспощадности войны к любой стороне , ну и вообще донесут мысль что война это пиздец и ужас , который лучше бы не переживать
а то на этих парадах такое ощущение что война это такая лайтовая безобидная катка в шахматы с щелбанами

Ответить

ТыжЮзер

Раненый
19

Не удивлюсь, если скоро об этом запретят говорить на законодательном уровне. А память о войне переформатируют в исключительно позитивные события, где мы пришли и наказали плохих ребят, без жертв и всего того, о чем ты написал)

Ответить

Раненый хичхакер

ТыжЮзер
3

ну у них всегда будет возможность почитать и посмотреть про другие бравые достижения нашей армии, например в Чечне или Афганистане , хотя боюсь и про это скоро запретят разглагольстовать

Ответить

ТыжЮзер

Раненый
13

*Закон о просветительской деятельности медленно дополняется..*

Ответить

Anton Golovanov

Раненый
11

Если спросить любого ватника, он ответит, что Россия вообще никогда нигде не проигрывала, а еще всегда вела только оборонительные войны, а ее все обижали. А на вопрос, откуда тогда взялась одна из крупнейших империй в истории, отвечают, что все добровольно с нами быть хотели. А возможность почитать вроде у них не отбирали.

Ответить

Солдатский

Anton
2

они не умеют читать

Ответить

Королевский

Anton
1

ДА КАК ВЫ СМЕЕТЕ

Ответить

Slow Dimon

Королев…
0

Грета, ты зачем побрилась?

Ответить

new_comment

Раненый
6

Можно после парада устроить просмотр фильма "Иди и смотри".

Ответить

С H А P Р i Е

50
Ответить

Королевский историк

С
7

А младшенького сожрать с голодухи

Ответить

Dmitry Smirnoff

Королевский
2

Но только после кота.

Ответить

Kir Kirsky

Dmitry
1

Вместе с котом. Коту тоже нужно есть

Ответить

некипишуй

С
1

а потом такие могилки

Ответить

Андрей Рядькин

44
Ответить

Ваша Закладко

34

а нквдята будут?

Ответить

Солдатский хичхакер

Ваша
27

Сзади всех пойдут

Ответить

Федя Прозоров

Ваша
2

Неверно. Правильно: отряд им. Павлика Морозова

Ответить

Andrew Muralov

Ваша
1

За вами уже выехали.

Ответить

Kir Kirsky

Ваша
1

заградята

Ответить

Κύριλλος

32

А, шо? ШАШЛЫКОВЫЙ ПАРАД? 

Ответить

Строительный татарин

Κύριλλος
4

после взятия киндерами рейхстага будет, не волнуйся

Ответить

Криминальный Даниль

Κύριλλος
3

чет представились заебаные граждане этой страны, марширующие с шампурами как с ружьями наперевес, в арьергарде их жены и дети с одноразовыми мангалами и пакетами с углём из магнита, шагают такие тип через лес по тропинке под марши из bluetooth колонок

Ответить

Криминальный Даниль

Криминальный
0

бля точн шашлыковый марш нужен же

Ответить

Озабоченный шмель

16

Когда уже Яслевый парад, парад Рожениц, парад Беременных и Пивной парад?

Ответить

Илья Ерохин

Озабоченный
31

Все что ты просил на одном фото

Ответить

Озабоченный шмель

Илья
11

сууука

Ответить

Солдатский хичхакер

Илья
7

это red bull flugtag?

Ответить

С H А P Р i Е

Озабоченный
10

Парад маткакапитала

Ответить

KSA

Озабоченный
1

Парад Зачатия

Ответить

Майка Ника

KSA
0

Эээ, парад сношений?

Ответить

Идеологический якорь

23
Ответить

Чудесный Влад

Идеологический
2

Эх, с этой фоткой бы пройтись, посреди всего этого праздника

Ответить

1

Идеологический
1

Ты внатуре депрессия...

Ответить

Андрей Штольц

20

Ура война, это так круто и здорово, что молодых граждан с детства приучают к патриотизму и милитаризму!
Очень надеюсь, что отдельным номером малышня будет таскать ящики с двухсотыми, чтобы полностью пропитаться духом патриотизма!

Ответить

Dmitry Teplyakov

Андрей
1

Сообщение удалено

Ответить

Dr.Bezega

Андрей
0

А малышня такая

Ответить

гачик

16

Урааа война детьми!

Ответить

Petr

гачик
6
Ответить

Майка Ника

гачик
1

Так, вспомнилось вдруг 

https://youtu.be/KL5hiEjrOf4?t=142

Ответить

Федя Прозоров

15

Всё правильно. Монстрацию запретить из-за ковида, а детки пусть маршем пройдутся

Ответить

Способ Удержания Бобра

Федя
2

Мне тут недавно сказали что дети не болеют ковидом, их даже не прививают. Вот я ахуел, несправедливо пзц

Ответить

Федя Прозоров

Способ
2

эйджизм

Ответить

Алексей Сорок

Способ
0

Зато они разносчики ковида. Вирус, сцуко, хитрый

Ответить

Sergey Michko

13

Когда ты не особо соображаешь — самое время становиться «патриотом».

Ответить

Строительный татарин

5

Ахуенно, жаль в моём детстве такого не было, по доброму завидую ребятишкам)

Ответить

Мужской торшер

Строительный
19

Совсем уже толсто))

Ответить

Частный микрофон

Строительный
15

Хватит набрасывать, скучно уже

Ответить

Damonl

1

А чему вы удивляетесь. Россия постоянно в войнах участвовала. Держать такую территорию, всегда будут те кто захотят отхапать себе

Ответить

Александр Мирошников

Damonl
27

Особенно когда отхапал сам

Ответить

Раненый хичхакер

Damonl
16

Ермак объясняет коренным народам Сибири преимущества добровольного присоединения к Российской Империи при помощи мушкетов

Ответить

Zero-one-one

Раненый
1

Тогда ещё она не была империей

Ответить

Раненый хичхакер

Zero-on…
2

а, Русское Царство было еще. извиняюсь за неточность. Но суть не в этом

Ответить

Ilya.A—Petya.A's

Zero-on…
1

Вообще-то русские цари называли себя императорами в дипломатических документах на иностранных языках начиная чуть ли не с Ивана III)

Ответить

Zero-one-one

Ilya.A…
0

Ну так Империи всё равно ещё не было

Ответить

Михаил

Zero-on…
0

Официально нет, по сути да

Ответить

Ilya.A—Petya.A's

Zero-on…
0

С точки зрения Ивана Грозного и его современников царство и было империей (самого слова "империя" в русском ещё не было)

Ответить

Ertha

Damonl
6

Да всем поебать.
У нас 21 век. Никому нахуй эти обездоленные земли не нужны. Кто будет облагораживать поселки и проч.? Никто содержать дарагих рассиян не будет.
В 21 веке земли должны контролировать анклав и кланы из чинуш которые выводят на запад или восток все самое ценное.

Хотя танки и солдаты НАТО бы в Россиюшке не помешали бы. Хоть газ бы провели кому и может быть даже дороги.

Ответить

Damonl

Ertha
4

Лол, ты только что описал современные реалии рф. Ты думаешь почему все в запущенном состоянии? Потому что страной рулят те, кто распродают нефть на запад. Тупо доят. На страну им поебать

Ответить

Ertha

Damonl
3

Скажи спасибо бурноволосатому альфа самцу и его свите.

Ответить

Николай Иванов

Ertha
0

Территориальная целостность важна для любого государства

Ответить

Distortion

Damonl
6

Глаголишь устами первого канала. Большая часть территории самим россиянам не нужна, не то что кому-то извне
Не говоря уже о том, что территория в современном мире не имеет особой ценности и какая-нибудь Италия, например, имеет ВВП больше, чем у РФ. При этом, там и населения в два раза меньше

Ответить

Damonl

Distortion
–1

Нефть сибирская всем нужна и уголь. Вот за них и воюет

Ответить

Distortion

Damonl
0

И когда в последний раз кто-то пытался отвоевать эти всем нужные нефть и уголь?

Ответить

Damonl

Distort…
0

в 90-е

Ответить

Distortion

Damonl
2

Кооператив озеро против россиян?

Ответить

Damonl

Distort…
0

Ну ты посмотри на их фамилии и подумай русские ли они

Ответить

Андрей

Damonl
1

Опять неправильные русские?
А сейчас лес и уголь из Сибири в Китай какие русские отправляют?

Ответить

Damonl

Андрей
0

Все те же "гуские" которые

Ответить

Андрей

Damonl
4

А, ну да, ну да, если в кране нет воды, значит выпили эти вот самые, да.

Ответить

Damonl

Андрей
0

Я говорю по факту. Всегда виноват тот кто у власти. Не было бы их у власти, был бы виноват кто-то другой

Ответить

Andrew Muralov

10

А вот и боевая техника подоспела

Ответить

С H А P Р i Е

Andrew
0
Ответить

Stanley H. Tweedle

9

Ладно карьеристка, но ведь родители-дебилы и рады

Ответить

Dmitry Teplyakov

Stanley
3

«Ну а что мы можем, сказали обязательно, мы ж не самые умные!»

Ответить

Федя Прозоров

Stanley
1

Чего бы не радоваться?! Бабло за дитё все равно дают

Ответить

Ху Эмай

7

Это все уже давно не смешно

Ответить

Дмитрий Орлов

5

Этот народ массово поехал убивать людей на донбасс, откуда у него адекватное отношение к войне. И детей своих будут учить, что убивать ради русского мира это хорошо

Ответить

Королевский историк

Дмитрий
–2

Напомнить, как в чечню массово ездили представители Украины воевать на стороне чеченцев?

Ответить

Озабоченный шмель

Королевский
3

Массово?

Ответить

Прошедший Никита

Королевский
1

100 человек? Это массово? 

Ответить

Дмитрий Орлов

Королевский
–2

Никогда такого не было

Ответить

Королевский

Дмитрий
0

Конечно не было. Потому что как и в случае с доеьасом это отдельные отбитые, не ВЕСЬ НАРОД.

Ответить

Дмитрий Орлов

Королев…
1

Захват крыма поддерживает 90% россиян

Ответить

Раненый хичхакер

Дмитрий
4

легко утверждать когда никогда по настоящему не спрашивали

Ответить

Дмитрий Орлов

Раненый
1

Данные левада центра. Думаю в 2014 году кроме Навального и либерах никто аннексии крыма не возражал.

Ответить

Раненый

Дмитрий
1

левада центр опрашивает пару тысяч рандомов по телефону и учитывает ответы тех кто не послал их нахуй в первые 10 секунд . объективная социология хуле

Ответить

Дмитрий

Раненый
2

Это называется случайная выборка, алло. Социология так и работает

Ответить

Раненый

Дмитрий
–1

лукашенко победил с 80 % результатом

Ответить

Прошедший

Раненый
1

там не было никакой социологии

Ответить

Дмитрий

Раненый
0

Можешь написать письмо левада центру и сказать, что они фабрикуют результаты опросов в пользу путина

Ответить

Раненый

Дмитрий
0

запишу это в свой список дел где то после вырвать волосы на левом локте в полнолуние

Ответить

Прошедший

Дмитрий
0

Подскажи пожалуйста, если человек открывает на оккупированой территории штаб, значит ли это что он поддерживает оккупацию? 

Ответить

Дмитрий

Прошедш…
0

Это значит, что он живет в объективной реальности, где крым контролируется Россией и будет контролироваться ещё очень долго. 

Ответить

Прошедший Никита

Раненый
0

ой да ладно

Ответить

Прошедший

Прошедш…
0

А у Навального миллионы сторонников по всей стране 

Ответить

Раненый

Прошедш…
0

у нас тут чемпионат по передергиванию и доведению до абсурда ?) мое убеждение в том что никто не поддерживал, всем было похуй, никто и не понимал тогда чем это обернется

Ответить

Прошедший

Раненый
1

 всем было похуй, никто и не понимал тогда чем это обернется

ты сейчас россиян тупыми обозвал? 

Ответить

Раненый

Прошедш…
0

похуистами и не способными видеть будущее

Ответить

Прошедший

Раненый
0

Это касается большинства россиян? 

Ответить

Королевский

Дмитрий
0

А захват западного Казахстана?

Ответить

Дмитрий Орлов

Королев…
0

Тоже 90%. Почему ни один адекватный британец не будет поддерживать захват Ирландии??? А русскому народу лишь бы войну начать и территории украсть.

Ответить

Прошедший

Дмитрий
1

потому что в их логике это не воровство а возращение

Ответить

Королевски

Дмитрий
0

Почему ни один адекватный британец не будет поддерживать захват Ирландии??

Охуенный прием. Сразу выделить тех кто поддержит в касту неадекватных чье мнение можно не учитывать.

Ответить

Дмитрий

Королев…
1

В чем твоя проблема. Ты отрицаешь, что 90% россиян поддержали вооруженный захват территории чужого государства??? Или ты отрицаешь, что россияне начали массово уезжать воевать на донбасс??? Или ты отрицаешь, что русское общество настолько деградировало за эти годы, что любой украинец (например беженец Донбасса) воспринимается русскими как враждебная тварь???

Ответить

Прошедший

Дмитрий
1

все так Дима

Ответить

Прошедший

Прошедш…
1

я тебе честно скажу, Олег за время твоего отсутсвия тут знатно подохуел. 

Ответить

Прошедший

Дмитрий
1

слился 

Ответить

Королевски

Дмитрий
0

Каждое твое утверждение это натягивание совы на глобус.

Ответить

Дмитрий

Королев…
0

90% и массовое «волонтерство» в донбассе это открытые статистические данные, которые любой человек может проверить. Некоторые могут доебаться до отношения русских к украинцам, но такие люди ещё любят отрицать расизм против черных в США. 

Ответить

Юный утюг

Дмитрий
2

Когда набросы в ленте будут уже??

Ответить

Строительн

Юный
1

ты офигел

Ответить

Строительн

Строите…
1

ясно

Ответить

Дмитрий

Юный
0

В ленте не будет набросов

Ответить

Максоний

Дмитрий
1

ненавижу расизм и х*****

Ответить

Королевски

Дмитрий
0

По открытым статистическм данным и за пуутина 76%

Ответить

Дмитрий

Королев…
0

Левада центр (иностранный агент) это запутинские фашисты, которые хотят оклеветать порядочный русский народ?

Ответить

Ваня

Дмитрий
0

Дима, ты обещал перестать набрасывать. Почему ты не держишь своё слово? Оно ничего не стоит? 

Ответить

Дмитрий

Ваня
0

Где ты видишь набросы??? Это моя искренняя позиция. Набросы были бы про сталина

Ответить

Озабоченны

Дмитрий
1

А что, как там Сталин?

Ответить

Дмитрий

Озабоче…
1

Как только будет свободное время, будет статья про совок. Даю казахское слово. 

Ответить

Ваня

Дмитрий
0

 Набросы были бы про сталина

Ну-ка, набрось чего-нибудь, пожалуйста. 

Ответить