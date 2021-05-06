«Маленькие патриоты», как их называют в анонсе, представят разные роды войск, а родители подготовят «боевую технику».

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Обновлено: власти власти отказались от проведения парада 9 мая с участием детсадовцев, это объяснили рекомендациями Роспотребнадзора по коронавирусу.

Об участии в параде более ста воспитанников детских садов сообщается на сайте администрации Лихославльского района Тверской области. «Команды маленьких патриотов» будут представлять танкистов, моряков, пограничников, пехотинцев, десантников и другие войска Вооружённых сил РФ. Боевую технику для парада подготовят родители и сотрудники детсадов.

На параде можно будет увидеть даже флотских поваров и их кухню, военных врачей, сформируют ребята и свой мини-Бессмертный полк. И речь идёт, конечно, не только о костюмах и реквизите, к изготовлению которых каждая команда подошла серьёзно и творчески. Малышковые войска продемонстрируют строевую подготовку, исполнят тематические танцы с элементами театрализации. администрация Лихославльского района

На сайте администрации отмечается, что «это будет грандиозное и незабываемое зрелище, которое ещё больше поднимет градус всеобщего патриотизма, который и так в этот день находится на самой высокой отметке».

Заведующая отделом образования администрации Лихославльского района Татьяна Сысоева сообщила «Ъ», что такой парад планировали провести в 75-й годовщине Победы, но его пришлось перенести из-за пандемии. Она также отметила, что в мероприятии примут участие дети от 5 до 7 лет.

Обновлено в 16:12: после публикаций СМИ администрация Лихославльского района Тверской области отменила «малышковый парад» 9 мая.

Малышковый парад 9 мая мы проводить не будем, всё. Поступили рекомендации Роспотребнадзора – сказали дождаться улучшения эпидемиологической ситуации. Поэтому посмотрим, может это в день района в июне где-то сделаем. То есть 9 мая его не будет. администрация Лихославльского района Тверской области