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Sasha Shambilova

В Тверской области на 9 мая проведут «малышковый парад» из воспитанников детских садов Статьи редакции

«Маленькие патриоты», как их называют в анонсе, представят разные роды войск, а родители подготовят «боевую технику».

Об участии в параде более ста воспитанников детских садов сообщается на сайте администрации Лихославльского района Тверской области. «Команды маленьких патриотов» будут представлять танкистов, моряков, пограничников, пехотинцев, десантников и другие войска Вооружённых сил РФ. Боевую технику для парада подготовят родители и сотрудники детсадов.

На параде можно будет увидеть даже флотских поваров и их кухню, военных врачей, сформируют ребята и свой мини-Бессмертный полк. И речь идёт, конечно, не только о костюмах и реквизите, к изготовлению которых каждая команда подошла серьёзно и творчески. Малышковые войска продемонстрируют строевую подготовку, исполнят тематические танцы с элементами театрализации.

администрация Лихославльского района

На сайте администрации отмечается, что «это будет грандиозное и незабываемое зрелище, которое ещё больше поднимет градус всеобщего патриотизма, который и так в этот день находится на самой высокой отметке».

Заведующая отделом образования администрации Лихославльского района Татьяна Сысоева сообщила «Ъ», что такой парад планировали провести в 75-й годовщине Победы, но его пришлось перенести из-за пандемии. Она также отметила, что в мероприятии примут участие дети от 5 до 7 лет.

В 2017 году парад из детсадовцев провели в Пятигорске. В нём приняли участие более 500 детей. Они прошли по площади у Вечного огня в форме пехотинцев, танкистов, летчиков, моряков, артиллеристов и медсестёр. Тогда директор Института возрастной физиологии РАО Марьяна Безруких заявила, что подобная акция никак не связана с исторической памятью. Она назвала это мероприятие «дикостью»: «Ребёнок должен что-то знать, но это дошкольники. И военная форма на дошкольнике — я даже не знаю, как это оценивать».

#новости #9мая

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74 комментария
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Болезненный томагавк_два

31

когда я стану президентом, любое упоминание "боевой техники" будет сопровождаться демонстрацией фоток и видео того, к чему эта боевая техника приводит. со всякими кишками на гусеницах и оторванными руками ногами и выбитыми глазами от осколков. ебаная милитаризация и романтизация "боевой техники" это ебаный рак

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Болезненный томагавк_два

Болезненный
24

меня на всю жизнь задело видео времен второй чеченской, когда 18-летний парень остался без рук и слепым. и его с ложки кормит гречкой однорукий его сослуживец. ничто другое с военной техникой у меня не ассоциируется, а эти уебаны втягивают в это детей

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Тепловой Слава

Болезненный
1

ты чего в войнушку в детстве не играл? и кал оф дьюти не уважаешь?

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Солдатский хичхакер

Болезненный
0

https://youtu.be/7EcN4hK7-TE?t=23

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KSA

Болезненный
0

Ой бля, напугал, зумерок
В каждом боевике этого полно

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Болезненный томагавк_два

KSA
7

кто смотрит твои боевики, бумерок

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Раненый хичхакер

Болезне…
2

он про боевики  с Домогаровым

Ответить

С H А P Р i Е

Раненый
1

Домогаевым

Ответить

KSA

С
0

Дома геи

Ответить

Украинский

Раненый
1

Признаны оружием массового поражения конвенцией кинематографистов

Ответить

KSA

Раненый
0

Боевики с домогательствами

Ответить

Раненый хичхакер

KSA
1

из таких на ум приходит "груз 200"

Ответить

Александр Мирошников

25

Эх, вместо того, чтобы учить тому что война это зло и является самой крайней мерой, тут получаем как-то странно, не нравится мне привлечение детей к такому. Война это страшнейшее зло, а они не военнослужащие и даже не зрелые личности. (Комментарий отредактирован, а то ещё привлекут)

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Sergey Michko

Александр
5

Тем кто в бункере сидит война не так страшна.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Александр
2

они не военнослужащие

Это пока)

Ответить

Κύριλλος

25

А, шо? ШАШЛЫКОВЫЙ ПАРАД? 

Ответить

Строительный татарин

Κύριλλος
4

после взятия киндерами рейхстага будет, не волнуйся

Ответить

Криминальный Даниль

Κύριλλος
0

чет представились заебаные граждане этой страны, марширующие с шампурами как с ружьями наперевес, в арьергарде их жены и дети с одноразовыми мангалами и пакетами с углём из магнита, шагают такие тип через лес по тропинке под марши из bluetooth колонок

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Криминальный Даниль

Криминальный
0

бля точн шашлыковый марш нужен же

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Раненый хичхакер

17

надеюсь родители обеспечат детям целостную картину о войне и покажут кадры с концлагерями, разрывами снарядов , солдатами в плену , открытыми ранениями на поле боя , дезинтерии , дефицита продовольствия , контузиями, рассуждениями солдат о беспощадности войны к любой стороне , ну и вообще донесут мысль что война это пиздец и ужас , который лучше бы не переживать
а то на этих парадах такое ощущение что война это такая лайтовая безобидная катка в шахматы с щелбанами

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ТыжЮзер

Раненый
8

Не удивлюсь, если скоро об этом запретят говорить на законодательном уровне. А память о войне переформатируют в исключительно позитивные события, где мы пришли и наказали плохих ребят, без жертв и всего того, о чем ты написал)

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Раненый хичхакер

ТыжЮзер
2

ну у них всегда будет возможность почитать и посмотреть про другие бравые достижения нашей армии, например в Чечне или Афганистане , хотя боюсь и про это скоро запретят разглагольстовать

Ответить

ТыжЮзер

Раненый
6

*Закон о просветительской деятельности медленно дополняется..*

Ответить

new_comment

Раненый
2

Можно после парада устроить просмотр фильма "Иди и смотри".

Ответить

Андрей Рядькин

14
Ответить

С H А P Р i Е

12
Ответить

Озабоченный шмель

9

Когда уже Яслевый парад, парад Рожениц, парад Беременных и Пивной парад?

Ответить

Илья Ерохин

Озабоченный
7

Все что ты просил на одном фото

Ответить

Озабоченный шмель

Илья
5

сууука

Ответить

Солдатский хичхакер

Илья
1

это red bull flugtag?

Ответить

С H А P Р i Е

Озабоченный
6

Парад маткакапитала

Ответить

KSA

Озабоченный
1

Парад Зачатия

Ответить

Майка Ника

KSA
0

Эээ, парад сношений?

Ответить

Ваша Закладко

9

а нквдята будут?

Ответить

Федя Прозоров

Ваша
1

Неверно. Правильно: отряд им. Павлика Морозова

Ответить

Солдатский хичхакер

Ваша
1

Сзади всех пойдут

Ответить

Идеологический якорь

9
Ответить

Строительный татарин

6

Ахуенно, жаль в моём детстве такого не было, по доброму завидую ребятишкам)

Ответить

Мужской торшер

Строительный
6

Совсем уже толсто))

Ответить

Частный микрофон

Строительный
4

Хватит набрасывать, скучно уже

Ответить

Sergey Michko

6

Когда ты не особо соображаешь — самое время становиться «патриотом».

Ответить

Федя Прозоров

6

Всё правильно. Монстрацию запретить из-за ковида, а детки пусть маршем пройдутся

Ответить

Stanley H. Tweedle

5

Ладно карьеристка, но ведь родители-дебилы и рады

Ответить

Dmitry Teplyakov

Stanley
3

«Ну а что мы можем, сказали обязательно, мы ж не самые умные!»

Ответить

Федя Прозоров

Stanley
1

Чего бы не радоваться?! Бабло за дитё все равно дают

Ответить

Damonl

2

А чему вы удивляетесь. Россия постоянно в войнах участвовала. Держать такую территорию, всегда будут те кто захотят отхапать себе

Ответить

Александр Мирошников

Damonl
11

Особенно когда отхапал сам

Ответить

Раненый хичхакер

Damonl
2

Ермак объясняет коренным народам Сибири преимущества добровольного присоединения к Российской Империи при помощи мушкетов

Ответить

Zero-one-one

Раненый
1

Тогда ещё она не была империей

Ответить

Раненый хичхакер

Zero-on…
0

а, Русское Царство было еще. извиняюсь за неточность. Но суть не в этом

Ответить

Ertha

Damonl
0

Да всем поебать.
У нас 21 век. Никому нахуй эти обездоленные земли не нужны. Кто будет облагораживать поселки и проч.? Никто содержать дарагих рассиян не будет.
В 21 веке земли должны контролировать анклав и кланы из чинуш которые выводят на запад или восток все самое ценное.

Хотя танки и солдаты НАТО бы в Россиюшке не помешали бы. Хоть газ бы провели кому и может быть даже дороги.

Ответить

Damonl

Ertha
0

Лол, ты только что описал современные реалии рф. Ты думаешь почему все в запущенном состоянии? Потому что страной рулят те, кто распродают нефть на запад. Тупо доят. На страну им поебать

Ответить

Ertha

Damonl
1

Скажи спасибо бурноволосатому альфа самцу и его свите.

Ответить

гачик

4

Урааа война детьми!

Ответить

Майка Ника

гачик
0

Так, вспомнилось вдруг 

https://youtu.be/KL5hiEjrOf4?t=142

Ответить

Ху Эмай

3

Это все уже давно не смешно

Ответить

Dmitry Teplyakov

3

которое ещё больше поднимет градус всеобщего патриотизма

Да куда ещё выше?

Ответить

Александр Кудин

2

В униформе единой россии надеюсь)

Ответить

Алексей Радюк

2

А будет бактериальный парад? Или бактерии не воевали?

Ответить

Andrew Muralov

2

А вот и боевая техника подоспела

Ответить

Железный спрей

1

На параде можно будет увидеть даже флотских поваров и их кухню

Фронтовые 100 грамм выдавать будут?

Ответить

KSA

Железный
0

100 грамм мороженого

Ответить

Железный спрей

KSA
0

Почти две "Мальвины"

Studio107
МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР ВАНИЛ. МАЛЬВИНА В/СТ 60Г КХК БЗМЖ на сайте zakaz.s-globus.ru. Этот и другие…
zakaz.s-globus.ru
Ответить

KSA

Железный
2

МАЛЬВИНА БЗМЖ

Почему без мужа? А как же Буратино?

Ответить

Железный спрей

KSA
2
Ответить

Тепловой Слава

Железный
0

В Лихославле могут

Ответить

Правый Шлеппа

1

детский сад

школа

2021

люди что с вами не так

Ответить

Максим Шпилёв

1

На сайте администрации отмечается, что «это будет грандиозное и незабываемое зрелище, которое ещё больше поднимет градус всеобщего патриотизма, который и так в этот день находится на самой высокой отметке»

мне кажется, что админ рофлит

Ответить

KSA

0

 на сайте администрации Лихославльского района Тверской области.

Не буди Лихо!

Ответить

Grosse Tete

0

« ещё больше поднимет градус всеобщего идиотизма».
Ой, патриотизма. 

Ответить

Дмитрий Орлов

0

Этот народ массово поехал убивать людей на донбасс, откуда у него адекватное отношение у войне. И детей своих будут учить, что убивать ради русского мира это хорошо

Ответить

Михаил Зинчук

0

То есть в митинги детей вовлекать это плохо, а в войну - хорошо
Тут должен быть мем с дрейком

Ответить

Подозрительный Кот

–1

мне интересно кто эти родители, кем работают и чем занимаются.

Ответить

KSA

Подозрительный
0

Они работают гражданами Российской Федерации!

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