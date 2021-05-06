В Тверской области на 9 мая проведут «малышковый парад» из воспитанников детских садов Статьи редакции
«Маленькие патриоты», как их называют в анонсе, представят разные роды войск, а родители подготовят «боевую технику».
Об участии в параде более ста воспитанников детских садов сообщается на сайте администрации Лихославльского района Тверской области. «Команды маленьких патриотов» будут представлять танкистов, моряков, пограничников, пехотинцев, десантников и другие войска Вооружённых сил РФ. Боевую технику для парада подготовят родители и сотрудники детсадов.
На сайте администрации отмечается, что «это будет грандиозное и незабываемое зрелище, которое ещё больше поднимет градус всеобщего патриотизма, который и так в этот день находится на самой высокой отметке».
Заведующая отделом образования администрации Лихославльского района Татьяна Сысоева сообщила «Ъ», что такой парад планировали провести в 75-й годовщине Победы, но его пришлось перенести из-за пандемии. Она также отметила, что в мероприятии примут участие дети от 5 до 7 лет.
В 2017 году парад из детсадовцев провели в Пятигорске. В нём приняли участие более 500 детей. Они прошли по площади у Вечного огня в форме пехотинцев, танкистов, летчиков, моряков, артиллеристов и медсестёр. Тогда директор Института возрастной физиологии РАО Марьяна Безруких заявила, что подобная акция никак не связана с исторической памятью. Она назвала это мероприятие «дикостью»: «Ребёнок должен что-то знать, но это дошкольники. И военная форма на дошкольнике — я даже не знаю, как это оценивать».
когда я стану президентом, любое упоминание "боевой техники" будет сопровождаться демонстрацией фоток и видео того, к чему эта боевая техника приводит. со всякими кишками на гусеницах и оторванными руками ногами и выбитыми глазами от осколков. ебаная милитаризация и романтизация "боевой техники" это ебаный рак
Болезненный томагавк_два
меня на всю жизнь задело видео времен второй чеченской, когда 18-летний парень остался без рук и слепым. и его с ложки кормит гречкой однорукий его сослуживец. ничто другое с военной техникой у меня не ассоциируется, а эти уебаны втягивают в это детей
Тепловой Слава
ты чего в войнушку в детстве не играл? и кал оф дьюти не уважаешь?
Ой бля, напугал, зумерок
В каждом боевике этого полно
Болезненный томагавк_два
кто смотрит твои боевики, бумерок
Раненый хичхакер
он про боевики с Домогаровым
Эх, вместо того, чтобы учить тому что война это зло и является самой крайней мерой, тут получаем как-то странно, не нравится мне привлечение детей к такому. Война это страшнейшее зло, а они не военнослужащие и даже не зрелые личности. (Комментарий отредактирован, а то ещё привлекут)
А, шо? ШАШЛЫКОВЫЙ ПАРАД?
Криминальный Даниль
чет представились заебаные граждане этой страны, марширующие с шампурами как с ружьями наперевес, в арьергарде их жены и дети с одноразовыми мангалами и пакетами с углём из магнита, шагают такие тип через лес по тропинке под марши из bluetooth колонок
надеюсь родители обеспечат детям целостную картину о войне и покажут кадры с концлагерями, разрывами снарядов , солдатами в плену , открытыми ранениями на поле боя , дезинтерии , дефицита продовольствия , контузиями, рассуждениями солдат о беспощадности войны к любой стороне , ну и вообще донесут мысль что война это пиздец и ужас , который лучше бы не переживать
а то на этих парадах такое ощущение что война это такая лайтовая безобидная катка в шахматы с щелбанами
Раненый хичхакер
ну у них всегда будет возможность почитать и посмотреть про другие бравые достижения нашей армии, например в Чечне или Афганистане , хотя боюсь и про это скоро запретят разглагольстовать
Все что ты просил на одном фото
Парад Зачатия
а нквдята будут?
Всё правильно. Монстрацию запретить из-за ковида, а детки пусть маршем пройдутся
Ладно карьеристка, но ведь родители-дебилы и рады
А чему вы удивляетесь. Россия постоянно в войнах участвовала. Держать такую территорию, всегда будут те кто захотят отхапать себе
Раненый хичхакер
Ермак объясняет коренным народам Сибири преимущества добровольного присоединения к Российской Империи при помощи мушкетов
Тогда ещё она не была империей
Раненый хичхакер
а, Русское Царство было еще. извиняюсь за неточность. Но суть не в этом
Да всем поебать.
У нас 21 век. Никому нахуй эти обездоленные земли не нужны. Кто будет облагораживать поселки и проч.? Никто содержать дарагих рассиян не будет.
В 21 веке земли должны контролировать анклав и кланы из чинуш которые выводят на запад или восток все самое ценное.
Хотя танки и солдаты НАТО бы в Россиюшке не помешали бы. Хоть газ бы провели кому и может быть даже дороги.
Урааа война детьми!
которое ещё больше поднимет градус всеобщего патриотизма
Да куда ещё выше?
Почти две "Мальвины"
На сайте администрации отмечается, что «это будет грандиозное и незабываемое зрелище, которое ещё больше поднимет градус всеобщего патриотизма, который и так в этот день находится на самой высокой отметке»
мне кажется, что админ рофлит
Этот народ массово поехал убивать людей на донбасс, откуда у него адекватное отношение у войне. И детей своих будут учить, что убивать ради русского мира это хорошо
То есть в митинги детей вовлекать это плохо, а в войну - хорошо
Тут должен быть мем с дрейком
мне интересно кто эти родители, кем работают и чем занимаются.