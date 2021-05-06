По данным РФПИ, эффективность однокомпонентной вакцины в 79,4% «выше многих вакцин с двумя уколами».

О регистрации вакцины сообщает РИА «Новости» со ссылкой на РФПИ. Отмечается, что «Спутник Лайт» эффективна против всех новых штаммов коронавируса, а иммунный ответ к S-белку коронавируса после неё формируется у 100% вакцинированных на 10-й день. В РФПИ не зарегистрировали серьёзных побочных эффектов после вакцинации препаратом.

Вакцинация лиц с существующим иммунитетом к SARS-CoV-2 препаратом «Спутник Лайт» стимулирует более чем в 40 раз рост титра IgG-антител у 100% добровольцев на 10 день после иммунизации. «Спутник Лайт» продемонстрировал высокие показатели безопасности для всех, кто был иммунизирован препаратом, включая лиц с предсуществующим иммунитетом к SARS-CoV-2. сообщение РФПИ

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что «вакцина является хорошим инструментом как для первоначальной вакцинации и ревакцинации, так и для повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами». «Спутник Лайт» в основном ориентирован на внешние рынки. Стоимость вакцины для зарубежных стран составит менее 10 долларов.

«Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V». Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал о планах регистрации однокомпонентной вакцины в майские праздники.