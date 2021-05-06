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Sasha Shambilova

В России зарегистрировали вакцину «Спутник Лайт» Статьи редакции

По данным РФПИ, эффективность однокомпонентной вакцины в 79,4% «выше многих вакцин с двумя уколами».

О регистрации вакцины сообщает РИА «Новости» со ссылкой на РФПИ. Отмечается, что «Спутник Лайт» эффективна против всех новых штаммов коронавируса, а иммунный ответ к S-белку коронавируса после неё формируется у 100% вакцинированных на 10-й день. В РФПИ не зарегистрировали серьёзных побочных эффектов после вакцинации препаратом.

Вакцинация лиц с существующим иммунитетом к SARS-CoV-2 препаратом «Спутник Лайт» стимулирует более чем в 40 раз рост титра IgG-антител у 100% добровольцев на 10 день после иммунизации. «Спутник Лайт» продемонстрировал высокие показатели безопасности для всех, кто был иммунизирован препаратом, включая лиц с предсуществующим иммунитетом к SARS-CoV-2.

сообщение РФПИ

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что «вакцина является хорошим инструментом как для первоначальной вакцинации и ревакцинации, так и для повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами». «Спутник Лайт» в основном ориентирован на внешние рынки. Стоимость вакцины для зарубежных стран составит менее 10 долларов.

«Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V». Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал о планах регистрации однокомпонентной вакцины в майские праздники.

#новости #covid19 #вакцинаотcovid19

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75 комментариев
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Distortion

40

Что за англицизмы? Почему не "Спутник Светлое"?

Ответить

Украинский лолипоп

Distortion
15
Ответить

Раненый хичхакер

Украинский
6
Ответить

Украинский

Раненый
2

Так вот какой Спутник-V хотели дать

Ответить

Дмитрий Орлов

Distortion
4

Имеется ввиду легкое

Ответить

Пластиковое Окно

Дмитрий
18

Потому что легким пизда?

Ответить

Ху Эмай

Пластик…
6

Одному легкому

Ответить

Игорь Рачук

Ху
0

Аааа! Да ещё второе есть)

Ответить

wmhy

Distortion
3

спутник светлое и корюшки вяленой пожалуйста

Ответить

Vladislav Pauls

Distortion
0

Пиво Светлое!

Ответить

Константин Курасов

Distortion
0

Тут не англицизм, а опечатка. На "Спутник Лайт", а "Спутник лает" 

Ответить

Федя Прозоров

Distortion
0

Безалкогольное

Ответить

Идеологический якорь

19

лишь бы после неё не увидеть лайт в конце тоннеля

Ответить

С H А P Р i Е

Идеологический
2

а потом титры

Ответить

Идеологический якорь

С
10

сегодня вколол спутник лайт —

Ответить

KSA

С
–1

Титры у мРНК вакцин

Ответить

Раненый хичхакер

Идеологический
4

спутник ласт лайт

Ответить

С H А P Р i Е

Идеологический
0

ахахаха

Ответить

Грамотный глобус

16

Жду спутник про Макс

Ответить

Антон Лисин

Грамотный
0

Макс платинум

Ответить

KSA

Антон
1

Зарядка отдельно

Ответить

Антон Лисин

9

Только летальные исходы у западных компаний, как пиздят по телеку, а в России как-то подозрительно умалчивают. Даже у аспирина побочка есть 

Ответить

Ху Эмай

8

Еще бы сделали название "Спутник Zero"

Ответить

Неверный микроскоп

Ху
3

0% антител?

Ответить

Ху Эмай

Неверный
3

Обнуляет

Ответить

wmhy

2

Че там по её регистрации в нормальных странах?

Ответить

Дмитрий Орлов

wmhy
5

Какие есть причины не доверять центру Гамалеи?

Ответить

wmhy

Дмитрий
3

Почти никаких. Вакцина мб и норм, но массово с одинаковым качеством ее произвести очевидно не могут.

А так мой коммент был про путешествия под спутником

Ответить

Doktor

wmhy
1

под спутником

Под солями

Ответить

Дмитрий Орлов

wmhy
0

Извини

Ответить

С H А P Р i Е

Дмитрий
0

название не оч

Ответить

Mr Hidden

С
1

Да. Зря отошли от традиционного нейминга лекарств. Нужно что-то типа ибупрофен, фенибут... В общем чтобы кого-то обязательно ...бали 

Ответить

Верный корабль

Mr
2

Ну наверное потому что это не лекарство, в вакцине нет химии, нет действующего вещества, которым можно назвать

Ответить

С H А P Р i Е

Mr
0

Я про гомо лею

Ответить

KSA

С
0

Антисемит!

Ответить

Doktor Streyndzhlav

wmhy
0

Какие страны теперь считаются нормальными?

Ответить

Rodion Kutsaev

Doktor
3

КНДР, Венесуела, Сирия

Ответить

Doktor

Rodion
5

Венесуела

Что ела?

Ответить

Неверный

Doktor
4

Венесу, написано же

Ответить

С H А P Р i Е

Doktor
2

Уху

Ответить

Rodion Kutsaev

Doktor
1

Харчо

Ответить

wmhy

Doktor
1

любые, в которых хочется попутешествовать

Ответить

Мразь

3

Без сахара или с процессором послабее?

Ответить

Максим Андреев

Мразь
3

Без возможности разгона

Ответить

Мразь

Максим
2

Не знаю, не знаю. Гонят они нормально

Ответить

Максим Андреев

Мразь
3

Гонят, но не разгоняют)

Ответить

Максим Андреев

4

"При этом, «Спутник Лайт» в основном ориентирован на внешние рынки".

Спутник Лайт экспортное)

Ответить

Раненый хичхакер

3

эффективность обычного спутника заявлялась в 97,6%
в 79,4% «выше многих вакцин с двумя уколам».

7749,44 % эффективности
круче единрой россии

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Раненый
–1

"Многих" — это дермового "Синовака"? Вроде у остальных лучше, хотя насчёт посредственной "Астразенеки" не уверен

Ответить

Раненый хичхакер

Ilya.A—Petya.A's
3

да это чисто пропагандисткие заявления , никакой же критики , никаких прикреплений с исследованиями, просто верь на слово

Ответить

Ilya.A—Petya.A's

Раненый
0

Как раз сегодня видел хороший твит примерной зависимости эффективности от создаваемого прививкой титра антител. По оси абсцисс — титр в логарифмическом масштабе, по оси ординат — эффективность в процентах, слева направо идут "Синовак", "Джонсон-энд-Джонсон", "Астразенека", "Коваксин" (ещё в III фазе КИ), природные антитела от болезни, "Спутник", "Пфайзер", "Новавакс" (тоже в III фазе) и "Модерна"
 

Jamie Triccas @TricckyLab
@KirbyInstitute @syd_health @TheDohertyInst @UniMelb @MonashUni @KentLaboratory Here is one of the key findings, a strong non-linear
relationship between average neutralisation antibody level and reported protection across different vaccines https://t.co/qhTsDqAk3R
Ответить

🐙

Ilya.A—Petya.A's
2

Астразенека по-сути тот же спутник. В чем ее посредственность?

Ответить

Ilya.A—Petya.A's

🐙
3

В том, что обе дозы одним и тем же векторным компонентом, и иммунитет вырабатывается к собственно вакцине, а не к шиповидному белку вируса

Ответить

Ivan Uralskiy

Ilya.A—Petya.A's
0

Хоть бы погуглил сначала, прежде чем позориться

https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_vaccine#Efficacy

Ответить

Ilya.A—Petya.A's

Ivan
0

Я не позорюсь, а ориентируюсь на собственную память, пока не нашёл нужный твит (см. коммент выше)

Ответить

Пластиковое Окно

Ivan
0

Щас бы ссылки на википедию давать в этом вопросе...

Ответить

Анальное Сало

2

А будет Спутник Зеро и Спутник Лайм?

Ответить

С H А P Р i Е

Анальное
0

Займ

Ответить

Иван Эртель

1

Спутник лайт - чип с LTE (4G). Спутник V - поддержка 5G сетей.

Ответить

Максим Андреев

1

Спутник Лайт для ковид-лайт?

Ответить

С H А P Р i Е

Максим
1

для party hard

Ответить

Максим Андреев

С
1

Неее, для party hard Спутник V. Меня укололи - я двое суток валялся. 

Ответить

KSA

Максим
0

Надо было водкой догнаться

Ответить

Максим Андреев

KSA
1

Водкой можно было ВМЕСТО вакцины. Дядя так лечился)

Ответить

С H А P Р i Е

Максим
0

Друг так умер

Ответить

Максим Андреев

С
1

Соболезную.

Ответить

Украденная жизнь

1

С кнопкой?

Ответить

KSA

1

В России зарегистрировали вакцину "Спутник Лай" в честь погибших при исполнении Белки и Стрелки

Ответить

Victor Ward

0

А накуя тогда две прививки делают, если оно и с первой норм работает?

Ответить

Иван Болдырев

Victor
1

Первое бреет чисто, второе ещё чище.

Ответить

K Kepp

Victor
0

Чтобы не было иммуного ответа на вакцину. Во втором уколе содержится другой серотип вируса-носителя с той же частью генома короны.

Ответить

Ведущий Гарик Шаповалов

0

Что-то я не понял из новости - это уже итоговая однокомпонентная вакцина или однокомпонентная только планируется? 

Ответить

Rhys Prince

0

Спутник - Ягами Лайт

Ответить

Глеб Самойлов

0

Без поддержки 5G

Ответить

Ответственный танк88

Глеб
0

Нафига тебе в Африке 5G?

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