В России зарегистрировали вакцину «Спутник Лайт» Статьи редакции
По данным РФПИ, эффективность однокомпонентной вакцины в 79,4% «выше многих вакцин с двумя уколами».
О регистрации вакцины сообщает РИА «Новости» со ссылкой на РФПИ. Отмечается, что «Спутник Лайт» эффективна против всех новых штаммов коронавируса, а иммунный ответ к S-белку коронавируса после неё формируется у 100% вакцинированных на 10-й день. В РФПИ не зарегистрировали серьёзных побочных эффектов после вакцинации препаратом.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что «вакцина является хорошим инструментом как для первоначальной вакцинации и ревакцинации, так и для повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами». «Спутник Лайт» в основном ориентирован на внешние рынки. Стоимость вакцины для зарубежных стран составит менее 10 долларов.
«Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V». Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал о планах регистрации однокомпонентной вакцины в майские праздники.
Что за англицизмы? Почему не "Спутник Светлое"?
Украинский лолипоп
Раненый хичхакер
Имеется ввиду легкое
Потому что легким пизда?
Тут не англицизм, а опечатка. На "Спутник Лайт", а "Спутник лает"
а потом титры
Только летальные исходы у западных компаний, как пиздят по телеку, а в России как-то подозрительно умалчивают. Даже у аспирина побочка есть
Еще бы сделали название "Спутник Zero"
Че там по её регистрации в нормальных странах?
Какие есть причины не доверять центру Гамалеи?
название не оч
Верный корабль
Ну наверное потому что это не лекарство, в вакцине нет химии, нет действующего вещества, которым можно назвать
Какие страны теперь считаются нормальными?
КНДР, Венесуела, Сирия
Без сахара или с процессором послабее?
Без возможности разгона
"При этом, «Спутник Лайт» в основном ориентирован на внешние рынки".
Спутник Лайт экспортное)
"Многих" — это дермового "Синовака"? Вроде у остальных лучше, хотя насчёт посредственной "Астразенеки" не уверен
Раненый хичхакер
да это чисто пропагандисткие заявления , никакой же критики , никаких прикреплений с исследованиями, просто верь на слово
Как раз сегодня видел хороший твит примерной зависимости эффективности от создаваемого прививкой титра антител. По оси абсцисс — титр в логарифмическом масштабе, по оси ординат — эффективность в процентах, слева направо идут "Синовак", "Джонсон-энд-Джонсон", "Астразенека", "Коваксин" (ещё в III фазе КИ), природные антитела от болезни, "Спутник", "Пфайзер", "Новавакс" (тоже в III фазе) и "Модерна"
relationship between average neutralisation antibody level and reported protection across different vaccines https://t.co/qhTsDqAk3R
Астразенека по-сути тот же спутник. В чем ее посредственность?
В том, что обе дозы одним и тем же векторным компонентом, и иммунитет вырабатывается к собственно вакцине, а не к шиповидному белку вируса
Хоть бы погуглил сначала, прежде чем позориться
Я не позорюсь, а ориентируюсь на собственную память, пока не нашёл нужный твит (см. коммент выше)
А будет Спутник Зеро и Спутник Лайм?
Спутник Лайт для ковид-лайт?
для party hard
Неее, для party hard Спутник V. Меня укололи - я двое суток валялся.
Водкой можно было ВМЕСТО вакцины. Дядя так лечился)
В России зарегистрировали вакцину "Спутник Лай" в честь погибших при исполнении Белки и Стрелки
А накуя тогда две прививки делают, если оно и с первой норм работает?
Что-то я не понял из новости - это уже итоговая однокомпонентная вакцина или однокомпонентная только планируется?
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