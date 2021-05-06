Ранее главред местного издания, которого признали иноагентом, в качестве проверки перечислил деньги региональным чиновникам и политикам.

Советник губернатора области по информационной политике Антон Сергеев сообщил изданию «Подъём», что по закону они не обязаны указывать на связь с иноагентом, так как не «осуществляли политическую деятельность в интересах иностранного государства» и не приобретали «что-либо на эти средства в интересах кого-либо». «Если этого нет, то всё остальное — это словоблудие», — прокомментировал Сергеев.

Вы все ведётесь на компиляцию фактов господина Камалягина и не изучаете матчасть. Реагировать на ту ерунду, которую он нарассказывал, нет смысла. Он сделал из этого хайп, а никто не хочет изучать матчасть. Антон Сергеев советник губернатора Псковской области по информационной политике

Главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин ответил, что губернатор, хоть и вернул деньги, всё равно обязан указывать на финансирование от иноагента во время выборов: «Я предполагаю, что они вернули деньги, а как они это докажут? По закону я должен одобрить возврат, но ко мне никто не обращался по этому поводу».

Ранее Камалягин рассказал, что после получения статуса иноагента перевёл деньги псковским политикам и чиновникам и теперь они обязаны указывать на связь с иноагентом во время предвыборной агитации.