Псковские власти заявили, что не будут отчитываться о деньгах, переведённых журналистом-иноагетом Статьи редакции
Ранее главред местного издания, которого признали иноагентом, в качестве проверки перечислил деньги региональным чиновникам и политикам.
Советник губернатора области по информационной политике Антон Сергеев сообщил изданию «Подъём», что по закону они не обязаны указывать на связь с иноагентом, так как не «осуществляли политическую деятельность в интересах иностранного государства» и не приобретали «что-либо на эти средства в интересах кого-либо». «Если этого нет, то всё остальное — это словоблудие», — прокомментировал Сергеев.
Главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин ответил, что губернатор, хоть и вернул деньги, всё равно обязан указывать на финансирование от иноагента во время выборов: «Я предполагаю, что они вернули деньги, а как они это докажут? По закону я должен одобрить возврат, но ко мне никто не обращался по этому поводу».
Ранее Камалягин рассказал, что после получения статуса иноагента перевёл деньги псковским политикам и чиновникам и теперь они обязаны указывать на связь с иноагентом во время предвыборной агитации.
Молодой человек, этот закон не для вас написан