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Sasha Shambilova

YouTube начал удалять ссылки на сайт «Умного голосования». С ограничениями за их публикацию столкнулась «Новая газета» Статьи редакции

Согласно сообщениям видеохостинга, ролики с такими ссылками нарушают правило о запрете «спама, обмана и мошенничества».

Sota Vision сообщает, что YouTube удалил ссылку из их стрима от 31 августа 2019 года, посвящённого московским протестам во время выборов в Мосгордуму. Компания вынесла решение о блокировке стрима из-за нарушения правила о запрете «спама, обмана и мошенничества». По данным Sota Vision, видеохостинг ограничивает доступ к видеоматериалам по жалобе Роскомнадзора. За повторные нарушения Sota Vision ограничат доступ к загрузке видео и проведению прямых трансляций на неделю.

Об аналогичной претензии сообщает «Новая газета». Редакции на неделю запретили проводить прямые эфиры, из-за чего им пришлось перенести стримы в поддержку фигурантов «январского дела» на канал «ОВД-Инфо».

Из-за ссылок на проект Алексея Навального «Умное голосование» также заблокировали видео политика Ильи Яшина. Об этом он написал у себя в твиттере, обвинив видеохостинг в цензуре.

Цель проекта «Умное голосование» — объединение избирателей, чтобы согласованно отдать голоса в поддержку одного из кандидатов. В декабре 2018 года Таганский суд Москвы по иску Роскомнадзора постановил, что сайт собирает персональные данные с нарушениями, и заблокировал его.

#новости #youtube #навальный #роскомнадзор

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36 комментариев
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Михаил Набоков

27

Жесть, гугл очко лижет клептократии и причмокивает

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социальныирудимент

Михаил
32

Жесть, россияне очко лижут клептократии и причмокивают

Ответить

Михаил Набоков

социальныирудим…
3

Жесть, прекращай

Ответить

Производственный волк

Михаил
4

Ну вы же радовались, когда канал Царьград забанили, теперь пришли за другими

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Производственный
0

Царьград можно.
Навального нельзя.
Понимать надо.

Ответить

Денис Лапин

Михаил
3

частная компания, делает что хочет. не нравится, заведите свою платформу

Ответить

Viewer

Михаил
1

Скорее всего не разобрались просто. На каналах Навального все хорошо, а там эта ссылка везде, и РКН не мог не жаловаться на ключевые видео

Ответить

new_comment

Михаил
0

Отлично! Пусть лучше так, чем ютьюб целиком заблокируют.

Ответить

Андрей Рядькин

2

Чем дольше владыка у руля, тем больше бабла и мозгов будет уходить за границу и тем меньше Россия будет конкурентом на мировых рынках.

Ответить

Coronadoden

Андрей
34

Теперь понятно, спасибо

Ответить

Строительный татарин

Coronadoden
0

А чё понятно-то ?

Ответить

CiZerin

Строите…
3

Если закрыть границы, то бабло и мозги перестанут утекать за границу.

Ответить

Андрей Рядькин

CiZerin
2

Достаточно закрыть властелина

Ответить

badResistor

Андрей
0

а ведь это куда полезнее!

Ответить

Строительный

CiZerin
0

Это понятно, спасибо

Ответить

Дмитрий Орлов

Строите…
1
Ответить

Строительный

Дмитрий
1

это химия или физика я не понимаю.....

Ответить

Дмитрий Орлов

Строите…
7
Ответить

Законный

Строите…
4

Это статья

Ответить

CiZerin

Строите…
1

ИЗО

Ответить

Николай Астахаев

CiZerin
0

СИЗО

Ответить

CiZerin

Coronadoden
0

Всё же хотелось бы понять кому земли, а кому заводы достанутся

Ответить

Андрей Рядькин

CiZerin
0

В раю будет уже без разницы

Ответить

Андрей Рядькин

Coronadoden
0

Пожалуйста. Всегда ваш

Ответить

Александр Борродач

10

Следующая остановка - выдача платежных данных спонсоров каналов Навального

Ответить

Алексей Михайлов

6

Очевидно натравили ботов жалобы на ссылки катать.

Ответить

Алекс Навальный

1

Ну так, это ж не геев пиарить, кому нужны эти честные выборы

Ответить

С H А P Р i Е

1

Гугол, ты чё, охуел

Ответить

Nevi Lant

0

Частная компания, делает, что хочет на своей платформе.

Ответить

AZP

–2

Ха-ха-ха, Яшина признали мошенником.

Ответить

Gre Li

AZP
–2

Мошенником его никто не объявлял, но он реально странный. Сначала перебанил половину читателей, а потом удивляется, что его никто не смотрит.

Ответить

Строительный татарин

0

Разве враги России будут такое делать??? Что происходит?

Ответить

Дмитрий Орлов

Строительный
1

Нож в спину

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Сергей Старых

0

Что не так? Гугл и Ютуб - частные компании, имеют право удалять всё что угодно

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badResistor

0
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Andy

0

Если в течении дня не сработают в обратном направлении, а все акки которые жаловались не отправят в бан, то гугл контора пидарасов.

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