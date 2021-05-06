YouTube начал удалять ссылки на сайт «Умного голосования». С ограничениями за их публикацию столкнулась «Новая газета» Статьи редакции
Согласно сообщениям видеохостинга, ролики с такими ссылками нарушают правило о запрете «спама, обмана и мошенничества».
Sota Vision сообщает, что YouTube удалил ссылку из их стрима от 31 августа 2019 года, посвящённого московским протестам во время выборов в Мосгордуму. Компания вынесла решение о блокировке стрима из-за нарушения правила о запрете «спама, обмана и мошенничества». По данным Sota Vision, видеохостинг ограничивает доступ к видеоматериалам по жалобе Роскомнадзора. За повторные нарушения Sota Vision ограничат доступ к загрузке видео и проведению прямых трансляций на неделю.
Об аналогичной претензии сообщает «Новая газета». Редакции на неделю запретили проводить прямые эфиры, из-за чего им пришлось перенести стримы в поддержку фигурантов «январского дела» на канал «ОВД-Инфо».
Из-за ссылок на проект Алексея Навального «Умное голосование» также заблокировали видео политика Ильи Яшина. Об этом он написал у себя в твиттере, обвинив видеохостинг в цензуре.
Цель проекта «Умное голосование» — объединение избирателей, чтобы согласованно отдать голоса в поддержку одного из кандидатов. В декабре 2018 года Таганский суд Москвы по иску Роскомнадзора постановил, что сайт собирает персональные данные с нарушениями, и заблокировал его.
Жесть, гугл очко лижет клептократии и причмокивает
Жесть, россияне очко лижут клептократии и причмокивают
Производственный волк
Ну вы же радовались, когда канал Царьград забанили, теперь пришли за другими
частная компания, делает что хочет. не нравится, заведите свою платформу
Чем дольше владыка у руля, тем больше бабла и мозгов будет уходить за границу и тем меньше Россия будет конкурентом на мировых рынках.
Теперь понятно, спасибо
Строительный татарин
А чё понятно-то ?
Достаточно закрыть властелина
Строительный
это химия или физика я не понимаю.....
Всё же хотелось бы понять кому земли, а кому заводы достанутся
Следующая остановка - выдача платежных данных спонсоров каналов Навального
Ха-ха-ха, Яшина признали мошенником.
Что не так? Гугл и Ютуб - частные компании, имеют право удалять всё что угодно
Если в течении дня не сработают в обратном направлении, а все акки которые жаловались не отправят в бан, то гугл контора пидарасов.