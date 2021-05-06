Согласно сообщениям видеохостинга, ролики с такими ссылками нарушают правило о запрете «спама, обмана и мошенничества».

Sota Vision сообщает, что YouTube удалил ссылку из их стрима от 31 августа 2019 года, посвящённого московским протестам во время выборов в Мосгордуму. Компания вынесла решение о блокировке стрима из-за нарушения правила о запрете «спама, обмана и мошенничества». По данным Sota Vision, видеохостинг ограничивает доступ к видеоматериалам по жалобе Роскомнадзора. За повторные нарушения Sota Vision ограничат доступ к загрузке видео и проведению прямых трансляций на неделю.

Об аналогичной претензии сообщает «Новая газета». Редакции на неделю запретили проводить прямые эфиры, из-за чего им пришлось перенести стримы в поддержку фигурантов «январского дела» на канал «ОВД-Инфо».

Из-за ссылок на проект Алексея Навального «Умное голосование» также заблокировали видео политика Ильи Яшина. Об этом он написал у себя в твиттере, обвинив видеохостинг в цензуре.

Цель проекта «Умное голосование» — объединение избирателей, чтобы согласованно отдать голоса в поддержку одного из кандидатов. В декабре 2018 года Таганский суд Москвы по иску Роскомнадзора постановил, что сайт собирает персональные данные с нарушениями, и заблокировал его.