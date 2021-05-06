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Sasha Shambilova

Министерство науки Индии профинансировало исследование о влиянии Гаятри-мантры на лечение от Covid-19 Статьи редакции

Учёные оценят, влияет ли духовная практика на скорость выздоровления.

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Исследование проводит Всеиндийский институт медицинских наук. Основная цель — определить, может ли повторение Гаятри-мантры и религиозного гимна, а также практика йоги Пранаяма повлиять на скорость лечения пациентов от Covid-19. Об этом сообщает The Hindu.

Чтобы проводить испытания на людях, авторы исследования зарегистрировали его в реестре клинических испытаний Индийского совета медицинских исследований. Пациенты «с умеренными симптомами» будут распределены на две группы по 10 человек: в первой группе будут проводиться упражнения на пение и дыхание в течение 14 дней под наблюдением сертифицированного инструктора по йоге, вторая же получит стандартное лечение. Затем учёные сравнят, есть ли разница в продолжительности пребывания в больнице и времени, которое необходимо для получения отрицательного теста на коронавирус. Также оцениваться будет психологическое здоровье пациентов.

Одна из авторов исследования, пульмонолог и доцент Всеиндийского института медицинских наук Ручи Дуа, рассказала, что набор на исследование уже начался.

Мы будем измерять маркеры воспаления по уровням S-реактивного белка, а также по стандартной шкале для оценки результатов здоровья в течение следующих двух-трёх месяцев.

Ручи Дуа
автор исследования

Ранее правительство Индии советовало лечить Covid-19 лёгкой формы при помощи альтернативной медицины, например, гомеопатии или Аюрведа — древнего индийского лечебного метода.

В Индии продолжают фиксировать рекордное число новых случаев заболевания Covid-19 — свыше 400 тысяч новых случаев за сутки. Каждый день умирает по три с половиной тысячи человек. По официальной статистике, общее число заболевших достигло больше 21 миллиона, умерших — 230 тысяч.

#новости #covid19 #индия #наука

16 16 комментариев
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Идеологический якорь

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Идеологический якорь

Идеологический
3

извиняюсь, не то

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Строительный татарин

Идеологический
2
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Денис Лапин

Идеологический
0

а на украинском есть?

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Argumenta Ambigua

5

Влияние колокольного звонка на Ковид пока не изучали?

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Тихий диод

Argumenta
3

Если слышишь звон колокола — уже поздно что-то делать

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Argumenta Ambigua

Тихий
1

схема не работает, если живешь рядом с колокольней

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Азамат Багатов

3
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Украинский лолипоп

1
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Структурный пришелец

1

Ну им сейчас только о духовных практиках излечения и думать...

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Sergey Michko

1

The planet will shake us off like a bad case of flees (c) G. Carlin

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Константин Г.

1

У нас сегодня ТЖ трансцендентный

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Кристиан Бедгер

0

Все таки освещение городов с вертолётов попами гораздо эффективнее - их вода взаимодействует с небом, создавая облака что порождают дожди, люди в дождь не гуляют, а также не тратят деньги государства - многоходовочка и вообще мы в рай попадём.

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С H А P Р i Е

0

Вечер эзотерики на тж. индусы, монахи...

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С H А P Р i Е

С
0

Министерство науки Индии звучит как министерство магии в ГП

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Евгений Космолинский

0

На фоне соседней новости про буддийских монахов не так уж и дико звучит

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