Исследование проводит Всеиндийский институт медицинских наук. Основная цель — определить, может ли повторение Гаятри-мантры и религиозного гимна, а также практика йоги Пранаяма повлиять на скорость лечения пациентов от Covid-19. Об этом сообщает The Hindu.

Чтобы проводить испытания на людях, авторы исследования зарегистрировали его в реестре клинических испытаний Индийского совета медицинских исследований. Пациенты «с умеренными симптомами» будут распределены на две группы по 10 человек: в первой группе будут проводиться упражнения на пение и дыхание в течение 14 дней под наблюдением сертифицированного инструктора по йоге, вторая же получит стандартное лечение. Затем учёные сравнят, есть ли разница в продолжительности пребывания в больнице и времени, которое необходимо для получения отрицательного теста на коронавирус. Также оцениваться будет психологическое здоровье пациентов.