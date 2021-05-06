Министерство науки Индии профинансировало исследование о влиянии Гаятри-мантры на лечение от Covid-19 Статьи редакции
Учёные оценят, влияет ли духовная практика на скорость выздоровления.
Исследование проводит Всеиндийский институт медицинских наук. Основная цель — определить, может ли повторение Гаятри-мантры и религиозного гимна, а также практика йоги Пранаяма повлиять на скорость лечения пациентов от Covid-19. Об этом сообщает The Hindu.
Чтобы проводить испытания на людях, авторы исследования зарегистрировали его в реестре клинических испытаний Индийского совета медицинских исследований. Пациенты «с умеренными симптомами» будут распределены на две группы по 10 человек: в первой группе будут проводиться упражнения на пение и дыхание в течение 14 дней под наблюдением сертифицированного инструктора по йоге, вторая же получит стандартное лечение. Затем учёные сравнят, есть ли разница в продолжительности пребывания в больнице и времени, которое необходимо для получения отрицательного теста на коронавирус. Также оцениваться будет психологическое здоровье пациентов.
Одна из авторов исследования, пульмонолог и доцент Всеиндийского института медицинских наук Ручи Дуа, рассказала, что набор на исследование уже начался.
Ранее правительство Индии советовало лечить Covid-19 лёгкой формы при помощи альтернативной медицины, например, гомеопатии или Аюрведа — древнего индийского лечебного метода.
В Индии продолжают фиксировать рекордное число новых случаев заболевания Covid-19 — свыше 400 тысяч новых случаев за сутки. Каждый день умирает по три с половиной тысячи человек. По официальной статистике, общее число заболевших достигло больше 21 миллиона, умерших — 230 тысяч.
Идеологический якорь
извиняюсь, не то
Влияние колокольного звонка на Ковид пока не изучали?
Тихий диод
Если слышишь звон колокола — уже поздно что-то делать
Все таки освещение городов с вертолётов попами гораздо эффективнее - их вода взаимодействует с небом, создавая облака что порождают дожди, люди в дождь не гуляют, а также не тратят деньги государства - многоходовочка и вообще мы в рай попадём.
Вечер эзотерики на тж. индусы, монахи...
На фоне соседней новости про буддийских монахов не так уж и дико звучит