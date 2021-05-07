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Новости vc.ru

Минюст вложит 230 миллионов рублей в создание бесплатного бота для юридических консультаций Статьи редакции

Министерство планирует, что в 2023 году количество пользователей сервиса составит около 20 миллионов человек.

18 18 комментариев
540 просмотров

В рамках программы цифровизации Минюст планирует создать голосового и чат-бота, который будет бесплатно консультировать по юридическим вопросам, пишет «Коммерсантъ».

Министерство планирует потратить на внедрение цифровых технологий около 908,5 миллионов рублей до 2023 года. Один из проектов в этой области — сервис «Цифровой юрист», на создание которого планируется потратить 230 миллионов рублей.

В Минюсте пояснили, что «Цифровой юрист» — это текстовый и голосовой бот, который будет оказывать юридические консультации и поможет найти нужные нормативно-правовые акты.

В стране уже есть коммерческие боты, которые могут решить конкретные юридические задачи и составить простые документы по шаблону, рассказал изданию член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Павел Лавренков.

«Но такие программы обычно направлены на решение какой-то одной конкретной проблемы пользователя, будь то консультация по заранее известной теме или составление документа по заданному шаблону»,— уточнил он.

Сейчас в России нет полноценного бота, который даёт осмысленные юридические консультации, считает эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев. Существуют похожие сервисы, но они представляют собой только поисковик по базе нормативных актов и судебной практики.

#новости

18 18 комментариев
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18 комментариев
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Бессмысленный Кирилл

11

бот который определяет статью, формирует дело и отправляет его прокурору

мечта

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Злая Уточка

3

-Вы хотите подать жалобу?
-Да
-Вы зарегистрировались как иногент, спасибо.
Дверной звонок*

Ответить

dead

Злая
1

Скорее *звуки болгарки*

Ответить

Заинтересованный Артем

dead
1
Ответить

Лысина Арика

1

300 лямов на сука бота. Я не пограмист, но готов им сам сделать за 200к подобного бота через гайды на ютубе/

Ответить

Предельный Женя

Лысина
2

Возможно, там ещё поддержка на N лет

Ответить

Лысина Арика

Предельный
1

На сколько? 200 лет?

Ответить

AttentiveMilk

Лысина
2

Ну вот так it works 🤷🏿

Ответить

AttentiveMilk

AttentiveMilk
0

Да, ценники для компаний-разработчиков и для фрилансеров так отличаются

Ответить

AttentiveMilk

Attenti…
0

Устраивайся в ит. Будешь Денису Ширяеву говорить чё делать

Ответить

AttentiveMilk

Attenti…
0

Работать над продуктом или бутыли с водой для носить

Ответить

John Brain

1

Бесплатный кремлебот. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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groostlan

1

ох и насоветует он

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Руслан Астратов

1

"Минюст вложит 230 миллионов рублей в создание бесплатного бота для юридических консультаций  "

"бесплатного бота для юридических консультаций"

@листочек 

Есть работа для тебя

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Роман Манаев

0

передайте Минюсту сделаю им бота за 10% от прайса

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Украденная жизнь

Роман
1

Минюст просил передать, что откат меньше 150 лямов приемлем только если ты доплатишь.

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С H А P Р i Е

0

Потрачено

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Закрытый диод

0

Отличная тема, россиянам надо массово повышать правосознание.
Если сделают хорошо, буду пользоваться. Проблема многих существующих решений в том, что без человека в той или иной степени не обойтись, а создателям не всегда интересно поддерживать такие проекты. 

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