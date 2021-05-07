Минюст вложит 230 миллионов рублей в создание бесплатного бота для юридических консультаций Статьи редакции
Министерство планирует, что в 2023 году количество пользователей сервиса составит около 20 миллионов человек.
В рамках программы цифровизации Минюст планирует создать голосового и чат-бота, который будет бесплатно консультировать по юридическим вопросам, пишет «Коммерсантъ».
Министерство планирует потратить на внедрение цифровых технологий около 908,5 миллионов рублей до 2023 года. Один из проектов в этой области — сервис «Цифровой юрист», на создание которого планируется потратить 230 миллионов рублей.
В Минюсте пояснили, что «Цифровой юрист» — это текстовый и голосовой бот, который будет оказывать юридические консультации и поможет найти нужные нормативно-правовые акты.
В стране уже есть коммерческие боты, которые могут решить конкретные юридические задачи и составить простые документы по шаблону, рассказал изданию член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Павел Лавренков.
«Но такие программы обычно направлены на решение какой-то одной конкретной проблемы пользователя, будь то консультация по заранее известной теме или составление документа по заданному шаблону»,— уточнил он.
Сейчас в России нет полноценного бота, который даёт осмысленные юридические консультации, считает эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев. Существуют похожие сервисы, но они представляют собой только поисковик по базе нормативных актов и судебной практики.
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300 лямов на сука бота. Я не пограмист, но готов им сам сделать за 200к подобного бота через гайды на ютубе/
Предельный Женя
Возможно, там ещё поддержка на N лет
Ну вот так it works 🤷🏿
Да, ценники для компаний-разработчиков и для фрилансеров так отличаются
Устраивайся в ит. Будешь Денису Ширяеву говорить чё делать
"Минюст вложит 230 миллионов рублей в создание бесплатного бота для юридических консультаций "
"бесплатного бота для юридических консультаций"
@листочек
Есть работа для тебя
передайте Минюсту сделаю им бота за 10% от прайса
Минюст просил передать, что откат меньше 150 лямов приемлем только если ты доплатишь.