Гостей передачи похищали «боевики» с ненастоящим оружием и жилетами смертников — после этого их спасали «иракские солдаты».

Иракские власти отменили телепередачу Tannab Raslan после критики зрителей, которые посчитали шоу жестким и оскорбительным. Об этом сообщает AP.

На реалити-шоу приглашали знаменитостей, включая актёров и футболистов, под предлогом участия в «благотворительном мероприятии». Создатели шоу разыгрывали сценарии, в которых на гостей нападали «боевики ИГ», а позже их освобождали «иракские солдаты». В инсценировках использовали ненастоящее оружие и взрывы, а «боевики» угрожали взорвать фальшивые жилеты смертников.

В одном из эпизодов иракскую актрису Нессму Таннеб отвезли в сельскую местность за пределами Багдада под предлогом встретиться с семьей. На подставном контрольно-пропускном пункте ей сказали, что район, куда они направлялись, подвергся нападению боевиков.

Таннеб попросила вернуться назад, но её проигнорировали. После этого её завели в здание, после чего раздался взрыв, а «боевики» ворвались в помещение. Актриса с завязанными глазами плакала, кричала и в конце концов потеряла сознание, когда её «освобождали» актёры, играющие солдат.

Ведущий шоу Раслан Хаддад заявил, что отмена шоу несправедлива, поскольку в передаче показывали героизм иракских военных. По его словам, участники знали, на что соглашаются. Производством шоу занималась вооружённая организация Сил народной мобилизации, которая помогала иракскому правительству сражаться против ИГ.