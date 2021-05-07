В Ираке сняли с телеэфира пранк-шоу, в котором инсценировали нападение боевиков ИГ на знаменитостей Статьи редакции
Гостей передачи похищали «боевики» с ненастоящим оружием и жилетами смертников — после этого их спасали «иракские солдаты».
Иракские власти отменили телепередачу Tannab Raslan после критики зрителей, которые посчитали шоу жестким и оскорбительным. Об этом сообщает AP.
На реалити-шоу приглашали знаменитостей, включая актёров и футболистов, под предлогом участия в «благотворительном мероприятии». Создатели шоу разыгрывали сценарии, в которых на гостей нападали «боевики ИГ», а позже их освобождали «иракские солдаты». В инсценировках использовали ненастоящее оружие и взрывы, а «боевики» угрожали взорвать фальшивые жилеты смертников.
В одном из эпизодов иракскую актрису Нессму Таннеб отвезли в сельскую местность за пределами Багдада под предлогом встретиться с семьей. На подставном контрольно-пропускном пункте ей сказали, что район, куда они направлялись, подвергся нападению боевиков.
Таннеб попросила вернуться назад, но её проигнорировали. После этого её завели в здание, после чего раздался взрыв, а «боевики» ворвались в помещение. Актриса с завязанными глазами плакала, кричала и в конце концов потеряла сознание, когда её «освобождали» актёры, играющие солдат.
Ведущий шоу Раслан Хаддад заявил, что отмена шоу несправедлива, поскольку в передаче показывали героизм иракских военных. По его словам, участники знали, на что соглашаются. Производством шоу занималась вооружённая организация Сил народной мобилизации, которая помогала иракскому правительству сражаться против ИГ.
Системный яд
Розыгрыш с Валдисом норм тоже был
Смертный вентилятор
Галки через постель выдаются
Согласный волк
Теперь их купить можно. Через меня
@вахтер
коррупция на тж
Хуя они там массовики-затейники
боюсь, что наши только гениальные многоходовочки разыгрывать могут
Зачем в ираке тв?
Привет. Как дела??
Почему Орлов терпит цензуру на ТЖ?????