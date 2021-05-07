Новости
Даша Лейзаренко

В Ираке сняли с телеэфира пранк-шоу​, в котором инсценировали нападение боевиков ИГ на знаменитостей Статьи редакции

Гостей передачи похищали «боевики» с ненастоящим оружием и жилетами смертников — после этого их спасали «иракские солдаты».

Иракские власти отменили телепередачу Tannab Raslan после критики зрителей, которые посчитали шоу жестким и оскорбительным. Об этом сообщает AP.

На реалити-шоу приглашали знаменитостей, включая актёров и футболистов, под предлогом участия в «благотворительном мероприятии». Создатели шоу разыгрывали сценарии, в которых на гостей нападали «боевики ИГ», а позже их освобождали «иракские солдаты». В инсценировках использовали ненастоящее оружие и взрывы, а «боевики» угрожали взорвать фальшивые жилеты смертников.

В одном из эпизодов иракскую актрису Нессму Таннеб отвезли в сельскую местность за пределами Багдада под предлогом встретиться с семьей. На подставном контрольно-пропускном пункте ей сказали, что район, куда они направлялись, подвергся нападению боевиков.

Таннеб попросила вернуться назад, но её проигнорировали. После этого её завели в здание, после чего раздался взрыв, а «боевики» ворвались в помещение. Актриса с завязанными глазами плакала, кричала и в конце концов потеряла сознание, когда её «освобождали» актёры, играющие солдат.

Ведущий шоу Раслан Хаддад заявил, что отмена шоу несправедлива, поскольку в передаче показывали героизм иракских военных. По его словам, участники знали, на что соглашаются. Производством шоу занималась вооружённая организация Сил народной мобилизации, которая помогала иракскому правительству сражаться против ИГ.

#новости #ирак #иг

1999 просмотров
47 47 комментариев
15
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Даша Лейзаренко", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0440\u0430\u043a","\u0438\u0433"], "comments": 47, "likes": 15, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 378422, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 07 May 2021 09:18:58 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
47 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Согласный волк

43

Вот это настоящие пранки, а не эти ваши вован и лексус.

Ответить

Damonl

Согласный
1

Я видел настоящие пранки. Правда название канала не помню. Но там очень жестко в снг разыгрывали 

Ответить

Системный яд

Damonl
10

Розыгрыш с Валдисом норм тоже был

Ответить

Владислав

Системн…
10

До сих пор жду, когда он ворвётся в мою комнату с оператором и скажет, что все события моей жизни – это розыгрыш

Ответить

A patient patient

Damonl
1

настоящие пранки

Ты столько ошибок сделал в фразе "настоящих долбоёбов"!

Ответить

Damonl

A
1

пациент, узбагойсиии

Ответить

A patient

Damonl
2

Так это... я же уже

Ответить

Ze Katze

Согласный
0

А чего у тебя галка
А чего у меня нет

Ответить

Смертный вентилятор

Ze
9

Галки через постель выдаются

Ответить

Рассылка на

Смертный
1

Точно, он с айфона пишет.

Ответить

Легкий

Смертный
0

Так он поэтому и спрашивает

Ответить

Согласный волк

Ze
2

Теперь их купить можно. Через меня

Ответить

Смертный

Согласн…
3

@вахтер
коррупция на тж

Ответить

Согласный волк

Смертный
6

Коррупция правилами тж не запрещена

Ответить

Согласный волк

Смертный
1

Коррупция правилами тж не запрещена

Ответить

Согласный волк

Согласн…
6

Блять.
Дважды не запрещена!

Ответить

Смертный

Согласн…
2

Да она походу нигде не запрещена

Ответить

alexferman

11

Хуя они там массовики-затейники

Ответить

С H А P Р i Е

alexferman
5

массовики-смертники

Ответить

Согласный волк

10

После таких новостей начинает теплиться искорка надежды, что весь наш пиздец в стране - это тоже пранк для шоу, и что сейчас все такие захлопают, подарят цветы и скажут «ну вы чот пиздец, мы тут уже довели все до абсурда, а вы все верите и верите!»

Ответить

С H А P Р i Е

Согласный
3

боюсь, что наши только гениальные многоходовочки разыгрывать могут

Ответить

Названый цветок

Согласный
3
Ответить

Дмитрий Орлов

3

Зачем в ираке тв?

Ответить

Даша Лейзаренко

Дмитрий
5

привет дим 

Ответить

Дмитрий Орлов

Даша
1

Привет. Как дела??

Ответить

Даша Лейзаренко

Дмитрий
5

соскучилась по тебе 

Ответить

alexferman

Дмитрий
3

Почему Орлов терпит цензуру на ТЖ?????

Ответить

Дмитрий Орлов

alexfer…
1

Меня никто не цензурирует 

Ответить

Согласный волк

Даша
1

Скажи ему «саси сабаку», плиз

Ответить

Даша Лейзаренко

Согласн…
1

откуда ты про это знаешь... 

Ответить

Согласный волк

Даша
0

Я есть в чате, Даша)

Ответить

Даша Лейзаренко

Согласн…
0

каком чате... 

Ответить

Согласный волк

Даша
0

Откуда Паша делает скрины и собирает стикерпак)

Ответить

Даша

Согласн…
1

в Аляске?...... 

Ответить

Согласный

Даша
0

Аляска, Курилы и т.д.

Ответить

Дмитрий

Согласн…
2

Добавь в чат

Ответить

Алексей Ермолаев

3

Хороший тамада и конкурс интересный

Ответить

Semen Semenov

2

По его словам, участники знали, на что соглашаются.

Постанова короче

Ответить

ad unguem

1

Иракский Jackass c Джамалом Ибн-Ноксвиллем?

Ответить

Благородный химик

1

just a prank bro

Ответить

С H А P Р i Е

0
Ответить

Рассылка на почту

0

удалил, а то посадят

Ответить

Федя Прозоров

0

Первый канал, хватит показывать чушь, верни Пельша и Арно!

Ответить

KSA

0

Ох*****й розыгрышь

Ответить

Alexey Khudyakov

0

bruh

Ответить

Максим Сидоров

0
Ответить

Shred

0
Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Автор законопроекта о запрете сравнивать Германию и СССР назвала «последней каплей» книгу «Тонкое искусство пофигизма»
Она процитировала выдержку: «На долю поляков выпало немало бедствий: изнасилования и убийства, сначала нацистами, затем советскими солдатами».
295
Новости
В Турции задержали украинок за обнажённую фотосессию на яхте
Девушек во время съёмки сфотографировали с другой яхты.
134
Наука
Исследование: Тела буддийских монахов в состоянии посмертной медитации не проявляют типичных признаков смерти
Они не разлагаются и сохраняют эластичность кожи.
256
Популярное за три дня
Интернет
Тиктокер с осуждающим взглядом «разрушает» бесполезные лайфхаки, которые только усложняют жизнь
Такой «постмодерн» оценили в сети — за месяц на блогера подписалось 30 миллионов пользователей.
93
Интернет
Ивангай против Дудя: блогер обвинил журналиста в цензуре интервью, тот ответил отрывком без монтажа
Спустя полтора месяца блогер заявил, что из видео вырезали его высказывания об отношениях Украины с Россией.
315
Новости
Признанный иноагентом журналист рассказал о перечислении денег чиновникам и политикам из Пскова
По закону теперь им придётся указывать связь с иноагентом, если они вновь решат пойти на выборы.
58
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

andorus

Исследование: Тела буддийских…

Михаил Набоков

Запись в подсайте Twitter

bro mi

Исследование: Тела буддийских…

Митя Мурасов

После поручения Путина…

Морозов

Правительство РФ обязало…

Зефир

После поручения Путина…

Кирилл Черняев

После поручения Путина…

Егор - Егор

В игре AI Dungeon, где сюжет…

Митя Мурасов

Правительство РФ обязало…

Дмитрий Кораблёв

Первый день суда Epic Games…
null