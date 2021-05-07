После поручения Путина «Газпром» пообещал бесплатно провести газ в небольшие частные дома Статьи редакции
Участок должен располагаться не далее 200 метров от газораспределительной сети.
Бесплатное подключение к газу в рамках догазификации распространяется на дома площадью не более 300 м². Об этом в эфире «России 1» сообщил генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.
На бесплатное подключение смогут рассчитывать потребители, чей максимальный часовой расход газа не превышает семи кубометров. Проведение газа на участке придется оплатить за свой счёт.
Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил довести уровень газификации в стране к 2030 году до 82,9% (сейчас — 71,4%). Он также назвал недопустимым, чтобы россияне платили за подключение домовладений к газу, и поручил исправить это.
Сколько он уже лет ебется с этой газификацией постоянно перенося сроки?
Ему Навальный руки связывал, как ты не понимаешь! Вот посадили Алексея - сразу развитие пошло!
Бесплатное подключение к газу в рамках догазификации распространяется на дома площадью не более 300 м². На бесплатное подключение смогут рассчитывать потребители, чей максимальный часовой расход газа не превышает семи кубометров.
Ну начались звездочки и нечитаемый шрифт
Вот это мне кажется существеннее "Участок должен располагаться не далее 200 метров от газораспределительной сети"
Вообще теперь никакой мотивации тянуть газ в котеджные поселки и уж тем более садоводства у оператора не будет. Придется убеждать всех скинуться на строительство ГТС по улицам поселка. И если кто-то не согласится, то по сути сможет подключиться на халяву.
7кубов газа это очень много. В час. Тут за месяц столько набегает летом и то меньше может быть
У вас котел электрический чтоль?
Нет. Газовый. Старый, дед ещё своими руками ставил и разводку делал. Зависит от зимы сколько потребляем газа. Самое большое было 87 кубов, но эт я топил) Когда почти полторы недели стояли морозы -30. Дом 80 квадратов
Профессиональный
Современный газовый котёл в 24 кВт, жрет на полной мощности 3,3 м3/ч газа
ну где-то 58 квт эквивалент
Фигасе говно у вас газ. У нас 1 м³ при 20°С должен давать 10,5 кВт по норме.
1 кубометр метана весит 668 гр, при удельной теплоте сгорания в 46,1 мдж/кг это 30,8 мдж или 8,5 квт*ч
Минеральный
Причем тут собственно метан?
а что же тут тогда причем?
так
У меня никогда не было газа, и я всегда считал, что там пропан.
Еще на метане работают газовые ТЭС и ТЭЦ. По газопроводам в Европу и Китай Газпром гонит именно метан, КПГ на АЗС это метан, то что журналисты называют СПГ это тоже метан.
А вот то что предлагают в качестве автономной газификации с закапыванием газгольдера - это как раз СУГ - пропан-бутан.
Тогда это нас в Эстонии наопывают. В счетах указывают приведённое к нормальным условиям всё,данные берут на бирже www.getbaltic.com, которая этот газ и продаёт.
68.67 m3, 723.388 kWh
В феврале было в среднем 10,54 кВт°ч на 1м³ (возможно тут и есть источник расхождения - единица другая).
Недавно в Россию переехал?
спойлер: никто ничего никому не подключит
Подключат опять одну бабку и под гимн России начнут торжественно разогревать тушонку.
И за чей счет все это будет? Опять тупо повысят цены на газ?
Дак сам путин вроде 90% и к 25 году обещал, а не 83% к 30.
200 метров от трубы? Это даже не смешно.
Профессиональный пришелец
у некоторых труба газовая и по участку проходит и хер ты к ней подключишься )
Вот вот, в моей провинции почти на всех улицах газовые трубы вдоль калиток идут, только как к ним подключиться никто н знает
У родственников в Томской области тоже не было в деревне газа. Нефтегазоносный регион хули.
Правда, деду с бабкой Пыня дрова давал на зиму. Оставалось за три копейки найти местного Ваньку, чтоб эти дрова наколол.
Как же заебал. Подключи ты блядь ближайшее подмосковье.
Был проездом под Воронежем, там деревня из трех домов с газом, а тут целые села и деревни без. Хуй я пойду голосовать за такое!
Интересно, если такая штука заработает, как это отразится на моём СНТ, где трубы проложены у всех домов, но за подключение просят миллион?
Там такой прикол: лет 5-7 назад провели трубы по всем дорогам, но подключилось процентов 20% участков, потому что цены тогда были что-то типа 300-500К, что и тогда было много.
А в прошлом году подключиться уже стоило почти миллион. Не только из-за инфляции, а ещё и потому что те самые 20% оказались хитрожопыми посредниками: заключив договор с той газовой компанией ООО "Газлесгрядкасервис", они стали (законно) накидывать цену для тех, кто решил подключиться позже, а выгоду делить между собой, первоподключившимися.
Судя по заметке, если верить:) словам, то получается, что в СНТ все оговорённые условия соблюдены: газ подведён ко всем домам бесплатно, площадь домов не превышается, объёмы потребления тоже должны быть в рамках, но за проведение на участок нужно платить (у нас) миллион. Смекаете?
тоже обратил на это внимание, ключевое там "бесплатно до участка". Сейчас много таких, газ идет по улице вдоль забора, а подключиться хер, цену ломят такую, что всю жизнь можно электричеством топить. По факту очередной пук в лужу от царя
А к чему ограничение на бесплатное подключение в 7 кубов? Разве подключение больших потребителей, которые будут много потреблять и платить за газ не самое выгодное самому газпрому?
Возможно подразумевается, что эти ребята, которые могут сожрать больше 7 кубов в час, например в промышленных печах, что-то на этом имеют.
Для остальных, вот такая вот помощь, так сказатб. "Средний suka класс", который не может себе позволить врезаться к магистрали.
ну типа подключится такой потребитель на халяву к ГТС и мощностей ее для остальных потребителей не хватит, придется тратиться на увеличение мощностей.
Нужно больше-плати
ну вообще у нас тарифы на газ для населения устанавливаются регионами, а не рыночком. Да и 90 долларов за 1000 кубов для населения, дешевле в Европе только в Казахстане, вроде как.
Стоимость транспортировки до Европы порядка 20 долларов, так что считайте кому Газпром хочет продавать газ.
Толсто.
Ой, прости.
Минеральный украинец
Ну вообще то это правда и я не троллировал.
Меня это всегда поражало.
Минеральный
Ну не постсоветское же.
Но в РФ то где это советское наследие?
Та хз, сам удивляюсь. Бабке в Тамбовской области только в нулевые провели газ. До этого дрова, уголь и газовые баллоны. А это, в свое время, был опытный совхоз подконтрольный Москве.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
в бурятию газ проведите в рот ебал вас
вот так считаю
Так это уже сделано хуй знает когда, у меня к матери каждый год приходят и говорят "вот сейчас будем проводить вам газ в дом, с вас сто тыщ" (причём с каждым годом цена растёт, начинали с тридцатки), а в итоге этими опросами всё и закончилось.
Краснодарский край