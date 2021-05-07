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Артём Мазанов

После поручения Путина «Газпром» пообещал бесплатно провести газ в небольшие частные дома Статьи редакции

Участок должен располагаться не далее 200 метров от газораспределительной сети.

Бесплатное подключение к газу в рамках догазификации распространяется на дома площадью не более 300 м². Об этом в эфире «России 1» сообщил генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

На бесплатное подключение смогут рассчитывать потребители, чей максимальный часовой расход газа не превышает семи кубометров. Проведение газа на участке придется оплатить за свой счёт.

В обязанности регионального оператора по газификации будет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка. То есть вошли в населённый пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство.

Сергей Густов
гендиректор «Газпром межрегионгаз»

Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил довести уровень газификации в стране к 2030 году до 82,9% (сейчас — 71,4%). Он также назвал недопустимым, чтобы россияне платили за подключение домовладений к газу, и поручил исправить это.

#новости

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73 комментария
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Мистер Блондин

30

Сколько он уже лет ебется с этой газификацией постоянно перенося сроки? 

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alexferman

Мистер
31

Ему Навальный руки связывал, как ты не понимаешь! Вот посадили Алексея - сразу развитие пошло!

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Marhal_New _Arleana

alexferman
0

Я всегда знал что он по БДСМ

Ответить

Ленинский Денис

Мистер
26

21

Ответить

С H А P Р i Е

Мистер
3

* постоянно обнуляя сроки

Ответить

С H А P Р i Е

22

Бесплатное подключение к газу в рамках догазификации распространяется на дома площадью не более 300 м². На бесплатное подключение смогут рассчитывать потребители, чей максимальный часовой расход газа не превышает семи кубометров.

Ну начались звездочки и нечитаемый шрифт

Ответить

Михаил Зеленин

С
7

Вот это мне кажется существеннее "Участок должен располагаться не далее 200 метров от газораспределительной сети"
Вообще теперь никакой мотивации тянуть газ в котеджные поселки и уж тем более садоводства у оператора не будет. Придется убеждать всех скинуться на строительство ГТС по улицам поселка. И если кто-то не согласится, то по сути сможет подключиться на халяву. 

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Хиханьки да Хаханьки

С
4

7кубов газа это очень много. В час. Тут за месяц столько набегает летом и то меньше может быть

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Твой Полиомелит

Хиханьки
2

У вас котел электрический чтоль?

Ответить

Хиханьки да

Твой
1

Нет. Газовый. Старый, дед ещё своими руками ставил и разводку делал. Зависит от зимы сколько потребляем газа. Самое большое было 87 кубов, но эт я топил) Когда почти полторы недели стояли морозы -30. Дом 80 квадратов

Ответить

Минеральный

Хиханьки
1

и то 87м3/30д/24ч=0,12м3 в час

Ответить

Хиханьки да

Хиханьки
0

Летом он нафиг не нужен, горит фитиль в режиме ожидания.

Ответить

Профессиональный

Хиханьки
0

Современный газовый котёл в 24 кВт, жрет на полной мощности 3,3 м3/ч газа

Ответить

Михаил Зеленин

Хиханьки
1

ну где-то 58 квт эквивалент 

Ответить

Paavo Ulmanis

Михаил
0

Фигасе говно у вас газ. У нас 1 м³ при 20°С должен давать 10,5 кВт по норме.

Ответить

Михаил Зеленин

Paavo
0

1 кубометр метана весит 668 гр, при удельной теплоте сгорания в 46,1 мдж/кг это 30,8 мдж или 8,5 квт*ч

Ответить

Минеральный

Михаил
0

Причем тут собственно метан?

Ответить

Михаил Зеленин

Минерал…
1

а что же тут тогда причем? 

Ответить

Георгий

Михаил
0

У вас в доме МЕТАН?

Ответить

Михаил

Георгий
2

ага прям из трубы.

Ответить

Минеральны

Михаил
0

так 

Ответить

Михаил

Минерал…
1

ну вообще-то речь про природный газ, а это метан 

Ответить

Минеральны

Михаил
2

У меня никогда не было газа, и я всегда считал, что там пропан.

Ответить

Vadim

Минерал…
0

все детство бегали по двору мимо клетки газовой, где надписи пропан-бутан были, а метаном в школе пугали. чет тоже в шоке сейчас немного, что его в бытовых моментах используют

Ответить

Dr Serj

Vadim
2

Пропан из нефти получают

Ответить

Михаил

Dr
0

Ещё из жирного газа можно

Ответить

Михаил

Vadim
1

Еще на метане работают газовые ТЭС и ТЭЦ. По газопроводам в Европу и Китай Газпром гонит именно метан,  КПГ на АЗС это метан, то что журналисты называют СПГ это тоже метан.

А вот то что предлагают в качестве автономной газификации с закапыванием газгольдера - это как раз СУГ - пропан-бутан. 

Ответить

Профессион

Минерал…
0

пропан это только сжиженный

Ответить

Paavo Ulmanis

Михаил
0

Тогда это нас в Эстонии наопывают. В счетах указывают приведённое к нормальным условиям всё,данные берут на бирже www.getbaltic.com, которая этот газ и продаёт.
68.67 m3, 723.388 kWh
В феврале было в среднем 10,54 кВт°ч на 1м³ (возможно тут и есть источник расхождения - единица другая).

Ответить

Aleksandr Dolgikh

С
0

Недавно в Россию переехал?

Ответить

С H А P Р i Е

Aleksandr
0

на тж я недавно, да

Ответить

Roma Dmitriev

13

спойлер: никто ничего никому не подключит

Ответить

Andrew Muralov

Roma
13

Подключат опять одну бабку и под гимн России начнут торжественно разогревать тушонку. 

Ответить

С H А P Р i Е

Roma
4

клеммы к яйцам

Ответить

Украденная жизнь

15

Похоже, от схемы штрафовать тех, кто не провёл себе газ, отказались.

Ответить

Al

8

И за чей счет все это будет? Опять тупо повысят цены на газ? 

Ответить

Твой Полиомелит

Al
7

Ну а как без этого?

Ответить

Весёлый Никита

Al
4

Всем пиво за счет бармена

Ответить

Довольный волк

5

Дак сам путин вроде 90% и к 25 году обещал, а не 83% к 30.

https://www.vesti.ru/finance/article/2500104

Ответить

alexferman

Довольный
16

Он обнулился, прежние обещания недействительны

Ответить

Bkmz Иванов

Довольный
6
Ответить

So Dope

6

200 метров от трубы? Это даже не смешно.

Ответить

Профессиональный пришелец

So
3

у некоторых труба газовая и по участку проходит и хер ты к ней подключишься )

Ответить

Кирилл Черняев

Профессиональный
0

Вот вот, в моей провинции почти на всех улицах газовые трубы вдоль калиток идут, только как к ним подключиться никто н знает

Ответить

AZP

5

У родственников в Томской области тоже не было в деревне газа. Нефтегазоносный регион хули.
Правда, деду с бабкой Пыня дрова давал на зиму. Оставалось за три копейки найти местного Ваньку, чтоб эти дрова наколол. 

Ответить

alexferman

4

Какой хороший у вас президент, так эффективно решает проблемы

Ответить

Ёршик Золотой

2

Как же заебал. Подключи ты блядь ближайшее подмосковье.
Был проездом под Воронежем, там деревня из трех домов с газом, а тут целые села и деревни без. Хуй я пойду голосовать за такое!

Ответить

Жабка

Ёршик
5

Ну просто надо принять закон, что голосовать могут только жители из трех домов с газом.

Ответить

Кирилл Черняев

Ёршик
0

То что ты видел жёлтые трубы, ещё не значит что дома подключены

Ответить

робот-бёрдвотчер

3

Интересно, если такая штука заработает, как это отразится на моём СНТ, где трубы проложены у всех домов, но за подключение просят миллион?

Там такой прикол: лет 5-7 назад провели трубы по всем дорогам, но подключилось процентов 20% участков, потому что цены тогда были что-то типа 300-500К, что и тогда было много.
А в прошлом году подключиться уже стоило почти миллион. Не только из-за инфляции, а ещё и потому что те самые 20% оказались хитрожопыми посредниками: заключив договор с той газовой компанией ООО "Газлесгрядкасервис", они стали (законно) накидывать цену для тех, кто решил подключиться позже, а выгоду делить между собой, первоподключившимися.

Судя по заметке, если верить:) словам, то получается, что в СНТ все оговорённые условия соблюдены: газ подведён ко всем домам бесплатно, площадь домов не превышается, объёмы потребления тоже должны быть в рамках, но за проведение на участок нужно платить (у нас) миллион. Смекаете?

Ответить

Beerman

робот-бёрдвотчер
0

тоже обратил на это внимание, ключевое там "бесплатно до участка". Сейчас много таких, газ идет по улице вдоль забора, а подключиться хер, цену ломят такую, что всю жизнь можно электричеством топить. По факту очередной пук в лужу от царя

Ответить

Жабка

2

А к чему ограничение на бесплатное подключение в 7 кубов? Разве подключение больших потребителей, которые будут много потреблять и платить за газ не самое выгодное самому газпрому?

Ответить

Георгий Фульхерич

Жабка
2

Возможно подразумевается, что эти ребята, которые могут сожрать больше 7 кубов в час,  например в промышленных печах, что-то на этом имеют.
Для остальных, вот такая вот помощь, так сказатб. "Средний suka класс", который не может себе позволить врезаться к магистрали.

Ответить

Михаил Зеленин

Жабка
2

ну типа подключится такой потребитель на халяву к ГТС и мощностей ее для остальных потребителей не хватит, придется тратиться на увеличение мощностей. 

Ответить

Slow Dimon

Жабка
0

Нужно больше-плати

Ответить

Жабка

Slow
0

А того что, кто то в принципе готов купить много газа самого по себе не достаточно, чтобы сделать комфортные условия и не перекладывать увеличение мощностей на плечи хорошего клиента? Такое ощущение что газпром вообще продавать в России ничего не хочет, а его заставляют.

Ответить

Георгий

Жабка
0

Не.
Тут за рубли, а там за валюту. Все по рыночку.

Ответить

Михаил Зеленин

Жабка
0

ну вообще у нас тарифы на газ для населения устанавливаются регионами, а не рыночком. Да и 90 долларов за 1000 кубов для населения, дешевле в  Европе только в Казахстане, вроде как.
Стоимость транспортировки до Европы порядка 20 долларов, так что считайте кому Газпром хочет продавать газ.

Ответить

Roma Dmitriev

2

Хуй я пойду голосовать за такое!

ахаха

Ответить

Andrey Laur

2

Заходит как-то Путин в бар и говорит:
- Всем пива за счет заведения!

Ответить

Минеральный украинец

0

А вот на Украине газ вообще в каждой дыре, даже на удаленных хуторах.

Ответить

Георгий Фульхерич

Минеральный
0

Толсто.

Ой, прости.

Ответить

Минеральный украинец

Георгий
2

Ну вообще то это правда и я не троллировал.
Меня это всегда поражало.

Ответить

Георгий

Минерал…
0

Советское наследие?

Ответить

Минеральный

Георгий
2

Ну не постсоветское же.
Но в РФ то где это советское наследие?

Ответить

Георгий

Минерал…
0

Та хз, сам удивляюсь. Бабке в Тамбовской области только в нулевые провели газ. До этого дрова, уголь и газовые баллоны. А это, в свое время, был опытный совхоз подконтрольный Москве. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0

Ответить

Роман Яремчук

Георгий
0

Нет это при Украине в основном делали и делают 

Ответить

сироп от щекотки

0

Закись азота проведут

Ответить

Целесообразный Абдужаббор

0

Ещё могёт.

Ответить

Павел Макров

0

в бурятию газ проведите в рот ебал вас
вот так считаю

Ответить

Ваша Закладко

Павел
0

в мордовии газ есть

Ответить

Терье Анри

0

Допы никто не отменял

Ответить

Кирилл Черняев

0

Так это уже сделано хуй знает когда, у меня к матери каждый год приходят и говорят "вот сейчас будем проводить вам газ в дом, с вас сто тыщ" (причём с каждым годом цена растёт, начинали с тридцатки), а в итоге этими опросами всё и закончилось.
Краснодарский край

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