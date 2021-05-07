Бесплатное подключение к газу в рамках догазификации распространяется на дома площадью не более 300 м². Об этом в эфире «России 1» сообщил генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

На бесплатное подключение смогут рассчитывать потребители, чей максимальный часовой расход газа не превышает семи кубометров. Проведение газа на участке придется оплатить за свой счёт.

В обязанности регионального оператора по газификации будет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка. То есть вошли в населённый пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил довести уровень газификации в стране к 2030 году до 82,9% (сейчас — 71,4%). Он также назвал недопустимым, чтобы россияне платили за подключение домовладений к газу, и поручил исправить это.