Это назвали дополнительной мерой для стабилизации цен на топливо.

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По данным правительства, такой подход «снижает риски монопольного ценообразования, ведь многие доминирующие игроки топливного рынка обладают собственной сетью АЗС». Об этом сообщается на сайте кабмина.

Механизмы биржевых торгов бензином и дизелем будут усовершенствованы, что позволит избежать резких скачков цен на моторное топливо. правительство РФ

Постановление правительства РФ также вводит понятие регулярности и равномерности биржевых торгов. Кабмин считает, что это может помочь избежать дополнительного давления на цены у независимых сетей АЗС: поставщики будут заранее планировать объёмы поставок на каждую заправку.

17 марта Счётная палата предупредила о новом топливном кризисе в России. 1 мая заработала новая формула расчета цены бензина: базовая цена топлива, при превышении которой выплаты начинают идти из бюджета нефтеперерабатывающим компаниям, снижается на четыре тысячи рублей — до 52,3 тысячи за тонну. Предполагается, что расходы бюджета из-за этого увеличатся на 350 миллиардов рублей в 2021-2023 году.