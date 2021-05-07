Правительство РФ обязало нефтяников продавать бензин независимым заправкам по рыночным ценам Статьи редакции
Это назвали дополнительной мерой для стабилизации цен на топливо.
По данным правительства, такой подход «снижает риски монопольного ценообразования, ведь многие доминирующие игроки топливного рынка обладают собственной сетью АЗС». Об этом сообщается на сайте кабмина.
Постановление правительства РФ также вводит понятие регулярности и равномерности биржевых торгов. Кабмин считает, что это может помочь избежать дополнительного давления на цены у независимых сетей АЗС: поставщики будут заранее планировать объёмы поставок на каждую заправку.
17 марта Счётная палата предупредила о новом топливном кризисе в России. 1 мая заработала новая формула расчета цены бензина: базовая цена топлива, при превышении которой выплаты начинают идти из бюджета нефтеперерабатывающим компаниям, снижается на четыре тысячи рублей — до 52,3 тысячи за тонну. Предполагается, что расходы бюджета из-за этого увеличатся на 350 миллиардов рублей в 2021-2023 году.
По оценкам Независимого топливного союза (НТС), с 1 декабря 2020 года по 17 марта 2021 года цены на бензин на бирже выросли более чем на 18,5% (на АИ-92 — до 53,6 тысячи рублей, а на АИ-95 — до 55,3 тысячи рублей за тонну).
Самое время вспомнить про долю налогов в цене бензина
С ней, конечно, ничего делать не будут
Транспортный налог наполняет региональные бюджеты, а акциз уходит в федеральный бюджет. Только в России могут озадачиваться проблемой несостоятельности регионов, но при этом предлагать обрезать бюджеты этим регионам.
"Что позволит избежать резких скачков цен" - вниз? У них со стабилизацией цены интересная штука получается, они их ВСЕГДА стабилизируют когда они на пике