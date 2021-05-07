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Артём Мазанов

Правительство РФ обязало нефтяников продавать бензин независимым заправкам по рыночным ценам Статьи редакции

Это назвали дополнительной мерой для стабилизации цен на топливо.

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По данным правительства, такой подход «снижает риски монопольного ценообразования, ведь многие доминирующие игроки топливного рынка обладают собственной сетью АЗС». Об этом сообщается на сайте кабмина.

Механизмы биржевых торгов бензином и дизелем будут усовершенствованы, что позволит избежать резких скачков цен на моторное топливо.

правительство РФ

Постановление правительства РФ также вводит понятие регулярности и равномерности биржевых торгов. Кабмин считает, что это может помочь избежать дополнительного давления на цены у независимых сетей АЗС: поставщики будут заранее планировать объёмы поставок на каждую заправку.

17 марта Счётная палата предупредила о новом топливном кризисе в России. 1 мая заработала новая формула расчета цены бензина: базовая цена топлива, при превышении которой выплаты начинают идти из бюджета нефтеперерабатывающим компаниям, снижается на четыре тысячи рублей — до 52,3 тысячи за тонну. Предполагается, что расходы бюджета из-за этого увеличатся на 350 миллиардов рублей в 2021-2023 году.

По оценкам Независимого топливного союза (НТС), с 1 декабря 2020 года по 17 марта 2021 года цены на бензин на бирже выросли более чем на 18,5% (на АИ-92 — до 53,6 тысячи рублей, а на АИ-95 — до 55,3 тысячи рублей за тонну).

#новости #бензин

8 8 комментариев
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Должностной Данила

8

Мне кажется, что хотят наебать

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FOX

7

понятно, подорожает

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Fuскiпg Ростиslave

5

Самое время вспомнить про долю налогов в цене бензина
С ней, конечно, ничего делать не будут

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Некоторые кофе

3

Это же рф, тут какая-либо фигня, типа упавшего дерева в малых залупках неминуемо приводит к подорожанию бензина 

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С H А P Р i Е

1

Транспортный налог наполняет региональные бюджеты, а акциз уходит в федеральный бюджет. Только в России могут озадачиваться проблемой несостоятельности регионов, но при этом предлагать обрезать бюджеты этим регионам.

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С H А P Р i Е

С
1

Бля, не туда. Но хуй с нимя тащемта

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Fuскiпg Ростиslave

С
0

<3

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Захар Родионов

0

"Что позволит избежать резких скачков цен" - вниз? У них со стабилизацией цены интересная штука получается, они их ВСЕГДА стабилизируют когда они на пике

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