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Sasha Shambilova

Amnesty International вернула Алексею Навальному статус «узника совести» Статьи редакции

Организация отмечает, что это «никоим образом не подразумевает одобрения его взглядов».

51 51 комментарий
2913 просмотров

Международная правозащитная организация Amnesty International вновь признала Алексея Навального «узником совести». Организация назвала некоторые заявления Навального «предосудительными», но потребовала «немедленно и безоговорочно» освободить политика из тюрьмы.

Это означает, что, подтверждая статус Навального как узника совести, мы не одобряем его политическую программу, а настоятельно подчёркиваем необходимость признания российскими властями его прав, включая доступ к независимой медицинской помощи.

заявление Amnesty International

Организация извинилась «за негативное влияние, которое оказала лично на Алексея Навального, а также активистов в России и во всем мире, которые неустанно агитируют за его свободу» из-за отзыва статуса.

Ранее о намерении вернуть статус Навальному рассказал Леонид Волков во время выступления перед комитетом по иностранным делам Палаты общин Канады, сообщает «Медуза» со ссылкой на Reuters. По информации Волкова, Amnesty должна была выпустить соответствующий пресс-релиз 12 мая — «после того, как изучит, как на на неё могла повлиять российская кампания по дезинформации». В самой организации слова Волкова пока не комментировали.

Навального лишили статуса узника совести в феврале 2021 года, предположительно из-за своих видео и высказываниях о мигрантах. В конце того же месяца в организации сменился генеральный секретарь: новой главой Amnesty назначили Аньес Калламар — спецдоклачик ООН по делу об отравлении Навального.

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tjournal.ru

#навальный #новости #правозащита

Спасибо за наводку Дмитрий Орлов
51 51 комментарий
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Владимир Филатов

78

Навальный:

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Fuскiпg Ростиslave

6

Ну т.е. их спич про его твиты времен жж как бы не их или чьи?
Автор, сделайте прикреп на предыдушую новость из этой истории

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Fuскiпg
10

твиты времен жж

Ответить

Seon

Дмитрий
18

Все правильно написал

Ответить

Юрій Білозеров

Дмитрий
0

гоблой пахнет

Ответить

Дмитрий

Юрій
1

Павел Глоба?

Ответить

Юрій Білозеров

Дмитрий
2
Ответить

Fuскiпg Ростиslave

Fuскiпg
1

После справедливого возвращения Навальному статуса узника совести его команда извинится за грубости в адрес организации, на работу которой могли повлиять власти РФ?

Ответить

Дед Охуелыч

Fuскiпg
17

Лол, серьёзно, сомнительная конторка Amnesty International, которая и ранее была так сказать предвзята, сейчас когда на неё надавила общественность, внезапна дала заднюю, чтобы как-то поправить свою шаткую репутацию, - вот перед ним ещё ФБК должен извиняться, а не наоборот?

Ответить

Степан Анейчик

Дед
0

Если она настолько сомнительная, что же ФБК так переживала что Навального лишили статуса?

Ответить

Дмитрий Орлов

Степан
0

Им не понравилось, что это очередной повод пропаганде поныть про злого Навального

Ответить

Степан Анейчик

Дмитрий
0

Ой ебать, будто без этого поводов не хватало

Ответить

Дуд Волро

Fuскiпg
4

свалят на фотожоп кремля

Ответить

Fuскiпg Ростиslave

Дуд
5

Ит вос дип фэк

Ответить

Мистер Блондин

7

Дмитрий Орлов куда пропал Дмитрий Погорелов????

Ответить

Дмитрий Орлов

Мистер
10
Ответить

Ирина Ермолова

Мистер
1

Ну пропал и пропал, меня больше волнует...

Ответить

Мистер Блондин

8

Дмитрий, когда Алексей Навальный выйдет на свободу???

Ответить

Ленинский Денис

Мистер
4

зачем? 

Ответить

Мистер Блондин

Ленинский
5

Чтобы начать строить Россию новой эры

Ответить

Мистер Блондин

Мистер
3

Чтобы было о чем рассказать в нмдн2021

Ответить

Ленинский Денис

Мистер
4

вот когда майн кампф напишет, тогда и выйдет 

Ответить

Ленинский Денис

Ленинск…
3

раньше не вижу смысла 

Ответить

Мистер Блондин

Ленинск…
1

Вы еще на коленях будете просить принять вас в состав России Будущего 😤

Ответить

Ленинский

Мистер
–1

К тому моменту когда будет ПРБ в моей стране уже никто не сможет говорить на русском, так что навряд ли 

Ответить

Мистер

Ленинск…
7

Вы там глухонемую украину будущего строите?

Ответить

Ленинский

Мистер
0

не совсем

Ответить

Дмитрий

Ленинск…
0

Ты не доживешь что ли???

Ответить

Ленинский

Дмитрий
0

никто не доживет

Ответить

KSA

Ленинск…
1

Путин доживет

Ответить

Ленинский

KSA
0

думаю он ее и строит 

Ответить

KSA

Ленинск…
0

Так победим!

Ответить

Ленинский

KSA
0

просто вы не можете оценить это, возможно, только ваши внуки скажут Путину спасибо 

Ответить

Ирина Ермолова

Ленинск…
0

Да майнкрафт уже не пойдёт, нужно чтоб он ещё автобиографический фильм выпустил 

Ответить

Ирина Ермолова

Мистер
0

Он что-то уже лет 10 точно как пытается начать

Ответить

Целесообразный

Мистер
0

*нового положняка

Ответить

KSA

Ленинский
0

Погулять

Ответить

Алексей Злобин

Мистер
1

Никогда

Ответить

Мистер Блондин

Алексей
1

Как дела?

Ответить

Dmitry R.

Мистер
0
Ответить

Ирина Ермолова

Dmitry
0

Я уже здесь

Ответить

Stanley H. Tweedle

9

Что там проверять, под влиянием ртшной пизды Кати Казбек опозорились.

Ответить

Передовой Макс

4

Статус не бутерброд

Ответить

Paavo Ulmanis

3

Как шлюха из анекдота: хочу даю, хоче не даю; особенно если настоятельно попросят.

Ответить

Женатый самолет

3
Ответить

AZP

1

Международная правозащитная организация Amnesty International намерена вновь признать Алексея Навального «узником совести».

Мне нравится формулировка "намерена".
Я намерен переспать с Натальей Водяновой. Правда, она о моих намерениях пока не знает.

Ответить

Селёдка

AZP
1

Мы всем ТЖ-составом направим ей коллективное письмо с просьбой посодействовать в твоем начинании

Ответить

Степан Анейчик

1

предположительно из-за своих видео и высказываниях о мигрантах.

Не предположительно, а непосредственно из-за этих видео, о чем заявляла сама организация

Ответить

Таблетка Галоперидола

1

Статус узника совести это бутерброд

Ответить

Минимальный цветок

0

Ну и дальше что?

Ответить

AZP

Минимальный
1

Ничего.
Волков сигару будет курить в кресле-качалке, Навальный будет в шесть утра вставать и заправлять постель, потому что так положено по распорядку дня.

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