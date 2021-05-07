Организация отмечает, что это «никоим образом не подразумевает одобрения его взглядов».

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Международная правозащитная организация Amnesty International вновь признала Алексея Навального «узником совести». Организация назвала некоторые заявления Навального «предосудительными», но потребовала «немедленно и безоговорочно» освободить политика из тюрьмы.

Это означает, что, подтверждая статус Навального как узника совести, мы не одобряем его политическую программу, а настоятельно подчёркиваем необходимость признания российскими властями его прав, включая доступ к независимой медицинской помощи. заявление Amnesty International

Организация извинилась «за негативное влияние, которое оказала лично на Алексея Навального, а также активистов в России и во всем мире, которые неустанно агитируют за его свободу» из-за отзыва статуса.

Ранее о намерении вернуть статус Навальному рассказал Леонид Волков во время выступления перед комитетом по иностранным делам Палаты общин Канады, сообщает «Медуза» со ссылкой на Reuters. По информации Волкова, Amnesty должна была выпустить соответствующий пресс-релиз 12 мая — «после того, как изучит, как на на неё могла повлиять российская кампания по дезинформации». В самой организации слова Волкова пока не комментировали.