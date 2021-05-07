Amnesty International вернула Алексею Навальному статус «узника совести» Статьи редакции
Организация отмечает, что это «никоим образом не подразумевает одобрения его взглядов».
Международная правозащитная организация Amnesty International вновь признала Алексея Навального «узником совести». Организация назвала некоторые заявления Навального «предосудительными», но потребовала «немедленно и безоговорочно» освободить политика из тюрьмы.
Организация извинилась «за негативное влияние, которое оказала лично на Алексея Навального, а также активистов в России и во всем мире, которые неустанно агитируют за его свободу» из-за отзыва статуса.
Ранее о намерении вернуть статус Навальному рассказал Леонид Волков во время выступления перед комитетом по иностранным делам Палаты общин Канады, сообщает «Медуза» со ссылкой на Reuters. По информации Волкова, Amnesty должна была выпустить соответствующий пресс-релиз 12 мая — «после того, как изучит, как на на неё могла повлиять российская кампания по дезинформации». В самой организации слова Волкова пока не комментировали.
Навального лишили статуса узника совести в феврале 2021 года, предположительно из-за своих видео и высказываниях о мигрантах. В конце того же месяца в организации сменился генеральный секретарь: новой главой Amnesty назначили Аньес Калламар — спецдоклачик ООН по делу об отравлении Навального.
Ну т.е. их спич про его твиты времен жж как бы не их или чьи?
Автор, сделайте прикреп на предыдушую новость из этой истории
твиты времен жж
гоблой пахнет
После справедливого возвращения Навальному статуса узника совести его команда извинится за грубости в адрес организации, на работу которой могли повлиять власти РФ?
Лол, серьёзно, сомнительная конторка Amnesty International, которая и ранее была так сказать предвзята, сейчас когда на неё надавила общественность, внезапна дала заднюю, чтобы как-то поправить свою шаткую репутацию, - вот перед ним ещё ФБК должен извиняться, а не наоборот?
Если она настолько сомнительная, что же ФБК так переживала что Навального лишили статуса?
Дмитрий Орлов куда пропал Дмитрий Погорелов????
Дмитрий, когда Алексей Навальный выйдет на свободу???
зачем?
Чтобы начать строить Россию новой эры
Чтобы было о чем рассказать в нмдн2021
вот когда майн кампф напишет, тогда и выйдет
Ленинский Денис
раньше не вижу смысла
Вы еще на коленях будете просить принять вас в состав России Будущего 😤
К тому моменту когда будет ПРБ в моей стране уже никто не сможет говорить на русском, так что навряд ли
Да майнкрафт уже не пойдёт, нужно чтоб он ещё автобиографический фильм выпустил
Никогда
Как шлюха из анекдота: хочу даю, хоче не даю; особенно если настоятельно попросят.
Международная правозащитная организация Amnesty International намерена вновь признать Алексея Навального «узником совести».
Мне нравится формулировка "намерена".
Я намерен переспать с Натальей Водяновой. Правда, она о моих намерениях пока не знает.
предположительно из-за своих видео и высказываниях о мигрантах.
Не предположительно, а непосредственно из-за этих видео, о чем заявляла сама организация
Ничего.
Волков сигару будет курить в кресле-качалке, Навальный будет в шесть утра вставать и заправлять постель, потому что так положено по распорядку дня.