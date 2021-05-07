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Sasha Shambilova

Во Владивостоке к 9 мая вывесили флаги, напоминающие знамёна ВМС Японии. Власти пообещали заменить их Статьи редакции

Администрация обвинила в этом подрядчика, который неправильно «истолковал условия, указанные в каталоге оформления улиц».

Фото из фейсбука жителя

Жители Владивостока пожаловались на вывешенные на центральной площади ко Дню Победы флаги. По их мнению, они напоминают знамёна ВМС Японии, с которой СССР воевал во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает PrimaMedia.

На флагах изображён Орден Отечественной войны на фоне красно-белых лучей. Похожие лучи расходятся из центра на знамёнах ВМС Японии.

Знамя ВМС Японии

В пресс-службе администрации города пообещали заменить флаги, с центральной площади их уже убрали. По словам властей, «подрядчик неверно истолковал условия, указанные в каталоге оформления улиц, рекомендованного к использованию в работе оргкомитетом "Победа"».

#новости #9мая

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Арабский магнит

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Просто по привычке заказали б/у из Японии, с кем не бывает.

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Талантливый томагавк_два

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Мир японских машин победил. Правый руль оказался сильней

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