Пока главное «доказательство» переезда — фотографии сотрудников организации в Грузии.

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РБК со ссылкой на источник, близкий к Фонду борьбы с коррупцией, сообщает, что организация планирует вести эфиры из Грузии. По их словам, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов и несколько технических сотрудников уже переехали из России.

Есть факт наличия сотрудников ФБК в Грузии, это факт внутри организации не скрывается, все всё прекрасно знают. Также они [ФБК] планируют делать студию, весь «Навальный LIVE» в Тбилиси или окрестностях, они туда переправляют технику из московской студии «Навальный LIVE», чтобы там организовывать эфиры. Источник РБК

Неназванный источник утверждает, что решение о переезде принималось коллективно и речь идёт о продолжительном сроке, поскольку в Грузию перевезли большую часть техники.

Ранее оппозиционное издание Sota Vision сообщало о том, что в Грузию уехали более 40 ключевых сотрудников ФБК, среди которых менеджер по проектам Ольга Гусева, региональный менеджер Анастасия Кадетова, глава отдела расследований Георгий Албуров с женой Анной Велликок. В качестве доказательств издание приводит фотографии из инстаграм-аккаунтов сотрудников, а также их подписки на грузинских фотографов.

Анна Велликок отрицает свою причастность к фонду. Она также назвала Sota Vision «помойкой» за то, что издание представило её женой Албурова.

Велик @annavellikok Вау, медуза аж новость дала.

1) После объявления иностранным агентом стало не о чем писать?

2) Я не сотрудник фбк, работаю на обычной коммерческой работе, и езжу куда хочу и когда хочу за свои трудом заработанные деньги. Какого хера это составляет такой интерес - я не понимаю

Бывший глава сети штабов Навального Леонид Волков сообщил «Медузе», что информация о переезде «чистой воды фейк-ньюс». Также он отверг информацию о переводе «Навальный LIVE» в Грузию. По соображениям безопасности Волков отказался рассказывать, чем на самом деле заняты сотрудники ФБК.

Директор ФБК Иван Жданов также рассказал «Дождю», что сообщения — «фейк».

Там действительно отдыхает пара сотрудников ФБК, но мы не контролируем личную жизнь сотрудников. Иван Жданов директор ФБК