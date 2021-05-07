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Sasha Shambilova

В РБК сообщили о планах ФБК перевезти часть сотрудников в Грузию. Леонид Волков и Иван Жданов это отрицают Статьи редакции

Пока главное «доказательство» переезда — фотографии сотрудников организации в Грузии.

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РБК со ссылкой на источник, близкий к Фонду борьбы с коррупцией, сообщает, что организация планирует вести эфиры из Грузии. По их словам, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов и несколько технических сотрудников уже переехали из России.

Есть факт наличия сотрудников ФБК в Грузии, это факт внутри организации не скрывается, все всё прекрасно знают. Также они [ФБК] планируют делать студию, весь «Навальный LIVE» в Тбилиси или окрестностях, они туда переправляют технику из московской студии «Навальный LIVE», чтобы там организовывать эфиры.

Источник РБК

Неназванный источник утверждает, что решение о переезде принималось коллективно и речь идёт о продолжительном сроке, поскольку в Грузию перевезли большую часть техники.

Ранее оппозиционное издание Sota Vision сообщало о том, что в Грузию уехали более 40 ключевых сотрудников ФБК, среди которых менеджер по проектам Ольга Гусева, региональный менеджер Анастасия Кадетова, глава отдела расследований Георгий Албуров с женой Анной Велликок. В качестве доказательств издание приводит фотографии из инстаграм-аккаунтов сотрудников, а также их подписки на грузинских фотографов.

Анна Велликок отрицает свою причастность к фонду. Она также назвала Sota Vision «помойкой» за то, что издание представило её женой Албурова.

Велик @annavellikok
Вау, медуза аж новость дала.
1) После объявления иностранным агентом стало не о чем писать?
2) Я не сотрудник фбк, работаю на обычной коммерческой работе, и езжу куда хочу и когда хочу за свои трудом заработанные деньги. Какого хера это составляет такой интерес - я не понимаю

Бывший глава сети штабов Навального Леонид Волков сообщил «Медузе», что информация о переезде «чистой воды фейк-ньюс». Также он отверг информацию о переводе «Навальный LIVE» в Грузию. По соображениям безопасности Волков отказался рассказывать, чем на самом деле заняты сотрудники ФБК.

Директор ФБК Иван Жданов также рассказал «Дождю», что сообщения — «фейк».

Там действительно отдыхает пара сотрудников ФБК, но мы не контролируем личную жизнь сотрудников.

Иван Жданов
директор ФБК

16 апреля прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о признании экстремистскими организациями «Штабов Навального», Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан. 27 апреля Мосгорсуд ввёл для ФБК ограничение на определённые действия. Список запретов не привели из-за закрытости дела.

#новости #фбк #грузия

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Ertha

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Сейчас помойки под видом СМИ будут рассусоливать новости об отдыхе как о новой штаб квартире дезертирафф ф странах НАТЫ или тех кто хочет вступить в НАТУ.

Глубинный народец это схавает и будет сосать друг другу писечки и говорить мол "дизиртиры сбижали, шкальникаф абижали и призывали выхадить! Убижали в страны НАТЫ!"

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NavaGava

Ertha
3

Да скорее всего это правда, почему нет?

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Иван Прохоров

Ertha
1

На ватном говорят «в опале»

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Laymor

2

РБК - это Российское Бюро Коррупции?

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Рыжий

Laymor
2

Тип того. Верхушку "уничтожили" и посадили своих. Ну как с НТВ или Лентой

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Fuскiпg Ростиslave

–1

Блять, зная, в каких тисках власти держат ФБК и какое давление идет на организацию, неужели нельзя было давно начать работать над тем, чтоб держать железную выучку, субординацию и плотный входной контроль на допуск сотрудников к тем или иным фактам о работе фонда
Это вообще безотносительо того, на сколько эта история с Грузией соответствует правде.

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Дмитрий Орлов

Fuскiпg
5

Когда ты пишешь хуйню, ты меня огорчаешь((( 

Ответить

Fuскiпg Ростиslave

Дмитрий
1

Привет Дима

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Дмитрий Орлов

Fuскiпg
2

Ты предлагаешь сотрудникам фбк не постить фото в истнаграм? О чем вообще твой комментарий?

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Федя Прозоров

Дмитрий
2

А почему бы и нет? Хуйня цукерберговская, а не соцсеть!

Ответить

Fuскiпg

Дмитрий
0

я подумал, что раз они в последние 3 года по-сути противостоят всей гос машине, то должны как-то влиться в режим работы как собранной и бдительной организации, в том числе и по вопросу конспирации и сокрытия важной внутренней информации
И уж точно не вести инстаграммы, а то получается, что они сами как бы находятся в режимке будничной мирной размеренной жизни

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Дмитрий Орлов

Fuскiпg
5

В твоём комментарии нет никакой смысловой нагрузки, кроме упрёка в сторону сотрудников ФБК, постящих личные фото в свои инстаграмы. Что-то такое:
Как они смеют пытаться жить нормальной жизнью, когда злой путин их пытается разгромить????

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Fuскiпg

Дмитрий
1

может быть, мне просто обидно немного, я сожалею, что у них все так получается, но почему-то виню их, потому что кажется, что только от них можно требовать взвешенных и осознанных действий

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гачик

Fuскiпg
1

Ну слушай, с одной стороны ты такой прозрачный и методы работы у тебя открытые (хотя тут уже наверно оговорки разные допускаются), с другой стороны фсб за жопу взять готовы в любой удобный момент, если что-то важное например сольется. Сложно балансировать, я вот не работал в организации с подобными рисками ни разу

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Fuскiпg Ростиslave

гачик
1

полностью согласен

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Федя Прозоров

1

Ну они не дураки, палить контору... Или дураки?

Ответить

AZP

1

Теперь будут с грузинской коррупцией бороться и донаты принимать в лари.

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Рыжий

AZP
2

На bikepost писали, что с грузинской коррупцией сейчас все ок. Ну т.е она есть, но лет 15 назад был пиздец полнейший

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Максим Шпилёв

0

То есть в Латвии (или где там) были - норм. А в Грузии - БРЕКИНГ НЬЮЗ??

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С H А P Р i Е

0

@президент грузии че за хуйня?

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