В РБК сообщили о планах ФБК перевезти часть сотрудников в Грузию. Леонид Волков и Иван Жданов это отрицают Статьи редакции
Пока главное «доказательство» переезда — фотографии сотрудников организации в Грузии.
РБК со ссылкой на источник, близкий к Фонду борьбы с коррупцией, сообщает, что организация планирует вести эфиры из Грузии. По их словам, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов и несколько технических сотрудников уже переехали из России.
Неназванный источник утверждает, что решение о переезде принималось коллективно и речь идёт о продолжительном сроке, поскольку в Грузию перевезли большую часть техники.
Ранее оппозиционное издание Sota Vision сообщало о том, что в Грузию уехали более 40 ключевых сотрудников ФБК, среди которых менеджер по проектам Ольга Гусева, региональный менеджер Анастасия Кадетова, глава отдела расследований Георгий Албуров с женой Анной Велликок. В качестве доказательств издание приводит фотографии из инстаграм-аккаунтов сотрудников, а также их подписки на грузинских фотографов.
Анна Велликок отрицает свою причастность к фонду. Она также назвала Sota Vision «помойкой» за то, что издание представило её женой Албурова.
Бывший глава сети штабов Навального Леонид Волков сообщил «Медузе», что информация о переезде «чистой воды фейк-ньюс». Также он отверг информацию о переводе «Навальный LIVE» в Грузию. По соображениям безопасности Волков отказался рассказывать, чем на самом деле заняты сотрудники ФБК.
Директор ФБК Иван Жданов также рассказал «Дождю», что сообщения — «фейк».
16 апреля прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о признании экстремистскими организациями «Штабов Навального», Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан. 27 апреля Мосгорсуд ввёл для ФБК ограничение на определённые действия. Список запретов не привели из-за закрытости дела.
Сейчас помойки под видом СМИ будут рассусоливать новости об отдыхе как о новой штаб квартире дезертирафф ф странах НАТЫ или тех кто хочет вступить в НАТУ.
Глубинный народец это схавает и будет сосать друг другу писечки и говорить мол "дизиртиры сбижали, шкальникаф абижали и призывали выхадить! Убижали в страны НАТЫ!"
РБК - это Российское Бюро Коррупции?
Блять, зная, в каких тисках власти держат ФБК и какое давление идет на организацию, неужели нельзя было давно начать работать над тем, чтоб держать железную выучку, субординацию и плотный входной контроль на допуск сотрудников к тем или иным фактам о работе фонда
Это вообще безотносительо того, на сколько эта история с Грузией соответствует правде.
Когда ты пишешь хуйню, ты меня огорчаешь(((
Привет Дима
Ты предлагаешь сотрудникам фбк не постить фото в истнаграм? О чем вообще твой комментарий?
я подумал, что раз они в последние 3 года по-сути противостоят всей гос машине, то должны как-то влиться в режим работы как собранной и бдительной организации, в том числе и по вопросу конспирации и сокрытия важной внутренней информации
И уж точно не вести инстаграммы, а то получается, что они сами как бы находятся в режимке будничной мирной размеренной жизни
В твоём комментарии нет никакой смысловой нагрузки, кроме упрёка в сторону сотрудников ФБК, постящих личные фото в свои инстаграмы. Что-то такое:
Как они смеют пытаться жить нормальной жизнью, когда злой путин их пытается разгромить????
Ну слушай, с одной стороны ты такой прозрачный и методы работы у тебя открытые (хотя тут уже наверно оговорки разные допускаются), с другой стороны фсб за жопу взять готовы в любой удобный момент, если что-то важное например сольется. Сложно балансировать, я вот не работал в организации с подобными рисками ни разу
Теперь будут с грузинской коррупцией бороться и донаты принимать в лари.