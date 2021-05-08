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Екатерина Кузнецова

В Иерусалиме в столкновении палестинских протестующих с израильской полицией пострадало более 200 человек Статьи редакции

Митингующие требовали не выселять арабские семьи — на их место должны заселить израильтян.

Столкновение протестующих с полицией в Иерусалиме вечером 7 мая Фото Reuters 

Вечером 7 мая во время акций протеста в Иерусалиме пострадали как минимум 205 митингующих и 17 полицейских, пишет Reuters. Один из протестующих потерял глаз, у двоих сломана челюсть, а ещё два человека получили серьёзные травмы головы. Против митингующих, собравшихся у мечети Аль-Акса, полиция применяла водомёт, обстреливала резиновыми пулями и светошумовыми гранатами, а палестинцы бросали фейерверки и камни.

Акции протеста всю неделю проходили из-за планов властей выселить шесть арабских семей из Восточного Иерусалима, а в их дома заселить еврейских поселенцев. Судебная тяжба о переселении длится не один десяток лет, а окончательное решение Верховный суд Израиля должен вынести 10 мая, пишет The New York Times. В этот же день Израиль отмечает День Иерусалима — празднование захвата Восточного Иерусалима во время ближневосточной войны 1967 года.

TRT World @trtworld
Israeli police enter Al Aqsa Mosque in occupied East Jerusalem, attack Muslim worshippers with stun grenades https://t.co/INDdnknZDH

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал Совет Безопасности ООН к проведению срочного заседания, а координатор организации по Ближнему Востоку просит Израиль остановить выселение палестинских семей.

#новости #израиль #протесты

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Владимир Филатов

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Напоминает Германию 

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Неведомый Денис

Владимир
9

Или Россию, только вместо арабской семьи - любая семья, а вместо еврейской семьи - торговый центр

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ouxen

Неведомый
0

не любая

Ответить

ouxen

Владимир
0

недельной давности

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Владимир Филатов

ouxen
0

да, как будто это неделю назад было

Ответить

Bkmz Иванов

5

Мне интересно мнение тех кто топит за BLM и подобных. Кто здесь важнее? Угнетаемые евреи или угнетаемые арабы?

Ответить

Фрэнк Маршалл

Bkmz
3

Арабы. Их же угнетают.

Ответить

Damonl

Фрэнк
2

Где?

Ответить

Владимир Филатов

Damonl
7

в арабских странах 

Ответить

Damonl

Владимир
4

эмм.. сами же арабы?)

Ответить

Владимир Филатов

Damonl
0

ну посмотри как живут в странах, где царит шариат

Ответить

Damonl

Владимир
1

Опять же смотря кто. И элита там арабы, и нищие арабы

Ответить

Фрэнк Маршалл

Damonl
1

В Израиле. P.S Мне на арабов-мусульман в Израиле насрать

Ответить

Damonl

Фрэнк
0

Ну это политика. Тут четкое разделение те кто за запад, за евреев в Израиле. Те кто за восток за арабов. В Израиле произошло столкновение двух миров.
Израиль же полностью проамериканский 

Ответить

Bkmz Иванов

Фрэнк
1

Но ведь и евреи натерпелись. Имеют ли они право на правах угнетаемых угнетать других?

Ответить

Фрэнк Маршалл

Bkmz
2

Нет

Ответить

Bkmz Иванов

Фрэнк
2

Вот в чём и парадокс мне кажется этого всего движения

Ответить

Damonl

Bkmz
2

тоже самое и про блм можно сказать
в основе любой агрессивной идеологии лежит то, что нас ударили первыми

Ответить

Денис Лапин

Bkmz
0

А тут как в пиндосии - те кто не был в рабстве терроризирует тех кто не владел рабами

Ответить

Damonl

Bkmz
0

Ну если капнуть кто продвигает BLM, то......

Ответить

Денис Лапин

Damonl
0

Путин?! 

Ответить

Damonl

Денис
0

нет

Ответить

Актуальный

Damonl
0

А кто? 

Ответить

Актуальный танк88

Damonl
0

Ахахпхпхпзп 

Ответить

aliftin

Bkmz
0

Тут и на тех и и тех плевать, важна их недвижимость. 

Ответить

ouxen

3

Цахал всех победит 💪🏿✡️

Ответить

Ivan Rybkin

2

Вот дураки, надо было большой лагерь сначала построить и всех их туда сослать

Ответить

Владимир Филатов

Ivan
0

Со всеми удобствами, в первую очередь проведя газификацию?

Ответить

Ivan Rybkin

Владимир
3

С надписью העבודה משחררת אותך

Ответить

Владимир Филатов

Ivan
0

жёстко

Ответить

Damonl

Владимир
0

Только в оригинале было
Arbeit macht frei

Ответить

Damonl

Damonl
0

И труд действительно освобождает, но не в концлагере конечно

Ответить

Ivan Rybkin

Damonl
1

Нет

Ответить

Damonl

Ivan
0

От психических расстройств очень даже помогает

Ответить

Ivan Rybkin

Damonl
0

Всегда ваш кэп 👨‍✈️?

Ответить

Damonl

Ivan
0

Просто фраза нравится. Несмотря на контекст, хотя учитывая контекст вызывает ощущение сюрреализма. Что еще более подогревает фантазию

Ответить

Аслан Кубаев

Ivan
–1

Это немцы дураки, евреи более изощренные. Они выкидывают их на улицы, а когда они недовольны, называют террористами и убивают)

Ответить

Владимир Филатов

Аслан
0

а немцы иначе делали?

Ответить

Zero-one-one

0

Как называется эта страна? 

Ответить

Фрэнк Маршалл

Zero-one-one
0

Израиль

Ответить

Zero-one-one

Фрэнк
0

А я думал Дойчланд

Ответить

Владимир Филатов

Zero-on…
1

за мной повторяешь

Ответить

Zero-one-one

Владимир
0

Да

Ответить

Мобильный Илья

0

Надо кейс для Крыма записать

Ответить

С H А P Р i Е

0

реновация по-израильски

Ответить

Символический шар

0

Добавь, что там драки за эти последние недели  были хорошие
Clashes in Jerusalem in the past weeks have prompted violence elsewhere.
Israeli forces said they shot and killed two Palestinian gunmen after the men opened fire on a border police base in the occupied West Bank.
Earlier this week, Israeli forces killed a 16-year-old Palestinian during a confrontation near the West Bank city of Nablus.
On Thursday, a Palestinian was arrested over a drive-by shooting in the West Bank that killed an Israeli and wounded two others.
Palestinian President Mahmoud Abbas blamed Israel for the escalation. 

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