В Иерусалиме в столкновении палестинских протестующих с израильской полицией пострадало более 200 человек Статьи редакции
Митингующие требовали не выселять арабские семьи — на их место должны заселить израильтян.
Вечером 7 мая во время акций протеста в Иерусалиме пострадали как минимум 205 митингующих и 17 полицейских, пишет Reuters. Один из протестующих потерял глаз, у двоих сломана челюсть, а ещё два человека получили серьёзные травмы головы. Против митингующих, собравшихся у мечети Аль-Акса, полиция применяла водомёт, обстреливала резиновыми пулями и светошумовыми гранатами, а палестинцы бросали фейерверки и камни.
Акции протеста всю неделю проходили из-за планов властей выселить шесть арабских семей из Восточного Иерусалима, а в их дома заселить еврейских поселенцев. Судебная тяжба о переселении длится не один десяток лет, а окончательное решение Верховный суд Израиля должен вынести 10 мая, пишет The New York Times. В этот же день Израиль отмечает День Иерусалима — празднование захвата Восточного Иерусалима во время ближневосточной войны 1967 года.
Президент Палестины Махмуд Аббас призвал Совет Безопасности ООН к проведению срочного заседания, а координатор организации по Ближнему Востоку просит Израиль остановить выселение палестинских семей.
Напоминает Германию
Мне интересно мнение тех кто топит за BLM и подобных. Кто здесь важнее? Угнетаемые евреи или угнетаемые арабы?
Арабы. Их же угнетают.
в арабских странах
В Израиле. P.S Мне на арабов-мусульман в Израиле насрать
Но ведь и евреи натерпелись. Имеют ли они право на правах угнетаемых угнетать других?
Нет
Вот в чём и парадокс мне кажется этого всего движения
А тут как в пиндосии - те кто не был в рабстве терроризирует тех кто не владел рабами
Вот дураки, надо было большой лагерь сначала построить и всех их туда сослать
Со всеми удобствами, в первую очередь проведя газификацию?
С надписью העבודה משחררת אותך
жёстко
Нет
Всегда ваш кэп 👨✈️?
Это немцы дураки, евреи более изощренные. Они выкидывают их на улицы, а когда они недовольны, называют террористами и убивают)
Как называется эта страна?
Израиль
А я думал Дойчланд
Добавь, что там драки за эти последние недели были хорошие
Clashes in Jerusalem in the past weeks have prompted violence elsewhere.
Israeli forces said they shot and killed two Palestinian gunmen after the men opened fire on a border police base in the occupied West Bank.
Earlier this week, Israeli forces killed a 16-year-old Palestinian during a confrontation near the West Bank city of Nablus.
On Thursday, a Palestinian was arrested over a drive-by shooting in the West Bank that killed an Israeli and wounded two others.
Palestinian President Mahmoud Abbas blamed Israel for the escalation.