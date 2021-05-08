Новости
Екатерина Кузнецова

В Казахстане отменили празднование Дня Победы из-за коронавируса Статьи редакции

Президент обратится к ветеранам с поздравлением.

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали написал в фейсбуке, что торжество в честь Дня Победы перенесут на 2022 год из-за «серьёзной эпидемиологической ситуации». Он отметил, что всем ветеранам оказали материальную помощь.

В прошлом году президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев тоже отменял парад 9 мая из-за коронавируса. К 8 мая в стране заболело 393 тысячи человек, а погибло 3369 заразившихся Covid-19.

#новости #казахстан #covid19

1535 просмотров
38 38 комментариев
28
{ "author_name": "Екатерина Кузнецова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0437\u0430\u0445\u0441\u0442\u0430\u043d","covid19"], "comments": 38, "likes": 28, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 378907, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 08 May 2021 11:29:07 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
38 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

alexferman

28

Президент Казахстана Берик Уали

У Кати инсайдерская инфа

Ответить

Екатерина Кузнецова

alexferman
6

сорян

Ответить

Екатерина Кузнецова

alexferman
1

еще сплю

Ответить

Alex Macher

Екатерина
0

Спишь на работе? 

Ответить

Екатерина

Alex
0

уже нет

Ответить

Пальто в коне

Екатери…
2

президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева

тогда уже Касым-Жомарт Токаев

Ответить

С H А P Р i Е

alexferman
0

Уолли, что ли? Робат-мусорщик?

Ответить

С H А P Р i Е

13

Президент Казахстана меняется чаще, чем кони у цыган

Ответить

С H А P Р i Е

С
9

Вот бы нам так

Ответить

Marhal_New _Arleana

С
2

Тольео всрать уже ТРИДЦАТЬ лет под диктатором расстреливающих своих граждан?

Ответить

Дмитрий Орлов

Marhal_…
1

Кого расстрелял токаев??

Ответить

Alex Macher

С
4

Внатуре, вроде до этого другой был, молодой тоже.

UPD: Это редактор обосрался

Ответить

Marhal_New _Arleana

12

Здравое решение. Вообще надо отменять такие празднования во время пандемии.

Ответить

FOX

Marhal_New
9
Ответить

Marhal_New _Arleana

FOX
1

У нас в Украине никто не ходит в масках. Жаль что людям похуй и мы имеем под 20к зараженных.

Ответить

Low Catch

Marhal_…
–2

От этих масок толку 0, если у человека 1 маска на весь день. Просто намордник. 
А вот если бы государство реально заботилось, то, например, в метро на входе они бы не продавались, а выдавались. Тогда бы и штрафы за отсутствие средств защиты были бы резонными. 
Так что я бы сказал, что жаль что властям похуй, а не людям. 

Ответить

Marhal_New

Low
0

А. Метро которое есть не во всех городах - главная проблема. Ясно

Ответить

Marhal_New

Low
0

В чем проблема покупать маски в достаточном кол-ве? Взять две чистых маски это уже выше наших возможностей?

Ответить

Имя Фамилия

Marhal_…
0

Тебе чел объясняет, что государство ему всё должно. даже жопу подтирать обязано.

Ответить

Леонид Бережной

Low
0

Тогда бы их бабки набирали по 50 шт. в день, а потом перепродавали.

Ответить

Товарищ

Low
0

Маска нужна, чтобы удерживать капли аэрозоля выдоха и не давать им лететь в других людей во время речи и дыхания, а не защищать того, кто её носит. Носящего она защищает очень условно. Лучше, чем ничего, но это не респиратор. Поэтому если какой-то олень не меняет её весь день, то ему лично от этого хуже, но окружающим намного лучше, чем если бы он был вообще без маски. Вообще, одноразовые маски стоят сейчас копейки, в чем проблема их менять штук 5 в день, вообще не понимаю. Все эти модные тканевые маски а-ля Mortal Kombat очень красивые, но их тоже нужно менять через пару часов.  

Ответить

David Chebotarev

Low
0

Для таких особенных, как ты, придумали картинку. Держи! :)

Ответить

Andrew Muralov

9

Все было известно заранее: им по 80 тыс рублей и без помпезностей, а в России 10 тыс и парад за сотни млн с портретами на палках.

Ответить

Кирилл Вселенский

Andrew
1

Портреты в интернете

Ответить

Andrew Muralov

Кирилл
2

Ок. С портретами на палках в интернете. 

Ответить

Dmitry Sursin

Кирилл
0

Оно и видно
https://tayga.info/167274

Иркутских школьников отправили на митинг с…
В Иркутской области прошло массовое мероприятие с участием подростков. Им в руки дали портреты…
tayga.info
Ответить

Пруф

Andrew
1

По 150 тыс. https://lenta.ru/news/2021/05/03/veterani/

Ответить

Кирилл Вселенский

6

Мерекелеріңізбен, Қазақстан

Ответить

Таможенный хот-дог

6

 Президент Казахстана Берик Уали 

Это пресс-секретарь

Ответить

ouxen

Таможенный
2

Какая в жопу разница

Ответить

С H А P Р i Е

Таможенный
0

Ушел на повышение с лёгкого пера Екатерины

Ответить

Мобильный Илья

5

Денег дал? Думаю этого вполне достаточно сегодня.

Ответить

Олег Сапожков

5

Зато мы победили и в войне, и COVID

Ответить

Романелло Кивогенс

3

В этом отношении нужна последовательность. Или ты всё разрешаешь или ты всё запрещаешь. Когда же ты даёшь добро на собственные массовые акции, при этом запрещаешь проводить их своим политическим оппонентам под предлогом того, что коронавирус не дремлет - выглядит это весьма скверно.

Ответить

Дмитрий Орлов

3

Почему не в @Казахстан ??

Ответить

Тайлер Лысогон

2

Чето мне не дает покоя конструкция "обратится с обращением". Хз, может дело во мне...

Ответить

С H А P Р i Е

Тайлер
0

Стилистически плохо, ага

Ответить

ouxen

1

Жомай жжот

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Bellingcat: «Петрова» и «Боширова» повысили, теперь они работают на Кремль в регионах
Больше не шпионы.
145
qq
Запись пользователя qq
Это я
225
Новости
YouTube начал удалять ссылки на сайт «Умного голосования». С ограничениями за их публикацию столкнулась «Новая газета»
Согласно сообщениям видеохостинга, ролики с такими ссылками нарушают правило о запрете «спама, обмана и мошенничества».
116
Популярное за три дня
Новости
YouTube начал удалять ссылки на сайт «Умного голосования». С ограничениями за их публикацию столкнулась «Новая газета»
Согласно сообщениям видеохостинга, ролики с такими ссылками нарушают правило о запрете «спама, обмана и мошенничества».
116
Интернет
Хакер взломал мошенников, пытавшихся вымогать у него деньги. И показал им изображение с их же веб-камеры
Сотрудники мошеннического колл-центра в Индии попали не на ту жертву — они связались с YouTube-блогером, построившим карьеру на «охоте» за вымогателями.
100
Интернет
Signal разместил в инстаграме рекламу с данными, которые собирает соцсеть о каждом пользователе, — и получил бан
В объявлениях перечислялось, чем увлекается человек, где находится и другое — на основе его данных из соцсети.
140
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Атлант поправил…

Запись в подсайте Twitter

Marhal_New _Arleana

Запись в подсайте Twitter

Федя Прозоров

Запись в подсайте Twitter

David Chebotarev

В Казахстане отменили…

Саша

Запись в подсайте Twitter

Sergey Michko

Radiohead – Pyramid Song (2001)

Мистер Блондин

Запись в подсайте Twitter

Атлант поправил…

Запись в подсайте Twitter

ouxen

В Иерусалиме в столкновении…

Хорошо, ок, понял…

В Иерусалиме в столкновении…

Хорошо, ок, понял…

В Иерусалиме в столкновении…

Damonl

В Иерусалиме в столкновении…

Товарищ Колбасный

В Казахстане отменили…

Денис Лапин

В Иерусалиме в столкновении…

Max M

Сто лет под водой: откуда в…

Денис Лапин

В Иерусалиме в столкновении…

Уютный Багажник

Запись в подсайте Twitter

Damonl

Запись в подсайте Twitter
null