В Казахстане отменили празднование Дня Победы из-за коронавируса Статьи редакции
Президент обратится к ветеранам с поздравлением.
Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали написал в фейсбуке, что торжество в честь Дня Победы перенесут на 2022 год из-за «серьёзной эпидемиологической ситуации». Он отметил, что всем ветеранам оказали материальную помощь.
В прошлом году президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев тоже отменял парад 9 мая из-за коронавируса. К 8 мая в стране заболело 393 тысячи человек, а погибло 3369 заразившихся Covid-19.
Президент Казахстана Берик Уали
У Кати инсайдерская инфа
Спишь на работе?
президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева
тогда уже Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана меняется чаще, чем кони у цыган
Вот бы нам так
Тольео всрать уже ТРИДЦАТЬ лет под диктатором расстреливающих своих граждан?
Внатуре, вроде до этого другой был, молодой тоже.
UPD: Это редактор обосрался
Здравое решение. Вообще надо отменять такие празднования во время пандемии.
У нас в Украине никто не ходит в масках. Жаль что людям похуй и мы имеем под 20к зараженных.
От этих масок толку 0, если у человека 1 маска на весь день. Просто намордник.
А вот если бы государство реально заботилось, то, например, в метро на входе они бы не продавались, а выдавались. Тогда бы и штрафы за отсутствие средств защиты были бы резонными.
Так что я бы сказал, что жаль что властям похуй, а не людям.
В чем проблема покупать маски в достаточном кол-ве? Взять две чистых маски это уже выше наших возможностей?
Тебе чел объясняет, что государство ему всё должно. даже жопу подтирать обязано.
Маска нужна, чтобы удерживать капли аэрозоля выдоха и не давать им лететь в других людей во время речи и дыхания, а не защищать того, кто её носит. Носящего она защищает очень условно. Лучше, чем ничего, но это не респиратор. Поэтому если какой-то олень не меняет её весь день, то ему лично от этого хуже, но окружающим намного лучше, чем если бы он был вообще без маски. Вообще, одноразовые маски стоят сейчас копейки, в чем проблема их менять штук 5 в день, вообще не понимаю. Все эти модные тканевые маски а-ля Mortal Kombat очень красивые, но их тоже нужно менять через пару часов.
Все было известно заранее: им по 80 тыс рублей и без помпезностей, а в России 10 тыс и парад за сотни млн с портретами на палках.
Портреты в интернете
В этом отношении нужна последовательность. Или ты всё разрешаешь или ты всё запрещаешь. Когда же ты даёшь добро на собственные массовые акции, при этом запрещаешь проводить их своим политическим оппонентам под предлогом того, что коронавирус не дремлет - выглядит это весьма скверно.
Чето мне не дает покоя конструкция "обратится с обращением". Хз, может дело во мне...