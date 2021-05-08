Новости
Екатерина Кузнецова

Первый канал оштрафовали за отсутствие маркировки о «СМИ-иноагенте» Статьи редакции

За показ ролика «Настоящего времени» телеканал должен заплатить 30 тысяч рублей.

Арбитражный суд Москвы 6 мая оштрафовал Первый канал на 30 тысяч рублей, обратили внимание «Открытые медиа». Административное дело о «нарушении лицензионных требований в сфере телерадиовещания» завели после жалобы Роскомнадзора на эфир программы «Время покажет» от 11 марта. В нём использовали сюжет телеканала «Настоящее время», признанного в России «иноагентом» в 2017 году.

Поправки об обязательной маркировке в СМИ физических и юридических лиц, признанных «иностранными агентами», приняли в марте 2021 года. За нарушение закона юрлицам грозит штраф до 50 тысяч рублей.

#новости #суды #тв #сми

3155 просмотров
26 26 комментариев
1
21
{ "author_name": "Екатерина Кузнецова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0432","\u0441\u0443\u0434\u044b","\u0441\u043c\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 26, "likes": 21, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 378924, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 08 May 2021 12:32:20 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
26 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Alex Jake

45

Атака на независимые медиа продолжается. Сегодня они пришли за Первым каналом, а что будет завтра? Придут за Россия 1? Сплотимся вокруг Эрнста. 

Ответить

Semen Semenov

Alex
2

Лучше просто не соприкасаться с эрнстами. Пусть сплочаются где-нибудь далеко

Ответить

Романелло Кивогенс

Semen
5

Эрнсты разные бывают. Вокруг некоторых из них можно и сплотиться. 

Ответить

Отечественный

Романел…
0

Тупа царская Россия, вот они - новые дворяне

Ответить

Способ Удержания Бобра

28

Friendly fire

Ответить

Степан Анейчик

24
Ответить

Black Fox

13

из одного кармана в другой переложили бабки прост

Ответить

БЕ3HOГNM

9

Боже, это ж они теперь едва ли концы с концами сводить будут

Ответить

alexferman

БЕ3HOГNM
10

Запросят ещё миллиард бюджетных дотаций

Ответить

Suq Madiq

11

телеканал должен заплатить 30 тысяч рублей

Финансовое положение Эрнста пошатнулось

Ответить

Иван Эртель

Suq
3

Зарплата редактора передачи единоразово пошатнулась на 30К )

Ответить

Борис Рыбалкин

5

Комментрарий про жабу и гадюку

Ответить

Dimakey Lekko

Борис
0

Жабу и жабу же

Ответить

Bich

3

Странно, обычно подобные случаи входили в категорию "Это другое"

Ответить

С H А P Р i Е

Bich
1

Сектор "Нет, это то же самое" на барабане!

Ответить

С H А P Р i Е

3

А давайте штрафчик как с ютуба? Нет? Ну лан

Ответить

уюхетс норм

3

Попросят 30 касарей из бюджета, чтобы выплатить штраф

Ответить

Lexa Govna lepexa

3

Это как мент себя бы штрафовал за превышение скорости

Ответить

Талантливый космос

3

рекомендую монтажеру уйти с канала , а то с него так и будут штрафы дергать , Эрнст же не за счет средств канала будет платить , возьмёт из зарплаты

Ответить

Andrew Muralov

2

Когда монтаже первого канала перепутал "Настоящее время" с их программой Время. 

Ответить

Petr

2

Жрала жаба гадюку

Ответить

Bkmz Иванов

0

О! Игра в "демократию" началась

Ответить

Отечественный кофе

Bkmz
0

В чем выражается? 

Ответить

Bkmz Иванов

Отечественный
0

Что ко всем относятся по равному

Ответить

Отечественный

Bkmz
0

Тогда б штраф был ебанутый, а не 30к

Ответить

Bkmz Иванов

Отечест…
0

Сама ситуация важнее и будет если надо преподносится как все равны перед законом

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Twitter
120
Наука
Исследование: Тела буддийских монахов в состоянии посмертной медитации не проявляют типичных признаков смерти
Они не разлагаются и сохраняют эластичность кожи.
284
Беларусь
Лукашенко: Белоруссия создала собственную вакцину от коронавируса
«В пробирке мы вчера получили свою вакцину».
127
Популярное за три дня
Интернет
Хакер взломал мошенников, пытавшихся вымогать у него деньги. И показал им изображение с их же веб-камеры
Сотрудники мошеннического колл-центра в Индии попали не на ту жертву — они связались с YouTube-блогером, построившим карьеру на «охоте» за вымогателями.
100
Новости
Признанный иноагентом журналист рассказал о перечислении денег чиновникам и политикам из Пскова
По закону теперь им придётся указывать связь с иноагентом, если они вновь решат пойти на выборы.
58
Интернет
Тиктокер с осуждающим взглядом «разрушает» бесполезные лайфхаки, которые только усложняют жизнь
Такой «постмодерн» оценили в сети — за месяц на блогера подписалось 30 миллионов пользователей.
96
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

шалом славяне

Ветераны все-таки получат…

Алексей Сорок

Сезон квестов открыт

Дионис Вакх

Запись в подсайте Twitter

Morpheus

Запись в подсайте Twitter

Дмитрий Орлов

Deep Insta - монетизация…

Morpheus

Запись в подсайте Twitter

Bkmz Иванов

Первый канал оштрафовали за…

Артём Мазанов

Дрон «Инженьюити» впервые…

Александр Бычков

Deep Insta - монетизация…

миша лисицын

Deep Insta - монетизация…

Дуд Волро

Запись в подсайте Twitter

AUBE

Сезон квестов открыт

шалом славяне

Первый канал оштрафовали за…

Alena Kupchina

Deep Insta - монетизация…
null