Первый канал оштрафовали за отсутствие маркировки о «СМИ-иноагенте» Статьи редакции
За показ ролика «Настоящего времени» телеканал должен заплатить 30 тысяч рублей.
Арбитражный суд Москвы 6 мая оштрафовал Первый канал на 30 тысяч рублей, обратили внимание «Открытые медиа». Административное дело о «нарушении лицензионных требований в сфере телерадиовещания» завели после жалобы Роскомнадзора на эфир программы «Время покажет» от 11 марта. В нём использовали сюжет телеканала «Настоящее время», признанного в России «иноагентом» в 2017 году.
Поправки об обязательной маркировке в СМИ физических и юридических лиц, признанных «иностранными агентами», приняли в марте 2021 года. За нарушение закона юрлицам грозит штраф до 50 тысяч рублей.
Атака на независимые медиа продолжается. Сегодня они пришли за Первым каналом, а что будет завтра? Придут за Россия 1? Сплотимся вокруг Эрнста.
Лучше просто не соприкасаться с эрнстами. Пусть сплочаются где-нибудь далеко
Эрнсты разные бывают. Вокруг некоторых из них можно и сплотиться.
Боже, это ж они теперь едва ли концы с концами сводить будут
телеканал должен заплатить 30 тысяч рублей
Финансовое положение Эрнста пошатнулось
Комментрарий про жабу и гадюку
Странно, обычно подобные случаи входили в категорию "Это другое"
Когда монтаже первого канала перепутал "Настоящее время" с их программой Время.
О! Игра в "демократию" началась
Отечественный кофе
В чем выражается?
Что ко всем относятся по равному
Отечественный
Тогда б штраф был ебанутый, а не 30к
Сама ситуация важнее и будет если надо преподносится как все равны перед законом