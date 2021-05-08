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Екатерина Кузнецова

В Южной Каролине добавили расстрел к методам казни из-за отсутствия смертельных инъекций Статьи редакции

Заключённые могут выбрать один из методов казни — и чтобы отсрочить её, они выбирали инъекции, которые давно закончились.

Сенат американского штата Южная Каролина одобрил законопроект о добавлении ещё одного метода смертной казни — расстрела. Прежде заключённых казнили на электрическом стуле или при помощи смертельной инъекции, однако долгое время в штате нет нужных препаратов.

Смертная казнь в США давно подвергается критике, так что фармацевтические компании перестали поставлять наркотики в штаты, где есть такая мера наказания.

У заключённых есть право выбирать один из методов казни, поэтому многие из них предпочитали смертельную инъекцию, чтобы отсрочить казнь. Если губернатор штата подпишет закон, приговорённым придётся выбирать между электрическим стулом и расстрелом.

Смертные казни не проводились в Южной Каролине с 2011 года. Сейчас такого наказания ожидают 37 человек.

Если закон одобрят, Южная Каролина станет четвёртым штатом с таким видом наказания — расстрел используют также в Миссисипи, Оклахоме и Юте.

#закон #сша #новости

3153 просмотров
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Талантливый космос

5

у меня кстати очень неприятный одногруппник уехал в Южную Каролину типа по W&T , там затерялся и остался нелегалом

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alexferman

Талантливый
44

Думаешь, это как-то связано?

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Склонный лолипоп

alexferman
11

Да, ведь всех неприятных людей рано или поздно казнят. Тебя - в том числе

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alexferman

Склонный
5

А меня-то за шо

Ответить

Склонный лолипоп

alexfer…
13

Неприятно отзывался обо мне

Ответить

alexferman

Склонный
0

Разве? я такого не помню

Ответить

Талантливый

alexfer…
13

тем более.  если не отзывался - это залёт

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Талантливый космос

alexferman
1

тут надо немного подождать для развития событий

Ответить

ouxen

Талантл…
0

надо немного подождать

там все будет хорошо?

Ответить

Талантливый

ouxen
1

все будут кататься в масле как саудиты

Ответить

ouxen

Талантл…
1

сук

Ответить

Rond

Талантл…
0

в масле как содомиты

Ответить

Сергей Сергеич

Талантливый
1

Дак ему наверняка хорошо живётся сейчас. Лучше затеряться в Южной Каролине, чем в Южном Бутово.

Ответить

Ilya Filin

Талантливый
0

Прочитал «застрелился», думал, в этом и шутка :(

Ответить

Олег Самсонов

Талантливый
0

Полагаешь он один из 37?

Ответить

Склонный лолипоп

10

Слава богу, что мы живем в России

Ответить

Вячеслав Андреев

Склонный
28

И нам не нужен повод для расстрела

Ответить

С H А P Р i Е

Склонный
6

Барнаул, Южная Каролина!

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

С
3

Не путайте, в Южной Каролине Барнвелл (и это примерно такая же глубинка, как Барнаул, и даже дороги плохие для Америки)! Я видел мем, это обыгрывающий, но не смог его оперативно найти

Ilya.A—Petya.A's bro @ain92ru
@Mortis_Banned СЗОТ, но я вбил в гугл "Barnwell", он мне предложил продолжить "South Carolina meme", я согласился, и гугл действительно доставил https://t.co/hGZllPNJLO
Ответить

Степан Анейчик

Ilya.A…
0

Барнуэл, бгг

Ответить

Рыжий Барнс

3

По-моему они ебанулись в Америке своей, пиздец какой-то

Ответить

Актерский завод

Рыжий
2

а что не так?

Ответить

Damonl

Актерский
4

Все правильно делают. Зачем тратить деньги налогоплательщиков на приговоренных к пожизненному. Бред 

Ответить

Имя Фамилия

Damonl
4

ВЕДЬ НА СОДЕРЖАНИЕ 10-ти СМЕРТНИКОВ ТРАТИТСЯ ПОЧТИ 90% ВВП СТРАНЫ! 

Ответить

Damonl

Имя
0

Зачем их содержать? Какой в этом смысл?

Ответить

Имя Фамилия

Damonl
5

А зачем вообще людей содержать? Почему бы всех людей не убить на Земле, в чём смысл? Логика тюрьмы в том, чтобы ограничить свободу человека, чтобы он не смог кого-то снова убить вне тюрьмы. А в не в том, чтобы убивать людей. Здесь логики нет вообще.

Ответить

Damonl

Имя
–4

Я думал логика в том, что ресурсы не бесконечны. И иметь право на жизнь должны лишь полезные обществу.
А не приговоренные к пожизненному 

Ответить

Имя

Damonl
1

FINMARKET.RU - Американцы выбрасывают до 40% покупаемой еды на сумму до $165 млрд в год, говорится в совместном исследовании Гарвардской школы права и Совета по защите природных ресурсов США. Как пишет MarketWatch, в натуральном выражении в США выкидывается около 72,5 млн тонн продуктов и пищевых отходов.

Ответить

Damonl

Имя
0

И? Зачем содержать пожизненно осужденных?

Ответить

Отечествен

Damonl
2

Основы гуманизма, да и вообще схуяли государство имеет право на убийство? Или давайте такое же право людям, или идите нахуй

Ответить

Damonl

Отечест…
3

ну с тем же успехом можно сказать, сухяли государство имеет право на ограничение свободы

Ответить

Отечествен

Damonl
0

Можно, но не нужно (:

Ответить

Damonl

Отечест…
0

но ведь все таки, логика та же

Ответить

Отечествен

Damonl
4

Пока чел сидит ещё можно откатить назад если суд объебался, смерть назад не откатишь. Были случаи где челы за лет 20 отсуживали бабос у государства

Ответить

Ilya.A—Petya.A's

Damonl
6

Затем, что внезапно может выясниться, что они ни в чём не виноваты, как, скажем, несколько растрелянных людей по делу Чикатило

Ответить

Damonl

Ilya.A…
0

а ну это да

Ответить

ouxen

Damonl
0

@Кто это

Ответить

Кто это

ouxen
4

«Damonl» еще известен как: «LDS»

***
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп.
Остальные просто не найдут.

Ответить

Майка Ника

Кто
0

О чем же он?

Edit: А, ладно, понятно

Ответить

Distortion

Damonl
1

Во-первых, суды не работают идеально и совершают ошибки. Каждый год оправдывают или уменьшают срок сотням заключённых, которые сидели на пожизненном, некоторым спустя десятки лет, некоторым уже после казни. Особенно бум таких оправданий был после появления возможности днк-анализа. И это все с учётом рабочих судов, где доля оправдательных приговоров в районе трети, как в США. Сколько будет казней невиновных в странах, где доля оправдательных приговоров это десятые-сотые процента, даже страшно представить.
Во-вторых, это будет побуждать нарушителей закона действовать более агрессивно, так как серьезно поднимает ставки.

Ответить

Damonl

Distort…
1

ну да точно, будут драться до последнего как на войне

Ответить

Eugene Smith

Distort…
0

Типа сейчас они идут сдаваться

Ответить

Владимир Филатов

Рыжий
2

Не в Америке, а в Южной Каролине, Миссисипи, Оклахоме и Юте.

Ответить

Marhal_New _Arleana

5

Надо отменять смертную казнь. Это не гуманная мера наказания.

Ответить

Виталий Ситников

Marhal_New
5

негуманная мера - это отправить их жить в Россию, в какой-нить умирающий Усть-Пердюнск в Забайкалье

Ответить

Отечественный кофе

Виталий
0

Королевское приплетение

Ответить

С H А P Р i Е

4
Ответить

ouxen

С
5
Ответить

Tata Kindred

С
0

Даже из числа моих предков было больше вариантов. Одного заживо растворили в кислоте. Другого разметали конем - не знаю, как это точно называется, - привязывают к лошади, лошадь бьют кнутом, она бежит, от человека что-то типа кровавого мешка остается. Затравливали собаками. Закапывали живьем не целиком, а по шею, и так оставляли умирать. Одного пытались скормить волкам, но волки его есть не стали. Еще есть такой вид казни, который применяли в основном к женщинам: разбивание головы молотом через подушку. Не знаю почему это считалось типа милосердным вариантом.

Ответить

Отечественный кофе

Tata
3

Ебать, кто твои предки что столько попробовали

Ответить

Tata Kindred

Отечест…
3

По пунктам: 
1. Поднял восстание (хотя там мутно, возможно он мне не родич)
2. Не в ту постель залез
3.4. Дела семейные
5. Обвинение в колдовстве/оправдан
6. Прелюбодеяние

Ответить

Отечественный

Tata
2

Душевно, респект предкам, жаль это не один чел был

Ответить

alexferman

Tata
0

А ты из какой страны?

Ответить

Tata Kindred

alexfer…
0

Я, как и моя мама, из России. Это все предки по линии отца (он не из России, что можно даже из списка казней понять). А по материнской линии все скучно: основная причина смерти алкоголь, иногда туберкулез. Даже на войне ни один не был.

Ответить

alexferman

Tata
0

Ты наверное няшная

Ответить

Tata

alexfer…
0

Я не школьница.

Ответить

alexferman

Tata
0

Ну и что

Ответить

Твоего деда дед

С
1

А как же дыба и кол?

Ответить

С H А P Р i Е

Твоего
0

Кол для вампиров

Ответить

Александр Коровников

Твоего
0

Посконные отечественные методы. 

Ответить

Украденная жизнь

1

Странна сама постановка выбора - предоставить его смертнику. А почему не родственникам пострадавших? Или хотя бы коллегии присяжных?

Ответить

Stanley H. Tweedle

Украденная
9

Потому что это не месть

Ответить

ouxen

1

а в Алабаме?

Ответить

Владимир Филатов

ouxen
6

sweet home

Ответить

ouxen

Владимир
3
Ответить

Владимир Филатов

ouxen
0

оригинальная песня лучше

Ответить

ouxen

Владимир
0

попробуй найди ее и вставь

Ответить

Владимир Филатов

ouxen
0

https://www.youtube.com/watch?v=QtXby3twMmI

Ответить

ouxen

Владимир
0

аа бляьь, ну и говно) я думал ты про алабамского ниггу говорил 🥴

Ответить

Владимир

ouxen
0

что за алабамский нигга?

Ответить

ouxen

Владимир
0

гугли в гугле

Ответить

Владимир

ouxen
0

а в дакдакгоу?

Ответить

ouxen

Владимир
0

Пугающая неизвестность

Ответить

alexferman

3

FORWARD TO THE USSR

Ответить

HSmzg

3

след новость - в Южную Каролину прекратили поставку патронов, реднеков заключенных теперь топят и сбрасывают со скалы

Ответить

ouxen

HSmzg
0

а если выплывет?

Ответить

Авраам Рабинович

HSmzg
0

Прекратили поставку воды, перекрыв реки

Ответить

Уличный Мурод

2

а что бы вы выбрали?))

Ответить

Уличный Мурод

Уличный
2

варианта повешения нет?

Ответить

С H А P Р i Е

Уличный
1

Я бы ушел как Дэвид Кэррадайн

Ответить

Уличный Мурод

С
0

это как?

Ответить

Marhal_New

Уличный
3
Ответить

С H А P Р i Е

Уличный
0
Ответить

Marhal_New _Arleana

Уличный
1

Таблетку

Ответить

Твоего деда дед

Marhal_…
1

Красную или синюю?

Ответить

Marhal_New

Твоего
0

)

Ответить

Bad Mother Fucker

Уличный
0

любишь смотреть, как повешенные забавно дёргаются?

Ответить

ouxen

Уличный
0

смерть через сну-сну

Ответить

Рыжий Барнс

1

Расстрел? Серьезно, ты считаешь, это норм?

Ответить

Semen Semenov

Рыжий
3

Закупят инъекции и всё снова будет цивилизованно

Ответить

alexferman

Semen
4

Будут расстреливать инъекциями

Ответить

Талантливый

alexfer…
4

там кстати есть известный прикол что перед смертельной инъекцией протирают место укола спиртом. типа не похуй на гигиену

Ответить

С H А P Р i Е

alexfer…
0

Вакцинами

Ответить

Пространственный Макс

Semen
5

Спутник?

Ответить

Paavo Ulmanis

Semen
0

Фармкомпании отказываются продавать.

Ответить

Fuскiпg Ростиslave

Рыжий
0

Не туда отвечаешь

Ответить

Священный Влад

0

Жаль
Ее б отменить или дать заключённому выбор: пожизненное или казнь

Ответить

Талантливый космос

Священный
0

могу ошибаться , но у них нет пожизненного , есть тема что тебе могут назначить 300 лет тюрьмы

Ответить

Виталий Ситников

Талантливый
3

300 лет электрического стула

Ответить

Павел Бондаренко

Виталий
0

..жидкого стула

Ответить

ouxen

Талантливый
0

почему именно триста?

Ответить

Талантливый

ouxen
3

Судят тракториста

Ответить

ouxen

Талантл…
2

за то что голосовал за батьку 25 лет?

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Дмитрий Иванов

0

Вау, эпично

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Михаил Левит

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Николай

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Смертная казнь должна быть отменена.

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