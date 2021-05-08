В Южной Каролине добавили расстрел к методам казни из-за отсутствия смертельных инъекций Статьи редакции
Заключённые могут выбрать один из методов казни — и чтобы отсрочить её, они выбирали инъекции, которые давно закончились.
Сенат американского штата Южная Каролина одобрил законопроект о добавлении ещё одного метода смертной казни — расстрела. Прежде заключённых казнили на электрическом стуле или при помощи смертельной инъекции, однако долгое время в штате нет нужных препаратов.
Смертная казнь в США давно подвергается критике, так что фармацевтические компании перестали поставлять наркотики в штаты, где есть такая мера наказания.
У заключённых есть право выбирать один из методов казни, поэтому многие из них предпочитали смертельную инъекцию, чтобы отсрочить казнь. Если губернатор штата подпишет закон, приговорённым придётся выбирать между электрическим стулом и расстрелом.
Если закон одобрят, Южная Каролина станет четвёртым штатом с таким видом наказания — расстрел используют также в Миссисипи, Оклахоме и Юте.
Думаешь, это как-то связано?
Склонный лолипоп
Да, ведь всех неприятных людей рано или поздно казнят. Тебя - в том числе
А меня-то за шо
Склонный лолипоп
Неприятно отзывался обо мне
Разве? я такого не помню
Талантливый космос
тут надо немного подождать для развития событий
Дак ему наверняка хорошо живётся сейчас. Лучше затеряться в Южной Каролине, чем в Южном Бутово.
Барнаул, Южная Каролина!
Не путайте, в Южной Каролине Барнвелл (и это примерно такая же глубинка, как Барнаул, и даже дороги плохие для Америки)! Я видел мем, это обыгрывающий, но не смог его оперативно найти
По-моему они ебанулись в Америке своей, пиздец какой-то
Актерский завод
а что не так?
ВЕДЬ НА СОДЕРЖАНИЕ 10-ти СМЕРТНИКОВ ТРАТИТСЯ ПОЧТИ 90% ВВП СТРАНЫ!
А зачем вообще людей содержать? Почему бы всех людей не убить на Земле, в чём смысл? Логика тюрьмы в том, чтобы ограничить свободу человека, чтобы он не смог кого-то снова убить вне тюрьмы. А в не в том, чтобы убивать людей. Здесь логики нет вообще.
FINMARKET.RU - Американцы выбрасывают до 40% покупаемой еды на сумму до $165 млрд в год, говорится в совместном исследовании Гарвардской школы права и Совета по защите природных ресурсов США. Как пишет MarketWatch, в натуральном выражении в США выкидывается около 72,5 млн тонн продуктов и пищевых отходов.
Основы гуманизма, да и вообще схуяли государство имеет право на убийство? Или давайте такое же право людям, или идите нахуй
Затем, что внезапно может выясниться, что они ни в чём не виноваты, как, скажем, несколько растрелянных людей по делу Чикатило
«Damonl» еще известен как: «LDS»
***
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп.
Остальные просто не найдут.
Во-первых, суды не работают идеально и совершают ошибки. Каждый год оправдывают или уменьшают срок сотням заключённых, которые сидели на пожизненном, некоторым спустя десятки лет, некоторым уже после казни. Особенно бум таких оправданий был после появления возможности днк-анализа. И это все с учётом рабочих судов, где доля оправдательных приговоров в районе трети, как в США. Сколько будет казней невиновных в странах, где доля оправдательных приговоров это десятые-сотые процента, даже страшно представить.
Во-вторых, это будет побуждать нарушителей закона действовать более агрессивно, так как серьезно поднимает ставки.
Надо отменять смертную казнь. Это не гуманная мера наказания.
негуманная мера - это отправить их жить в Россию, в какой-нить умирающий Усть-Пердюнск в Забайкалье
Даже из числа моих предков было больше вариантов. Одного заживо растворили в кислоте. Другого разметали конем - не знаю, как это точно называется, - привязывают к лошади, лошадь бьют кнутом, она бежит, от человека что-то типа кровавого мешка остается. Затравливали собаками. Закапывали живьем не целиком, а по шею, и так оставляли умирать. Одного пытались скормить волкам, но волки его есть не стали. Еще есть такой вид казни, который применяли в основном к женщинам: разбивание головы молотом через подушку. Не знаю почему это считалось типа милосердным вариантом.
Отечественный кофе
Ебать, кто твои предки что столько попробовали
По пунктам:
1. Поднял восстание (хотя там мутно, возможно он мне не родич)
2. Не в ту постель залез
3.4. Дела семейные
5. Обвинение в колдовстве/оправдан
6. Прелюбодеяние
А ты из какой страны?
Я, как и моя мама, из России. Это все предки по линии отца (он не из России, что можно даже из списка казней понять). А по материнской линии все скучно: основная причина смерти алкоголь, иногда туберкулез. Даже на войне ни один не был.
Ты наверное няшная
А как же дыба и кол?
Странна сама постановка выбора - предоставить его смертнику. А почему не родственникам пострадавших? Или хотя бы коллегии присяжных?
а в Алабаме?
sweet home
оригинальная песня лучше
след новость - в Южную Каролину прекратили поставку патронов, реднеков заключенных теперь топят и сбрасывают со скалы
Уличный Мурод
варианта повешения нет?
Я бы ушел как Дэвид Кэррадайн
Таблетку
Расстрел? Серьезно, ты считаешь, это норм?
Закупят инъекции и всё снова будет цивилизованно
Будут расстреливать инъекциями
там кстати есть известный прикол что перед смертельной инъекцией протирают место укола спиртом. типа не похуй на гигиену
Талантливый космос
могу ошибаться , но у них нет пожизненного , есть тема что тебе могут назначить 300 лет тюрьмы
300 лет электрического стула
почему именно триста?