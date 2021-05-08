Заключённые могут выбрать один из методов казни — и чтобы отсрочить её, они выбирали инъекции, которые давно закончились.

Сенат американского штата Южная Каролина одобрил законопроект о добавлении ещё одного метода смертной казни — расстрела. Прежде заключённых казнили на электрическом стуле или при помощи смертельной инъекции, однако долгое время в штате нет нужных препаратов.

Смертная казнь в США давно подвергается критике, так что фармацевтические компании перестали поставлять наркотики в штаты, где есть такая мера наказания.

У заключённых есть право выбирать один из методов казни, поэтому многие из них предпочитали смертельную инъекцию, чтобы отсрочить казнь. Если губернатор штата подпишет закон, приговорённым придётся выбирать между электрическим стулом и расстрелом.

Смертные казни не проводились в Южной Каролине с 2011 года. Сейчас такого наказания ожидают 37 человек.

Если закон одобрят, Южная Каролина станет четвёртым штатом с таким видом наказания — расстрел используют также в Миссисипи, Оклахоме и Юте.