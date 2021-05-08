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Екатерина Кузнецова

Десятки немецких католических священников благословят гей-пары — против этого выступал Ватикан Статьи редакции

Священнослужители благословят «всех, кто любит друг друга» — службы будут транслировать онлайн.

Десятки священнослужителей из Германии заявили, что благословят гомосексуальные пары, так как они «уважают и ценят их любовь» и «не согласны с устаревшей сексуальной моралью», пишет CBS. Пасторы опубликовали список церквей во многих немецких городах, где 9 и 10 мая пройдут службы. Некоторые священнослужители будут транслировать их онлайн. Над одной из церквей повесят баннер с надписью «Вы любите друг друга? Мы вас благословляем!».

Заявление появилось после того, как более 200 католических профессоров выступили против позиции Ватикана. Они критиковали церковь за «дискриминацию гомосексуалов и их жизненных планов». «Мы верим, что жизнь и любовь однополых пар не стоят перед Богом меньше, чем жизнь и любовь любой другой пары», — добавили профессора.

В середине марта Ватикан постановил, что католическая церковь не может одобрить однополые браки, так как «Бог не может благословить грех». В заявлении также говорится, что к гомосексуальным парам стоит относиться с уважением, однако однополый секс «по своей природе беспорядочный». Заявление Ватикана подписал Папа Римский Франциск.

#религия #лгбт #новости #германия #церковь

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35 35 комментариев
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Павло Сизов

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Ху Эмай

Павло
17

Я понял только, что они украинцы

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Уличный Мурод

Ху
1

слева от нее была брутальная лезба

Ответить

Авраам Рабинович

Павло
1

Избавилась от тульпы

Ответить

AZP

13

 >католическая церковь не может одобрить однополые браки, так как «Бог не может благословить грех».

А когда католические священники мальчиков потрахивают, то это другое.

Ответить

Stanley H. Tweedle

AZP
9

Бог благословляет шалунов

Ответить

Законодательный Макс

AZP
1

Это канон

Ответить

Bkmz Иванов

7

Ну что, атеисты-гомосексуалисты довольны?

Ответить

Bad Mother Fucker

Bkmz
6

нет, это подлый удар исподтишка по ЛГБТ-сообществу

Ответить

Bkmz Иванов

Bad
3

С козырей заходят

Ответить

Bad Mother Fucker

7

В заявлении также говорится, что к гомосексуальным парам стоит относиться с уважением, однако однополый секс «по своей природе беспорядочный»

Вот это сильное заявление, в конце концов где ещё столько лет изучали природу однополого секса

Ответить

Отечественный кофе

Bad
1

Чтят традиции

Ответить

Bad Mother Fucker

Отечественный
1

да у этого вроде любовницы были

Ответить

Отечественный

Bad
0

Там полный содом и гоморра был 

Ответить

Bad Mother

Отечест…
1

вопрос дискуссионный, большинство историй о нем написаны его противниками, которые приписывали ему вообще всё, включая секс со всеми детьми

Ответить

Никон Макиенко

Bad
1

Но на самом деле у него был секс не СО ВСЕМИ уж прям детьми

Ответить

Bad Mother

Никон
1

ну или не со своими

чьих-то детей он точно ебал

Ответить

Stanley H. Tweedle

3

Гей-протестантизм

Ответить

С H А P Р i Е

Stanley
2

гей-протекционизм

Ответить

AZP

С
1

гей-перфекционизм

Ответить

Лесной ящик

3

Класс, еще больше новостей, которые большинство здесь не волнуют, а постятся только для кеков и просмотров 🙂

Ответить

Имя Фамилия

2

католическая церковь не может одобрить однополые браки, так как «Бог не может благословить грех»

Тогда зачем сам Бог создаёт геев?!

Ответить

Bad Mother Fucker

Имя
3

чтобы тебя искушать

Ответить

Импортный ящик

2

Это все потому что Иисус сам был геем.

Ответить

Имя Фамилия

Импортный
0

Почему Иисусу было за 30, а он до сих пор не женился? Даже у Будды была жена и сын. Я ни на что не намекаю, но хмммммм!

Ответить

Сергей Дворниченко

Имя
0

ну у него была подруга Магдалена или как там, держала наверное его во френдзоне

Ответить

Alexander Star

2

Содомия блять

Ответить

Отечественный кофе

2

Хе хе скрепы трещат

Ответить

С H А P Р i Е

1

Против этого выступал ВАТикан
И у папы загорелся пукан

Ответить

Andrew Muralov

0

Программа "Окончательное решение гейского вопроса"

Ответить

Icipher

Andrew
0

*эгегейского

Ответить

Иван Прохоров

0

Батюшка сервера ТЖ уже освящал?

Ответить

NiemandDa

0

У нас в городе местная церковь отказалась признавать решение Ватикана, объединившись с еще несколькими соседними общинами

Ответить

Антон Unknown

NiemandDa
0

Это где? В Воронеже? 

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Ganna Olenyeva

0

Им надо сделать своего Антипапу с гендерной идеологией и liberation theology. Будет обычный Ватикан в Риме и левый Ватикан в Регенсбурге.

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