Десятки немецких католических священников благословят гей-пары — против этого выступал Ватикан Статьи редакции
Священнослужители благословят «всех, кто любит друг друга» — службы будут транслировать онлайн.
Десятки священнослужителей из Германии заявили, что благословят гомосексуальные пары, так как они «уважают и ценят их любовь» и «не согласны с устаревшей сексуальной моралью», пишет CBS. Пасторы опубликовали список церквей во многих немецких городах, где 9 и 10 мая пройдут службы. Некоторые священнослужители будут транслировать их онлайн. Над одной из церквей повесят баннер с надписью «Вы любите друг друга? Мы вас благословляем!».
Заявление появилось после того, как более 200 католических профессоров выступили против позиции Ватикана. Они критиковали церковь за «дискриминацию гомосексуалов и их жизненных планов». «Мы верим, что жизнь и любовь однополых пар не стоят перед Богом меньше, чем жизнь и любовь любой другой пары», — добавили профессора.
В середине марта Ватикан постановил, что католическая церковь не может одобрить однополые браки, так как «Бог не может благословить грех». В заявлении также говорится, что к гомосексуальным парам стоит относиться с уважением, однако однополый секс «по своей природе беспорядочный». Заявление Ватикана подписал Папа Римский Франциск.
>католическая церковь не может одобрить однополые браки, так как «Бог не может благословить грех».
А когда католические священники мальчиков потрахивают, то это другое.
Ну что, атеисты-гомосексуалисты довольны?
нет, это подлый удар исподтишка по ЛГБТ-сообществу
В заявлении также говорится, что к гомосексуальным парам стоит относиться с уважением, однако однополый секс «по своей природе беспорядочный»
Вот это сильное заявление, в конце концов где ещё столько лет изучали природу однополого секса
Отечественный кофе
Чтят традиции
да у этого вроде любовницы были
Отечественный
Там полный содом и гоморра был
вопрос дискуссионный, большинство историй о нем написаны его противниками, которые приписывали ему вообще всё, включая секс со всеми детьми
Но на самом деле у него был секс не СО ВСЕМИ уж прям детьми
Гей-протестантизм
католическая церковь не может одобрить однополые браки, так как «Бог не может благословить грех»
Тогда зачем сам Бог создаёт геев?!
Почему Иисусу было за 30, а он до сих пор не женился? Даже у Будды была жена и сын. Я ни на что не намекаю, но хмммммм!
ну у него была подруга Магдалена или как там, держала наверное его во френдзоне
Программа "Окончательное решение гейского вопроса"
У нас в городе местная церковь отказалась признавать решение Ватикана, объединившись с еще несколькими соседними общинами
Им надо сделать своего Антипапу с гендерной идеологией и liberation theology. Будет обычный Ватикан в Риме и левый Ватикан в Регенсбурге.