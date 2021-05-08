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Екатерина Кузнецова

Созданный Путиным фонд за четыре месяца не закупил ни одной дозы препарата «Золгенсма» для лечения детей с СМА Статьи редакции

Родители считают, что дело в «негласном запрете» Минздрава.

С момента создания по инициативе Владимира Путина государственного фонда «Круг добра» не закупили ни одного дорогостоящего препарата «Золгенсма», заметила «Новая газета». По словам родителей детей с тяжёлым генетическим заболеванием спинально-мышечная атрофия (СМА), за четыре месяца ни одному из примерно 40 детей не удалось получить препарат. Родители утверждают, что в Минздраве есть «негласный запрет» на оплату лечения «Золгенсмой».

Сейчас это единственное лекарство, которое после одного укола позволяет детям вылечиться от СМА. Проблема в том, что самостоятельно купить «Золгенсму» практически невозможно из-за высокой стоимости в 2,1 миллиона долларов, поэтому родителям приходится обращаться в благотворительные фонды. Времени на это у родственников ребёнка с СМА мало — укол можно сделать до достижения двух лет.

Помимо «Золгенсмы», есть и другие дорогостоящие препараты, однако их приходится принимать неоднократно или пожизненно. Например, зарегистрированная в России «Спинраза» стоит девять миллионов за один укол, но в первый год лечения необходимо шесть инъекций, а в последующие — по три укола.

С получением «Спинразы» у многих родителей тоже возникают проблемы. 5 марта родители девяти детей с СМА из Тюмени пожаловались в прокуратуру на департамент здравоохранения за отказ в назначении препаратов. По словам родителей, врачи проговорились, что руководство и Депздрав запретили выдавать медицинские документы для получения «Спинразы», так как иначе расходы на лечение лягут на региональный бюджет.

Государственный фонд «Круг добра», помогающий родителям детей с тяжёлыми заболеваниями, создали в начале января по инициативе Путина. Финансируется он средствами из федерального и регионального бюджетов.

#медицина #новости #путин

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Nick Rosenberg

42

Но по привычке закупил золотых ершиков.

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AZP

Nick
30

По привычке заплатил Маргарите Симоновне.

На увеличение просмотров RT и РИА «Новости…
Правительство РФ планирует увеличить финансирование госпрограммы Информационное общество, чтобы в…
www.znak.com
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С H А P Р i Е

AZP
29

фонда «Круг добра»

Фонд "Друг бобра" 

Ответить

Антон Лисин

AZP
0

Ну хоть не увеличении груди и подтижку члена мужу

Ответить

С H А P Р i Е

26

Надо просто давно перестать охуевать с этого. Клутин открывает пасть - Клутин пиздит. Клутин обещает - Клутин наёбывает

Ответить

Кирилл Вселенский

С
0

Кто такой клутин???

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Электрический Артем

Кирилл
3

Клезидент Российской Федерации

Ответить

Кирилл

Электри…
4

Клерховный главнокомандующий

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С H А P Р i Е

Кирилл
6

гавноклавмандующий

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Игорь Рачук

С
1

ChappieBot

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С H А P Р i Е

Кирилл
3
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Иван Болдырев

Кирилл
2

Тот, кто открывает пасть, пиздит, обещает и наёбывает.

Ответить

Прошедший жар

15

Странно!!!

Ответить

С H А P Р i Е

Прошедший
3

Никогда такого не было, бабоньки!

Ответить

Николай Иванов

13

Бля, это же тот фонд, куда 2% дополнительных с НДФЛ капает

Ответить

Замкнутый шар

10

руководство и Депздрав запретили выдавать медицинские документы для получения «Спинразы», так как иначе расходы на лечение лягут на региональный бюджет

Какие же пидарасы, просто слов нет.

Ответить

Андрей Рядькин

7

Парад надо делать

Ответить

Информационный космос

Андрей
9

Малышковый

Ответить

Андрей Рядькин

Информационный
3

40 детей идущий на смерть 

Ответить

С H А P Р i Е

Андрей
1

Гей?

Ответить

Madao

С
2

Гей-парады в России и так ежегодно проводятся, завтра снова вот будет. 

Ответить

Электрический

Madao
0

Мимо мавзолея Членина

Ответить

Andrew Muralov

5

Причина проста: человеческая жизнь в России оценена в 50 млн руб, а «Золгенсма» стоит чуть дороже.
Цену сбивают таким образом. 

Ответить

Артем Стрельников

–2

Можете осуждать, но СМА это генетической заболевание. И соответственно о нем можно узнать до зачатия ребёнка. Если что аборт в помощь.

Ответить

Ольга Шестова

Артем
3

Ну тебя тоже пожалели и не абортировали, хотя эмоциональный интеллект поврежден. 

Ответить

Distortion

Ольга
2

Эмоциональный интеллект поврежден у тех, кто сознательно рожает человека, который обречён не жить, а страдать

Ответить

Иван Болдырев

Артем
0

Твои родители делали такой тест перед твоим рождением?

Ответить

AZP

Артем
0

И соответственно о нем можно узнать до зачатия ребёнка.

Не разбираюсь в этой херне, но если так, то действительно не стоит плодиться, если известно, что у ребёнка будет СМА или подобный пиздец.

Ответить

Bad Mother Fucker

3

помнится мне, ОАО «Лирус» был тоже создан по инициативе Путина и тоже занимался закупками медицинского оборудования

закончилось всё почему-то дворцом в Геленджике

Ответить

Антон Лисин

Bad
1

Это называется дофинансирование и изменение проекта 

Ответить

Ilya Filin

3

Сколько же домов для уточек можно построить на эти деньги. Выбор ясен. 

Ответить

Nick Rosenberg

–2

Лекарство за $2kk тоже как-то не гуманно вообще.

Ответить

Кирилл Вселенский

Nick
1

Сделай дешевле

Ответить

AZP

Nick
0

Разработка дорогая. 

Ответить

Евгений

AZP
0

Спрос есть, может конкуренция исправит ситуацию?)

Ответить

Kesantielu

Евгений
0

Конкуренции нет

Ответить

Nick Rosenberg

AZP
0

Только в США несколько сотен человек в год рождается с таким диагнозом. Сильно сомневаюсь что разработка стоила хотя бы 5 лярдов.

Ответить

Жених приехал

1

Ройзман полезнее хуйловых говнофондов.

Ответить

NiemandDa

1

Просто пидарасы ебаные

Ответить

Алексей Михайлович

1

По классике.. 😅

Ответить

Вячеслав Андреев

0

Но ведь ему стало легче. Медицинский эффект достигнут.

Ответить

Антон Лисин

Вячеслав
0

На части тела спрятанном в штанах 

Ответить

Антон Лисин

0

Деньги решают все 

Ответить

Ден

0

Если твоё государство начнёт помогать людям, а не мешать им жить, значит ты уже благополучно эмигрировал

Ответить

Дизайнер Павленко

0

Надо распространить новость, чтобы поднять шума

Ответить

Кирилл Вселенский

Дизайнер
0

Пошумим бл

Ответить

Gematogen Tomsk

0

Зачем лечить детей?
Лучше давать каждый год 200 млрд рублей школьникам (по 10'000 на душу) - на покупку смартфонов.

Ответить

Должен Макс

0

.

Ответить

Соколов Андрей

0

И разогнал облака в Маскве за 400 лямов 

Ответить

Vladimir Yakimenko

0

Как обычно. Добрый царь сказал, как надо, а злые бояре все проебали опять. В прошлый раз царь плохо кончил, если память мне не изменяет. 

Ответить

[Unknown]

–2

хрспидя, да почему ж оно так дорого стоит? из чего его делают, вытяжка из бриллиантов что ли какая-то 

Ответить

Саша

–5

Три ярда хохлы зажали и никто не чешется , а 80 лямов - жалко

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