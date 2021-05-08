Созданный Путиным фонд за четыре месяца не закупил ни одной дозы препарата «Золгенсма» для лечения детей с СМА Статьи редакции
Родители считают, что дело в «негласном запрете» Минздрава.
С момента создания по инициативе Владимира Путина государственного фонда «Круг добра» не закупили ни одного дорогостоящего препарата «Золгенсма», заметила «Новая газета». По словам родителей детей с тяжёлым генетическим заболеванием спинально-мышечная атрофия (СМА), за четыре месяца ни одному из примерно 40 детей не удалось получить препарат. Родители утверждают, что в Минздраве есть «негласный запрет» на оплату лечения «Золгенсмой».
Сейчас это единственное лекарство, которое после одного укола позволяет детям вылечиться от СМА. Проблема в том, что самостоятельно купить «Золгенсму» практически невозможно из-за высокой стоимости в 2,1 миллиона долларов, поэтому родителям приходится обращаться в благотворительные фонды. Времени на это у родственников ребёнка с СМА мало — укол можно сделать до достижения двух лет.
Помимо «Золгенсмы», есть и другие дорогостоящие препараты, однако их приходится принимать неоднократно или пожизненно. Например, зарегистрированная в России «Спинраза» стоит девять миллионов за один укол, но в первый год лечения необходимо шесть инъекций, а в последующие — по три укола.
С получением «Спинразы» у многих родителей тоже возникают проблемы. 5 марта родители девяти детей с СМА из Тюмени пожаловались в прокуратуру на департамент здравоохранения за отказ в назначении препаратов. По словам родителей, врачи проговорились, что руководство и Депздрав запретили выдавать медицинские документы для получения «Спинразы», так как иначе расходы на лечение лягут на региональный бюджет.
Государственный фонд «Круг добра», помогающий родителям детей с тяжёлыми заболеваниями, создали в начале января по инициативе Путина. Финансируется он средствами из федерального и регионального бюджетов.
Но по привычке закупил золотых ершиков.
По привычке заплатил Маргарите Симоновне.
Надо просто давно перестать охуевать с этого. Клутин открывает пасть - Клутин пиздит. Клутин обещает - Клутин наёбывает
Кто такой клутин???
Электрический Артем
Клезидент Российской Федерации
Парад надо делать
Информационный космос
Малышковый
Гей?
Причина проста: человеческая жизнь в России оценена в 50 млн руб, а «Золгенсма» стоит чуть дороже.
Цену сбивают таким образом.
Можете осуждать, но СМА это генетической заболевание. И соответственно о нем можно узнать до зачатия ребёнка. Если что аборт в помощь.
Ну тебя тоже пожалели и не абортировали, хотя эмоциональный интеллект поврежден.
Эмоциональный интеллект поврежден у тех, кто сознательно рожает человека, который обречён не жить, а страдать
помнится мне, ОАО «Лирус» был тоже создан по инициативе Путина и тоже занимался закупками медицинского оборудования
закончилось всё почему-то дворцом в Геленджике
Лекарство за $2kk тоже как-то не гуманно вообще.
Только в США несколько сотен человек в год рождается с таким диагнозом. Сильно сомневаюсь что разработка стоила хотя бы 5 лярдов.
Но ведь ему стало легче. Медицинский эффект достигнут.
Если твоё государство начнёт помогать людям, а не мешать им жить, значит ты уже благополучно эмигрировал
Надо распространить новость, чтобы поднять шума
Зачем лечить детей?
Лучше давать каждый год 200 млрд рублей школьникам (по 10'000 на душу) - на покупку смартфонов.
Как обычно. Добрый царь сказал, как надо, а злые бояре все проебали опять. В прошлый раз царь плохо кончил, если память мне не изменяет.
хрспидя, да почему ж оно так дорого стоит? из чего его делают, вытяжка из бриллиантов что ли какая-то